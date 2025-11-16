Трайчо Трайков: Правителството се справи добре - рафинерията няма да спре, а парите няма да стигат до Кремъл

Няма да оставят Румен Спецов да се провали като особен управител на „Лукойл”. Това каза в предаването “На Фокус” на NOVA бившият министър на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков.
“Добре е, че отсрочката на САЩ се случи, защото по този начин рафинерията ще продължи да работи и финансовите потоци от тази дейност няма да стигат до Кремъл. Първото интересува нас, но второто - главно американците”, обясни Трайков.
Според него правителството се е справило добре с целия проблем. “В тази ситуация можеше да се случи друг гаф - да се назначи човек, който да не е приемлив за санкциониращата страна и да не бъде дадена дерогацията”.
“Имало е фирми, които е трябвало да поддържат горива в резерва, но не са го направили, използвайки законови вратички. Интересно е какви са мотивите и какво е могла да направи държавата, за да ги задължи да си изпълнят ангажимента. Тя не го е направила - може би, защото и се е сторило, че техните мотиви са валидни”, коментира той.
Трайков сподели, че в данъчните акцизни складове има монопол. “Преди години беше абсолютен факт. КЗК се задейства и се установи, че това наистина е проблем. Когато 90% от капацитета на тези складове, през които трябва да мине всяка капка гориво преди да стигне до бензиностанциите, се контролира от едно място, тогава за какъв истински пазар и конкуренция може да се говори?”.
“Предполагам, че няма да оставят Румен Спецов съвсем сам да се оправя като особен управител, тъй като трябва да се осигури това рафинерията, веригата бензиностанции и частта за авиационно гориво да продължат да работят в оптимален режим. Това са изключително сложни производствени, икономически и всякакви бизнес процеси, които трябва да бъдат управлявани правилно”, смята Трайков.
По думите му работата на управителя е да запази екипа, който е вършил работата досега. “Винаги е предизвикателството да поемаш такава огромна система при такива обстоятелства. Но съм убеден, че няма да го оставят да се провали”.
“Трябва да има една обща цел за всички в момента - рафинерията да продължи да работи. Трябва да бъде запазена и като актив, за да може, когато свърши войната и паднат санкциите, собственикът “Лукойл” да няма основания за претенции към нас и да ни помъкне по арбитражи. Третата цел е да не стигат парите до Кремъл, но това пък има кой да го следи и извън България”, обясни той.
