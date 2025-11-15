Новини
България »
Румен Радев: Героичните пози и демонстрации за получаването на дерогация за „Лукойл“ изглеждат нелепо

Румен Радев: Героичните пози и демонстрации за получаването на дерогация за „Лукойл“ изглеждат нелепо

15 Ноември, 2025 12:30 603 20

  • румен радев-
  • лукойл-
  • дерогация-
  • особен управител

Показателен е и начинът, по който менторите на управляващите се опитваха да използват казуса с „Лукойл“. Как беше прокаран закон, чиято същност разкрива истинските им намерения, които водят към ситуации като „Булгартабак“ и КТБ

Румен Радев: Героичните пози и демонстрации за получаването на дерогация за „Лукойл“ изглеждат нелепо - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Героичните пози и демонстрации на супер постижения в дипломацията за получаването на дерогация за „Лукойл“ изглеждат нелепо. Беше пределно ясно, че лиценз ще има за всички европейски страни, защото САЩ е стратегически съюзник на Европа. Това написа във фейсбук президентът Румен Радев.

Самото назначаване на особен търговски управител в „Лукойл“ е извън закона, защото съгласно техния закон той трябва да разработи подробен шестмесечен план за дейността и да го представи в Съвета по сигурността към Министерския съвет, където да бъде одобрен. Кога господин Спецов разработи такъв подробен шестмесечен план, кога се запознаха членовете на този съвет, кога го одобриха, като той даже не е присъствал там?

Показателен е и начинът, по който менторите на управляващите се опитваха да използват казуса с „Лукойл“. Как беше прокаран закон, чиято същност разкрива истинските им намерения, които водят към ситуации като „Булгартабак“ и КТБ. Първото нещо, което те направиха е да отпаднат гаранциите срещу произвол, които имаше в закона от 2023 г. Второ – гласуваха си правомощия за разпореждане с акциите и собствеността, което е в разрез с Конституцията и неприкосновеността на частната собственост. Трето – отсега си гласуваха индулгенции, така че особеният търговски управител да не подлежи на административен и съдебен контрол, което е извън националния и европейски правен мир. Но нека тези, които прокараха законите, които им развързват ръцете да правят безобразия, без да бъдат контролирани изобщо по закона, не си правят илюзиите, че ще могат да се възползват от тази ситуация, както се възползваха за „Булгартабак“ и КТБ.

По-голямата криза от тази с горивата е кризата в българската политика. В парламентарните комисии и самото Народно събрание изчезва дебатът, а когато изчезне той, изчезва и политиката и на нейно място идва диктатурата. Конституцията няма значение, законите нямат значение, аргументите нямат значение. В основата на погазването на всички правни, политически и морални норми са тези, които стоят над българското правителство - силна неформална власт, която налага своите решения на тъмно. Това е опасността, която виси над България. Всички знаем кои са тези хора.

Предложеният от властта бюджет е олицетворение на липсата на уважение към всички заради начина, по който беше изготвен, но най-вече е неуважение към хората, които го пълнят. Това е бюджет за политическо оцеляване и за купуване на електорална любов, но последствията ще плащаме всички ние, защото ни води към още по-голяма задлъжнялост.

Що се отнася до срещата ми с унгарския министър на външните работи, не съм отказал среща на министър на външните работи, особено на наш съюзник и партньор, но не мога да го заведа насила при неговия български колега или при правителството. С господин Сиярто говорихме за всички сериозни предизвикателства, пред които е изправена Европа, а за тяхното решаване са необходими политически диалог, анализ, общи усилия и взаимодействие, пише Радев.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Как

    6 16 Отговор
    Президентът ни е агент на КГБ. Пречи на всички решения на законното правителство.

    Коментиран от #11, #13, #17

    12:32 15.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Парад

    12 4 Отговор
    на безсилието и катастрофалното им управление на биещите се в гърдите с позора , който сътвориха заради безизходицата си ! Всичко е в ущърб на България и на нейните граждани !

    12:34 15.11.2025

  • 5 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    8 2 Отговор
    ВРЕМЕ Е ДА ИЗРИНЕМ БОКЛУКА ОТ УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВАТА!

    12:36 15.11.2025

  • 6 Правилно Г-Н РАДЕВ..

