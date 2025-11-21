Новини
Дилов- син към ПП-ДБ: Защо ГЕРБ толкова години управлява? Защото може. А вие не управлявате, защото не можете

Дилов- син към ПП-ДБ: Защо ГЕРБ толкова години управлява? Защото може. А вие не управлявате, защото не можете

21 Ноември, 2025 14:40

Икономическата картина на страната е повече от ясна- след 4 години безпилотно управление, идва време да се плаща сметката. И тая сметката някой трябва да има политическия кураж да я плати. И в момента има такава сглобка от няколко партии, които ще я платим, каза депутатът от ГЕРБ

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Икономическата картина на страната е повече от ясна- след 4 години безпилотно управление, идва време да се плаща сметката. И тая сметката някой трябва да има политическия кураж да я плати. И в момента има такава сглобка от няколко партии, които ще я платим. Това каза депутатът от ГЕРБ Любен Дилов-син в пленарна зала в рамките на дебатите по обсъждане на план-сметката на страната ни за 2026г., предаде репортер на "Фокус".

"Честно казано аз бях готов за много повече данъчни промени. Но да кажем, че с щастливото съвпадение, приемането на еврото, ни кара да бъдем малко по- социално отговорни и да предложим мерки, които да не разтърсят хората финансово", каза още Дилов и допълни:

"Искам да обърна внимание- защо ГЕРБ в различни формации толкова години управлява- защото може", каза той и се обърна към ПГ на "Продължаваме Промяната-Демократична България":

"А вие защо не управлявате- ми защото не можете. Претенциите ви днес на база на колко депутатски места? Колко власт ви отредиха гласоподавателите? Имахте шанса да управлявате, уплашихте се. Избяга ли един от лидерите ви-избяга за да не изпълни ангажиментите, които е поел. Обвинявате ни в корупция, ама лидерът на коя партия подаде оставка заради корупция? Чии кметове в момента ги разследват?'', продължи с атаките към опозицията депутатът от ГЕРБ.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 питам си

    112 7 Отговор
    Точно този ли ффъфльо - пподмазвач ще се изказва????

    Коментиран от #8, #63

    14:50 21.11.2025

  • 2 Аз полковникът

    78 5 Отговор
    Фъфльо

    14:50 21.11.2025

  • 3 От Факултето

    61 4 Отговор
    Ми бате ти нема ли да плащаш

    14:51 21.11.2025

  • 4 Не е ли така ?

    90 4 Отговор
    Защото с парите от нашите данъци и осигуровки Бойко си укрива електорат милиционери, чиновници, ама сега 🐷-еевски ще напазарува циганите и Бойко ще е последен, като в Пазарджик.

    Коментиран от #6, #57, #70

    14:52 21.11.2025

  • 5 Сила

    90 2 Отговор
    ГЕРБ" управлява" ( разбирай краде и корумпира ) защото има 1, 5 милиона крадливи и корумпирани гласоподаватели ....полиция , държавна администрация , цигани !!! Твърд електорат зависим от кражби , корупция , държавна хранилка и социални помощи !!!

    Коментиран от #16

    14:53 21.11.2025

  • 6 Купува

    32 0 Отговор

    До коментар #4 от "Не е ли така ?":

    Купува

    14:53 21.11.2025

  • 7 787

    46 2 Отговор
    В момента не е ясно кой управлява жипката!

    14:54 21.11.2025

  • 8 Фъфльото

    71 1 Отговор

    До коментар #1 от "питам си":

    Дилов слушка Дебелите и папка, слушка и папка.

    14:54 21.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    52 2 Отговор
    ФЪФЛЕЩ ОЛИГОФРЕН

    14:55 21.11.2025

  • 11 име

    39 5 Отговор
    Пълни групости, ГЕРБ управлява щото в Сохия са концентрирани всички крадци на България, краде се яко, пари има за всички, софийските селяндури им е широко около врата и не им пука, че фандъшката крадла краде или васко ДС-то се учи да управлява на гърба на цяла България. Ако се спре субсидията на село София и селяндурите трябва да бръкнат в джоба си за да платят кражбите от сметоизвозване, строителство или източване на Топлофикация, на мързеливите серяндури ще им стане тясно около врата и ще се замислят дали да ходят за гъби по избори. Тогава едва ли ще управляват ГЕРБ няколко мандата, едва ли ще се дава възможност на "неможачи" да се учат на управление.

