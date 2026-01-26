Цветлин Йовчев: България не реагира на международните заплахи

Държавата ни - като система за защита на националната сигурност - по никакъв начин не реагира на все по-разширяващите се международни заплахи. Политическата турбуленция не позволява на България да изгради ясна и единна позиция за случващото се както в региона, така и в глобален аспект, най-вече по отношение на НАТО. Това каза в предаването интервю за "Фокус" бившият вицепремиер, министър на вътрешните работи и председател на ДАНС Цветлин Йовчев.

"Изненадан съм, че на изслушването, когато беше предложен сегашният изпълняващ функциите председател на ДАНС, не чухме никаква концепция за това как трябва да се трансформира Агенцията, съобразно новите условия, както и от мнението му, че всичко е наред и не очаква нищо. Извинявайте, но да си доволен в тази ситуация и да кажеш, че нищо повече не ти трябва, означава да не разбираш какво е състоянието на средата за сигурност и какви са възможностите на Агенцията в тази среда да защити националната сигурност,“ каза той.

Според него, дългогодишната политическа нестабилност в България е причината за неспособността на страната ни да формира ясна позиция.

"Ние даваме противоречиви сигнали: отиваме в коалицията на желаещите по отношение към подкрепата на Украйна, като в същия момент се присъединяваме към инициативата Съвет за мир на американския президент Тръмп - към нещо, което е абсолютно неясно и което твърде е възможно да не получи подкрепата на основните европейски държави в ЕС. С това ние даваме разнопосочни сигнали към нашите партньори. И в тези важни процеси, които предстоят, ние можем да бъдем извадени встрани. Може да не останем в ядрото на държавите, които градят политиките. А това ще бъде много рисково за страната ни,“ посочи Йовчев.

Той оцени влизането на България в еврозоната като положителна стъпка. Въпреки това, според него, нерешителната ни политика води до разколебаването на партньорите ни и на това по какъв начин да гледат на нас.

Според Йовчев, в момента държавата ни много активно трябва да работи за присъединяването ни към стратегически и дипломатически инициативи, свързани с все по-дълбока интеграция в ЕС и подкрепа от страна на България на всички инициативи, които касаят колективната отбрана на ЕС, защото "към момента Северноатлантическият пакт НАТО е разклатен в своята цялост.

"Атлантическата връзка е отслабена силно от действията на президента Тръмп и това създава изключително много рискови заплахи за нашата национална сигурност“, заяви бившият вицепремиер.