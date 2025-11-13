Американски фонд също поиска рафинерията на "Лукойл" в Бургас

Американският гигант в областта на частния капитал „Карлайл” проучва възможности за закупуване на чуждестранните активи на руската петролна компания „Лукойл”, съобщиха пред "Ройтерс" три източника, запознати със ситуацията.

"Карлайл" е в начален етап на проучване на възможността за закупуване на активите, заяви един от източниците.

Компанията обмисля да подаде заявление за лиценз в САЩ, който да ѝ позволи да закупи активите, и след това да започне надлежна проверка, заяви източникът, добавяйки, че все още може да реши да се откаже.

"Карлайл" е уведомил "Лукойл" за намеренията си, съобщи втори източник.

От десетилетия „Лукойл“ е най-активната руска петролна компания в чужбина, помагайки на Москва да прожектира меката си икономическа сила в чужбина.

„Лукойл“ има три рафинерии в Европа, дялове в нефтени находища в Казахстан, Узбекистан, Ирак и Мексико, Гана, Египет и Нигерия, както и стотици бензиностанции по целия свят, включително в САЩ.

Санкциите вече са нарушили дейността на „Лукойл“ в Ирак, Финландия и България.

„Карлайл“, една от най-големите компании в света в областта на частния капитал, алтернативното управление на активи и финансовите услуги, управлява активи на стойност 474 милиарда долара.

САЩ наложиха санкции на „Лукойл” като част от усилията си да принудят Кремъл да се включи в мирните преговори за Украйна и блокираха опита на „Лукойл” да продаде активи на швейцарската търговска компания „Гунвор” преди крайния срок за санкциите на 21 ноември.

„Лукойл“ добива около 2% от световното производство на петрол в страната и в чужбина и заяви, че търси купувачи за международните си активи, които произвеждат над 0,5% от световния петрол и се оценяват на около 22 милиарда долара, според данни от 2024 г.