    14:55 21.11.2025

  • 12 Цвете

    39 1 Отговор
    МНОГО БЪРЗО ТИ ПОНИКНАХА КРИЛАТА НА СЛАВАТА. НО, КОЙТО СЕ СМЕЕ ПОСЛЕДЕН СЕ СМЕЕ НАЙ ХУБАВО. ЗНАЕШ ГО, НАЛИ? 🫦👎🤔🐖🎃🎃🐖🤫👎👀🇧🇬

    14:56 21.11.2025

  • 13 Син

    57 3 Отговор
    Поредния кърлеж закачил се на ГЕРБ

    14:57 21.11.2025

  • 14 Да береш ка сакаш...

    24 2 Отговор
    ДИЛмано, ДИЛдзверо, върви да садиш пиперо!

    14:57 21.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ,,,,,,

    16 1 Отговор

    До коментар #5 от "Сила":

    Сиганетата са на две кюфтета

    15:00 21.11.2025

  • 17 Говедо

    21 3 Отговор
    Фъ фъ фъ фъ....

    15:00 21.11.2025

  • 18 гражданин

    40 5 Отговор
    ГРАБ управлява защото може да краде и купува гласове !!! Няма герберист на високо ниво който да не е за затвора поне за по 10 г. , а гуруто им е за 50 !!

    15:02 21.11.2025

  • 19 мани беги

    24 2 Отговор
    и тфа за колко минути го изпелтечи тоя и колко литра слюнка отдели?

    Коментиран от #90

    15:04 21.11.2025

  • 20 Бизнесмен с "0 лева" печалба

    26 3 Отговор
    Просто разпуснете администрацията която не произвежда нищо. Няма нужда от тези хора на държавна работа, защо няма възвръщаемост от тези хора. Хората не са длъжни да изхранват определена паразитна част от обществото, която гласува са управляващи партии! Да се спрат течовете към Пламенките! Към тях се източват много финансови средства! Откъдето отново няма възвръщаемост за държавата. Това са два абсолютно губещи стълба в държавата. Има и трети стълб, сивите пари! Държавата не прави нищо за да поеме контрол над тези пари и да изиска информация за източника на тези пари. При липса на такъв и да се конфискуват! Държавата е на безпрецедентен самотек, където определени мафиотизирани фракции единствено се интересуват от това кой да има по-хубаво място под пробитата делва с "мед". През чиито пробойни вместо мед течат безконтролно пари.

    Три са стълбовете по които държавата се разрушава
    1. Свръх Администрация, при това силно политизирана
    2. Безконтролно изтичане на обшествени финансови потоци
    3. Безконтролно движение на сиви финансови потоци

    Коментиран от #27

    15:05 21.11.2025

  • 21 Никой

    31 2 Отговор
    И ГЕПИ не може да управлява самостоятелно. Нужни са и патерици и един гоолям " Д "ирник за подкрепа .

    15:05 21.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Кой им дава думата

    29 3 Отговор
    Тоя какъв бк е

    15:06 21.11.2025

  • 24 Тетка Татева

    30 3 Отговор
    Изчезни бе фъфлел герберастка подлога....

    15:09 21.11.2025

  • 25 Този

    30 4 Отговор
    Е толкова нагъл, противен и фъфлещ. Мижитурка. Отговорът е много лесен, масова и брутална корупция. Машина от храненичета които гласуват по команда, за да запазят кокала си. Обаче на гърба на кой? На всеки честно работещ човек! Справедливо ли е това?

    Коментиран от #52

    15:09 21.11.2025

  • 26 ГЕРБмафи

    29 3 Отговор
    Дилов семко, това не е управление, а диктатура чрез фалшифицирани и купени избори?

    15:10 21.11.2025

  • 27 чудесно

    16 2 Отговор

    До коментар #20 от "Бизнесмен с "0 лева" печалба":

    И като изкарат 200 хиляди българи на борсата, какво ще ги правят? Ще им плащат социални?

    Коментиран от #39

    15:12 21.11.2025

  • 28 Ивелин Михайлов

    16 2 Отговор
    Щото купува по 400 000 гласа

    Коментиран от #33

    15:13 21.11.2025

  • 29 Никой

    19 1 Отговор
    Когато един криминален бандит ( справка Чехия ) е в властта , то не може да се очаква нещо " други " , освен бандитизъм !

    15:13 21.11.2025

  • 30 Пишман

    17 3 Отговор
    Това че "управляват" не значи че могат!Всеки ден го доказват...

