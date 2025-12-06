Новини
Пламен Димитров: Разходите за заплати нарастват с около 1 млрд. евро

6 Декември, 2025 19:00 738 22

  • пламен димитров-
  • кнсб-
  • заплати

Президентът на КНСБ не смята, че ще има предсрочни избори

Пламен Димитров: Разходите за заплати нарастват с около 1 млрд. евро - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Разходите за заплати нарастват с около 1 милиард евро спрямо миналата година. Това са 10% хоризонтално увеличение. В рамките на съответните агенции и ведомства, то няма да бъде „на калпак”, а съобразно постигнатите нива. Ние ще искаме диференциация в отделните структури. Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров в ефира на „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.

Той смята, че минималната работна заплата не трябва да бъде 50% от средната. Според него трябва да се намери формула за растеж на МРЗ, като дебат по темата предстои през следващата година. Димитров допълни, че в различните министерства и ведомства има 20 000 длъжности, „за които трябва да се види дали съответстват на това, което получават, и дали има драматични различния помежду си в заплащането”.

Димитров каза, че по отношение на двойното увеличаване на данък дивидент, осигурителни вноски и СУПТО е намерен компромисен вариант за следващия бюджет. И допълни, че е взето решение ръстът на максималния осигурителен доход да бъде по-малък от предвидения.

Димитров обясни още, че ръстът на пенсиите по швейцарското правило остава и новото увеличение ще бъде от 1 юли.

Президентът на КНСБ смята, че не е изключено, ако правителството падне, да се развихри спекула при цените и те да тръгнат нагоре заради липсата на контрол. Той подчерта, че и към момента има необосновано покачване на някои цени – например на сиренето и други млечни продукти.

По отношение на протеста Димитров посочи, че на него са се смесили очакванията на младите хора за промяна, с бизнес интересите, както и с тези на някои партии. По негови думи няма да се стигне до предсрочни избори.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    16 1 Отговор
    АМИ НАМАЛЕТЕ ВАШИТЕ БЕ!

    Коментиран от #8

    19:01 06.12.2025

  • 2 безпартиен

    14 0 Отговор
    А на този каква е заплатата? Профсъюзите могат да съществуват само там където заплати се плащат от държавния и общинския бюджет!

    19:02 06.12.2025

  • 3 И кой

    12 2 Отговор
    бе , ще ви изработи тези заплати ? Търтеи , паразитиращи върху гърба на читавите данъкоплатци , влачещи такива като теб , цяла армия чиновници , почти две хиляди пенсионери и все такива безполезни ! В "Подкрепата" ви цари корупция и рушвети хвърчат , вече май 30 години станаха ! Никакви милиарди ! Уволнения и оставка !

    19:06 06.12.2025

  • 4 Спецназ

    8 1 Отговор
    нарастват заплатите с 10 Процента,

    ама НЕ НА ТИЯ които внасят осигуровки и работят за заплатата си,

    а на полицаи и други с.инье от Държавната администрация.

    Коментиран от #7

    19:06 06.12.2025

  • 5 пожелание

    13 0 Отговор
    Кажете на боко ,че поне 150 хил. клатикрачковци трябва да се съкратят , и пари ще има !!

    Коментиран от #12

    19:09 06.12.2025

  • 6 112

    10 0 Отговор
    Конфискувайте всички милярди откраднати през целия 35 годишен преход и 50години напред в хазната ще има пари за увеличение и на заплати и пенсий достойни европейски ,а не всеки ден да ревете ,че пари няма .

    19:09 06.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Прав си!

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    Растат заплатите на най безработната част в обществото, а именно: министри, депутати, полицаи служби и службички. Работниците трябва да работят и да изкарват заплатите на горните безделници.

    19:19 06.12.2025

  • 9 Ами

    7 0 Отговор
    Време е всички да го осъдят!!!
    Държава в която произвеждащите материални блага
    получават по-малки възнаграждения от произвеждащите
    нематериални блага, е обречена на гибел.

    19:24 06.12.2025

  • 10 ПРИ ТЕЗИ КОИТО РЕАЛНО ПРАВЯТ ПАРИТЕ

    5 0 Отговор
    ИМА МОРАТОРИУМ НА ЗАПЛАТИТЕ - ЧАТКАТЕ ЛИ КАК НИ КРАДАТ !?

    19:29 06.12.2025

  • 11 Наивник на средна възраст

    2 0 Отговор
    Вдигайте,те тези от частният сектор само ще ранат една раздута администрация.....само те са важни.......голяма демокрация - хранени и хранещи.....

    19:32 06.12.2025

  • 12 Да да да

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "пожелание":

    Той е там да каже това което му кажат.

    19:32 06.12.2025

  • 13 СЕГА ПРОИЗВЕЖДАЩИТЕ БЛАГА ЩЕ ТРЯБВА ДА

    3 0 Отговор
    ПЛАЩАТ И УВЕЛИЧЕНИТЕ ОСИГУРОВКИ НА ПАРАЗИТИТЕ КОЕТО ЩЕ ДОВЕДЕ ДО СПАДАНЕ НА ПОКУПАТЕЛНАТА ИМ СПОСОБНОСТ СРАВНЕНО С КЪРЛЕЖИТЕ ОТ МВР МНО И ТН И ТН И ТН КИЯЦИ !

    19:35 06.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Тъжна Картинака !

    4 0 Отговор
    Тъжна Картинака !

    Цървула !

    Си Остава !

    Цървул !

    19:36 06.12.2025

  • 16 Снежанка Димитрова

    4 0 Отговор
    Само бюджета на съдебната система,Парламента и Силовите ведомства. надминават повече от един милиард,като прибавим и невнесените осигуровки сметката става много сериозна. Останалите работещи и пенсионери са в графа бедни. Тази структура на синдикатите не защитава труда, тя е патерица на управляващите. При кризи действате като бърза помощ да спасявате властта.

    19:42 06.12.2025

  • 17 Хаха

    3 0 Отговор
    Абе дедо. Западните предприятия едно по едно затварят. Всеки млад човек с поне малко мозък и амбиция бяга на запад да учи. Абе дедо. Кой ше ви плаща данъци след две-три години да крадете? Ромите и мутрите ли? Домусчиев и Бобокови ли? Прокопиев и Банев ли? Бойко и Киро ненормалното ли? Свърши вашта дедо, свърши.

    19:45 06.12.2025

  • 19 Тити

    2 0 Отговор
    Такава птщри Боко и Шиши държавният служител е сложен на пиедестал и се теглят заеми за да живеят добре а народа кучета го яли.

    19:53 06.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ВЪПРОСЧЕ КАКВО

    2 0 Отговор
    ЩЕ СТАНЕ АКО ТИЯ ГИ ЗАКРИЯТ ИЛИ ГИ НАТИРЯТ ПАТКИ ДА ПАСЪТ. САМО ЗАПЛАТИ ВЗИМАТ НА ГЪРБА НА РАБОТИЩЕТЕ. НЕНУЖНИ СА.

    20:02 06.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

