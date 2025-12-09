Новини
Венко Сабрутев: Новият бюджет е като стария, дори по-лош

9 Декември, 2025 09:42 787 19

  • венко сабрутев-
  • бюджет-
  • финанси-
  • оставка-
  • правителство

Няма как да има увеличение на заплатата на някои с 6 хиляди лева, а друг – както в БНТ – със 7%

Венко Сабрутев: Новият бюджет е като стария, дори по-лош
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Новият бюджет е като стария, дори по-лош. Това коментира в "Денят започва" Венко Сабрутев от ПП–ДБ и постави остри въпроси към управляващите относно разликите между стария и новия вариант на държавния бюджет.

„Новият бюджет е като стария, дори по-лошо. Къде са парите на медиците, къде са парите за младите лекари и медицинските сестри? В същото време виждаме, че парите за заплати в администрацията са същите – намалението е едва с 0,4%. Какво се оказва – че държавата спестява от заплати на лекарите? Ако утре се разболеем, на кого да се обадим? Може би на човек във ВСС, който ще получи 6000 лева увеличение на заплатата, защото 24 хиляди му е малко. Може би да се обадим на човек в корупционната комисия, който разследва и вече взима около 15 хиляди лева“, коментира Сабрутев.

Той подчерта, че по време на управлението на ПП–ДБ увеличенията на възнагражденията са били пропорционални. Сега, по думите му, има „хипердисбаланс“ в ръста на заплатите.

„Няма как да има увеличение на заплатата на някои с 6 хиляди лева, а друг – както в БНТ – със 7%. Това е заложено в новата версия на бюджета“, заяви още той.

По думите му „големите пакости“ в бюджета не са премахнати, като посочи, че увеличението на осигуровките не е отменено, а единствено отложено. Той напомни, че в тригодишната прогноза ясно е записано намерение осигуровките да бъдат повишени с 3% през 2027 и 2028 година.

„Какви са приоритетите на това управление? Парите за образование и здравеопазване като дял от БВП намаляват. Какво ни казват управляващите – че не искат здрави и образовани граждани, а пари за кражби“, заяви още Сабрутев.

През 27/28 се предвижда значително нарастване на държавния дълг, достигайки 36,6% от БВП.

„Държавата потъва в задължения, в този бюджет са вписани несъществуващи приходи и когато държавата действа по този начин, най-естественото е вдигане на данъците“, обясни още Венко Сабрутев.

Сабрутев остро критикува и размера на новия държавен дълг:

„За 2025 година дългът, който теглите, е близо два и половина пъти над необходимия. Ако го обърнем на семеен бюджет - това е все едно едно семейство да трупа заеми и да не знае как ще ги връща. После какво правите? Вдигате данъци. Явява се една Теменужка Петкова, пише едно изречение – данък Хикс се удвоява – и гражданите започват да плащат данък Борисов–Пеевски.“

Източник: bntnews.bg


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Божинката

    11 2 Отговор
    Новият бюджет е като стария но е нов

    09:43 09.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    8 4 Отговор
    Няма значение.Бизнесът се изнася от България заради високите разходи в еврозоната .Делят пари които няма как да съберат.

    09:44 09.12.2025

  • 3 мъкаааа

    6 3 Отговор
    Новият бюджет е като стария, дори е по-лош.По-строш.Съборетев.

    09:46 09.12.2025

  • 4 опа

    7 8 Отговор
    Каза най-глу--вия политик

    Коментиран от #12

    09:46 09.12.2025

  • 5 Аман

    7 4 Отговор
    От разбирачи, все им е крив космоса...

    09:46 09.12.2025

  • 6 така е и хмбранцомаян го каза

    7 1 Отговор
    ама няма кой да ги послуша . 20 бюджетисти, финансисти и банкери , икономисти, съветници само си дрънкат в платените статии . а 1 януари почуква на вратата . хората се изциганиха от безпаричие .