    15:14 21.11.2025

  • 31 Ей фъфлек

    18 2 Отговор
    Как управлява гроб бе....????.....с купени гласове,манипулации и с гласовете на такива мазни л.......ачи като тебе.......

    Коментиран от #53

    15:15 21.11.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 верно ли

    8 5 Отговор

    До коментар #28 от "Ивелин Михайлов":

    Как пък не се намери един от тези 400 хиляди да излезе и да си признае пред камерите?
    Неможачи си бехте и неможачи си останахте.

    Коментиран от #38

    15:16 21.11.2025

  • 34 герап

    7 3 Отговор
    Защо ГЕРБ толкова години управлява? ЗАЩОТО Я УПРАВЛЯВА БАЦЕ.

    15:19 21.11.2025

  • 35 Толкова

    8 2 Отговор
    тъпни , гарнирани със злоба плюс лъжи избльова от трибуната , че на човек му се придрайфва вече само при вида му !

    15:20 21.11.2025

  • 36 Георгиев

    10 2 Отговор
    Вече се вижда, че и ти си елемент.рен като Боко. С тия просташки разсъждения. А ти какво можеш? И кой те бута да си депутат и въобще кулоарите на отбраното общество? Освен клиентилизъм, какво друго виждаш в ГЕРБ? А не го и споменаваш. Една отсечка от магистрала Тракия я правиха втори път. Чакаха да мине петгодишния гаранционен период за да започнат след гаранционен ремонт, реално наново. Защото твоя любим Боко открадна 40% от стойността на първоначалната изработка. И това ли му е управлението, на което завиждат? Че нямат достъп до парични потоци. Ако се разровим около теб и ти си за бай Ставри.

    15:20 21.11.2025

  • 37 78291

    9 2 Отговор
    Не смешко вие си купувате изберете нагласяте ги и сте първи,при честни избори ще имате 10%, тогава ще управлявате на 🐷 каквото си избереш,а това дали можете след 15 години няма нищо нито магистрали нито градовете са европейски, заплати пенсии най ниски в Европа

    15:20 21.11.2025

  • 38 Вазелин Михайлов

    8 2 Отговор

    До коментар #33 от "верно ли":

    Корумпирани можачи. Нали, ще излезне някой корумпиран можач да си признае за престъпленията, които е извършвал.

    15:21 21.11.2025

  • 39 Нищо няма да им плащат

    5 1 Отговор

    До коментар #27 от "чудесно":

    Като искат да ядат ще станат бачкатори и ще идат на обектите и в частните фирми здраво да се трудят .Комай това ще бъде най - полезното нещо ,което да извършат.....

    Коментиран от #41

    15:22 21.11.2025

  • 40 Лицемерни 60клуци

    10 2 Отговор
    Ти какъв и6рик си

    15:24 21.11.2025

  • 41 мхм

    1 2 Отговор

    До коментар #39 от "Нищо няма да им плащат":

    и как точно го виждаш това?

    15:24 21.11.2025

  • 42 безполезен бръмбар от кифленски дефилета

    9 2 Отговор
    Защо ГЕРБ толкова години управлява?
    щото може да заблуждава лапнишарани мазо които са бая

    15:24 21.11.2025

  • 43 ТО Е ЯСНО.

    5 6 Отговор
    ГЕРБ 10 ГОД. И ПРОДЪЛЖАВА, ПП-ДБ 8 МЕСЕЦА? НАРОДА НЕ ГИ ИСКА КИРОВИТЕ, ЧЕ ПОВЕЧЕ КРАДАТ.

    15:25 21.11.2025

  • 44 хасан двата у..

    5 1 Отговор
    тоя съм го бузил яко в таковата и после фстата

    15:25 21.11.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 СТИГА С ТОЗИ КОМУНИЗЪМ БЕ! АМАН!

    2 4 Отговор
    УПРАВЛЯВАЩИТЕ ВДИГАТ НА ВСИЧКИ - ПЕНСИИ, ЗАПЛАТИ, ПОМОЩИ, БОНУСИ, НО НЕ МОЖЕ НА ВСЕКИ ПО РАВНО! САМО ОТ РАДЕВ ВЗЕХА - АВИООТРЯДА, КОЛИТЕ НА НСО И ФАЛКОНА.

    15:30 21.11.2025

  • 47 Защо управлява ли?

