НСИ: Държавният сектор изпреварва частния по заплати

Броят на наетите по трудови и служебни договори към края на септември 2025 г. е 2,36 милиона души, сочат предварителните данни на Националния статистически институт. Това е намаление с близо 29 хиляди души (1,2%) спрямо края на юни.
Най-сериозен спад при сезонните сектори
Най-голямо намаление на заетите се наблюдава в „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 14,9%, както и в „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 3,3%. Спад има и при „Операции с недвижими имоти“ – с 3%.
Въпреки това, в сравнение със септември 2024 г. броят на наетите нараства с 30,1 хиляди души (1,3%). Най-много нови работни места са открити в „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – плюс 11,8 хиляди души, „Строителство“ – 8 хиляди, и „Търговия и ремонт на автомобили“ – 5,5 хиляди.
Най-голям ръст в проценти се отчита при „Култура, спорт и развлечения“ (+6,2%), „Строителство“ (+6,1%) и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ (+6%).
Средната заплата леко се понижава на тримесечна база, но расте спрямо миналата година
Средната брутна месечна работна заплата през третото тримесечие на 2025 г. е 2549 лева, което е с 0,9% по-малко спрямо второто тримесечие.
За юли средната заплата е 2570 лв., за август – 2497 лв., а за септември – 2580 лв.
Най-голямо понижение е отчетено в секторите „Образование“ (-4%), „Култура, спорт и развлечения“ (-3,8%) и „Здравеопазване и социална работа“ (-1,8%).
На годишна база обаче средното възнаграждение се повишава с 12%. Най-сериозен ръст има в „Административни и спомагателни дейности“ (+17,5%), „Строителство“ (+16,5%) и „Образование“ (+16,4%).
ИТ секторът води по заплати
Най-високите средни заплати през третото тримесечие са отчетени в:
Информационни технологии и далекосъобщения – 5512 лв.
Финансови и застрахователни дейности – 3716 лв.
Производство и разпределение на електро- и топлоенергия – 3539 лв.
Най-ниски заплати получават заетите в:
Хотелиерство и ресторантьорство – 1586 лв.
Селско, горско и рибно стопанство – 1763 лв.
Други дейности – 1774 лв.
По-бърз ръст на заплатите в обществения сектор
Спрямо третото тримесечие на 2024 г. заплатите в обществения сектор растат с 14,2%, а в частния сектор – с 11,3%, показват още данните на НСИ.
