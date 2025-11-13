Новини
Американски фонд също поиска рафинерията на "Лукойл" в Бургас

13 Ноември, 2025 22:58

"Карлайл" е в начален етап на проучване

Снимка: БГНЕС
Американският гигант в областта на частния капитал „Карлайл” проучва възможности за закупуване на чуждестранните активи на руската петролна компания „Лукойл”, съобщиха пред "Ройтерс" три източника, запознати със ситуацията.

"Карлайл" е в начален етап на проучване на възможността за закупуване на активите, заяви един от източниците.
Компанията обмисля да подаде заявление за лиценз в САЩ, който да ѝ позволи да закупи активите, и след това да започне надлежна проверка, заяви източникът, добавяйки, че все още може да реши да се откаже.

"Карлайл" е уведомил "Лукойл" за намеренията си, съобщи втори източник.

От десетилетия „Лукойл“ е най-активната руска петролна компания в чужбина, помагайки на Москва да прожектира меката си икономическа сила в чужбина.

„Лукойл“ има три рафинерии в Европа, дялове в нефтени находища в Казахстан, Узбекистан, Ирак и Мексико, Гана, Египет и Нигерия, както и стотици бензиностанции по целия свят, включително в САЩ.

Санкциите вече са нарушили дейността на „Лукойл“ в Ирак, Финландия и България.

„Карлайл“, една от най-големите компании в света в областта на частния капитал, алтернативното управление на активи и финансовите услуги, управлява активи на стойност 474 милиарда долара.

САЩ наложиха санкции на „Лукойл” като част от усилията си да принудят Кремъл да се включи в мирните преговори за Украйна и блокираха опита на „Лукойл” да продаде активи на швейцарската търговска компания „Гунвор” преди крайния срок за санкциите на 21 ноември.

„Лукойл“ добива около 2% от световното производство на петрол в страната и в чужбина и заяви, че търси купувачи за международните си активи, които произвеждат над 0,5% от световния петрол и се оценяват на около 22 милиарда долара, според данни от 2024 г.


САЩ
  • 1 Някойси

    20 2 Отговор
    Неможе да бъде.......Кой ши ще изкупи всички Руски активи,за да сме независими!Да живееее Демокрацията....

    23:01 13.11.2025

  • 2 Магнит

    11 1 Отговор
    Така се казва "FONDA"

    23:01 13.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пешо

    32 1 Отговор
    Колко демократично ... налагаме санкции и купуваме ние после... т.е. прввземат бизнеса.

    23:03 13.11.2025

  • 5 име

    15 0 Отговор
    Това да не излезе като на драгалевския тъмен субект американската фирма, дето купи ТЕЦове Марица 1 и 3. Американска само регистрацията, иначе на нашенски човек.

    23:05 13.11.2025

  • 6 В В.П.

    20 1 Отговор
    Всички искат да купуват ,ама Лукойл не продава .Пък Доню е пътник ,с акцизите ,митата и санкциите си ..За затвора за педерсстия ..

    23:06 13.11.2025

  • 7 В В.П.

    15 0 Отговор
    За нова година бай Доню тъпака ,е в дранголника ..За педофилия .

    23:07 13.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 В В.П.

    16 1 Отговор
    От 15 години седерастията се точи на Лукойл..Не се знае защо ..Ония си имат и петрол и газ и техника .. България няма нищо..

    23:08 13.11.2025

  • 10 Наблюдател

    17 0 Отговор
    Беше много ясно, че ще я искат.
    Американците искат да притежават целия свят и всички да им слугуват.
    Играят си на Монополи, но може да им излезе крива сметката.

    Цитат от Библията: „...за да не може никой да купува или да продава освен онзи, който носи за белег името на звяра или числото на неговото име“ (Откр. 13:17).

    Коментиран от #14

    23:09 13.11.2025

  • 11 Аха

    14 0 Отговор
    Да си дойдем на думата. Каква случайност...

