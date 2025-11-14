КЗП се самосезира за ударното увеличение на цените за паркиране в София

Комисията за защита на потребителите (КЗП) ще извърши проверка, за да се установи дали е икономически обосновано предвиденото увеличаване на цените за паркиране в синята и зелената зона в София.

Припомняме, че новите цени са част от приетите вчера промени в Наредбата за организацията на движението на територията на Столична община, които бяха предложени от кмета Васил Терзиев и групите на ПП-ДБ и "Спаси София" в Столичния общински съвет (СОС).

В позиция на КЗП по темата се изразява становище, че в случая трябва да се приложи изискването по Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ) за икономическа обосновка при вдигането на цени на стоки и услуги.

От комисията отбелязват, че настоящата цена от 2 лева на час за паркиране в синя зона се повишава до 2€ или 4 лева за час, а за зелена зона - от 1 лев на 1€ или 2 лева за час.

"Съгласно чл.15, ал.4 от ЗВЕРБ, в периода на двойно обозначаване на цените в левове и евро - от 08.08.2025 г. до 08.08.2026 г., търговците, които предлагат стоки и услуги на потребители, формират цените си добросъвестно и прозрачно, като всяко увеличение на цените следва да бъде обосновано от обективни икономически фактори", обясняват от КЗП.

Затова след вчерашното решение на СОС Комисията за защита на потребителите се е самосезирала, но и е предприела действия за установяване на причините и факторите, довели до повишаване на цените в зоните за платено паркиране в София. Комисията ще изиска от Центъра за градска мобилност (ЦГМ) и кмета на София Васил Терзиев всички приложими документи и доказателства за наличието на обективни икономически фактори за увеличението на цените.

Ето и позицията на КЗП:

Във връзка с промените, предвиждащи увеличаване на цената за паркиране в синята и зелената зона в гр. София, Комисията за защита на потребителите изразява становище, че в конкретния случай са приложими разпоредбите на Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ). Плануваните промени на цените в зоните за паркиране се изразяват в повишаване на настоящата цена от 2 лева на час в синя зона на 2€/4 лева за час, респективно цената в зелена зона - от 1 лев на час се увеличава на 1€/2 лева за час.

Съгласно чл.15, ал.4 от ЗВЕРБ, в периода на двойно обозначаване на цените в левове и евро - от 08.08.2025 г. до 08.08.2026 г., търговците, които предлагат стоки и услуги на потребители, формират цените си добросъвестно и прозрачно, като всяко увеличение на цените следва да бъде обосновано от обективни икономически фактори.

В тази връзка КЗП се самосезира незабавно и предприе съответните действия по установяване на причините и факторите, довели до повишаване на цените за паркиране в София. За целта ще изиска всички приложими документи и доказателства от Центъра за градска мобилност и кмета на Столична община относно наличието на обективни икономически фактори за увеличението им.

КЗП обръща внимание, че Законът за въвеждане на еврото предвижда сериозни санкции при установяване на нарушение, а именно - на предприятие с реализиран оборот от предходната финансова година над 50 000 000 лв. се налага имуществена санкция в размер до 0,5% от този оборот.

Комисията също така стартира поетапен преглед и на други сходни действия на територията и на останалите градове в страната, с цел осигуряване на по-висока степен на спазване на правата на потребителите и защита на техните икономически интереси.

Призоваваме търговците да спазват законовите изисквания и да бъдат отговорни към потребителите!