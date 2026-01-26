Цветлин Йовчев: България не реагира на международните заплахи

Държавата ни - като система за защита на националната сигурност - по никакъв начин не реагира на все по-разширяващите се международни заплахи. Политическата турбуленция не позволява на България да изгради ясна и единна позиция за случващото се както в региона, така и в глобален аспект, най-вече по отношение на НАТО. Това каза в предаването интервю за "Фокус" бившият вицепремиер, министър на вътрешните работи и председател на ДАНС Цветлин Йовчев.
"Изненадан съм, че на изслушването, когато беше предложен сегашният изпълняващ функциите председател на ДАНС, не чухме никаква концепция за това как трябва да се трансформира Агенцията, съобразно новите условия, както и от мнението му, че всичко е наред и не очаква нищо. Извинявайте, но да си доволен в тази ситуация и да кажеш, че нищо повече не ти трябва, означава да не разбираш какво е състоянието на средата за сигурност и какви са възможностите на Агенцията в тази среда да защити националната сигурност,“ каза той.
Според него, дългогодишната политическа нестабилност в България е причината за неспособността на страната ни да формира ясна позиция.
"Ние даваме противоречиви сигнали: отиваме в коалицията на желаещите по отношение към подкрепата на Украйна, като в същия момент се присъединяваме към инициативата Съвет за мир на американския президент Тръмп - към нещо, което е абсолютно неясно и което твърде е възможно да не получи подкрепата на основните европейски държави в ЕС. С това ние даваме разнопосочни сигнали към нашите партньори. И в тези важни процеси, които предстоят, ние можем да бъдем извадени встрани. Може да не останем в ядрото на държавите, които градят политиките. А това ще бъде много рисково за страната ни,“ посочи Йовчев.
Той оцени влизането на България в еврозоната като положителна стъпка. Въпреки това, според него, нерешителната ни политика води до разколебаването на партньорите ни и на това по какъв начин да гледат на нас.
Според Йовчев, в момента държавата ни много активно трябва да работи за присъединяването ни към стратегически и дипломатически инициативи, свързани с все по-дълбока интеграция в ЕС и подкрепа от страна на България на всички инициативи, които касаят колективната отбрана на ЕС, защото "към момента Северноатлантическият пакт НАТО е разклатен в своята цялост.
"Атлантическата връзка е отслабена силно от действията на президента Тръмп и това създава изключително много рискови заплахи за нашата национална сигурност“, заяви бившият вицепремиер.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БОЛШЕВИК
Коментиран от #12
18:30 26.01.2026
2 Критика има
Коментиран от #6
18:32 26.01.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #9
18:32 26.01.2026
4 Бащата на някаква Саяна
18:33 26.01.2026
5 Лицемерни 60клуци
18:33 26.01.2026
6 Последния Софиянец
До коментар #2 от "Критика има":Решението за България е Борда за мир на Тръмп.Там сме съюзници с всички опасни за нас държави.
18:33 26.01.2026
7 Направо е смешен
18:33 26.01.2026
8 Като някаква Саяна порасне
18:34 26.01.2026
9 Столичанин в повече
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Стоката добра ми се чини,дилъра мсй е добър,а?
18:34 26.01.2026
10 охх тоя колко не е умен
18:34 26.01.2026
11 Важно е
18:35 26.01.2026
12 Абсолютно
До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":Мене ме е страх от кражби вътре в сградата където живея въпреки че тя уж се заключва. Но крадците са вътре. В това няма съмение.
18:36 26.01.2026
13 Бащата на някаква Саяна
18:38 26.01.2026
14 Х перт
18:39 26.01.2026
15 Като някаква Саяна порасне
18:39 26.01.2026
16 Направо е смешен
18:39 26.01.2026
17 Кротко си лежи в Бояна
18:40 26.01.2026
18 Спецназ
Това че СЕГАШНИЯ назначен за ДАНС не
вижда никакви заплахи за Държавата е ПРЕЦЕДЕНТ!
Поне 2-3 трябва да посочи, ЗАЩОТО ИМА ПЕТ!
Това дето го виждаме е да вземаш заплата 3 хиляди евро и да
не си мърдаш пръста срещу наводнението от наркотици, срещу незаконните сирийци и
срещу безобразията в Икономиката е Баце не за Съд а за разстрел! ,
защото ТИ който да я пазиш- Убиваш Родината ни!
ФАКТ!
18:43 26.01.2026
19 Горски
18:46 26.01.2026