НС на НЗОК одобри новия проект на бюджета на здравната каза за 2026 г.

7 Декември, 2025 06:39, обновена 7 Декември, 2025 18:09

В новия формат на бюджета за догодина има две промени

Снимка: БГНЕС
БНР БНР

НС на НЗОК одобри новия проект на бюджета на здравната каза за 2026 г., съобщи Явор Пенчев, председател на Надзорния съвет на НЗОК и зам.-министър на здравеопазването след заседание на съвета.

Той обясни, че в новия формат на бюджета за догодина има две промени. Парите за младите лекари ще бъдат в бюджета на Министерството на здравеопазването (МЗ), в друг размер и по друг механизъм.

Също така не се предвижда нова разпоредба, както беше предвидена в предходния проект, в която да бъдат фиксирани минимални възнаграждения за определени категории медицински персонал, каза Пенчев.

Здравната вноска ще запази размера си от 8 процента. Остават и заложените в предишния проект 35 милиона евро за финансиране на заплати на медицинския персонал в болници в отдалечени райони.

Пари за възнаграждения на младите лекари са предвидени в проекта на държавния бюджет - 30 милиона евро, с които здравното министерство ще финансира програма за подпомагане на лекари специализанти.


  • 1 Само

    13 1 Отговор
    като знаеш кои са правили т.нар. корекции на "неподлежащия " на такива бюджет , като най - добрия до сега според Зюмбюла и шайката , ти е ясно , че е пълна пародия с катастрофални последици ! Оставка !

    06:51 07.12.2025

  • 2 ЧИЧО

    14 1 Отговор
    Аз като пенсионер питам,защо пенсиите се увеличават от юли месец а заплатите от януари! В целия ЕС пенсиите се увеличават от януари или ние само на думи сме Европейци.

    06:53 07.12.2025

  • 3 бушприт

    3 2 Отговор
    Надзорните съвети на НОИ и НЗОК ще заседават извънредно заради бюджета за 2026-та година.

    06:54 07.12.2025

  • 4 Гост

    13 1 Отговор
    Защо вдигат максималния осигурителен доход пак от народа да вземат 🖕

    06:55 07.12.2025

  • 5 Гост

    13 3 Отговор

    Защото Бойко няма пари в държавата и гледа месец за месец дали изобщо ще има пари за милиционери чиновници и ной-накрая за пенсионерите.

    06:57 07.12.2025

  • 7 оня с коня

    5 9 Отговор

    то не става аз като вол да бъхя по ден а ти да лежиш на дивана и да ревеш за увеличаване!

    казаха ви че инфлацията е 3% ВИЕ искате увеличение 300% еми не става

    07:16 07.12.2025

  • 8 Как ще остане

    7 0 Отговор
    8% здравната, като здравната осигуровка се определя от размер на МРЗ. Ако МРЗ 2025 е 1077 лв. то вноската е била за самоосигуряващи 4%, на МРЗ която годишно е 517 лв. С повишаване на МРЗ 2026 с 1213 лв., то здравната се повишава до 582 лв., или 65 лв. повече годишно. Данък сграда увеличение 40%, увеличение с 80 лв. годишно и то за основни жилища, и стари сгради над 20 г.
    Да видим надценки при храни от 2020, най-скандалните 135% при минерална вода. Според междинни проучвания на КЗК, Бойчев пред БНТ от 2020 г..
    Сега кажете Кой даде заповед на борсите 2020 юли при влизането ни в ERMII, на следващото утро цените на част от храните да се повишат с 30%.
    Отпадъне на данък дивидент, приходи в бюджет до 30 милиона лева годишно, при добри счетоводители този данък се избягва. Сега ги сравнете с 17 милиарда лева за НЗОК, 11 милиарда от бюджета, и 60% доплащане от пациента.
    Повишаване на цена ток 2025 с 13%, 1500 лв годишно на домакинство, отопляващо се с климатици. На Запад до 400 киловатчаса по-ниски цени на ток. Вода увеличение за 2026 между 9 и 13%, в Шумен 6 лева кубик вода, или на домакинство средно 15 кубика на месец 90 лева, годишно за вода 1080 лв.
    В много общини на Запад до 5 кубика на човек студена вода е безплатна.
    В същото време, увеличавате заплати от 80000 до 24 000 с десет процента, вместо да ги замразите и намалите с 50%. Депутатите защо ще си актуализирате заплатите на всеки 3 месеца?
    Престанете с тези пунктове, в пунктове се изчислява раз

    07:19 07.12.2025

  • 9 Престанете с тези Пунктове

    8 0 Отговор
    Пунктове са разликите между процентите. Давайте точни числа и проценти.