    8 2 Отговор
    Защото ченгетата и мутрите няма кой да ги бутне.Докато не затрият държавата ще е така.Нещата ще се оправят след това.

    15:30 21.11.2025

  • 48 бембен

    7 1 Отговор
    Защо броят на гласовете и депутати на ГЕРБ намаляват?
    Защо Цецка Цачева нищо не направи?

    15:30 21.11.2025

  • 49 Наглец

    13 2 Отговор
    Няма по-жалка история, от интелигентен индивид продал се и слугуващ на скотове.

    15:31 21.11.2025

  • 50 д-р Лудев

    5 1 Отговор
    Л. Дилов-спин, истински пример за последователност в политиката, отдаденост на една партия, принципност, правилно фонетично говорене, изразително изказване на думите, великан на мисълта.

    15:32 21.11.2025

  • 51 Гьон сурат,

    8 2 Отговор
    а ти защо още си в ГЕРБ, защото добре лижеш нали, защото го можеш, дълго си практикувал.

    15:34 21.11.2025

  • 52 кой е честно работещ бе?

    2 4 Отговор

    До коментар #25 от "Този":

    щом си за още по-крадливите пачки кучета и т.н значи си чист далавераджия а не честно работещ

    15:34 21.11.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Ей тези

    6 2 Отговор
    са ми най приятни по студиата! Излъчват божествена сила и одухотвореност и когато са на екран, около главите им сияе ореол, като на светците по иконите в черквата! Този тук, Ал Гафари, Гоги Харизанов, аналлизатори, есперти, интелектуалци, естети, ерудити, социални антрополози! Знаят всичко! Истински мъжаги!

    15:36 21.11.2025

  • 55 Светослав Иванов

    7 2 Отговор
    Коалицията Борисов - Пеевски бърза да приеме този псевдо бюджет на съсипията.

    15:37 21.11.2025

  • 56 Фъфльо Дърдорков-дядо

    10 2 Отговор
    Фъфльо цял живот нищо не е работил, мързелив, нахален, празен дърдорко.За пет пари работа не е свършил-само коктейли, банкети, представления, приеми, приказки с фъфлене, обикаляне около кацата с мед и държавната трапеза, готованщина, псевдоинтелектуалец.

    15:37 21.11.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 ГЕРБ НИ ДАДЕ ЕВРО, ШЕНГЕН И ПОВЕЧЕ ПАРИ!

    5 3 Отговор
    ПУДЕЛ КАСИЧКА, АЛА-БАЛА, ГЪЛЪБ, ДАМАДЖАНА, АМА НАКРАЯ НИЩО НЕ СТАНА.

    15:39 21.11.2025

  • 59 Що ми махаш коментара?

    12 2 Отговор
    ПЛАТЕНА ШУШУМИГА!!!!! ВСИЧЧКИ ЩЕ БЪДЕТЕ ИЗМЕТЕНИ

    15:42 21.11.2025

  • 60 Домашен любимец

    6 2 Отговор
    Мафията, която управлява смучи сокове от дълбоки, вековни корени, заложени още преди освобождението! Всичко друго е елементарни разсъждения и последствия, а не дълбоката причина и основа! Някой вярва ли сериозно, че в последните 5 години не са управлявали пак те и и е управлявал някой друг!? Този, който влиза в къщата на старец и му взема пенсията със заплаха или телефонна измама също е можач! Лумпенизирана интелигенция!

    15:43 21.11.2025

  • 61 МИР

    8 2 Отговор
    Малииии каква мисъл какво чудо!!!
    И тоя ЛОПТЬО ми са води интелектуалец!

    15:43 21.11.2025

  • 62 ккк

    5 1 Отговор
    Г-сине управлява защото стадото като дойдат избори е за гъби, и гласуват само държавната администрация и маалите но сега една голяма част са купени от Пр касичка и нека дойдат избори да видим кой кой е

    15:44 21.11.2025

  • 63 Платете си сметката

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "питам си":

    Щото кокора е много убав!😂😂😂Когато нямате аргументи нападате заради физически недостатъци!То и МаЛтинчо фъфли, ама нали е от вашата секта, не забелязвате! Прав е Дилов, освен, че сте шарлатани сте и неможачи!😂😂😂

    15:45 21.11.2025

  • 64 Може

    5 1 Отговор
    да краде и да прави мафии. Иди в нормална държава и се кандидатирай - и негрите няма да гласуват за тебе, СУЛЮ!

