Главният архитект на София за поисканата оставка: „Искам разговор в очите – не знам какви са мотивите“

Главният архитект на София за поисканата оставка: „Искам разговор в очите – не знам какви са мотивите“

17 Ноември, 2025 11:02 1 012 24

  богдана панайотова
  главен архитект
  софия
  оставка

Единствено желанието ми е да запазя голяма част от числеността на екипа, който остава към главен архитект, поради абсолютна невъзможност за вършене на работа с два пъти по-малко служители щатни бройки

Главният архитект на София за поисканата оставка: „Искам разговор в очите – не знам какви са мотивите“ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Искам разговор в очите – не знам какви са мотивите. Настъпила съм доста интереси, но няма как да правя извода без доказателства, че има намеса това към отношението на кмета към мен.

Това заяви в "Денят започва" главният архитект на София арх. Богдана Панайотова след поисканата оставка от кмета Васил Терзиев.

"Нямала съм разговор с него поради това, че бях в болница до момента. Вече съм изписана и съм на домашно лечение. Не сме провели разговор, мисля, че желанието е взаимно за такъв и следва да бъде проведен след завръщането ми на работа. Странното е, че създаването на длъжността на зам.-кмет по градоустройството съм го поддържала от самото начало, още преди конкурса, още от месец февруари, когато беше ясно, че кметът си взе правата, полагащи му се по закон - да одобрява градоустройствени планове.

Не съм убедена, че това би следвало да е причината, защото създаването точно в този вид действително не е много ясно дали е законово, дали не се изземват част от правата със специалния закон на главния архитект, но това не мисля, че аз е редно да го коментирам. Не мисля, че аз имам противоречие с него за това. Единствено желанието ми е да запазя голяма част от числеността на екипа, който остава към главен архитект, поради абсолютна невъзможност за вършене на работа с два пъти по-малко служители щатни бройки", посочи арх. Богдана Панайотова.

Според думите на Панайотова идеята на кмета с новата структура "поставя главния архитект в пълна невъзможност за изпълнение на истинските си функции по закон и това го доказвам с доста сериозен доклад и становище до СОС."

"Контролът по строителство, градоустройство, проектиране и всичко съгласно закона за устройство на територията действително е вменено на главния архитект. В случая се отнемат точно тези контролни права", посочи тя.

Относно назначаването на архитект Любо Георгиев като заместник-кмет по градоустройството, Панайотова коментира:

"Аз не го познавам лично, срещала съм се с него само веднъж и то, говорейки заради структурата, това беше преди повече от месец и половина. Не знам дали е възможно и как бихме работили с него, поради това, че аз лично не знам какви ще бъдат точно неговите функции, не знам какво е точно неговото мислене, защото и от самата структура това не е ясно и не е мотивирано."

Архитект Панайотова не отрече, че е "настъпила" много интереси.

"Позицията е доста сериозна във връзка с проблема основния, който е в София с огромното застрояване, с липса на инфраструктура, с липса на добра градска среда. Естествено е нормално да съм между много интереси - и обществен, и натиск и на инвеститори, и на бизнес. При постъпването ми на работа имахме сериозен разговор, с който си поехме ангажименти взаимно, мисля, че опитах да ги спазвам, по начина, по който работих - да има по-голяма публичност, прозрачност, включване на обществения интерес пряко, оповестяване на всичко, което се случва. Не мисля, че по някакъв начин съм нарушила моите обещания и моята заявка, която съм поела тогава. Естествено, че имаше страшно много нарушени интереси. Естествено, че има неща, които и не бяха оповестени - спиране на доста големи обекти, проекти от моя страна."

Главният архитект на София подчерта, че не са ѝ ясни мотивите за поисканата оставка.

"На мен ми се струва доста несериозно разногласие със структура, което очевидно структурата не е само с мен разногласието, а и с браншови организации и със СОС. Искам директно в очите в разговор да чуя какви могат да бъдат мотивите, аз ли съм прекалила и съм нарушила ангажименти, които съм поела за прозрачност, за спиране на строителство, за друго, защото не ми е ясно, не мога да кажа."


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Това лудо презастрояване

    19 1 Отговор
    е свързано с много рушвети!

    11:04 17.11.2025

  • 2 честен ционист

    6 11 Отговор
    Сигурно не си съгласна да обявиш всичките Хрущевки и половината Брежневки на Ганчо за опасни и да наредиш принудително събаряне. Това ще ти кажат в очите вероятно, а все ще се намери някоя калинка, дето да си тури подписа вместо твоя.

    11:06 17.11.2025

  • 3 си дзън

    9 4 Отговор
    Аз пък мислех, че контролът е в ДНСК и надзора. Явно тази не я бива.

    11:07 17.11.2025

  • 4 Не виждам нещо да е спирала

    11 2 Отговор
    Скоро ще турнат един блок и на Копитото!

    11:08 17.11.2025

  • 5 Големият

    1 3 Отговор
    Пръскалото в очите и лицето.

    11:08 17.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 След руската окупация

    17 3 Отговор
    София мяза на панелен катун!

    Коментиран от #19

    11:10 17.11.2025

  • 8 Терзиев

    8 2 Отговор
    Не си ми изгодна..

    11:20 17.11.2025

  • 9 зевзек

    14 0 Отговор
    продължавайте да ги разрешавате тези безлични и евтини кооперации, докато целия град заприлича на евтин социалистически комплекс, разрушете всичко старо, къщи, алеи, градинки, пазари, да не остане нищо от автентичността на града

    11:24 17.11.2025

  • 10 хайде бе

    7 0 Отговор
    а снимка под герба не щеш ли?

    11:28 17.11.2025

  • 11 Марш в Хасково

    15 0 Отговор
    В София не останаха софиянци

    11:31 17.11.2025

  • 12 ООрана държава

    8 2 Отговор
    И без мотиви могат да те изритат от всяка работа

    11:42 17.11.2025

  • 13 Дон Отворко

    11 2 Отговор
    Лельо, като не знаеш заведи дело, че ти искат оставката, а не се дръж за стола на корумпираното си работно място! Сладки парички на сладко място(но проветриво).

    Коментиран от #15

    11:43 17.11.2025

  • 14 Кит

    4 2 Отговор
    Абе, няма ли тази дама уважение към бразилските есемеси, какви са сега тия лични срещи, какво е това губене на ценно кметско време - човекът се готви за нов мач със световноизвестен влогър в кабинета си, това ще е от неоценима полза за София и лично за софиянците😂😂😂

    11:44 17.11.2025

  • 15 Кит

    0 4 Отговор

    До коментар #13 от "Дон Отворко":

    Дело за оспорване на искане, отправено със СМС?
    Бай Дончо, умен си като малайска тигрица в цикъл! Със СМС ли трябва да поиска съдебната процедура дамата, как мислиш?

    11:48 17.11.2025

  • 16 Факт

    5 2 Отговор
    Строисе поголовно без инфра структура, унищожава се общинска земя в паркове и градинки, руши се с тешка строителна техника уличната настилка и канализация...

    11:53 17.11.2025

  • 17 Цвете

    5 0 Отговор
    ГОСПОЖО, ВСИЧКИ СОФИЯНЦИ ЗНАЕМ, ЧЕ СИ НАГАЗИЛА ЛУКА, САМО ТИ НЕЗНАЕШ ЗА КАКВО СТАВА ВЪПРОС? 🇧🇬⛔️🏘🏘🏡🏠ПОГЛЕДНИ СОФИЯ ОТ ПТИЧИ ПОГЛЕД ИЛИ ДРОН И ТОГАВА ВЪРВИ И СЕ ЖАЛВАЙ.🏘🏚🏡🏠

    12:10 17.11.2025

  • 18 Луд

    0 2 Отговор
    Драгалевската река изяде главата на наи смелата архитект на София.Хубавото е че скоро като се юрне водата от Витоша тогава и на кмета ще се търколи празната тиква.

    12:13 17.11.2025

  • 19 Бензин

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "След руската окупация":

    Архитекта е на тази позиция от сегашното управление на София не я съдете за щети отпреди 35год.

    12:17 17.11.2025

  • 20 Никой

    0 1 Отговор
    Може и да е кадърна - но - сега - може да е уморена.

    12:19 17.11.2025

  • 21 И Киев е Руски

    2 1 Отговор
    Богдана с груповия с.Х е стигнала до тоя пост.В ЕС за да растеш в кариерата трябва или да си русофоб или прос.....ка

    12:26 17.11.2025

  • 22 Име

    0 0 Отговор
    Нормално искане!

    Коментиран от #23

    12:34 17.11.2025

  • 23 Кит

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Име":

    Но защо се обръща към фактибг?

    Коментиран от #24

    12:38 17.11.2025

  • 24 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Кит":

    Може би пък интригата да тръгва от там?

    12:39 17.11.2025

