"Спаси София" предлага рекордна инвестиция в градския транспорт

Даваме мандат на кмета Васил Терзиев да започне преговори с водещи европейски и български банки за инвестиционен заем за закупуването на 250 нови превозни средства. Това съобщиха от "Спаси София" във връзка с предложението им за изтегляне на инвестиционен заем в размер на 400 млн. лв.
През 2024 г. Столичният общински съвет прие предложената от "Спаси София" инвестиционна програма за обновяване на превозните средства за градския транспорт. Тя е на стойност от близо 1 милиард лева. “Приехме програмата без осигурено финансиране - днес правим следващата стъпка за успешно реализиране на програмата за модернизация”, заяви Борис Бонев.
“Нужно е значително обновяване на автопарка и подобряване на условията за пътуване на стотици хиляди софиянци”, заяви вносителят на доклада Андрей Зографски. Предложението е заемът да осигури средства за вече обявените обществени поръчки, за които има избрани изпълнители. Досега те са за:
18 нископодови трамвая за линии 20 и 22
40 нископодови трамвая за линии 1, 6, 8, 11 и 12
75 хибридни тролейбуса, способни да се движат и без контактна мрежа
70 автобуса на природен газ
50 електробуса
Очакванията са новите превозни средства да пристигат поетапно в периода 2026–2028 г.
„Столична община трябва да предприеме решителна стъпка към модернизацията на градския транспорт сега, иначе това ще е първия мандат от 40 години насам, в който не е закупено ниво едно ново превозно средство”, заяви Бонев и допълни, че тази инвестиция ще е рекордна по мащабите си за София. “С тези превозни средства ще направим трамвайни линии като 20 и 22 достъпни за трудноподвижни граждани, ще разширим обхвата на тролейбусния транспорт и ще можем да подготвим София да си върне концесионираните автобусни линии. Значението ѝ за града не трябва да се подценява”, завърши Бонев.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 честен ционист
Коментиран от #6
11:29 13.11.2025
3 СЕЛЯНИН
Коментиран от #9
11:31 13.11.2025
4 Циганските номера
11:32 13.11.2025
5 604
12:00 13.11.2025
6 Изчерпан
До коментар #2 от "честен ционист":Това си го писал 1000 пъти. Ха ха ха.
12:04 13.11.2025
7 Минаващ
Днес видяхме едно то предложенията, да вдигнем зоните, на 1едно и 2 евро, като ни убеждават, че тепърва събраните пари ще се инвестират.....в паркинги :)
А сегашните милиони от тези зони, май никой не знае в какво се инвестират
12:08 13.11.2025
8 Василеску
12:23 13.11.2025
9 самолетите са
До коментар #3 от "СЕЛЯНИН":за грамотни и интелигентни хора а не за червени отпадъци..
12:25 13.11.2025
10 Мда
12:33 13.11.2025