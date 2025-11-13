Новини
НСИ: Държавният сектор изпреварва частния по заплати

НСИ: Държавният сектор изпреварва частния по заплати

13 Ноември, 2025

Средната брутна месечна работна заплата през третото тримесечие на 2025 г. е 2549 лева, което е с 0,9% по-малко спрямо второто тримесечие

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Броят на наетите по трудови и служебни договори към края на септември 2025 г. е 2,36 милиона души, сочат предварителните данни на Националния статистически институт. Това е намаление с близо 29 хиляди души (1,2%) спрямо края на юни.

Най-сериозен спад при сезонните сектори

Най-голямо намаление на заетите се наблюдава в „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 14,9%, както и в „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 3,3%. Спад има и при „Операции с недвижими имоти“ – с 3%.

Въпреки това, в сравнение със септември 2024 г. броят на наетите нараства с 30,1 хиляди души (1,3%). Най-много нови работни места са открити в „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – плюс 11,8 хиляди души, „Строителство“ – 8 хиляди, и „Търговия и ремонт на автомобили“ – 5,5 хиляди.

Най-голям ръст в проценти се отчита при „Култура, спорт и развлечения“ (+6,2%), „Строителство“ (+6,1%) и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ (+6%).

Средната заплата леко се понижава на тримесечна база, но расте спрямо миналата година

Средната брутна месечна работна заплата през третото тримесечие на 2025 г. е 2549 лева, което е с 0,9% по-малко спрямо второто тримесечие.
За юли средната заплата е 2570 лв., за август – 2497 лв., а за септември – 2580 лв.

Най-голямо понижение е отчетено в секторите „Образование“ (-4%), „Култура, спорт и развлечения“ (-3,8%) и „Здравеопазване и социална работа“ (-1,8%).

На годишна база обаче средното възнаграждение се повишава с 12%. Най-сериозен ръст има в „Административни и спомагателни дейности“ (+17,5%), „Строителство“ (+16,5%) и „Образование“ (+16,4%).

ИТ секторът води по заплати

Най-високите средни заплати през третото тримесечие са отчетени в:

Информационни технологии и далекосъобщения – 5512 лв.

Финансови и застрахователни дейности – 3716 лв.

Производство и разпределение на електро- и топлоенергия – 3539 лв.

Най-ниски заплати получават заетите в:

Хотелиерство и ресторантьорство – 1586 лв.

Селско, горско и рибно стопанство – 1763 лв.

Други дейности – 1774 лв.

По-бърз ръст на заплатите в обществения сектор

Спрямо третото тримесечие на 2024 г. заплатите в обществения сектор растат с 14,2%, а в частния сектор – с 11,3%, показват още данните на НСИ.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ООрана държава

    27 4 Отговор
    Частника намалява заплатите и бонусните политики, заради некадърния бюджет на гербарина

    12:43 13.11.2025

  • 2 Пич

    6 21 Отговор
    Навсякъде в цивилизована Европа е така ! Частните заплати са по малки от държавните ! И много моля да не ми губите времето , защото това е лесно проверим факт !!!

    Коментиран от #5

    12:43 13.11.2025

  • 3 Някой

    5 8 Отговор
    Заглавието пак е манипулативно. Заплатите в държавния сектор имали по-висок ръст, а не нетно изражение.
    Научете се да не пишете популистки заглавия!

    12:49 13.11.2025

  • 4 Един

    18 2 Отговор
    Стига бе!? Ма яврно ли чантаджиите дето нищо не правят по цял ден били с най-висок ръст?! Не знаехме! Викаме си някви частници ни крадат данъците, щото държавния апарат е честен и работлив!

    +16% ръст за образование
    междувременно в над 200 училища всички са с 2ки на зрелостните изпити -
    ПОВТАРЯМ В 1/4 ОТ УЧИЛИЩАТА НИТО ЕДИН НЕ Е ИЗКАРАЛ ПОНЕ ТРОЙКА!!! И за това плащаме +16%?!!!
    Работата на МВР няма и да обсъждам - от еничара на властта какво да очакваш?

    Коментиран от #6

    12:49 13.11.2025

  • 5 Селянина с колелото

    13 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    "Цивилизована" и "Европа" вече е оксиморон. Виж Париж, Лондон, а да не говорим за Брюксел, където в центъра на града се стрелят емигранти дилъри на наркотици за нови територии. А повечето от коренните бели европеци вече са "възпитани" в пълен непукизъм. В противен случай Париж щеше да има по две гилотини на всяка улица.

    Коментиран от #17

    12:49 13.11.2025

  • 6 затова ли

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Един":

    не дадоха статистика на оценяването от матурите тази година?

