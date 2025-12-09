Новини
Проф. Михаил Константинов: Президентът няма право да скочи в политическото блато

9 Декември, 2025 03:33, обновена 9 Декември, 2025 03:37 497 3

  • михаил константинов-
  • политика-
  • анализ

Всичко друго ще е престъпление, смята директорът на "Електорални анализи и прогнози“ в "Галъп интернешънъл Болкан“

Надявам се разумът да надделее и той да управлява обществените процеси в България, а не емоцията. Нещата в България не се развиват особено добре, но това е на фона на една катастрофа, която наблюдаваме наоколо – ние сме функция на това, което се случва.

Това каза проф. Михаил Константинов – директор на "Електорални анализи и прогнози“ в "Галъп интернешънъл Болкан“ и бивш дългогодишен член на ЦИК, в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“. 

По думите му конфликтът САЩ-Европа навлиза в изключително тежка фаза, в каквато никога досега не е бил. "Виждаме дълбоко разстройство на отношенията, включително неразбирателство по основни стратегии, които двете страни са приели. Европа продължава да държи на своите идеи за Зелена сделка, на миграция, на джендър идеологиите – неща, които Тръмп и неговата администрация напълно отхвърлиха и се борят с тях“, посочи Михаил Константинов.

За да бъдат изпълнени исканията на протестиращите, те трябва да са реалистични, заяви той. "Искрено се надявам, че българското общество, което вече се е събудило и предявява съвсем законно правата върху собствения си живот, ще се ориентира правилно и няма да се плъзне по разни фалшиви лидери. Исканията за оставка на лидер на политическа партия е нонсенс. Нека да искаме реални неща и нека всеки да си гледа работата“, призова Михаил Константинов.

Според него печеливш от сегашната ситуация ще бъде всеки нов проект, който ще се появи на политическата сцена. "Най-често се споменава президентски проект, но аз смятам, че президентът няма право да скочи в политическото блато, защото той се е клел да бъде 5 години президент и обединител на нацията. Всичко друго ще бъде престъпление“, добави Константинов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 смаян

    2 2 Отговор
    Ти ли ще кажеш кой какви права има? Изчезвай!

    03:41 09.12.2025

  • 2 побърканяк

    3 2 Отговор
    Дъртия манипулатор пак се е уредил на блага службичка.

    03:45 09.12.2025

  • 3 Нехис

    2 2 Отговор
    На Мунчо му се услади комисионната от Боташ, както и проценти, които му даваха служебните мунчовци. И от Черепа поприбра някоя и друга пара......проруски предател, крадец и метежник.

    04:05 09.12.2025

