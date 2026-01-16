Новини
Хасан Адемов: Не е имало идея АПС да задържи мандата по-дълго

16 Януари, 2026

С президента са си говорили за честността на изборния процес, но не е ставало дума за политически проект

Хасан Адемов: Не е имало идея АПС да задържи мандата по-дълго - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов

ДПС е реализирало на два пъти управленски мандат, така че ние имаме и опита и способността да реализираме мандата. Ние от АПС подходихме отговорно, защото разчетохме правилно гласа на протестиращите, които искат ново управление. Това заяви депутатът от АПС Хасан Адемов в предаването „Лице в лице“ по БТВ.

Ние вземеме решения на база дискусии в колективните органи и парламентарната ни група, увери политикът.

Той определи като спекулации твърденията, че е имало идея от АПС да задържим мандата по-дълго.

Благодарихме на президента, който оцени нашата последователна позиция по повод модела на управление, припомни Адемов.

Когато говорим за ДПС-НН трябва да кажем, че много малко наши избиратели правят разлика между АПС и тях. Трябва обаче да се направи ясно разграничение. Ще продължим да се борим за правата и свободите на гражданите, подчерта той.

Адемов коментира още, че с президента са си говорили за честността на изборния процес, но не е ставало дума за политически проект.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 дпс-гроб

    4 0 Отговор
    унищожи България

    18:18 16.01.2026

  • 2 Рязана 6ургия

    4 1 Отговор
    Чезни е, боклук.

    18:20 16.01.2026

  • 3 тоя

    2 0 Отговор
    добре се е угоил на копанята!

    Коментиран от #12

    18:21 16.01.2026

  • 4 Време ,

    3 1 Отговор
    има си хас ? Нали от една паница сте яли и си ядете ? Другото е за балъците , ама за най - най - големите !

    18:28 16.01.2026

  • 5 Тити

    1 0 Отговор
    Ама задръжте го така Шиши получава оргазми

    18:28 16.01.2026

  • 6 Азизе, я кажи

    2 1 Отговор
    кРадеff сега с мадата на вашата противконституционна шайка АПС (бившето ДПС) ли ще скача на поредните фалшиви избори?

    18:29 16.01.2026

  • 9 Направо е смешен

    1 0 Отговор
    Бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:35 16.01.2026

  • 12 тая шия

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "тоя":

    не е от туршия!

    18:43 16.01.2026

