Пламен Димитров: Разходите за заплати нарастват с около 1 млрд. евро

Разходите за заплати нарастват с около 1 милиард евро спрямо миналата година. Това са 10% хоризонтално увеличение. В рамките на съответните агенции и ведомства, то няма да бъде „на калпак”, а съобразно постигнатите нива. Ние ще искаме диференциация в отделните структури. Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров в ефира на „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.
Той смята, че минималната работна заплата не трябва да бъде 50% от средната. Според него трябва да се намери формула за растеж на МРЗ, като дебат по темата предстои през следващата година. Димитров допълни, че в различните министерства и ведомства има 20 000 длъжности, „за които трябва да се види дали съответстват на това, което получават, и дали има драматични различния помежду си в заплащането”.
Димитров каза, че по отношение на двойното увеличаване на данък дивидент, осигурителни вноски и СУПТО е намерен компромисен вариант за следващия бюджет. И допълни, че е взето решение ръстът на максималния осигурителен доход да бъде по-малък от предвидения.
Димитров обясни още, че ръстът на пенсиите по швейцарското правило остава и новото увеличение ще бъде от 1 юли.
Президентът на КНСБ смята, че не е изключено, ако правителството падне, да се развихри спекула при цените и те да тръгнат нагоре заради липсата на контрол. Той подчерта, че и към момента има необосновано покачване на някои цени – например на сиренето и други млечни продукти.
По отношение на протеста Димитров посочи, че на него са се смесили очакванията на младите хора за промяна, с бизнес интересите, както и с тези на някои партии. По негови думи няма да се стигне до предсрочни избори.
1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
Коментиран от #8
19:01 06.12.2025
2 безпартиен
19:02 06.12.2025
3 И кой
19:06 06.12.2025
4 Спецназ
ама НЕ НА ТИЯ които внасят осигуровки и работят за заплатата си,
а на полицаи и други с.инье от Държавната администрация.
Коментиран от #7
19:06 06.12.2025
5 пожелание
Коментиран от #12
19:09 06.12.2025
6 112
19:09 06.12.2025
8 Прав си!
До коментар #1 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":Растат заплатите на най безработната част в обществото, а именно: министри, депутати, полицаи служби и службички. Работниците трябва да работят и да изкарват заплатите на горните безделници.
19:19 06.12.2025
9 Ами
Държава в която произвеждащите материални блага
получават по-малки възнаграждения от произвеждащите
нематериални блага, е обречена на гибел.
19:24 06.12.2025
10 ПРИ ТЕЗИ КОИТО РЕАЛНО ПРАВЯТ ПАРИТЕ
19:29 06.12.2025
11 Наивник на средна възраст
19:32 06.12.2025
12 Да да да
До коментар #5 от "пожелание":Той е там да каже това което му кажат.
19:32 06.12.2025
13 СЕГА ПРОИЗВЕЖДАЩИТЕ БЛАГА ЩЕ ТРЯБВА ДА
19:35 06.12.2025
15 Тъжна Картинака !
Цървула !
Си Остава !
Цървул !
19:36 06.12.2025
16 Снежанка Димитрова
19:42 06.12.2025
17 Хаха
19:45 06.12.2025
18 Ако от си отговорим на
Кратък отговор
Ако внезапно се напечатат и пуснат в обръщение 1 трилион евро в монети, стойността на еврото ще падне рязко. Предлагането на валутата ще нарасне многократно, без да има реално увеличение на стоки, услуги или производителност. Това води до силна инфлация и дестабилизация на еврозоната.
1. Какво означава да се напечата 1 трилион евро?
Европейската централна банка контролира паричната маса.
Допълнителен 1 трилион евро е колосално количество – сравнимо с голяма част от наличните пари в обращение.
Такова действие в реални условия би било разрушително и ЕЦБ не би го направила.
2. Какво ще стане със стойността на еврото?
Инфлация
Когато в икономиката има повече пари, но същото количество стоки и услуги, цените започват да се вдигат.
Покупателната сила на еврото намалява.
Възможна хиперинфлация
Ако 1 трилион евро в монети бъде пуснат наведнъж:
• цените могат да станат нестабилни,
• еврото може да се обезцени рязко спрямо други валути,
• доверието към ЕЦБ може да се разклати.
3. Какво става с икономиката?
Обезценяване на спестяванията
Хората могат да купят по-малко с парите си. Реалната стойност на спестяванията спада.
Повишаване на лихвите
Банките ще изискват по-високи лихви, за да компенсират инфлацията.
Кредитите стават по-скъпи и по-трудно достъпни.
Мерки от ЕЦБ
За д
19:49 06.12.2025
19 Тити
19:53 06.12.2025
21 ВЪПРОСЧЕ КАКВО
20:02 06.12.2025
