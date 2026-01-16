Маню Моравенов: Еврозоната донесе 15% ръст на българския индекс SOFIX, оборотът на Българската фондова борса се утрои

Как влизането в еврозоната се отразява на фондовия пазар в България и кога ще е възможно домакинствата да инвестират в държавни ценни книжа, освен в акции на частни дружества?

„Данните са много показателни. Българският индекс SOFIX, който показва движението на цените на акциите, осреднено на борсата, нарасна с близо 15% още първата седмица от търговия тази година, като позиционира борсата на първо място в света по ръст на индексите. Това е по данни на Bloomberg. Оборотът се утрои“, каза Маню Моравенов, изпълнителен директор на Българската фондова борса.

И уточни – толкова добри показатели страната ни е имала последно при влизането ни в Европейския съюз. А приемът ни в еврозоната за момента дори се оказва „по-силен катализатор“.

Хърватия стана 20-тата членка на еврозоната на 1 януари 2023 година. През последните две седмици сравненията с нея са непрестанни.

„Хърватската фондова борса година след влизането в еврозоната беше най-бързо растящата по цени на акциите от целия ни регион – тоест, тя беше шампионът в региона по растеж. Втората година от влизането в еврозоната едни от най-успешните и големи IPO-та, което означава набиране на капитал в компании, се случи именно на тяхната борса“, каза Моравенов.

„Отпадането на валутния риск, повишаването на кредитния рейтинг, това, че България вече участва в паричната политика на блока на държавите от еврозоната – всичко това прави държавата по-стабилна и по-видима за инвеститорите. Тоест, очаква се прилив на инвестиции, по-лесен достъп до капитали, нови бизнеси, които да се позиционират към България“, увери още изпълнителният директор на Българската фондова борса.

По думите му обаче инвеститорите освен че търсят финансова предвидимост, търсят и политическа стабилност.

„Особено ако говорим за навлизане на нови бизнеси и позициониране на нови производства в една държава, това са дългосрочни инвестиции и тогава е много важен и политическият риск“, каза още той.