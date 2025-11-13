Новини
Съдът не даде ход на делото срещу Атанас и Пламен Бобокови

Съдът не даде ход на делото срещу Атанас и Пламен Бобокови

13 Ноември, 2025 17:11 554 8

Това е втори опит за започване на делото

Съдът не даде ход на делото срещу Атанас и Пламен Бобокови - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съдът не даде ход на делото срещу Атанас и Пламен Бобокови на днешното разпоредително заседание. Причината е, че единият от адвокатите по делото настоява то да се гледа не по съкратената процедура, а да се проведе пълно съдебно следствие.

Адвокатът на Атанас Бобоков Илиян Василев каза пред съда, че иска делото да продължи по общия ред. "Ние държим делото да се разглежда по общия ред", заяви той в съдебна зала, цитиран от БТА.

Съдът разясни, че когато по едно дело има няколко подсъдими, то всеки един от тях, както и адвокатите им, трябва да са на едно мнение как да протече делото - дали по съкратена процедура или с пълно съдебно следствие с разпит на всички свидетели и вещи лица.

Обвинени по делото, освен Атанас и Пламен Бобокови, са и бившият заместник-министър на околната среда и водите Красимир Живков и още трима души - Ирена Христова, Васил Коцев и Николай Миховски. Те са обвинени за участие в организирана престъпна група (ОПГ) за внос и преработка на опасни отпадъци, престъпление по служба и данъчни престъпления.

Това е втори опит за започване на делото. Обвиняемите бяха задържани на 28 май 2020 г. от специализираната прокуратура. Първоначално обвинителният акт беше внесен в Специализирания наказателен съд. След законодателните промени и закриването на специализирания съд и прокуратура, материалите бяха прехвърлени към Софийския градски съд, което доведе до забавяне на началото на процеса по същество.

В съдебна зала днес лично се яви Атанас Бобоков с адвокатите си Илиян Василев и Георги Тренчев. Пламен Бобоков бе представляван от своя защитник Ина Лулчева. Атанас Бобоков обаче поиска от съда оттук насетне да се ползва от възможността по времето на целия съдебен процес да се представлява от адвокатите си тогава, когато той не се явява лично в съдебна зала.

Следващото съдебно заседание е насрочено за 1 декември, като тогава, като свидетел, ще бъде разпитан Айгюн Еминов. По делото има над 200 свидетели и 28 вещи лица. Свидетелите ще бъдат разпитани в продължение на няколко месеца - от декември 2025 г. до юни 2026 г.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А на

    4 0 Отговор
    Кой от двамата лющиха жена му?

    17:14 13.11.2025

  • 2 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    На трупчета да ги изнудват.

    17:16 13.11.2025

  • 3 Град Симитли

    1 2 Отговор
    ... Свидетел, No284 Иван Келеша да се яви да обясни,
    как една цветна надраскана снимка се явява основна улика..
    .. Да вземе и по-добрата си половина - Сийка Милева!

    17:25 13.11.2025

  • 4 Поканиха

    3 1 Отговор
    ли Мата Хари ?

    17:36 13.11.2025

  • 5 Радев

    2 0 Отговор
    Това са мои хора ,долу ръцете

    17:39 13.11.2025

  • 6 Горски

    3 0 Отговор
    Нищо не е мрьднало в нашата територия! Както си бяха комунягите , така и си останаха! Преход било, клоуни! сега всичко ще се забатачи отново и след години разследване ще бъде прекратено, защото това са деца на бивши комунистически номенклатурчици, така трябва да се действа!

    Коментиран от #7

    17:40 13.11.2025

  • 7 Трън

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Горски":

    трендафил не ражда !

    17:42 13.11.2025

  • 8 Хаха

    2 0 Отговор
    Имаше ли човек, който вярваше, че тези ще бъдат съдени и осъдени!
    Сега чакам Правосъдие за всеки, Поръчковия Борец ( за който няма журналист който да разрови и да ложе как се финансират), Методи Лалов който брой лайковете на Соня Момчилова, Киро, Миро да спретнат един протест. Пак да питат и за Русенския културен проект
    Хайде жълти бютита!!!

    17:44 13.11.2025