    07:21 07.12.2025

  • 10 98798

    4 1 Отговор
    албанскамакедония има по добър бюжет от нашия

    07:56 07.12.2025

  • 11 здравната мафия

    8 0 Отговор
    НЗОК е златното ни перо.....Всичко частно от там се храни по схеми и чалъми.държавата е лош стопанин а частника парите не го интересуват и прави всичко за вас.

    07:59 07.12.2025

  • 12 Скандално е,

    4 0 Отговор
    че България е единствената държава в ЕС, в която здравно осигурен пациент доплаща в доболнична помощ между 40 и 60%. Бюджетът на НЗОК значително се разминава от официално обявеният около единадесет милиарда лева, реалният бюджет на НЗОК е 17 милиарда лева с доплащане пациенти. И то забележете при 6 милиона население.
    Цени на лекарства обикновен Магнезий за 2025 са се увеличили Септември 11 ,69 лв., ноември 16,89 лв.
    Скъпите изследвания не са покрити от НЗОК, например 120 лв. хормонални изследвания покрити от НЗОК, останалите хормонални изследвания на стойност 300 лв. не се покриват от НЗОК.
    ПЕТ скенер изследвания, по пътека 1800 лв. 80% за частната фирма, едва 20% за държавната болница.
    Лекарство в държавна болница 34 лв., в частна болница 68 лв. Слухови апарати, цена 800 лв., като 400 лв. поема НЗОК - частни фирми. Цена в немска верига по-качествени 25 лв.
    Кое е по-важното профилактични изследвания за превенция на тежки болести, или 400 лв. за частна фирма апаратче?
    Докато не се спре скандалното източване на НЗОК, не би трябвало за има увеличение на вноските.
    И да не забравяме голяма част от бивши и настоящи депутати имат лични интереси в частни болници и внос лекарства и мед. апаратура. В здравен сектор се генерират милиарди печалби, един от най-печелившите бизнеси в света.

    08:24 07.12.2025

  • 13 Германия го е измислила

    6 0 Отговор

    Германците са го измислили отдавна. В Германия оперират няколко браншови здравни каси в постоянна конкуренция да привлекат повече осигуряващи се. В същото време болниците са в конкуренция коя ЗОК ще сключи договор с тях и за какви пари.

    Германците са го измислили.

    08:33 07.12.2025

  • 14 Поръсен с джоджен

    3 0 Отговор
    Данъците по доход се вдигат ужасяващо много...

    Протеста пак нищо не направи...

    08:34 07.12.2025

  • 15 протеста направи няколко неща

    4 0 Отговор

    Протеста спря безконтролното вдигане на доходите догодина, и за това няма да са виновни управляващите.
    Протеста показа, че е останал още некой безконтролен лев за протести, който след нова година никой няма да иска.
    Протеста показа, че българина не е поумнял след 2020 година когато си счупи сам държавата.
    Протеста покяза, че българина е съгласен да го яха всеки който го пожелае.

    08:39 07.12.2025

  • 16 ЧИЧО

    5 0 Отговор

    Дано да стигнеш годините за пенсия и да лежиш на дивана ,но без пенсия.Аз като съм бъхтел ти сигурно не си бил роден.Явно нямаш стари баби или родители. Язди си коня и не ръси акъл.

    09:24 07.12.2025

  • 17 Питам

    3 0 Отговор
    А на депутатите заплатите ще се актуализират ли на всяко тримесечие ..? И ако да,на какво основание,при положение,че няма пари например за добавки на пенсионерите??

    11:27 07.12.2025

  • 18 Питам

    2 0 Отговор

    Здравната осигуровка на самоосигуряващ се на минимална работна заплата е 86,16 лв на месец.
    За година е 1033,92 лв
    От 2026 г ще е повече.

    11:36 07.12.2025

  • 20 Горски

    2 1 Отговор
    8% здравната, като здравната осигуровка се определя от размер на МРЗ. Ако МРЗ 2025 е 1077 лв. то вноската е била за самоосигуряващи 4%, на МРЗ която годишно е 517 лв. С повишаване на МРЗ 2026 с 1213 лв., то здравната се повишава до 582 лв., или 65 лв. повече годишно. Данък сграда увеличение 40%, увеличение с 80 лв. годишно и то за основни жилища, и стари сгради над 20 г.
    Да видим надценки при храни от 2020, най-скандалните 135% при минерална вода. Според междинни проучвания на КЗК, Бойчев пред БНТ от 2020 г..
    Сега кажете Кой даде заповед на борсите 2020 юли при влизането ни в ERMII, на следващото утро цените на част от храните да се повишат с 30%.
    Отпадъне на данък дивидент, приходи в бюджет до 30 милиона лева годишно, при добри счетоводители този данък се избягва. Сега ги сравнете с 17 милиарда лева за НЗОК, 11 милиарда от бюджета, и 60% доплащане от пациента.

    18:15 07.12.2025

