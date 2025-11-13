Американски фонд също поиска рафинерията на "Лукойл" в Бургас

Американският гигант в областта на частния капитал „Карлайл” проучва възможности за закупуване на чуждестранните активи на руската петролна компания „Лукойл”, съобщиха пред "Ройтерс" три източника, запознати със ситуацията.
"Карлайл" е в начален етап на проучване на възможността за закупуване на активите, заяви един от източниците.
Компанията обмисля да подаде заявление за лиценз в САЩ, който да ѝ позволи да закупи активите, и след това да започне надлежна проверка, заяви източникът, добавяйки, че все още може да реши да се откаже.
"Карлайл" е уведомил "Лукойл" за намеренията си, съобщи втори източник.
От десетилетия „Лукойл“ е най-активната руска петролна компания в чужбина, помагайки на Москва да прожектира меката си икономическа сила в чужбина.
„Лукойл“ има три рафинерии в Европа, дялове в нефтени находища в Казахстан, Узбекистан, Ирак и Мексико, Гана, Египет и Нигерия, както и стотици бензиностанции по целия свят, включително в САЩ.
Санкциите вече са нарушили дейността на „Лукойл“ в Ирак, Финландия и България.
„Карлайл“, една от най-големите компании в света в областта на частния капитал, алтернативното управление на активи и финансовите услуги, управлява активи на стойност 474 милиарда долара.
САЩ наложиха санкции на „Лукойл” като част от усилията си да принудят Кремъл да се включи в мирните преговори за Украйна и блокираха опита на „Лукойл” да продаде активи на швейцарската търговска компания „Гунвор” преди крайния срок за санкциите на 21 ноември.
„Лукойл“ добива около 2% от световното производство на петрол в страната и в чужбина и заяви, че търси купувачи за международните си активи, които произвеждат над 0,5% от световния петрол и се оценяват на около 22 милиарда долара, според данни от 2024 г.
1 Някойси
23:01 13.11.2025
2 Магнит
23:01 13.11.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Пешо
23:03 13.11.2025
5 име
23:05 13.11.2025
6 В В.П.
23:06 13.11.2025
7 В В.П.
23:07 13.11.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 В В.П.
23:08 13.11.2025
10 Наблюдател
Американците искат да притежават целия свят и всички да им слугуват.
Играят си на Монополи, но може да им излезе крива сметката.
Цитат от Библията: „...за да не може никой да купува или да продава освен онзи, който носи за белег името на звяра или числото на неговото име“ (Откр. 13:17).
Коментиран от #14
23:09 13.11.2025
11 Аха
23:09 13.11.2025
12 В В.П.
Коментиран от #20
23:10 13.11.2025
13 ?????
Националната сигурност на България няма никакво значение! Продължавайте.......въобще мислители какви ги вършите ???
23:10 13.11.2025
14 Кухоглава копейка
До коментар #10 от "Наблюдател":Сега Вова ще наложи санкции и мита на краварите! Ще видят те!!
Коментиран от #23
23:11 13.11.2025
15 чичи Мончи
23:12 13.11.2025
16 В В.П.
23:13 13.11.2025
17 В В.П.
23:17 13.11.2025
18 Сатана Z
Да видим сега дали ДАНС ще разследва този фонд и дали ще одобри сделката с националното богатство?
23:24 13.11.2025
19 Ефектът на бумерангът
23:29 13.11.2025
20 Коментиращ
До коментар #12 от "В В.П.":По-скоро е най-големият непукист и търпелив до мозъка на костите си!!!
В други държави, такива действия на престъпното бг правителство, щяха да доведат до масови безредици и щурм в парламента!
В нашата страна обаче, търпим докато ни бръкнат в кесията и я опразнят цялата, че даже теглят и непосилен кредит от наше име и без наше съгласие!
Нещо като влизането в еврозоната, пращането на оръжия за Украйна и подаряването на Лукойл Бургас на американците!!!
Явно народът ни е обречен на бедност!
Дано само тя го сплоти и обедини най сетне!
Щото разединен (и всеки за себе си) води единствено до закриване на държавата!!!
Коментиран от #27
23:29 13.11.2025
21 Перо
Коментиран от #24, #25
23:30 13.11.2025
22 ПАК КЯРИХМЕ
23:34 13.11.2025
23 Висящият от колесник
До коментар #14 от "Кухоглава копейка":няма смисъл да им налага каквото и да е било
те сами ще се затрият
между впрочем вече 1 месец са във фалит
няма администрация в цялата страна
Коментиран от #26
23:35 13.11.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Според Уикипедия
До коментар #21 от "Перо":Бюджетът на България за 2025 г. прогнозира дефицит от 3%, с приходи от 55,17 милиарда лева и разходи от 30,8 милиарда лева.
Carlyle Group Inc. е американска мултинационална компания с дейност в областта на частния капитал, алтернативното управление на активи и финансовите услуги. Към 2023 г. компанията е управлявала активи на стойност 426 милиарда долара.
23:43 13.11.2025
26 Шумкар
До коментар #23 от "Висящият от колесник":От 108 година фалират тая Америка. Няма да го до чакате...
Коментиран от #31
23:43 13.11.2025
27 Събуди се,българино!
До коментар #20 от "Коментиращ":Може и да се събудят българите...след още 500 години
23:44 13.11.2025
28 Природни закони
23:47 13.11.2025
29 Много ясно
23:48 13.11.2025
30 Пе.еради
23:52 13.11.2025
31 Украйнка на яхта в Созопол
До коментар #26 от "Шумкар":е вече един път ги видяхме фалирали 2008 година
или не помниш удобно
Коментиран от #32
23:57 13.11.2025
32 Аха.сетих се.
До коментар #31 от "Украйнка на яхта в Созопол":Даже ватенките им пращаха консерви да ядат.
😃😃😃😃😃😄😄😄😄
Коментиран от #36
00:01 14.11.2025
33 Боруна Лом
00:06 14.11.2025
34 ЩЕ СПЕЧЕЛИМЕ МНОГО.
00:06 14.11.2025
35 Очаквано
00:07 14.11.2025
36 Йес акинг
До коментар #32 от "Аха.сетих се.":Пращаха им тонер за да си принтират хартийки за да си купуват тоалетна хартия
00:07 14.11.2025
37 Сега стана ли ви ясно
00:11 14.11.2025
38 БРАВО НА БСП, ГЕРБ, ИТН И ДПС!
00:15 14.11.2025