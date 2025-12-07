НС на НЗОК одобри новия проект на бюджета на здравната каза за 2026 г., съобщи Явор Пенчев, председател на Надзорния съвет на НЗОК и зам.-министър на здравеопазването след заседание на съвета.
Той обясни, че в новия формат на бюджета за догодина има две промени. Парите за младите лекари ще бъдат в бюджета на Министерството на здравеопазването (МЗ), в друг размер и по друг механизъм.
Също така не се предвижда нова разпоредба, както беше предвидена в предходния проект, в която да бъдат фиксирани минимални възнаграждения за определени категории медицински персонал, каза Пенчев.
Здравната вноска ще запази размера си от 8 процента. Остават и заложените в предишния проект 35 милиона евро за финансиране на заплати на медицинския персонал в болници в отдалечени райони.
Пари за възнаграждения на младите лекари са предвидени в проекта на държавния бюджет - 30 милиона евро, с които здравното министерство ще финансира програма за подпомагане на лекари специализанти.
7 Декември, 2025 06:39, обновена 7 Декември, 2025 18:09 1 949 20
1 Само
06:51 07.12.2025
2 ЧИЧО
Коментиран от #5, #6, #7
06:53 07.12.2025
3 бушприт
06:54 07.12.2025
4 Гост
06:55 07.12.2025
5 Гост
До коментар #2 от "ЧИЧО":Защото Бойко няма пари в държавата и гледа месец за месец дали изобщо ще има пари за милиционери чиновници и ной-накрая за пенсионерите.
06:57 07.12.2025
7 оня с коня
До коментар #2 от "ЧИЧО":то не става аз като вол да бъхя по ден а ти да лежиш на дивана и да ревеш за увеличаване!
казаха ви че инфлацията е 3% ВИЕ искате увеличение 300% еми не става
07:16 07.12.2025
8 Как ще остане
Да видим надценки при храни от 2020, най-скандалните 135% при минерална вода. Според междинни проучвания на КЗК, Бойчев пред БНТ от 2020 г..
Сега кажете Кой даде заповед на борсите 2020 юли при влизането ни в ERMII, на следващото утро цените на част от храните да се повишат с 30%.
Отпадъне на данък дивидент, приходи в бюджет до 30 милиона лева годишно, при добри счетоводители този данък се избягва. Сега ги сравнете с 17 милиарда лева за НЗОК, 11 милиарда от бюджета, и 60% доплащане от пациента.
Повишаване на цена ток 2025 с 13%, 1500 лв годишно на домакинство, отопляващо се с климатици. На Запад до 400 киловатчаса по-ниски цени на ток. Вода увеличение за 2026 между 9 и 13%, в Шумен 6 лева кубик вода, или на домакинство средно 15 кубика на месец 90 лева, годишно за вода 1080 лв.
В много общини на Запад до 5 кубика на човек студена вода е безплатна.
В същото време, увеличавате заплати от 80000 до 24 000 с десет процента, вместо да ги замразите и намалите с 50%. Депутатите защо ще си актуализирате заплатите на всеки 3 месеца?
Престанете с тези пунктове, в пунктове се изчислява раз
Коментиран от #18
07:19 07.12.2025
9 Престанете с тези Пунктове
07:21 07.12.2025
10 98798
07:56 07.12.2025
11 здравната мафия
07:59 07.12.2025
12 Скандално е,
Цени на лекарства обикновен Магнезий за 2025 са се увеличили Септември 11 ,69 лв., ноември 16,89 лв.
Скъпите изследвания не са покрити от НЗОК, например 120 лв. хормонални изследвания покрити от НЗОК, останалите хормонални изследвания на стойност 300 лв. не се покриват от НЗОК.
ПЕТ скенер изследвания, по пътека 1800 лв. 80% за частната фирма, едва 20% за държавната болница.
Лекарство в държавна болница 34 лв., в частна болница 68 лв. Слухови апарати, цена 800 лв., като 400 лв. поема НЗОК - частни фирми. Цена в немска верига по-качествени 25 лв.
Кое е по-важното профилактични изследвания за превенция на тежки болести, или 400 лв. за частна фирма апаратче?
Докато не се спре скандалното източване на НЗОК, не би трябвало за има увеличение на вноските.
И да не забравяме голяма част от бивши и настоящи депутати имат лични интереси в частни болници и внос лекарства и мед. апаратура. В здравен сектор се генерират милиарди печалби, един от най-печелившите бизнеси в света.
Коментиран от #13
08:24 07.12.2025
13 Германия го е измислила
До коментар #12 от "Скандално е,":Германците са го измислили отдавна. В Германия оперират няколко браншови здравни каси в постоянна конкуренция да привлекат повече осигуряващи се. В същото време болниците са в конкуренция коя ЗОК ще сключи договор с тях и за какви пари.
Германците са го измислили.
08:33 07.12.2025
14 Поръсен с джоджен
Протеста пак нищо не направи...
Коментиран от #15
08:34 07.12.2025
15 протеста направи няколко неща
До коментар #14 от "Поръсен с джоджен":Протеста спря безконтролното вдигане на доходите догодина, и за това няма да са виновни управляващите.
Протеста показа, че е останал още некой безконтролен лев за протести, който след нова година никой няма да иска.
Протеста показа, че българина не е поумнял след 2020 година когато си счупи сам държавата.
Протеста покяза, че българина е съгласен да го яха всеки който го пожелае.
08:39 07.12.2025
16 ЧИЧО
До коментар #6 от "оня с коня":Дано да стигнеш годините за пенсия и да лежиш на дивана ,но без пенсия.Аз като съм бъхтел ти сигурно не си бил роден.Явно нямаш стари баби или родители. Язди си коня и не ръси акъл.
09:24 07.12.2025
17 Питам
11:27 07.12.2025
18 Питам
До коментар #8 от "Как ще остане":Здравната осигуровка на самоосигуряващ се на минимална работна заплата е 86,16 лв на месец.
За година е 1033,92 лв
От 2026 г ще е повече.
11:36 07.12.2025
20 Горски
Да видим надценки при храни от 2020, най-скандалните 135% при минерална вода. Според междинни проучвания на КЗК, Бойчев пред БНТ от 2020 г..
Сега кажете Кой даде заповед на борсите 2020 юли при влизането ни в ERMII, на следващото утро цените на част от храните да се повишат с 30%.
Отпадъне на данък дивидент, приходи в бюджет до 30 милиона лева годишно, при добри счетоводители този данък се избягва. Сега ги сравнете с 17 милиарда лева за НЗОК, 11 милиарда от бюджета, и 60% доплащане от пациента.
18:15 07.12.2025