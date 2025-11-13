Новини
България »
Диана Дамянова: Влизане с боздуган в "Лукойл" може да има много лоши последствия

Диана Дамянова: Влизане с боздуган в "Лукойл" може да има много лоши последствия

13 Ноември, 2025 17:59 1 065 34

  • диана дамянова-
  • лукойл-
  • рафинерия-
  • санкции срещу русия

За мен това е неправилно геополитическо решение

Диана Дамянова: Влизане с боздуган в "Лукойл" може да има много лоши последствия - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

За мен това е неправилно геополитическо решение, каза в предаването "Лице в лице" по бТВ пиар експертът Диана Дамянова, която е работила в продължение на 17 години в "Лукойл", във връзка с американските санкции срещу компанията.

"Лукойл" е много голяма, много модерна компания. Икономически страната ни е в голяма зависимост от "Лукойл", говорим за 1/4 от българския бюджет като постъпления, заяви тя.

Тя беше управлявана и от български екип, и от руското ръководство, с доста внимание към българските проблеми. С инвестиция от 2 млрд. тя стана най-екологичната рафинерия в Европа.

Досега екипите, които са ръководили рафинерията, бяха предимно български. Всички приказки за недобро управление са истински неверни. Не са верни и твърденията, че в рафинерията работят 2000 души – 2000 са само в бензинистанциите. В компанията работят около 6000 души. Разделянето на "Лукойл" е доста мъчително, посочи Дамянова.

Чувам, че голямата компания "Лукойл" е поискала отсрочка от САЩ. Предлагам да говорим за санкции след 21 ноември, защото ситуацията е много динамична, коментира пиар експертът, като добави, че според нея лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е "солидно убеден", че България ще получи отстрочка.

Рафинерията е много специфично нещо. Приемаме, че влиза този особен управител. Искат се много специфични качества.

Бих посъветвала Борисов да извади от джоба си някого, който е бил в рафинерията. Не знаем има ли някакви договорености между сегашното ръководство и хората, които ще влязат в компанията, дали ще има приемственост. Не трябва да се влезе с боздуган там, защото този боздуган може да има много лоши последствия, подчерта Диана Дамянова.

Смятам, че в плановете на това правителство не е да извърши бързо откупване. Мисля, че Борисов, като добър играч, преговаря и с двете страни - и с Русия, и със САЩ, и ще потърси решение, което да не е е скландално и да удовлетворява всички, каза ощя Дамянова.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лукойлллллл

    17 4 Отговор
    Дамянова, погледни се поне веднъж в огледалото. Лукойл, халал да ви е това плашило. Никой нормален в България не го иска.

    Коментиран от #2

    18:08 13.11.2025

  • 2 Браво

    16 9 Отговор

    До коментар #1 от "Лукойлллллл":

    Цялата демократична общност е на, страната на Русия.

    Коментиран от #5, #15

    18:09 13.11.2025

  • 3 Горски

    21 5 Отговор
    Споко бабе, ние подарихме на Украйна 14 млрд, по лоши последствия от това не може да има.

    Коментиран от #22

    18:11 13.11.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    6 25 Отговор
    Великият българин, големия държавник, строителят на съвременна България и политик от световна класа, Бойко Борисов, ще преведе държавата и през тази криза.

    Коментиран от #26

    18:11 13.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Данко Харсъзина

    7 23 Отговор
    Бойко Борисов е водил умело държавния кораб през всякакви бури, кризи и подводни рифове. Ще го преведе и този път. Поклон до земи.

    18:14 13.11.2025

  • 7 Данко Харсъзина

    8 16 Отговор
    Без Бойко, България е загубена.

    Коментиран от #30

    18:15 13.11.2025

  • 8 А ве това бабе...

    18 1 Отговор
    ...какво сте го харесали толкова много,че не спирате да го каните да прави ,,дълбокомислени" анализи по всичкология...?!?!

    18:15 13.11.2025

  • 9 Перо

    12 1 Отговор
    Имам чувството, че тази госпожа е захлебила да хвали Лукойл.

    Коментиран от #14

    18:17 13.11.2025

  • 10 ШФейк

    7 2 Отговор
    Тая казва: да преговарят с Русия! Нали Лукойл е частна компания другарко, и Мутропитека много я е страх, да не удържавиме рафинерийката.

    18:18 13.11.2025

  • 11 Ма стига...

    16 0 Отговор
    С тая Дамянова де.Бахтън от всезнайковци.Ели па тая,от всичко разбира.Също като оня хампарцумян ли беше.

    Коментиран от #24

    18:19 13.11.2025

  • 12 Ха-ха

    16 0 Отговор
    Сега разбрах що за стока е тая.

    18:19 13.11.2025

  • 13 ШФейк

    9 4 Отговор
    Все пак, нали Боко, и Златев са бажанаци, ще я стъкмят рафинерийката, споко

    18:20 13.11.2025

  • 14 Дядо Митьо

    11 0 Отговор

    До коментар #9 от "Перо":

    Че тя е хлебила години наред!

    18:21 13.11.2025

  • 15 Що не видиш...