    15:48 21.11.2025

  • 65 🤣🤣🤣🤣🤣

    7 1 Отговор
    Ахахаха, ега ти клоуна продажен и смотан!

    15:48 21.11.2025

  • 66 Крадете и сте мафиоти

    7 1 Отговор
    Липса на морал има при герб

    15:50 21.11.2025

  • 67 Тошо

    5 1 Отговор
    Този знае що говори тези небивалици, папка яко и захлебва добро чрез герб.

    15:59 21.11.2025

  • 68 дедо

    8 1 Отговор
    Сладка е баницата на трапезата на Баце, нали Дилов?

    15:59 21.11.2025

  • 69 гошо

    5 2 Отговор
    Това е вярно,подлизурко.В затвора всички от ГЕРБ ще си спомняте колко сте били велики.

    16:02 21.11.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Анонимен

    5 1 Отговор
    Господ го е наказал да фъфли и акъл давс

    16:17 21.11.2025

  • 74 Щото

    7 3 Отговор
    ти па си един можач... Попийко Похапков.

    16:29 21.11.2025

  • 75 Герб

    6 3 Отговор
    управлява, защото над 70 процента от българите са корумпирани по душа, без преувеличение. И си избират себеподобни.

    16:30 21.11.2025

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    9 1 Отговор
    Управлява, ззщото привлича такива утайки като теб, дето насърчаваш полицията да бие хората!

    16:58 21.11.2025

  • 78 Карло

    3 1 Отговор
    Толкова ли е сладък сиТеняка ?!

    Коментиран от #79

    17:09 21.11.2025

  • 79 Карло

    2 1 Отговор

    До коментар #78 от "Карло":

    СиренЯка

    17:10 21.11.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Факт

    4 0 Отговор
    Сметката плащат работещите данъкоплатци! Не трябва да се забравя, че властта е временна, а политиката е лоша работа!

    17:47 21.11.2025

  • 84 Име

    0 1 Отговор

    До коментар #70 от "Милчо":

    Чак дотам ли са стигнали?

    17:50 21.11.2025

  • 85 Интересно

    2 2 Отговор
    Същото казваха и БКП едно време.

    19:08 21.11.2025

  • 86 Даката

    1 6 Отговор
    Винаги съм му харесвал прямотата на Любен Дилов-син... право куме в очи. Браво!

    19:54 21.11.2025

  • 87 ЧОВЕК

    5 2 Отговор
    ГЕРБ УПРАВЛЯВАШЕ ТОЛКОВА ГОДИНИ С ПОДМЯНА НА ПРОТОКОЛИ, КУПУВАНЕ НА ГЛАСОВЕ, ПРОМЯНА НА ВОТА НА ХОРАТА!
    ТОЗИ МУ...НЧО С ДЕ..МЕН...ЦИЯ ЛИ Е, ЧЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ ЗА 52 НС ГЕРБ СТАНА ЗА РЕЗИЛ, КИРЛИВИТЕ ИМ РИЗИ ИЗЛЯЗОХА НА ЯВЕ КАК СА ПЕЧЕЛИЛИ ТОЛКОВА ГОДИНИ ИЗБОРИ, ЧЕ КАБИНЕТА НА ЖЕЛЯЗКОВ Е НЕЛЕГИТИМЕН, ЗАЩОТО 8 ОТ ДЕПУТАТИТЕ, КОИТО ИЗПАДНАХА ОТ ГЕРБ И ДПС -НН И ОТИДОХА КЪМ ДРУГИ ПАРТИИ ОТ ОПОЗИЦИЯТА, СА ГЛАСУМАЛИ ЗА КАБИНЕТ ЖЕЛЯЗКОВ.

    20:09 21.11.2025

  • 88 Нехис

    0 5 Отговор
    Много добре им го е казал на Подмяната. Нека си припомним записите им, където признават за ала-бала с Резидента!

    20:13 21.11.2025

  • 89 Ако Това Е !

    1 0 Отговор
    Ако Това Е !

    Моженве !

    Аз Съм Трамвай !

    Досега Доказват !

    Че могат !

    Само Да Крадат !

    И Мародерстват !

    Този !

    Народ !

    ------

    Другите !

    Сигурно !

    Не Могат !

    И Това !

    23:55 21.11.2025

  • 90 и колко

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "мани беги":

    кинти гепи за това?

    01:38 22.11.2025

