Доц. Косьо Стойчев: Бюджетът не бори "сивия" сектор, увеличава разходите за труд

13 Ноември, 2025 11:35

Според Левон Хампарцумян държавната план-сметка е национална катастрофа

Доц. Косьо Стойчев: Бюджетът не бори "сивия" сектор, увеличава разходите за труд - 1
Кадър NOVA NEWS
Свидетели сме на крайна форма на институционален нихилизъм, който граничи с опасни нива. Липсва комуникация с обществото по отношение на целия процес на бюджетиране. Бяха извадени само отделни сегменти от държавната план-сметка, които все едно бяха тествани в публичен диспут по какъв начин обществото ще реагира. Видя се, че всички заинтересовани обществени групи реагират лошо. Нито един въпрос обаче не беше поставен в дълбочина. Не беше обяснено от страна на кабинета какъв бюджет търсим, каква е България след 2026 г., какво ще ни предложат в края на 2026 г. Тези периоди от 12 месеца са много кратки. Страната ни има огромен брой структурни промени, има сериозен демографски въпрос, нарушени са много баланси на общото уравнение. Това каза икономистът и преподавател доц. Косьо Стойчев в студиото на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Той заяви, че е против увеличаването на данъчната тежест. Според него влошаването на условията за бизнеса не е пътят, по който трябва да се върви.

Икономистът акцентира на това, че инфлацията е налице, очаква се и повишаване на цените.

Стойчев беше категоричен, че има хиперочаквания за приходната част на бюджета.

„Темата за бюджета е национална катастрофа. В нормалния свят министърът на финансите изготвя технически един бюджет, той се обсъжда се в Министерски съвет, след което министърът отива в бюджетната комисия и обяснява как е структуриран. Това се обсъжда там, гласува се и имаме държавната план-сметка. Тази процедура тотално липсваща. Има хора, които обсъждат отделни детайли от бюджета, а той трябва да се гледа в цялост”, каза финансистът Левон Хампарцумян.

Стойчев е категоричен, че с бюджета не се бори сивият сектор, а се „наказват” фирмите, които са на слънце – които реално плащат данъци и въртят облагаеми с ДДС и данък дивидент обороти.

Хампарцумян смята, че „хората ще търсят начини да избегнат” допълнителната данъчна тежест и „ще ги намерят”. И допълни, че бизнесът ще напусне България.

Стойчев обясни, че еврото не може да изпълнява функциите на „извинителна бележка”. И беше категоричен, че бюджетът ще влоши условията за правене на бизнес и ще увеличи разходите за труд.

По негови думи в страната има нужда да се направи селекция на бизнеса, защото има такива фирми, които са нископродуктивни и са тук заради ниските работни заплати.

Според икономистът вдигането на данъците е само в услуга на публичната администрация, „която ще се захрани за известен период със средства, които не е заслужила и не е произвела”.

Според Хампарцумян българската администрация от неефективна и зле платена сега е добре платена, но не е по-ефективна и по-компонентна.

Казусът "Лукойл"

"Нито един голям играч на световния пазар не проявява интерес към „Лукойл”, това е тревожно. Българската държава ще трябва да намери вътрешно, инхаус решение. Ние имаме нужда от рафинерията. Балансът показва, че можем да внасяме горива от Гърция и Румъния, най-вероятно ще се справим в дългосрочен план, но това ще бъде на съвсем друга пазарна цена. Спирането на извършване на банкови операции с „Лукойл” може да блокира дейността на рафинерията преди въвеждането на другите санкции за самите горива", каза доц. Косьо Стойчев.

Финансистът Левон Хампарцумян изрази надежда, че по някакъв начин ще се намери решение, но подчерта, че банките няма да заложат репутацията си.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Клати Крачолов

    11 2 Отговор
    Най големият СИВ сектор е държавният сектор!

    Коментиран от #4

    11:43 13.11.2025

  • 2 не е чак толкова сложно

    5 1 Отговор
    бойчо ще ходи до америка . дерогация и особен умен управител ще са достатъчни . а петрол от по близо е по лесно да си докарат . лукоил си имат отдели . смятат и пресмятат . ще се трансформират . ако не им се намесват . има много примери как става фалит заради лоша намеса . а работи на много високи обороти и е спестил много пари . да намали с 90 процента дейността . ЕС няма да плаче . а с 10 процента труд в бегето ще си имаме всичко . родно произведено . а и доста по евтино . да ги гледат да не вдигат цените безобразно .

    11:44 13.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Дааааааааааа

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Клати Крачолов":

    Когато се явят едни молители за пенсия в НОИ, но там им казват НЕ сте работили (според документите) тогава лъсва КОЙ е сивия сектор ...бил...

    Коментиран от #5

    11:56 13.11.2025

  • 5 Клати Крачолов

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Дааааааааааа":

    Ама ти мислиш ли, че чиновниците работят нещо и си плащат осигуровките?
    Българина има затруднения с логическото мислене!

    12:00 13.11.2025

  • 6 Промяна

    4 0 Отговор
    ТЕЗИ СТАРИ ЧЕРВЕНИ НОМЕНКЛАТУРЧИЦИ ХИМИЦИ РАЗНИ НАПРАВИЛИ МИЛИОНИ ОТ ДЪРЖАВАТА БЕЗСРАМНИЦИ

    12:18 13.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ванга

    0 1 Отговор
    Ако оставим кр.адците политици само на пенсия ще умрат като коне без история(въпреки високите им пенсии)Голяма част от "правоимащите"имат бизнес или сметки в офшорки за милиони евро, а Бойко е първият неофициален милиардер в България.Да ги прибира Господ и да ги дава на Мефистофел, за да си отдъхне малко Народа!!!0

    12:31 13.11.2025

  • 9 Меркуцио

    0 0 Отговор
    .................и вкупом непотребни станахте, байно, понеже не сте никакви "експерти", а самозванци лобисти, за хатъра на който плати повече да му излъскате имиджа или да прецакате конкуренцията му! Аман от това подло нашествие на едни и същи, до болка познати празнодумци!

    12:39 13.11.2025

