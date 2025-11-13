Новини
България »
София »
"Спаси София" предлага рекордна инвестиция в градския транспорт

13 Ноември, 2025 11:25 766 10

  • спаси софия-
  • градски транспорт-
  • андрей зографски

Предложението е заемът да осигури средства за вече обявените обществени поръчки

"Спаси София" предлага рекордна инвестиция в градския транспорт - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Даваме мандат на кмета Васил Терзиев да започне преговори с водещи европейски и български банки за инвестиционен заем за закупуването на 250 нови превозни средства. Това съобщиха от "Спаси София" във връзка с предложението им за изтегляне на инвестиционен заем в размер на 400 млн. лв.

През 2024 г. Столичният общински съвет прие предложената от "Спаси София" инвестиционна програма за обновяване на превозните средства за градския транспорт. Тя е на стойност от близо 1 милиард лева. “Приехме програмата без осигурено финансиране - днес правим следващата стъпка за успешно реализиране на програмата за модернизация”, заяви Борис Бонев.

“Нужно е значително обновяване на автопарка и подобряване на условията за пътуване на стотици хиляди софиянци”, заяви вносителят на доклада Андрей Зографски. Предложението е заемът да осигури средства за вече обявените обществени поръчки, за които има избрани изпълнители. Досега те са за:

18 нископодови трамвая за линии 20 и 22

40 нископодови трамвая за линии 1, 6, 8, 11 и 12

75 хибридни тролейбуса, способни да се движат и без контактна мрежа

70 автобуса на природен газ

50 електробуса

Очакванията са новите превозни средства да пристигат поетапно в периода 2026–2028 г.

„Столична община трябва да предприеме решителна стъпка към модернизацията на градския транспорт сега, иначе това ще е първия мандат от 40 години насам, в който не е закупено ниво едно ново превозно средство”, заяви Бонев и допълни, че тази инвестиция ще е рекордна по мащабите си за София. “С тези превозни средства ще направим трамвайни линии като 20 и 22 достъпни за трудноподвижни граждани, ще разширим обхвата на тролейбусния транспорт и ще можем да подготвим София да си върне концесионираните автобусни линии. Значението ѝ за града не трябва да се подценява”, завърши Бонев.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 честен ционист

    7 10 Отговор
    София съвсем заприлича на западнал руски едномилионик от сорта на Самара и Саратов, но за разлика от братишките, софиянци затънаха в тресавището на заемите.

    Коментиран от #6

    11:29 13.11.2025

  • 3 СЕЛЯНИН

    7 5 Отговор
    Да не стане, като с Fките. Половината липсват, а наличните не стават за нищо.

    Коментиран от #9

    11:31 13.11.2025

  • 4 Циганските номера

    8 1 Отговор
    Докато преговаряте с европейските банки, днес във "Филиповци" поредната ромска група неволно или нарочно си запали незаконно построената къща и сега ще искат общински жилища. Може в запалената къща да са живяли 20-30 човека накуп, но сега всяка отделна семейна двойка, както и всеки над 16 г., който случайно не е семеен ще иска отделен апартамент.

    11:32 13.11.2025

  • 5 604

    0 1 Отговор
    В софето съ най-крадливото племе!

    12:00 13.11.2025

  • 6 Изчерпан

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Това си го писал 1000 пъти. Ха ха ха.

    12:04 13.11.2025

  • 7 Минаващ

    2 1 Отговор
    Да питаме "господата" от Спаси София, този заем как ще се връща?
    Днес видяхме едно то предложенията, да вдигнем зоните, на 1едно и 2 евро, като ни убеждават, че тепърва събраните пари ще се инвестират.....в паркинги :)
    А сегашните милиони от тези зони, май никой не знае в какво се инвестират

    12:08 13.11.2025

  • 8 Василеску

    0 1 Отговор
    Некадърници. Когато ще трябва да се плаща заема и общената фалира, този мъхльо ще избяга при майка си во Скопие. Предишното ръководство, най-вече на "Столичен Електротранспорт" (Ганчев и помощниците му, разбира се с подкрепата на тогавашгия СОС и Фандъкова) намери начин да получи европейско финансиране и за доставката на повече от 60 чисто нови трамвая по 3.5 милиона лева всеки и за 80 тролейбуса по 1 милион всеки и доста електробуси почти не похарчи никакви общински пари. А тези са пълни неможачи. Когато фактите говорят.....

    12:23 13.11.2025

  • 9 самолетите са

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "СЕЛЯНИН":

    за грамотни и интелигентни хора а не за червени отпадъци..

    12:25 13.11.2025

  • 10 Мда

    1 0 Отговор
    На снимката много гнусно и нечистоплътно същество!

    12:33 13.11.2025

Новини по градове:
