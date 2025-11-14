Новини
КЗП се самосезира за ударното увеличение на цените за паркиране в София

14 Ноември, 2025 16:53 389 5

Затова след вчерашното решение на СОС Комисията за защита на потребителите се е самосезирала

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Комисията за защита на потребителите (КЗП) ще извърши проверка, за да се установи дали е икономически обосновано предвиденото увеличаване на цените за паркиране в синята и зелената зона в София.

Припомняме, че новите цени са част от приетите вчера промени в Наредбата за организацията на движението на територията на Столична община, които бяха предложени от кмета Васил Терзиев и групите на ПП-ДБ и "Спаси София" в Столичния общински съвет (СОС).

В позиция на КЗП по темата се изразява становище, че в случая трябва да се приложи изискването по Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ) за икономическа обосновка при вдигането на цени на стоки и услуги.

От комисията отбелязват, че настоящата цена от 2 лева на час за паркиране в синя зона се повишава до 2€ или 4 лева за час, а за зелена зона - от 1 лев на 1€ или 2 лева за час.

"Съгласно чл.15, ал.4 от ЗВЕРБ, в периода на двойно обозначаване на цените в левове и евро - от 08.08.2025 г. до 08.08.2026 г., търговците, които предлагат стоки и услуги на потребители, формират цените си добросъвестно и прозрачно, като всяко увеличение на цените следва да бъде обосновано от обективни икономически фактори", обясняват от КЗП.

Затова след вчерашното решение на СОС Комисията за защита на потребителите се е самосезирала, но и е предприела действия за установяване на причините и факторите, довели до повишаване на цените в зоните за платено паркиране в София. Комисията ще изиска от Центъра за градска мобилност (ЦГМ) и кмета на София Васил Терзиев всички приложими документи и доказателства за наличието на обективни икономически фактори за увеличението на цените.

КЗП обръща внимание, че Законът за въвеждане на еврото предвижда сериозни санкции при установяване на нарушение, а именно - на предприятие с реализиран оборот от предходната финансова година над 50 000 000 лв. се налага имуществена санкция в размер до 0,5% от този оборот.

Комисията също така стартира поетапен преглед и на други сходни действия на територията и на останалите градове в страната, с цел осигуряване на по-висока степен на спазване на правата на потребителите и защита на техните икономически интереси.

Призоваваме търговците да спазват законовите изисквания и да бъдат отговорни към потребителите!


  • 1 Червената Василка

    2 0 Отговор
    И ние искаме да краднеме.

    17:00 14.11.2025

  • 2 синя зона Кърджали

    1 1 Отговор
    И в Кърджали да се самосезира КЗП то

    17:02 14.11.2025

  • 3 ЗЕЛЕН чук или ЗЕЛЕНЧУК

    2 0 Отговор
    А защо няма САМОсезиране за заливащата ни БОЙКОВЩИНА и добавена към нея ПЕЕВЩИНА ?

    17:03 14.11.2025

  • 4 Смях

    1 0 Отговор
    Инфлацията е само 3%
    Кое налага такова увеличение?

    17:04 14.11.2025

  • 5 500 години робство

    1 0 Отговор
    Офцете блеят още може да се увеличава всичко

    17:05 14.11.2025

