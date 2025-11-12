Новини
Радослав Рибарски: Вървим към ликвидация на „Лукойл”

12 Ноември, 2025 19:45 860 20

Не прекаляваме, защото бъдещите последствия са измерими с това, което се случи с „Боташ”. Ако „Боташ” се натрупва с годините, всички анализи показват, че ние ще имаме арбитражни искове, от които изходът е ясен

Радослав Рибарски: Вървим към ликвидация на „Лукойл” - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Извънредното заседание на Комисията по енергетика бе свикано извънредно и бе предизвикано от указана президента, който наложи вето на закона, който касае особения представител на „Лукойл”. Това заседание отново бе свикано в разрез с правилата, които сме гласували всички в НС. Колегите отново изненадаха всички, но успяхме да се съберем. Това заяви Радослав Рибарски от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) в предаването „Още от деня” по БНТ.

Голяма част от мотивите бяха изложени при дебатите в зала. Моят апел беше управляващото мнозинство да се вслуша в мотивите. Не може с няколко параграфа, напълно безконтролен управител да въвеждат в рафинерията, без административен съдебен контрол, безсрочно, а правомощията му са разширени извън критичната инфраструктура и засяга всеки търговец на горива, уточни той.

Не прекаляваме, защото бъдещите последствия са измерими с това, което се случи с „Боташ”. Ако „Боташ” се натрупва с годините, всички анализи показват, че ние ще имаме арбитражни искове, от които изходът е ясен, предупреди Рибарски.

Особеният управител беше създаден от нашата коалиция с целта той да гарантира управление, не завземане на активи. Той има право да управлява рафинерията така, че да гарантира, че са спазени изискванията, наложени по линията на неизползване на руски нефт. Тогава беше постигната дерогация и се получи един плавен преход към изцяло неруски горива. До налагането на тези санкции нямаше изискуеми по закон предпоставки за особен управител. Днес се следва този план. Към януари 2024 г. вече не използвахме руски нефт, обясни той.

Три седмици вече искаме изслушване в пленарна зала, но никой не се отзовава, за да чуем какво ни очаква и какви действия да предприемем ние като опозиция. В момента нищо не налага тези промени с особен управител. Оправданието, че някой бави нещо не са основателни. Какво толкова избират – не се знае, изтъкна депутатът от ПП-ДБ.

Няма време за конституционни жалби. Трябва да се концентрираме върху това, което ни чака след 21 ноември. Ние все още не получаваме категоричен отговор дали е поискано официално отлагане на датата 21 ноември за налагане на санкциите за българската рафинерия и компаниите, които засягат те, каза още той.

Според него действията на управляващите показват, че вървим към ликвидация на „Лукойл” с безконтролен особен управител, който може да продава от акции до гориво без административен и съдебен контрол. По думите на Радослав Рибарски виждаме едно самозабравяне.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мунчо в затвора!

    5 20 Отговор
    Пуделите пак подкрепят путинския агент мунчо.Но на извънредното заседание на Комисията само трима от 15 са подкрепили ветото и мунчо е бил направо заклан.Без изродите от Израждане всички са срещу мунчо.

    Коментиран от #3

    19:49 12.11.2025

  • 2 Приватизатор

    18 2 Отговор
    Е тоя особен управител. Крадец.

    19:51 12.11.2025

  • 3 копейките

    1 7 Отговор

    До коментар #1 от "мунчо в затвора!":

    на ГРЕС!!!

    19:52 12.11.2025

  • 4 КЗББ и ДП

    3 1 Отговор
    Очаквай неочакваното от руснака.На 20 ноември шиши и тиквун ще са без гащи

    Коментиран от #12

    19:58 12.11.2025

  • 5 Милен

    3 1 Отговор
    То да беше само Нефтохим, всеки ден внасяме Ел. енергия за милиони, при положение, че имаме нужните мощности да си я произведем тук. Ама туй не е проблем за никой.

    19:58 12.11.2025

  • 6 Цървул

    4 1 Отговор
    Затваряй и после всичко на скраб . След години да останат само тръни на тази територия .

    19:59 12.11.2025

  • 7 Анонимен

    3 1 Отговор
    Всичко съсипаха тези майцепродавници. Бял ден да не видят.

    20:00 12.11.2025

  • 8 Ако може да работи

    0 1 Отговор
    Ако само ще финансира войната да го затварят. Друг да отворят. Някой от Китай или Азербейджан да построи. То не е трудно. За 2-3 години. Но да произвежда само за бегето. Не да работи 99 процента за ЕС и да трупа пачки . И да наеме по малко хора .

