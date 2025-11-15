Румен Радев: Героичните пози и демонстрации за получаването на дерогация за „Лукойл“ изглеждат нелепо

Героичните пози и демонстрации на супер постижения в дипломацията за получаването на дерогация за „Лукойл“ изглеждат нелепо. Беше пределно ясно, че лиценз ще има за всички европейски страни, защото САЩ е стратегически съюзник на Европа. Това написа във фейсбук президентът Румен Радев.

Самото назначаване на особен търговски управител в „Лукойл“ е извън закона, защото съгласно техния закон той трябва да разработи подробен шестмесечен план за дейността и да го представи в Съвета по сигурността към Министерския съвет, където да бъде одобрен. Кога господин Спецов разработи такъв подробен шестмесечен план, кога се запознаха членовете на този съвет, кога го одобриха, като той даже не е присъствал там?

Показателен е и начинът, по който менторите на управляващите се опитваха да използват казуса с „Лукойл“. Как беше прокаран закон, чиято същност разкрива истинските им намерения, които водят към ситуации като „Булгартабак“ и КТБ. Първото нещо, което те направиха е да отпаднат гаранциите срещу произвол, които имаше в закона от 2023 г. Второ – гласуваха си правомощия за разпореждане с акциите и собствеността, което е в разрез с Конституцията и неприкосновеността на частната собственост. Трето – отсега си гласуваха индулгенции, така че особеният търговски управител да не подлежи на административен и съдебен контрол, което е извън националния и европейски правен мир. Но нека тези, които прокараха законите, които им развързват ръцете да правят безобразия, без да бъдат контролирани изобщо по закона, не си правят илюзиите, че ще могат да се възползват от тази ситуация, както се възползваха за „Булгартабак“ и КТБ.

По-голямата криза от тази с горивата е кризата в българската политика. В парламентарните комисии и самото Народно събрание изчезва дебатът, а когато изчезне той, изчезва и политиката и на нейно място идва диктатурата. Конституцията няма значение, законите нямат значение, аргументите нямат значение. В основата на погазването на всички правни, политически и морални норми са тези, които стоят над българското правителство - силна неформална власт, която налага своите решения на тъмно. Това е опасността, която виси над България. Всички знаем кои са тези хора.

Предложеният от властта бюджет е олицетворение на липсата на уважение към всички заради начина, по който беше изготвен, но най-вече е неуважение към хората, които го пълнят. Това е бюджет за политическо оцеляване и за купуване на електорална любов, но последствията ще плащаме всички ние, защото ни води към още по-голяма задлъжнялост.

Що се отнася до срещата ми с унгарския министър на външните работи, не съм отказал среща на министър на външните работи, особено на наш съюзник и партньор, но не мога да го заведа насила при неговия български колега или при правителството. С господин Сиярто говорихме за всички сериозни предизвикателства, пред които е изправена Европа, а за тяхното решаване са необходими политически диалог, анализ, общи усилия и взаимодействие, пише Радев.