    11 4 Отговор
    Само се ДУЯТ приписват си активи и мънкат по цял ден. ИИИ ТОВА ЗА ДЕРОГАЦИЯТА НА ЛУКОЙЛ Е ЗА ВСИЧКИ СТРАНИ. НЕ САМО ЗА НАС Е ОТЛАГАНЕТО НА САНКЦИИТЕ.

    12:36 15.11.2025

  • 7 Не те ли е срам!

    5 10 Отговор
    Бе Радев! Дано влезеш в затвора поне за седмица!

    12:38 15.11.2025

  • 8 Червен ла -йно -мет РРадев

    5 7 Отговор
    Пак ги замята на вентилатора.

    12:38 15.11.2025

  • 9 Луков

    3 3 Отговор
    Лукойл България е българска компания по регистрация, собственост е на българската държава и швейцарска компания. Въобще не е била обект на санкции или планувана за санкциониране.

    12:39 15.11.2025

  • 10 Нещастно човече...

    4 6 Отговор
    Само мрънкане по цял ден.Еми така е,ония ако питат 4."А где деньги?

    12:39 15.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 обективен

    7 4 Отговор
    Радев пак ги накара да се чувстват като малоумни мишлета сред котета .

    12:39 15.11.2025

  • 13 Така

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Как":

    Т@панар си

    12:40 15.11.2025

  • 14 Коментар

    0 1 Отговор
    Целият случай е медийна пропаганда. Подобно на закриването на малките блокове в Козлодуй. Никакви пари от рафинерията не отиват в Русия. Лукойл България не е санкционираната корпорация Лукойл.

    12:42 15.11.2025

  • 15 Г€Н€РАЛ Д€$И

    3 1 Отговор
    А$ ВЛАД€Я В$ЯКВИ ПО ЗИ, $АМО ДА ИМА КОЙ ДА МИ ГО $ЛО ЖИ!
    ПРИ М€Н€ НЯМА Ш€$Т -П€Т , ПРАВЯ НАЙ-ДОБРИЯ "ОМЛ€Т"!
    САКАТИ ПРОХОЖДАТ, СЛЕПИ ПРОГЛЕЖДАТ, И НА ОПАШКА СЕ НАРЕЖДАТ!
    САМО ДЕТО този моят ру м€н -ГАЛ ФОН, Н€ МИ ДАВА ДА $И $ЛОЖА $И ЛИ КОН!
    ЩЕ го ИЗТРАЯ ОЩЕ ЕДНА ГОДИНА , И ПРИ СИНА В u$a Щ€ ЗАМИНА!
    ТАМ МОГА ДА ОТКРИЯ €ЛИТ€Н БАРДАК, ОТ "ДОНДУКОВ"-2 ПО-ЯК!:))

    Коментиран от #16

    12:42 15.11.2025

  • 16 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Г€Н€РАЛ Д€$И":

    МОЛОД€Ц ШТИРЛИЦ( р.р.) МОЛОД€Ц рад€в! В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!
    КАК ГОВОРИТ Г Р У: НАШ ЛУЧШИЙ ТРОЙНОЙ АГ€НТ-Mr.К€Ш(нато-БКП К€ Л€Ш)!
    В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!ТАК Д€РЖАТЬ И Д€НЬГИ БУДУТ!
    €$ТЬ "БО ТАШ", €$ТЬ БОЛЬШИ€ Д€НЬГИ!

    12:44 15.11.2025

  • 17 1356

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Как":

    Пречи болният ти мозък

    12:45 15.11.2025

  • 18 АГАТ а Кристи

    3 1 Отговор
    Най-нелепата личност в най-новата история на България да говори за "нелепост" е просто НЕЛЕПО.
    Но за един комунист - това е нормално...., оснобенно, когато трябва да се доказва единствено пред общата...

    12:45 15.11.2025

  • 19 Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап

    1 0 Отговор
    Наблюдаваме цирк Москва, с руските клоуни Шиши, Буда и кРадев.
    И тримата играят за кремълския терорист Путлер, но се джавкат пред публиката.

    12:46 15.11.2025

  • 20 сийка

    0 1 Отговор
    Комплексиран злобар.Този не е българин.Този е нещастен селяндур работещ по всички линии за упадъка на България.Наполеонов синдром с ярко изразен нарцицизъм.Опропасти и ВВС.

    12:46 15.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове