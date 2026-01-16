Новини
България »
Маню Моравенов: Еврозоната донесе 15% ръст на българския индекс SOFIX, оборотът на Българската фондова борса се утрои

Маню Моравенов: Еврозоната донесе 15% ръст на българския индекс SOFIX, оборотът на Българската фондова борса се утрои

16 Януари, 2026 09:55 560 13

  • маню моравенов-
  • еврозона-
  • българска фондова борса

По думите му обаче инвеститорите освен че търсят финансова предвидимост, търсят и политическа стабилност

Маню Моравенов: Еврозоната донесе 15% ръст на българския индекс SOFIX, оборотът на Българската фондова борса се утрои - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Как влизането в еврозоната се отразява на фондовия пазар в България и кога ще е възможно домакинствата да инвестират в държавни ценни книжа, освен в акции на частни дружества?

„Данните са много показателни. Българският индекс SOFIX, който показва движението на цените на акциите, осреднено на борсата, нарасна с близо 15% още първата седмица от търговия тази година, като позиционира борсата на първо място в света по ръст на индексите. Това е по данни на Bloomberg. Оборотът се утрои“, каза Маню Моравенов, изпълнителен директор на Българската фондова борса.

И уточни – толкова добри показатели страната ни е имала последно при влизането ни в Европейския съюз. А приемът ни в еврозоната за момента дори се оказва „по-силен катализатор“.

Хърватия стана 20-тата членка на еврозоната на 1 януари 2023 година. През последните две седмици сравненията с нея са непрестанни.

„Хърватската фондова борса година след влизането в еврозоната беше най-бързо растящата по цени на акциите от целия ни регион – тоест, тя беше шампионът в региона по растеж. Втората година от влизането в еврозоната едни от най-успешните и големи IPO-та, което означава набиране на капитал в компании, се случи именно на тяхната борса“, каза Моравенов.

„Отпадането на валутния риск, повишаването на кредитния рейтинг, това, че България вече участва в паричната политика на блока на държавите от еврозоната – всичко това прави държавата по-стабилна и по-видима за инвеститорите. Тоест, очаква се прилив на инвестиции, по-лесен достъп до капитали, нови бизнеси, които да се позиционират към България“, увери още изпълнителният директор на Българската фондова борса.

По думите му обаче инвеститорите освен че търсят финансова предвидимост, търсят и политическа стабилност.

„Особено ако говорим за навлизане на нови бизнеси и позициониране на нови производства в една държава, това са дългосрочни инвестиции и тогава е много важен и политическият риск“, каза още той.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Питане

    9 3 Отговор
    Тази информация от агенция "Маскуда" ли пристигна ?

    10:01 16.01.2026

  • 2 ДОНЧО ГОРСКИЯТ

    15 3 Отговор
    ДОНЕСЕ И 50% РЪСТ НА ЦЕНИТЕ СЪС ЗАМРАЗЕНИ ЗАПЛАТИ АИДЕ ХАРЛИЯ ДА Е

    Коментиран от #10

    10:01 16.01.2026

  • 3 Мани мани

    7 2 Отговор
    Продава Акции. И продавал 1 акция сега продал 3 акции.

    10:03 16.01.2026

  • 4 Присмехулник

    9 2 Отговор
    Българска фондова борса?! Някой на Валл стреет дали е чувал за нея?

    10:05 16.01.2026

  • 5 А на бай Тончо

    8 2 Отговор
    от старо железаре колко му влезе в джоба от индекса и борсата?
    Да си бяхте замълчали, вместо да си хвалите борсата, че е доста нескромно да биеш тъпана преди да си скочил.

    10:06 16.01.2026

  • 6 Уорън Бъфет

    6 2 Отговор
    Сега ща прифърля всичко в БГ акции и Мъск ша ми мига кат гугутка изпоизотдолу !

    10:10 16.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 000

    2 2 Отговор
    За 25 г. имаме спад на индустриалното производство от 15%.

    10:12 16.01.2026

  • 9 МАЗЕН

    3 0 Отговор
    БРАВО НА СТАТИСТИ.КАТА..ама дайте истиата за бунтовете на рфемерите в ЕС

    10:13 16.01.2026

  • 10 СМЕХОРИИ

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "ДОНЧО ГОРСКИЯТ":

    ДА, АМА ЩЕ СА В ЕВРОО

    10:14 16.01.2026

  • 11 Всичките ни

    5 0 Отговор
    Борсаджии като този - с плешиви обли кратуни и мазни, угоднически усмивки! А, иначе, от борсата файда никаква за някой друг, освен за организаторите, дето лапат тлъсти комисионни, дори когато вие губите!

    10:19 16.01.2026

  • 12 Какво ни занимаваш

    3 1 Отговор
    с фондовата борса, сякаш българинът цял живот е играл на борсата . Оборотът на борсата се бил утроил, а цените са скочили с над 100%. ако не си разбрал.

    10:25 16.01.2026

  • 13 Гост

    3 0 Отговор
    Тоз индекс с кво са яде? Аз обикновенно го правя с праз? А вие, другарю Маню, как го ядете?

    10:32 16.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове