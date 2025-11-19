Новини
България »
Манол Генов: При 27% от проверените водни обекти по Черноморието има нарушения

19 Ноември, 2025 14:26 658 6

Наводненията по Южното Черноморие, включително в района на Елените и Царево, са в резултат на критична комбинация от природни и антропогенни фактори и неспазване на изрични законови процедури

Манол Генов: При 27% от проверените водни обекти по Черноморието има нарушения - 1
Мария Атанасова

При 27% от проверените от МОСВ водни обекти по Черноморието има нарушения. Това заяви министър Манол Генов след анализ на резултатите от извършената инспекция от екипи след наводненията от 3 октомври.

Инспектирани са над 20 обекта, които обхващат 52 речни участъка – 16 на Северното и 36 на Южното Черноморие. В 38% е спазена нормативната уредба, а за останалите е необходимо почистване и наблюдение. Най-засегнати са Св. Влас, Елените, Лозенец, Царево, Слънчев бряг и Варна. Природни зони под защита като тези по реките Ропотамо, Велека, Караагач и Бутамята са в добро състояние.

При обходите на терен проверяващите са установили 14 речни участъка с нарушена проводимост, 7 покрити или вкарани в тръби, 9 са със строителство върху тях, при 6 са направени корекции, 5 са коригирани и почистени. Само 8 участъка са некоригирани, но са почистени, 10 са некоригирани и непочистени, а при едва 20 участъка няма нарушения.

„Установихме също, че на много места върнати участъци не са отразени от кадастралните карти. Това не е грешка на кадастъра. Когато са правили тези карти, някой е трябвало да го заяви пред съответните компании, които са били в наети", поясни Генов.

Анализирани са и причините за бедствената ситуация. Наводненията по Южното Черноморие, включително в района на Елените и Царево, са в резултат на критична комбинация от природни и антропогенни фактори и неспазване на изрични законови процедури – комбинация, довела до фаталните последици, сочи анализът.


България
  • 1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    5 0 Отговор
    СЕТИХТЕ СЕ ДА ПРОВЕРЯВАТЕ....
    ДО СЕГА ВИ БУТАХА КЕША И СИ ЗАТВАРЯХТЕ ОЧИТЕ.

    14:33 19.11.2025

  • 2 ШЕФА

    7 0 Отговор
    За нарушенията и рушветите е ясно,но най ясно от всичко е че корумпирани и виновни чиновници НЯМА.Какво стана с виновните за наводнението в Елените,НИЩО,а всички ги знаят кои са ! Тези същите и в момента са на власти и на високи постове и всеки ден взимат подкупи.

    14:38 19.11.2025

  • 3 Ми то това

    4 0 Отговор
    и врабчетата го знаят, че има нарушения и те са 100%. И какво като ни съобщаваш известни факти. да не би нещо да се промени. Министър - информатор по средствата за масова информация.

    14:55 19.11.2025

  • 4 Цвете

    2 0 Отговор
    О, БОЖЕ МОЙ, ТИ ЧАК СЕГА ЛИ РАЗБРА? ДОБРЕ ЧЕ ТЕ НАПРАВИХА МИНИСТРИ? 🤑⛔️😉И СЕГА, КАКВИ ДЕЙСТВИЯ ЩЕ ПРЕДПРИЕМЕТЕ? 😶‍🌫️🤓🏖🏕⛵️ОСОБЕНО ЗА " ЕЛЕНИТЕ " ? А ЦАРЕВО? И ОЩЕ И ОЩЕ МНОГО?!

    15:31 19.11.2025

  • 5 Цвете

    2 0 Отговор
    15:32 19.11.2025

  • 6 Ехолот

    0 0 Отговор
    изключително некомпетентен

    16:26 19.11.2025

