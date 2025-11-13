Диана Дамянова: Влизане с боздуган в "Лукойл" може да има много лоши последствия

За мен това е неправилно геополитическо решение, каза в предаването "Лице в лице" по бТВ пиар експертът Диана Дамянова, която е работила в продължение на 17 години в "Лукойл", във връзка с американските санкции срещу компанията.

"Лукойл" е много голяма, много модерна компания. Икономически страната ни е в голяма зависимост от "Лукойл", говорим за 1/4 от българския бюджет като постъпления, заяви тя.

Тя беше управлявана и от български екип, и от руското ръководство, с доста внимание към българските проблеми. С инвестиция от 2 млрд. тя стана най-екологичната рафинерия в Европа.

Досега екипите, които са ръководили рафинерията, бяха предимно български. Всички приказки за недобро управление са истински неверни. Не са верни и твърденията, че в рафинерията работят 2000 души – 2000 са само в бензинистанциите. В компанията работят около 6000 души. Разделянето на "Лукойл" е доста мъчително, посочи Дамянова.

Чувам, че голямата компания "Лукойл" е поискала отсрочка от САЩ. Предлагам да говорим за санкции след 21 ноември, защото ситуацията е много динамична, коментира пиар експертът, като добави, че според нея лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е "солидно убеден", че България ще получи отстрочка.

Рафинерията е много специфично нещо. Приемаме, че влиза този особен управител. Искат се много специфични качества.

Бих посъветвала Борисов да извади от джоба си някого, който е бил в рафинерията. Не знаем има ли някакви договорености между сегашното ръководство и хората, които ще влязат в компанията, дали ще има приемственост. Не трябва да се влезе с боздуган там, защото този боздуган може да има много лоши последствия, подчерта Диана Дамянова.

Смятам, че в плановете на това правителство не е да извърши бързо откупване. Мисля, че Борисов, като добър играч, преговаря и с двете страни - и с Русия, и със САЩ, и ще потърси решение, което да не е е скландално и да удовлетворява всички, каза ощя Дамянова.