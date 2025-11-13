Диана Дамянова: Влизане с боздуган в "Лукойл" може да има много лоши последствия

За мен това е неправилно геополитическо решение, каза в предаването "Лице в лице" по бТВ пиар експертът Диана Дамянова, която е работила в продължение на 17 години в "Лукойл", във връзка с американските санкции срещу компанията.
"Лукойл" е много голяма, много модерна компания. Икономически страната ни е в голяма зависимост от "Лукойл", говорим за 1/4 от българския бюджет като постъпления, заяви тя.
Тя беше управлявана и от български екип, и от руското ръководство, с доста внимание към българските проблеми. С инвестиция от 2 млрд. тя стана най-екологичната рафинерия в Европа.
Досега екипите, които са ръководили рафинерията, бяха предимно български. Всички приказки за недобро управление са истински неверни. Не са верни и твърденията, че в рафинерията работят 2000 души – 2000 са само в бензинистанциите. В компанията работят около 6000 души. Разделянето на "Лукойл" е доста мъчително, посочи Дамянова.
Чувам, че голямата компания "Лукойл" е поискала отсрочка от САЩ. Предлагам да говорим за санкции след 21 ноември, защото ситуацията е много динамична, коментира пиар експертът, като добави, че според нея лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е "солидно убеден", че България ще получи отстрочка.
Рафинерията е много специфично нещо. Приемаме, че влиза този особен управител. Искат се много специфични качества.
Бих посъветвала Борисов да извади от джоба си някого, който е бил в рафинерията. Не знаем има ли някакви договорености между сегашното ръководство и хората, които ще влязат в компанията, дали ще има приемственост. Не трябва да се влезе с боздуган там, защото този боздуган може да има много лоши последствия, подчерта Диана Дамянова.
Смятам, че в плановете на това правителство не е да извърши бързо откупване. Мисля, че Борисов, като добър играч, преговаря и с двете страни - и с Русия, и със САЩ, и ще потърси решение, което да не е е скландално и да удовлетворява всички, каза ощя Дамянова.
1 Лукойлллллл
Коментиран от #2
18:08 13.11.2025
2 Браво
До коментар #1 от "Лукойлллллл":Цялата демократична общност е на, страната на Русия.
Коментиран от #5, #15
18:09 13.11.2025
3 Горски
Коментиран от #22
18:11 13.11.2025
4 Данко Харсъзина
Коментиран от #26
18:11 13.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Данко Харсъзина
18:14 13.11.2025
7 Данко Харсъзина
Коментиран от #30
18:15 13.11.2025
8 А ве това бабе...
18:15 13.11.2025
9 Перо
Коментиран от #14
18:17 13.11.2025
10 ШФейк
18:18 13.11.2025
11 Ма стига...
Коментиран от #24
18:19 13.11.2025
12 Ха-ха
18:19 13.11.2025
13 ШФейк
18:20 13.11.2025
14 Дядо Митьо
До коментар #9 от "Перо":Че тя е хлебила години наред!
18:21 13.11.2025
15 Що не видиш...
До коментар #2 от "Браво":Как бензиностанциите на лукоил са празни и никой не зарежда от тях.Това е,че народа не иска да финансира войната на оня сатрап в москва.
Коментиран от #20
18:21 13.11.2025
16 откритие
Коментиран от #32
18:24 13.11.2025
17 Схемата Росатом
18:28 13.11.2025
18 Бялджип
Коментиран от #21, #25
18:29 13.11.2025
19 Още една
18:30 13.11.2025
20 Шега бе Уйли
До коментар #15 от "Що не видиш...":Клъвна на въдицата.
Нали всички разбраха, че рафинерията не е руска. Най-голямата дъвка на прехода отива в боклука. Най-низките цени на горива в Европа отиват на кино. Добра схема беше.
18:31 13.11.2025
21 подпухнала
До коментар #18 от "Бялджип":Това е проблема
18:32 13.11.2025
22 И в рубли
До коментар #3 от "Горски":няма толкова!
18:33 13.11.2025
23 Може да влезнат
Коментиран от #29
18:33 13.11.2025
24 Сега
До коментар #11 от "Ма стига...":Той разбира от Запада а тя разбира от Изтока. Но и двамата много говорят но малко знаят. Или се правят. И се отмятат. Абе специалисти по всичко и по нищо.
18:37 13.11.2025
25 Голямо его
До коментар #18 от "Бялджип":Вземете мен за началник във Бургас ставам аз.
18:40 13.11.2025
26 Големанов
До коментар #4 от "Данко Харсъзина":Така е който е преименувал Делиормана,бил е магистрален разбойник,после разтриваше ушите на Т.Живков и не му остана време да дочете романа "Оцеола".Когато го монтираха за главен секретар убийствата отбелязаха небивал възход.Направиха ги и генерал,а пенсията Му днес се чу,че е 3600лв.На това му се вика кариера.
18:40 13.11.2025
27 Ръп
18:41 13.11.2025
28 Гост
Коментиран от #31
18:41 13.11.2025
29 с детето чудо искаш да кажеш
До коментар #23 от "Може да влезнат":Лика прилика са.
18:43 13.11.2025
30 Пенка
До коментар #7 от "Данко Харсъзина":Сакън,охрана има ли?Че стрина Нинова както му има зъб,всичко става.
18:47 13.11.2025
31 Водопадна схема
До коментар #28 от "Гост":Влизане в Семейството му е майката. От бюджета зависи. Затова бързат да го приемат.
18:49 13.11.2025
32 Хе, не
До коментар #16 от "откритие":Разбира се че не. Тази работа става с телефонни обаждания. Ще наизлязат и други нахранени хлебарки покрай Лукойл. Които са захлебвали за да може чужда федерация да охрабва техните съграждани. Лукойл трябва да се национализира незабавно, през ръцете на всички крадци. Благодарение на които Лукойл не са плащали данъци и са укривали печалби. Как може да има такива хора. Какво му е на този народ?
18:51 13.11.2025
33 Я по сериозно!
19:09 13.11.2025
34 скапеите
19:13 13.11.2025