    23:09 13.11.2025

  • 12 В В.П.

    15 0 Отговор
    Искат да го национализират и да го дадат за без пари на Янките .Това е бай Ганьо ,най умния ,най красивия ...

    Коментиран от #20

    23:10 13.11.2025

  • 13 ?????

    16 0 Отговор
    И каква стана тя.....? За какво беше това шикалкавене, направа я подарявайте!
    Националната сигурност на България няма никакво значение! Продължавайте.......въобще мислители какви ги вършите ???

    23:10 13.11.2025

  • 14 Кухоглава копейка

    8 7 Отговор

    До коментар #10 от "Наблюдател":

    Сега Вова ще наложи санкции и мита на краварите! Ще видят те!!

    Коментиран от #23

    23:11 13.11.2025

  • 15 чичи Мончи

    5 0 Отговор
    рани куче да те лае, елате ми сега пуделчета ей сигинкъ че ви издоя

    23:12 13.11.2025

  • 16 В В.П.

    11 1 Отговор
    Това е чужда собственост ,и България ще се вкара яко..ако национализира крупен обект като рафинерията ..

    23:13 13.11.2025

  • 17 В В.П.

    13 0 Отговор
    Костов навремето лапна един куфар в кеш от Лукойл..Сега неговите наследници искат няколко куфара...Не барайте работещо нещо ,некадърници..!

    23:17 13.11.2025

  • 18 Сатана Z

    12 0 Отговор
    Нали разправяха ,че Нефтохим бил обект от национално значение за сигурността на БГ ?
    Да видим сега дали ДАНС ще разследва този фонд и дали ще одобри сделката с националното богатство?

    23:24 13.11.2025

  • 19 Ефектът на бумерангът

    10 0 Отговор
    След като свърши СВО, що хора ще летят от прозорците, не е истина

    23:29 13.11.2025

  • 20 Коментиращ

    7 1 Отговор

    До коментар #12 от "В В.П.":

    По-скоро е най-големият непукист и търпелив до мозъка на костите си!!!

    В други държави, такива действия на престъпното бг правителство, щяха да доведат до масови безредици и щурм в парламента!
    В нашата страна обаче, търпим докато ни бръкнат в кесията и я опразнят цялата, че даже теглят и непосилен кредит от наше име и без наше съгласие!
    Нещо като влизането в еврозоната, пращането на оръжия за Украйна и подаряването на Лукойл Бургас на американците!!!

    Явно народът ни е обречен на бедност!
    Дано само тя го сплоти и обедини най сетне!
    Щото разединен (и всеки за себе си) води единствено до закриване на държавата!!!

    Коментиран от #27

    23:29 13.11.2025

  • 21 Перо

    2 0 Отговор
    Тази компания е никому неизвестна и едва ли отговаря на условията!

    Коментиран от #24, #25

    23:30 13.11.2025

  • 22 ПАК КЯРИХМЕ

    2 6 Отговор
    НЕТ ДЕНГИ ТОВАРИШЧИ И БЕНЗИН НЕТ. ПУТИЧО ПРОДАВАЕТ, А ДОНЧО ПАКУПАЕТ. ЩО МУ ТРЯБВАШЕ ТАЯ ВОЙНА? И КОЛКО РАФИНЕРИИ ИМ ДУМНА ЗЕЛЕНСКИ?

    23:34 13.11.2025

  • 23 Висящият от колесник

    6 2 Отговор

    До коментар #14 от "Кухоглава копейка":

    няма смисъл да им налага каквото и да е било
    те сами ще се затрият
    между впрочем вече 1 месец са във фалит
    няма администрация в цялата страна

    Коментиран от #26

    23:35 13.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Според Уикипедия

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Перо":

    Бюджетът на България за 2025 г. прогнозира дефицит от 3%, с приходи от 55,17 милиарда лева и разходи от 30,8 милиарда лева.

