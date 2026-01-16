Хасан Адемов: Не е имало идея АПС да задържи мандата по-дълго

ДПС е реализирало на два пъти управленски мандат, така че ние имаме и опита и способността да реализираме мандата. Ние от АПС подходихме отговорно, защото разчетохме правилно гласа на протестиращите, които искат ново управление. Това заяви депутатът от АПС Хасан Адемов в предаването „Лице в лице“ по БТВ.

Ние вземеме решения на база дискусии в колективните органи и парламентарната ни група, увери политикът.

Той определи като спекулации твърденията, че е имало идея от АПС да задържим мандата по-дълго.

Благодарихме на президента, който оцени нашата последователна позиция по повод модела на управление, припомни Адемов.

Когато говорим за ДПС-НН трябва да кажем, че много малко наши избиратели правят разлика между АПС и тях. Трябва обаче да се направи ясно разграничение. Ще продължим да се борим за правата и свободите на гражданите, подчерта той.

Адемов коментира още, че с президента са си говорили за честността на изборния процес, но не е ставало дума за политически проект.