    5 11 Отговор

    До коментар #2 от "Браво":

    Как бензиностанциите на лукоил са празни и никой не зарежда от тях.Това е,че народа не иска да финансира войната на оня сатрап в москва.

    Коментиран от #20

    18:21 13.11.2025

  • 16 откритие

    5 1 Отговор
    Нали беше учителка по история на циганетата в софийско училище бе.Сега изплува,че е работила 17 годинки в Лукойл.По обява в Бюрото по труда ли намери там работа,а?Как стават тези работи?После я пласираха при Киро тъпото където се оплакваше,е три години им работела безплатно!Живяла е на фотосинтеза горката.Сигурно има прилична пенсия от рафинерията,дай боже всекиму.

    Коментиран от #32

    18:24 13.11.2025

  • 17 Схемата Росатом

    4 3 Отговор
    Само 8 милиарда долара неустойка, която няма да я плаща Борисов и Пеевски, а простия българин и България.

    18:28 13.11.2025

  • 18 Бялджип

    6 0 Отговор
    Има хора, които дори да говорят верни неща, ти е много трудно да ги гледаш и издържиш. А тази дори не говори вярни неща, единствено има самонадеяност. Но личи че е боса.

    Коментиран от #21, #25

    18:29 13.11.2025

  • 19 Още една

    6 0 Отговор
    червена баба!

    18:30 13.11.2025

  • 20 Шега бе Уйли

    4 4 Отговор

    До коментар #15 от "Що не видиш...":

    Клъвна на въдицата.
    Нали всички разбраха, че рафинерията не е руска. Най-голямата дъвка на прехода отива в боклука. Най-низките цени на горива в Европа отиват на кино. Добра схема беше.

    18:31 13.11.2025

  • 21 подпухнала

    6 0 Отговор

    До коментар #18 от "Бялджип":

    Това е проблема

    18:32 13.11.2025

  • 22 И в рубли

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Горски":

    няма толкова!

    18:33 13.11.2025

  • 23 Може да влезнат

    2 1 Отговор
    с ахмеддоган!?

    Коментиран от #29

    18:33 13.11.2025

  • 24 Сега

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ма стига...":

    Той разбира от Запада а тя разбира от Изтока. Но и двамата много говорят но малко знаят. Или се правят. И се отмятат. Абе специалисти по всичко и по нищо.

    18:37 13.11.2025

  • 25 Голямо его

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Бялджип":

    Вземете мен за началник във Бургас ставам аз.

    18:40 13.11.2025

  • 26 Големанов

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Данко Харсъзина":

    Така е който е преименувал Делиормана,бил е магистрален разбойник,после разтриваше ушите на Т.Живков и не му остана време да дочете романа "Оцеола".Когато го монтираха за главен секретар убийствата отбелязаха небивал възход.Направиха ги и генерал,а пенсията Му днес се чу,че е 3600лв.На това му се вика кариера.

    18:40 13.11.2025

  • 27 Ръп

    1 0 Отговор
    Прическа, разреден 86

    18:41 13.11.2025

  • 28 Гост

    1 2 Отговор
    Понеже не разбирам, някой може ли да ми каже, пеефски и жена му бойко, се опитват да откраднат лукойл ли???

    Коментиран от #31

    18:41 13.11.2025

  • 29 с детето чудо искаш да кажеш

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Може да влезнат":

    Лика прилика са.

    18:43 13.11.2025

  • 30 Пенка

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Данко Харсъзина":

    Сакън,охрана има ли?Че стрина Нинова както му има зъб,всичко става.

    18:47 13.11.2025

  • 31 Водопадна схема

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "Гост":

    Влизане в Семейството му е майката. От бюджета зависи. Затова бързат да го приемат.

    18:49 13.11.2025

  • 32 Хе, не

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "откритие":

    Разбира се че не. Тази работа става с телефонни обаждания. Ще наизлязат и други нахранени хлебарки покрай Лукойл. Които са захлебвали за да може чужда федерация да охрабва техните съграждани. Лукойл трябва да се национализира незабавно, през ръцете на всички крадци. Благодарение на които Лукойл не са плащали данъци и са укривали печалби. Как може да има такива хора. Какво му е на този народ?

    18:51 13.11.2025

  • 33 Я по сериозно!

    0 0 Отговор
    А какво може да се случи и какви ще са хубавите последствия ако просто нищо не се прави и всичко се остави на съдбата да го реши? Някой много се страхува да не би да вземем да откраднем нещо от крадеца, който вече десетилетия ежедневно краде от нашия джоб. По добра ли е вечната зависимост от "селския бабаит", който никой не знае какво ще реши утре, а да не говорим за по дълъг период от време? При това дори в момента цялата държавна политика е изцяло зависима от подобни личности, които са по малко на брой от пръстите на една човешка длан. Когато се добавят и външните фактори, срещу които същите "някои" ни съветват да не се предприема нищо, става страшно. Възможно е да има и негативи, но ще бъдат еднократни и ще се възстанови справедливостта от сгрешеното преди десетилетия, а не още десетилетия наред да сме зависими от някого и да не ни се дава възможност сами да решаваме собственото си бъдеще.

    19:09 13.11.2025

  • 34 скапеите

    0 0 Отговор
    ривът от кожания баздуган

    19:13 13.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове