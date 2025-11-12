Радослав Рибарски: Вървим към ликвидация на „Лукойл”

Извънредното заседание на Комисията по енергетика бе свикано извънредно и бе предизвикано от указана президента, който наложи вето на закона, който касае особения представител на „Лукойл”. Това заседание отново бе свикано в разрез с правилата, които сме гласували всички в НС. Колегите отново изненадаха всички, но успяхме да се съберем. Това заяви Радослав Рибарски от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) в предаването „Още от деня” по БНТ.

Голяма част от мотивите бяха изложени при дебатите в зала. Моят апел беше управляващото мнозинство да се вслуша в мотивите. Не може с няколко параграфа, напълно безконтролен управител да въвеждат в рафинерията, без административен съдебен контрол, безсрочно, а правомощията му са разширени извън критичната инфраструктура и засяга всеки търговец на горива, уточни той.

Не прекаляваме, защото бъдещите последствия са измерими с това, което се случи с „Боташ”. Ако „Боташ” се натрупва с годините, всички анализи показват, че ние ще имаме арбитражни искове, от които изходът е ясен, предупреди Рибарски.

Особеният управител беше създаден от нашата коалиция с целта той да гарантира управление, не завземане на активи. Той има право да управлява рафинерията така, че да гарантира, че са спазени изискванията, наложени по линията на неизползване на руски нефт. Тогава беше постигната дерогация и се получи един плавен преход към изцяло неруски горива. До налагането на тези санкции нямаше изискуеми по закон предпоставки за особен управител. Днес се следва този план. Към януари 2024 г. вече не използвахме руски нефт, обясни той.

Три седмици вече искаме изслушване в пленарна зала, но никой не се отзовава, за да чуем какво ни очаква и какви действия да предприемем ние като опозиция. В момента нищо не налага тези промени с особен управител. Оправданието, че някой бави нещо не са основателни. Какво толкова избират – не се знае, изтъкна депутатът от ПП-ДБ.

Няма време за конституционни жалби. Трябва да се концентрираме върху това, което ни чака след 21 ноември. Ние все още не получаваме категоричен отговор дали е поискано официално отлагане на датата 21 ноември за налагане на санкциите за българската рафинерия и компаниите, които засягат те, каза още той.

Според него действията на управляващите показват, че вървим към ликвидация на „Лукойл” с безконтролен особен управител, който може да продава от акции до гориво без административен и съдебен контрол. По думите на Радослав Рибарски виждаме едно самозабравяне.