    12:51 13.11.2025

  • 7 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    13 1 Отговор
    КРАДЪТ ОТ ЧАСТНИЯ
    И РАЗДАВАТ СМЕЛО НА ДЪРЖАВНИЯ.

    12:54 13.11.2025

  • 8 Чантаджиев

    5 1 Отговор
    Шиши е радост

    12:58 13.11.2025

  • 9 Само в държавите от третият свят е така.

    12 1 Отговор
    Където е феодализъм. И няма икономика.

    12:59 13.11.2025

  • 10 Ето защо народа е беден.

    12 1 Отговор
    Администрацията гласува за Тулупа , а той ги храни с парите на гражданите.

    Коментиран от #12

    13:03 13.11.2025

  • 11 Един

    5 1 Отговор
    Един работник изхранва: 1 държавен служител, 1 пенсионер и 1 "инвалид" с телк
    е как да му е висок дохода на тоя работник?

    13:11 13.11.2025

  • 12 Един

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Ето защо народа е беден.":

    аа и мургавото събрат приятелю!
    някой беше пускал статистика тук от предните избори над 70% мургавелите гласуват като гласовете основно се делят почти по равно между Мутрафона и Дебелото с лек превес за тлъстото момче.

    така че за нас разлика между ромите (колкот да не ме изтрият пак) и държавните номенклатурчици реално няма!

    13:17 13.11.2025

  • 13 Да бе да

    1 1 Отговор
    За пред НАП едната част по дебитна карта, а другата в плик! Тези ги разправяйте в село на мегданя!

    13:30 13.11.2025

  • 14 Дедо

    5 0 Отговор
    Абе хора не разбрахте ли ,че в държавния сектор получаваш две заплати . Една официална по договор и една в същия размер от бонуси, ДМС-та,13 заплата, добавки и пари за дрехи без фактура. И най обикновената призовкарка в районен съд получава всяка година през месец април 5000 лева по сметката за дрехи, а тя не си купува дрехи , не представя фактура , а си ги харчи за каквото иска .

    13:36 13.11.2025

  • 15 Баба ти

    2 0 Отговор
    И мутренската власт нагло и безмисловно надува безбожно разходите на клатикрачолите и фустите паразити на бюджета в страната. Не само че не си плащат осигуровки и данъци в най-бедната страна в еврейския съюз, но и заплатите им са по-високи от тези в белите страни. Докога тая терор над работническата класа, която произвежда тия пари??!!! Оставка на мутренската власт!

    13:36 13.11.2025

  • 16 стоян георгиев

    1 2 Отговор
    Заплатите са поне с 40%по високи.няма шанс някой да ти бачка в .хотелиерския бизнес или в строителството за подобни пари!реалната работна заплата е доста над 3 бона.

    13:38 13.11.2025

  • 17 Баба Яга

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Селянина с колелото":

    В париж, столицата на макарония макаронът и баба му реват на умряло, че Масква ги щипе масово в леглата с дървеници. Путин им е виновен, нов вид война с хибриди с марсианско ДНК.

    13:40 13.11.2025

  • 18 Петрич

    2 0 Отговор
    Кое реално е икономика, назначаването на дадена длъжност в държавно учреждение или назначаването в ПРОИЗВОДСТВОТО и от къде идват парите за тези ПОДЛОГИ НАЗНАЧЕНИТЕ ЗА ГЛАСОВЕ ЗА ИЗБОРИ.

    13:48 13.11.2025

  • 19 На чужд

    1 0 Отговор
    гръб и 100 тояги са малко. Овцете се стрижат многократно, но се дерат само веднъж.

    13:49 13.11.2025

  • 20 Баба Яга

    3 0 Отговор
    А най-неспособния прокурор започва с 6000 лв. заплата, простият милиционер с 4000 лв. Тия дето дущат 5-6000. Нито може да готвят, да копаят, не може да мислят образно, мързелуват, правят чутовни грешки, не може да вземат правилно решение, не работят съвестно, а през пръсти отбиват номера и гледат къде да си похарчат парите, които се трупат като алипйски сняг и т.н. Що за крив свят са ни устроили мутрите в тая колония, докога ще ги търпи раб. класа и бизнесът??! Защо хората изобщо плащат вноски на продажните синдикати, хванали се под ръка с мутренската власт!? Айде всички на боклука.

    13:55 13.11.2025

  • 21 Интересно

    0 0 Отговор
    1, Назначаваш колкото се може повече държавен апарат на хранилка;
    2, Вдигаш им заплатите, да им купиш гласовете;
    3. Те гласуват за тебе - електоратът ти расте - ти си вечно на власт.
    4, Народът да си търси спасение другаде.

    14:15 13.11.2025

