Даниел Смилов: Йотова няма да води политика, различна от тази на Радев

24 Януари, 2026 17:23 371 5

  • даниел смилов-
  • илияна йотова

Политологът с оценка за служебното правителство, протестите и възможните коалиционни сценарии

Мария Атанасова

„Очаквам приемственост и позициониране близо до проекта на Румен Радев. Илияна Йотова няма да води политика, по-ралична от тази на Радев“, каза в студиото на „Офанзива с Любо Огнянов“ политологът Даниел Смилов.

„Масовите протести, които наблюдавахме – над сто хиляди души – бяха модернизационни, проевропейски и ясно демонстрираха обществената подкрепа за промяната. Опитите на други групи, евразийски и против еврото, да организират протести не постигнаха същия ефект“, каза политологът.

Той изтъкна, че много ще зависи от това каква партия ще създаде Румен Радев и как ще позиционира посланията си. „Той не е нов човек в политиката и можем да предвидим някои негови позиции, но все още остава въпросът какво точно ще предложи и дали хората ще се припознаят в него“, добави Смилов.

„Появата на Радев на политическата сцена може да засегне ПП-ДБ, особено ако двете формации влязат в една и съща ниша. Конкуренцията ще зависи от това кой предлага по-убедителни решения и послания“, коментира той.

Относно потенциала на Радев да бъде партньор на ГЕРБ в продължаването на реформите, Смилов посочи, че основното предимство на Радев може да бъде в антикорупционната политика.

„ГЕРБ и ДПС вече имаха шанс да покажат готовност за реформи, но запазиха статуквото. Надеждата е, че при Радев нещата няма да са така – той може да назначи хора в съдебната власт, които не действат политически или корпоративно“, посочи Смилов.

По отношение на коалиционната динамика Смилов изтъкна, че Конституцията изисква 160 гласа за определени решения, но това не означава, че една партия трябва да има абсолютно мнозинство. „Важно е да се изберат хора с доверие дори и от опозицията, а не чисто партийни назначения“, обясни той.

Накрая Смилов коментира и международния контекст. „Проектът за мир на Давос е лична инициатива на президента Тръмп и България трябва да се позиционира внимателно. В момента Европа има нужда от единство, а решения, които не са ясно координирани, могат да отслабят страната на международната сцена“, заключи политологът.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    Йотова ще им покаже кон боб яде ли.Ще си мечтаят Радев да се върне.Йотова е фурия.

    17:26 24.01.2026

  • 2 Йотова е БСП-НН,

    1 3 Отговор
    а Рундю слугува на съвсем други задколисни кръгове.

    17:27 24.01.2026

  • 3 Дано разбутат блатото

    2 0 Отговор
    Че не се търпи, особено арогантността

    17:32 24.01.2026

  • 4 Не лъжи

    0 0 Отговор
    Не лъжи бе пони розово. Йотова е тамплиерка и д.ж.ендърка. Не помниш ли Истанбулската конвенция?

    17:37 24.01.2026

  • 5 Левски

    1 0 Отговор
    И тоя празнодумковец изпълзя от кочината. Хем защитава правителството, хем протестите. Абсолютен БОК...УК.

    17:39 24.01.2026