    Carlyle Group Inc. е американска мултинационална компания с дейност в областта на частния капитал, алтернативното управление на активи и финансовите услуги. Към 2023 г. компанията е управлявала активи на стойност 426 милиарда долара.

    23:43 13.11.2025

  • 26 Шумкар

    5 8 Отговор

    До коментар #23 от "Висящият от колесник":

    От 108 година фалират тая Америка. Няма да го до чакате...

    Коментиран от #31

    23:43 13.11.2025

  • 27 Събуди се,българино!

    5 3 Отговор

    До коментар #20 от "Коментиращ":

    Може и да се събудят българите...след още 500 години

    23:44 13.11.2025

  • 28 Природни закони

    4 3 Отговор
    Рано или късно всички гадости, които сътворяват американските агресори, ще им се върнат!

    23:47 13.11.2025

  • 29 Много ясно

    5 3 Отговор
    Щото глупаците слушат САЩ вместо да им теглят една майна! САЩ ви унищожава.

    23:48 13.11.2025

  • 30 Пе.еради

    2 2 Отговор
    Всичко е ясно кражба за милиарди от българите, но стадото мълчи !!!

    23:52 13.11.2025

  • 31 Украйнка на яхта в Созопол

    8 1 Отговор

    До коментар #26 от "Шумкар":

    е вече един път ги видяхме фалирали 2008 година
    или не помниш удобно

    Коментиран от #32

    23:57 13.11.2025

  • 32 Аха.сетих се.

    1 2 Отговор

    До коментар #31 от "Украйнка на яхта в Созопол":

    Даже ватенките им пращаха консерви да ядат.
    😃😃😃😃😃😄😄😄😄

    Коментиран от #36

    00:01 14.11.2025

  • 33 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    НА ТОЗИ ОТ ОБОРА ДОМАТА ЩЕ Я ПОДАРИ!

    00:06 14.11.2025

  • 34 ЩЕ СПЕЧЕЛИМЕ МНОГО.

    0 1 Отговор
    СССР НИ Я ПОСТРОИ САЩ ЩЕ Я ДОИ. ЛУКОЙЛ НЕ Е НАША. ВАЖНО Е ДА СИ ПЛАЩАТ ДАНЪЦИТЕ И НАЕМА. САЩ ЩЕ НИ ПАЗЯТ ОТ ЗЕЛЕНИ РУСКИ ЧОВЕЧЕТА БЕЗПЛАТНО.

    00:06 14.11.2025

  • 35 Очаквано

    0 0 Отговор
    В Лукойл интерес имаха няколко американски фонда, освен двамата основатели - руснаци. Сега колегите им от Карлайл им се притичват на помощ. Няма да отписват работещи активи за милиарди я... След войната ще препродадат тези активи отново. Сделката ще финансират с дълг, който ще се изплаща от придобитите предприятия на Лукойл. И вълкът сит и агнето цяло.

    00:07 14.11.2025

  • 36 Йес акинг

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Аха.сетих се.":

    Пращаха им тонер за да си принтират хартийки за да си купуват тоалетна хартия

    00:07 14.11.2025

  • 37 Сега стана ли ви ясно

    0 0 Отговор
    защо не дадоха на швейцарският фонд да купи Лукойл? САЩ ще ви реше тъпейки.

    00:11 14.11.2025

  • 38 БРАВО НА БСП, ГЕРБ, ИТН И ДПС!

    0 0 Отговор
    БАЦЕ И ДОНЧО СА СЕ РАЗБРАЛИ, ПУТИН РИВЕ И СИ СКУБЕ КОСИТЕ. А ВСИЧКО БЕШЕ РУСКО НАВРЕМЕТО, ОТ САМОЛЕТИТЕ ДО КОЛИТЕ И ЧАСОВНИЦИТЕ? КАК СТАНА ТАКА СЕГА ДА Е ЗАПАДНЯРСКО? ДАЖЕ И ЛЕВА СТАНА ЗАПАДЕН, СЛЕД МЕСЕЦ?

    00:15 14.11.2025

