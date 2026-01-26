Новини
България »
Цветлин Йовчев: България не реагира на международните заплахи

Цветлин Йовчев: България не реагира на международните заплахи

26 Януари, 2026 18:28 511 19

  • цветлин йовчев-
  • българия-
  • тероризъм-
  • международни заплахи

Дългогодишната политическа нестабилност в България е причината за неспособността на страната ни да формира ясна позиция

Цветлин Йовчев: България не реагира на международните заплахи - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Държавата ни - като система за защита на националната сигурност - по никакъв начин не реагира на все по-разширяващите се международни заплахи. Политическата турбуленция не позволява на България да изгради ясна и единна позиция за случващото се както в региона, така и в глобален аспект, най-вече по отношение на НАТО. Това каза в предаването интервю за "Фокус" бившият вицепремиер, министър на вътрешните работи и председател на ДАНС Цветлин Йовчев.

"Изненадан съм, че на изслушването, когато беше предложен сегашният изпълняващ функциите председател на ДАНС, не чухме никаква концепция за това как трябва да се трансформира Агенцията, съобразно новите условия, както и от мнението му, че всичко е наред и не очаква нищо. Извинявайте, но да си доволен в тази ситуация и да кажеш, че нищо повече не ти трябва, означава да не разбираш какво е състоянието на средата за сигурност и какви са възможностите на Агенцията в тази среда да защити националната сигурност,“ каза той.

Според него, дългогодишната политическа нестабилност в България е причината за неспособността на страната ни да формира ясна позиция.

"Ние даваме противоречиви сигнали: отиваме в коалицията на желаещите по отношение към подкрепата на Украйна, като в същия момент се присъединяваме към инициативата Съвет за мир на американския президент Тръмп - към нещо, което е абсолютно неясно и което твърде е възможно да не получи подкрепата на основните европейски държави в ЕС. С това ние даваме разнопосочни сигнали към нашите партньори. И в тези важни процеси, които предстоят, ние можем да бъдем извадени встрани. Може да не останем в ядрото на държавите, които градят политиките. А това ще бъде много рисково за страната ни,“ посочи Йовчев.

Той оцени влизането на България в еврозоната като положителна стъпка. Въпреки това, според него, нерешителната ни политика води до разколебаването на партньорите ни и на това по какъв начин да гледат на нас.

Според Йовчев, в момента държавата ни много активно трябва да работи за присъединяването ни към стратегически и дипломатически инициативи, свързани с все по-дълбока интеграция в ЕС и подкрепа от страна на България на всички инициативи, които касаят колективната отбрана на ЕС, защото "към момента Северноатлантическият пакт НАТО е разклатен в своята цялост.

"Атлантическата връзка е отслабена силно от действията на президента Тръмп и това създава изключително много рискови заплахи за нашата национална сигурност“, заяви бившият вицепремиер.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БОЛШЕВИК

    5 0 Отговор
    За България заплахите са отвътре.

    Коментиран от #12

    18:30 26.01.2026

  • 2 Критика има

    4 0 Отговор
    Решение и предложение няма.

    Коментиран от #6

    18:32 26.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    0 6 Отговор
    Опасност има от Русия, Турция и Сърбия.В Борда на Тръмп имаме равен глас с тях и опасност няма.

    Коментиран от #9

    18:32 26.01.2026

  • 4 Бащата на някаква Саяна

    1 2 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:33 26.01.2026

  • 5 Лицемерни 60клуци

    6 0 Отговор
    В цялата история на България, българи са предавали българи и за това сме на това положение, да не можеш да реагираш на нищо.Българи съсипаха България.

    18:33 26.01.2026

  • 6 Последния Софиянец

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Критика има":

    Решението за България е Борда за мир на Тръмп.Там сме съюзници с всички опасни за нас държави.

    18:33 26.01.2026

  • 7 Направо е смешен

    1 2 Отговор
    Бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:33 26.01.2026

  • 8 Като някаква Саяна порасне

    1 2 Отговор
    Ще стане пътен експерт а бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:34 26.01.2026

  • 9 Столичанин в повече

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Стоката добра ми се чини,дилъра мсй е добър,а?

    18:34 26.01.2026

  • 10 охх тоя колко не е умен

    3 0 Отговор
    България е една фалирала цвъцка на картата на света и от нея не зависи абсолютно нищо

    18:34 26.01.2026

  • 11 Важно е

    1 2 Отговор
    Някаква Саяна да е добре и бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:35 26.01.2026

  • 12 Абсолютно

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    Мене ме е страх от кражби вътре в сградата където живея въпреки че тя уж се заключва. Но крадците са вътре. В това няма съмение.

    18:36 26.01.2026

  • 13 Бащата на някаква Саяна

    1 1 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:38 26.01.2026

  • 14 Х перт

    2 0 Отговор
    Този библиотекарски клоун може само приказки да разказва, да го вземат в някой куклен театър да забавлява децата!

    18:39 26.01.2026

  • 15 Като някаква Саяна порасне

    1 1 Отговор
    Ще стане пътен експерт а бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:39 26.01.2026

  • 16 Направо е смешен

    1 1 Отговор
    Бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:39 26.01.2026

  • 17 Кротко си лежи в Бояна

    1 1 Отговор
    Някаква Саяна, а бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:40 26.01.2026

  • 18 Спецназ

    2 0 Отговор
    В едно нещо е ПРАВ!

    Това че СЕГАШНИЯ назначен за ДАНС не

    вижда никакви заплахи за Държавата е ПРЕЦЕДЕНТ!

    Поне 2-3 трябва да посочи, ЗАЩОТО ИМА ПЕТ!

    Това дето го виждаме е да вземаш заплата 3 хиляди евро и да
    не си мърдаш пръста срещу наводнението от наркотици, срещу незаконните сирийци и
    срещу безобразията в Икономиката е Баце не за Съд а за разстрел! ,

    защото ТИ който да я пазиш- Убиваш Родината ни!
    ФАКТ!

    18:43 26.01.2026

  • 19 Горски

    1 0 Отговор
    Цветелине, НОЩНОТО ШКАФЧЕ е ПРОБЛЕМА на България. Искат да ни убедят че нас са ни вкарали в капана но е пострадала Русия. А Путин се е тръшнал от тази новина и за N ти път се е споменал. Авансово преведохме на Еврозоната 2 тона злато и 1,2 млрд.долара за входен билет. Няма клауза за излизане от Еврозоната, ЕЦБ само има правата върху българските финанси. Добре дошли в Клуба на богатите евро роби! Още сега с няколко думи мога да ви кажа до къде ще стигнем по пътя на евроатлантизма.Тази пирамида ЕСССР ще се взриви от веднъж.За разлика от разпада на СССР,когато ние имахме 8 милярда дълг, но солидни активи и можехме да се изхранване,сега ще сме в състояние на над 100+миляеда дълг и никакви активи.След 36 години маршируват в посока демокрадация не можем дори да се изхранване.Държавен резерв няма.Няма да има дори храна която да се покрие с купони и минимални дажби.Валутно,пътя ни е познат.Еврото няма покритие като покритието на валутния борд,и бързо ще се превърне в тоалетна хартия.Златния ни резерв драгалевския римлянин и симо-комараджията го подариха в Лондон.Индустрия никаква,хеле пък фармацевтика.Сега може да не е проблем да произвеждаме руско оръжие без лиценз,но видиш какво ще стане ако произведем западен продукт без лиценз.С една дума чака ни масов мор.

    18:46 26.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове