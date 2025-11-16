Новини
Трайчо Трайков: Правителството се справи добре - рафинерията няма да спре, а парите няма да стигат до Кремъл

16 Ноември, 2025 19:11, обновена 16 Ноември, 2025 18:23

  • трайчо трайков-
  • лукойл

Няма да оставят Румен Спецов да се провали като особен управител на "Лукойл", смята бившият министър на енергетиката, икономиката и туризма

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Няма да оставят Румен Спецов да се провали като особен управител на „Лукойл”. Това каза в предаването “На Фокус” на NOVA бившият министър на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков.

“Добре е, че отсрочката на САЩ се случи, защото по този начин рафинерията ще продължи да работи и финансовите потоци от тази дейност няма да стигат до Кремъл. Първото интересува нас, но второто - главно американците”, обясни Трайков.

Според него правителството се е справило добре с целия проблем. “В тази ситуация можеше да се случи друг гаф - да се назначи човек, който да не е приемлив за санкциониращата страна и да не бъде дадена дерогацията”.

“Имало е фирми, които е трябвало да поддържат горива в резерва, но не са го направили, използвайки законови вратички. Интересно е какви са мотивите и какво е могла да направи държавата, за да ги задължи да си изпълнят ангажимента. Тя не го е направила - може би, защото и се е сторило, че техните мотиви са валидни”, коментира той.

Трайков сподели, че в данъчните акцизни складове има монопол. “Преди години беше абсолютен факт. КЗК се задейства и се установи, че това наистина е проблем. Когато 90% от капацитета на тези складове, през които трябва да мине всяка капка гориво преди да стигне до бензиностанциите, се контролира от едно място, тогава за какъв истински пазар и конкуренция може да се говори?”.

“Предполагам, че няма да оставят Румен Спецов съвсем сам да се оправя като особен управител, тъй като трябва да се осигури това рафинерията, веригата бензиностанции и частта за авиационно гориво да продължат да работят в оптимален режим. Това са изключително сложни производствени, икономически и всякакви бизнес процеси, които трябва да бъдат управлявани правилно”, смята Трайков.

По думите му работата на управителя е да запази екипа, който е вършил работата досега. “Винаги е предизвикателството да поемаш такава огромна система при такива обстоятелства. Но съм убеден, че няма да го оставят да се провали”.

“Трябва да има една обща цел за всички в момента - рафинерията да продължи да работи. Трябва да бъде запазена и като актив, за да може, когато свърши войната и паднат санкциите, собственикът “Лукойл” да няма основания за претенции към нас и да ни помъкне по арбитражи. Третата цел е да не стигат парите до Кремъл, но това пък има кой да го следи и извън България”, обясни той.


Оценка 1.4 от 12 гласа.
Оценка 1.4 от 12 гласа.
  • 1 Русенец

    23 0 Отговор
    От къде ще вземете горива, че парите да не стигнат до Кремъл? От Тексас ли ще ни внасят?

    Коментиран от #8

    18:25 16.11.2025

  • 2 Ганя Путинофила

    2 12 Отговор
    Приказки за наивници!
    Путинофилите пак успяха да спасят путин и да пълнят гушата на маскаля!

    Коментиран от #19

    18:25 16.11.2025

  • 3 трайчо от плажа в Катар

    11 1 Отговор
    Статуквото е много вредно, но не и когато ме е уредило на хранилка в Общинска банка!

    18:26 16.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тошко

    9 1 Отговор
    Ей, коруме скоро ще търкаш наровете в софийския! Скоро!

    18:27 16.11.2025

  • 6 Повярвах ме ви

    9 0 Отговор
    Русия ще дава всичките пари от нефта й от Лукойл на някой си просто ще дава всичко безплатно и парите на а да отиват в Русия хахаха
    Смях в залата
    Ей това е демокрация сащ решава всичко
    Ние тогава защо съществуваме като държава по документи

    Коментиран от #10

    18:29 16.11.2025

  • 7 Путинистче идиотче

    1 12 Отговор
    Милиардите за Путин от Лукойл спират. Кремълския дъртак в тих ужас.

    18:30 16.11.2025

  • 8 Арабите ша ни залеят с нефт

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "Русенец":

    Не го мисли....

    Коментиран от #21

    18:31 16.11.2025

  • 9 Очаквайте

    5 1 Отговор
    Очаквайте скоро черен петък дизел на промоция 3.50

    18:32 16.11.2025

  • 10 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ

    1 8 Отговор

    До коментар #6 от "Повярвах ме ви":

    Ша прави квото и кажат.....дъртака кремълски да му мисли.

    18:32 16.11.2025

  • 11 Русия

    7 1 Отговор
    Ех трайчо,жалко соро...... изпраж..... как ще ти отива една доза Нович.... но има време за този подарък.

    18:32 16.11.2025

  • 12 Наблюдател

    7 0 Отговор
    На уфце които не гласуват и на говеда които си избират прасета и тикви за цар, може да разказвате всяка една басня. Те винаги и всичко ще повярват.

    18:33 16.11.2025

  • 13 КРИМ

    5 1 Отговор
    Е РУСКИ
    И НЕФТОХИМА Е РУСКИ

    18:33 16.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ХиХи

    5 0 Отговор
    Ама Нефтохим не мое да работи с демократичен нефт. Ще вземат Китайски ойл и пак парите у Кремъл хахаха

    18:36 16.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ха ХаХа

    6 0 Отговор
    Идиот 300%

    18:39 16.11.2025

  • 19 Интересно

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ганя Путинофила":

    Лукойл Бургас генерира едва 3% от приходите на групата Лукойл.
    Дънди в България генерира около 40% от приходите на целият холдинг Дънди.
    Та, чия гуша пълним?

    Коментиран от #20

    18:40 16.11.2025

  • 20 Я пъ тоа

    2 3 Отговор

    До коментар #19 от "Интересно":

    Дънди си цака по 40 $ милиона на година дето копа метали.в БГ.

    Коментиран от #33

    18:42 16.11.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Дойче зеле

    1 0 Отговор
    Какво ни що жество

    18:43 16.11.2025

  • 23 Арабите ша ни залеят с нефт

    0 1 Отговор
    И ша гушнат милиардите под носа на сатрапа кремълски....както стана с газа.

    Коментиран от #38

    18:43 16.11.2025

  • 24 Анонимен

    1 1 Отговор
    Ако Кремъл разчита на жълтите стотинки на добре справя щото се правителство вятър го вее на бяла кобила.За вас обаче , които ръсите поръчкови глупости,ще остане по нещо ,не се притеснявай.Нещастния народ да му мисли ,че много станахте трайчовците ,които чакате от държавната софра

    Коментиран от #27

    18:44 16.11.2025

  • 25 Кво като Русия е в ОПЕК

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Ще те залеят арабите":

    Оди кажи на шейховете да изпуснат МИЛИАРДИ, заради дъртака кремълски.

    18:44 16.11.2025

  • 26 Кой ще плаща

    2 1 Отговор
    Заплати, осигуровки и данъци що не е казал? Държавни служители ли ще ги правят? А? ... НАП?

    Коментиран от #30

    18:45 16.11.2025

  • 27 Путинистче идиотче

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Анонимен":

    Пак ни ПЛАШАТ путинистите, като с газа...

    18:45 16.11.2025

  • 28 ?????

    3 0 Отговор
    Ха ха.
    Баце си забоде тиквен медал за тва че Лукойл успя да се договори с американците.
    Да припомням ли че буквално преди 3-4 дни Росен Желязков ни разправяше че не ни трябва никаква дерогация.
    И изведнъж дойде новината че Лукойл е пролобирал дерогация.
    Всички Бацета, Шишита и разни Делян Добревци и Трайчо Трайковци естествено бързо се възбудиха и си го приписаха за тяхна заслуга.
    А истината че тва си е някаква шахматна партия между Тръмп и Путин, където ние не сме даже в първите редове на зрителите.

    18:45 16.11.2025

  • 29 Пълня две каруци петрол

    1 0 Отговор
    От Дедеагач и ще ги карам до Бургас че няма страшно

    Коментиран от #34

    18:46 16.11.2025

  • 30 Я пъ тоа

    0 2 Отговор

    До коментар #26 от "Кой ще плаща":

    Лукойла нема да спре....само ша резнат милиардите на Путин....щом рафинерията работи и заплати ша има...

    Коментиран от #35, #40

    18:48 16.11.2025

  • 31 Ши го прайм

    1 0 Отговор
    Завод за барути и ши има бум а и впрочем по новите жици няма и ток да има за Слънчев Бряг и Поморие да ви кажа

    18:49 16.11.2025

  • 32 Милен

    1 0 Отговор
    Основната задача на "спеца" е правилните фирми да са на входа и изхода на рафинерията, а да сключи договор с "подхящите" фирми които да подържат същата. Ако не знае как става това, винаги може да се допита до другаря Ковачки, той има опит с това.

    18:49 16.11.2025

  • 33 Интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Я пъ тоа":

    Пробвай с 260 млн долара годишно, може и да уцелиш.
    Не се обаждай, като не си наясно.

    Коментиран от #37

    18:49 16.11.2025

  • 34 Е па пълни

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Пълня две каруци петрол":

    Каруци...
    Ти май и с газ така ги пълнеше.

    18:49 16.11.2025

  • 35 С кво ще работи бре пуяк?

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Я пъ тоа":

    Ще рафинира медийните пръдни на Борисов ли? И ши плаща по сметка в банката на Маджо а? ....или пък директно НАП ще стане платец...

    Коментиран от #41

    18:51 16.11.2025

  • 36 ХАХА ХА

    0 0 Отговор
    И ТОЯ КРАDLЬО СВАЛИ КИLOTITE.

    18:51 16.11.2025

  • 37 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Интересно":

    Щом е толкоз печеливш добива на злато....фащай кирката и оди копай...милионерче да станеш....ама нито една българска фирма не иска злато да копа....що ли...

    Коментиран от #42

    18:52 16.11.2025

  • 38 тъй ли

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Арабите ша ни залеят с нефт":

    Арабският петрол и красивите жени са запазени за бели хора. Ти ще се редиш на опашка за банани.

    18:52 16.11.2025

  • 39 Деций

    0 0 Отговор
    Очелатко ,те парите влизат в Кремъл още преди доставката на суровия петрол.Лукоил е частна компания и Русия държи по малко от 27% от акциите,останалите са на големи американски фондове,и ако вървиш по пътеката ще стигнеш до едни еврейски фамилии тормозещи света от повече от 300 годин.

    18:52 16.11.2025

  • 40 Лукойл вече е спрял пич

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Я пъ тоа":

    Комина на вечният огън го няма ако си забелязал

    18:53 16.11.2025

  • 41 Путинистче идиотче

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "С кво ще работи бре пуяк?":

    Ша работи с нефт през Босфора.....както Путин изнасяше такъв от там....желаещи ша а намерят, него мисли...важно е на Путин да му гушнат милиардите.

    18:54 16.11.2025

  • 42 Интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Я пъ тоа":

    И аз това питам - що ли?
    Защото, като имаш злато в дворът си, големите няма да те оставят да забогатееш, а ще платят на разни Желязкота и Боковци, да им го поднесат на концесия срещу 3% комисион за тях.

    18:54 16.11.2025