    09:46 09.12.2025

  • 7 Трол

    2 3 Отговор
    Първото предложение винаги е най-добро а последното е такова, на което не можеш да откажеш.

    09:47 09.12.2025

  • 8 Не може на калпак

    7 1 Отговор
    всеки работещ в държавна администрация да получава десет процента повишаване на доходи. Едно е зает да получава чисто 1500 лв., той заслужава увеличение. Друго е служители с по 9000, 24 000 възнаграждения да получават увеличения. Напротив, техните заплати трябва да се понижат, както и депутатските възнаграждения. А съотношението едно към три. Минимална хиляда, средна две хиляди, максимална три хиляди.
    Не може във Финландия 6 милионна 7500 полицая, в България 75 000. Като 99 000 държавни служители не получават осигуровки. Да отпаднат тези 20 пенсии при пенсиониране. Най- страшни са стоте милиарда лева заеми предвидени от 2020 до 2028 г..

    09:50 09.12.2025

  • 9 честен ционист

    0 1 Отговор
    Три месяца назад я написал эту песню
    Но с ебучим темпом инфляции я заебался тексты переделывать
    Так что пусть в этой песне всё остаётся как было

    09:55 09.12.2025

  • 10 Ами добре

    5 2 Отговор
    Венко,кажи каква е твоята заплата,и как с готовност гласуваш за увеличението й.

    09:56 09.12.2025

  • 11 Даже

    1 2 Отговор
    с повече борчове ! Милиарди кредити изтипосали вътре престъпниците !

    09:56 09.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 предлагам

    3 2 Отговор
    ППДС първо да спечелят избори и да си направят правителство, и после да си правят какъвто бюджет си искат.

    ТВЪРДО против съм да се управлява държавата през улицата.

    09:58 09.12.2025

  • 14 Утре в Центъра на Властта, 18:00

    1 5 Отговор
    Заповядайте на
    Най Голямото Техно Парти в Триъгълника на Властта, утре 18:00 часа София, България.🇧🇬😁

    Сега или Никога!
    Народа срещу Фермата на Двете Прасета Пеевски и Борисов.

    Коментиран от #15

    10:04 09.12.2025

  • 15 мхм

    0 2 Отговор

    До коментар #14 от "Утре в Центъра на Властта, 18:00":

    Кристали ще има ли?

    10:10 09.12.2025

  • 16 Миризлив пор

    1 1 Отговор
    А бе нали ПП управляваха какво направиха за младите лекари? Защо не спечелиха изборите з да управляват? Защо само повтаряха глупости и никой не искаше да гласува за тях?

    10:14 09.12.2025

  • 17 Тъпомер

    0 2 Отговор
    Един Сабрут

    10:14 09.12.2025

  • 18 ГЕРБ

    0 1 Отговор
    Мярка за тъпотия един събрут

    10:24 09.12.2025

  • 19 бюджет на олигархията срещу народа

    0 1 Отговор
    Казах го на онзи нагъл арменец, и тук го казвам. Първият внесен бюджет беше бюджет на гражданите. Но олигархията и мафията у нас, наречена галено "бизнес", скочи, изкара под страх от уволнение всички крепостни работници на площадите, и правителството клекна. Промените в новия бюджет обслужват само тази олигархия и са във вреда на цялото общество и другите съсловия. Намаляват се парите на лекари, учители, полиция, замразяват се заплатите им чрез отвързване от СРЗ, съкращават се други разходи за населението, намалява се инвестиционната програма. В същото време се намали данък дивидент, за да има олигархията повечко милиони, премахна се СУПТО, за да могат да крадат необезпокоявано, по тяхно искане се замразиха заплати. Всичко това бе прието от продажните синдикати, които явно получиха нещо под масата и клекнаха, като предадоха работниците. Къде е сега онази Такева, къде са КНСБ и Подкрепа - те работниците ли защитават или олигархията. А жълтопаветния планктон, дето скача по площада, дори не осъзна какви промени бяха направени - "от трън та на глог."

    10:31 09.12.2025