    20:01 12.11.2025

  • 9 шиши

    2 1 Отговор
    като спра да дишам ще има подобрение

    20:01 12.11.2025

  • 10 Народе народееее клет и робски

    1 1 Отговор
    Общата численост на служителите в Министерството на вътрешните работи (МВР) е над 61 000 души. По-конкретно, само в районните управления (РУ) на МВР работят близо 15 000 души, като най-многобройни са тези в София с общо 2734 щатни бройки. 

    Обща численост: 61 170 души.

    Включени районни управления: Близо 15 000 души в 166 районни управления.

    Най-многобройно РУ: София с 2734 служители в деветте си районни управления.

    Други големи РУ: Варна (над 500 души), Пловдив (над 500 души), Бургас (444 души).

    Най-малки РУ: Угърчин и Малко Търново, с под 30 щатни бройки. 

    Коментиран от #13

    20:03 12.11.2025

  • 11 Промяна

    1 1 Отговор
    САБОТАЖНИКЪТ ТИЗАЩО РЕВЕШ ЗА РУСКАТА ЛУКОЙЛ

    20:04 12.11.2025

  • 12 Надежда

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "КЗББ и ДП":

    Дай Боже!

    20:05 12.11.2025

  • 13 Зловещо и потресаващо

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Народе народееее клет и робски":

    Над 60-илядното МВР си разду още щата

    Мотивът: имало засилен миграционен натиск. Допълнителните бройки: 1732

    Министерство на вътрешните работи, което може да се похвали със завидните над 61 000 щатни бройки и 70 процента увеличение на заплатите от тази година, реши да се разшири. 

    "Общата численост на МВР се увеличи с 1732 щатни бройки, като 1264 от тях бяха насочени към Главна дирекция "Гранична полиция", съобщиха днес от правителствената пресслужба в резюме на решение на Министерския съвет за промяна в устрйствения правилник на МВР.

    Коментиран от #20

    20:05 12.11.2025

  • 14 ?????

    2 0 Отговор
    Кой квото си го направи и Господ не мое да му го направи.
    Те решават, ние, децата ни и внуците ни ще плащаме.
    Да напомням ли за реакторите на Белене. И то там руснаците ни простиха лихвите.
    А сега прошка няма да има.
    ДА ГО КУПЯТ БРЕ. ПО ПАЗАРНА ЦЕНА.
    За да няма последствия.
    Или те така не могат?
    По-лесно е да се открадне.

    20:05 12.11.2025

  • 15 Ликвидация на Лукойл

    1 1 Отговор
    Екстра. Рафинерията беше последната брънка от силната някога Химическа Индустрия на България, създадена, разбира се, по времето на Соца. Та да приключим и с това бреме, че да остане само Козлодуй за доунищожаване. Така днешна колониална България най-после ще успее напълно да анихилира "тежкото" индустриално наследство. Тогава ще можем, да крачим уверено напред в бъдещето на Атлантическата Демонкрация

    20:05 12.11.2025

  • 16 Муткурова , Пазарджик

    2 0 Отговор
    Pс-то и тиква.та искат да откраднат рафинерията ,други няма ..Тея са толко примитивни и алчни ,че забравят да ги е страх

    20:07 12.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Лукойл

    2 0 Отговор
    Все се чудя тези джентълмени от ПП каква ::промяна:: продължават !? !? !? То и аз се казвам Вълчо, ама тия ме слагат в малкия си джоб.

    20:07 12.11.2025

  • 19 Всички за трепане

    0 0 Отговор
    Здраво работещо предприятие и още повече с такова национално значение да му таковата таковата.Наистина всички са за трепане

    20:13 12.11.2025

  • 20 Това е просто зловещо

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Зловещо и потресаващо":

    Да видим как е другаде:



    НИДЕРЛАНДИЯ



    27 000 е броят на служителите в МВР при 17 млн население.



    ШВЕЦИЯ



    Население 11,5 млн души, служители в системата на МВР – около 27 500.



    АВСТРИЯ

    Близо 9 млн души население, 26 400 служители в МВР. Разкриваемостта на престъпленията е 87%.



    Подобни са данните за Дания, Норвегия и Финландия.



    В тези страни реформите са извършени още преди 20-25 години. Изразяват се преди всичко в оптимизиране на работата, затягане на кадровия подбор, модернизиране на техническите средства и пр. Заплатите в структурата са малко под средната за съответната държава



    В изброените страни МВР се отчита публично за всяка похарчена сума през годината.

    Публикува се и годишен отчет за приходите на министерството от различни дейности.

    Отделен отчет има за извършените дейности с приходите от събрани глоби.

    20:13 12.11.2025

