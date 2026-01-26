Новини
Президентът: Стриктно ще следвам Конституцията

26 Януари, 2026 20:35 883 37

  • илияна йотова-
  • консултации-
  • парти-
  • служебен премиер

От разговорите за евентуалните номинации ще зависи и какъв ще бъде диалогът с парламентарните групи. В никакъв случай няма да допусна целият този процес, независимо дали съм съгласна с тези поправки и как ги оценявам, да бъде формален

Президентът: Стриктно ще следвам Конституцията - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Стриктно ще следвам Конституцията, така както винаги е правила президентската институция.“ Това заяви президентът на България Илияна Йотова пред журналисти в първия си коментар, след като зае длъжността.

„Поканила съм утре председателя на Народното събрание, госпожа Назариян. Стриктно ще следвам Конституцията, така както винаги е правила президентската институция. И не само защото формално така са подредени длъжностите, с които трябва да се срещна, но приемете това като жест и израз на голямото ми уважение към Народното събрание като институция в парламентарна република“, заяви президентът.

„Какво очаквам от тях? Очаквам един задълбочен разговор. И независимо че всеки може да споделя позициите си пред медиите, искам да чуя и от тях аргументите, с които отказват. Още повече че една част от тях всъщност са гласували за тези поправки в Конституцията и бих искала да знам защо преразглеждат това, което самите те са подкрепили и предложили. Така или иначе се надявам на един много отговорен разговор, защото целта на служебния кабинет е преди всичко провеждането на нормални и честни избори по правилата, за да можем поне отчасти да върнем доверието на хората в изборния процес“, подчерта още тя.

„Това ще преценя, защото искам първо да видя какъв ще бъде графикът тази седмица, а след това знаете, че трябва да има и консултации с парламентарните групи. От разговорите за евентуалните номинации ще зависи и какъв ще бъде диалогът с парламентарните групи. В никакъв случай няма да допусна целият този процес, независимо дали съм съгласна с тези поправки и как ги оценявам, да бъде формален“, поясни Йотова.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Действай

    9 6 Отговор
    Андрей Гюров е най подходящ за служебен министър председател. Ще им разкаже играта на пеевско-герберските крадци.

    Коментиран от #6, #7

    20:39 26.01.2026

  • 2 Оставка

    7 3 Отговор
    Кауни

    20:39 26.01.2026

  • 3 Анонимен

    6 3 Отговор
    Верваме много на копринените на месиите на госпожите Верваме много

    20:40 26.01.2026

  • 4 Потресаващо

    9 9 Отговор
    Ексклузивно: Слави Трифонов държи с пoрнo-ceкc компромати Десислава Радева,бивша президентша. Десислава Радева е работила като интимна секретарка на Слави Трифонова по времето когато водеше "Хъшове" . Десислава Радева, тогава Генчева по същото време е омъжена за Георги Свиленски и имат син. Запитана за тези времена, Радева отговори че е благодарна на Трифонов за подкрепата защото по това време е имала планове да емигрира. Но според снимките и видео- кадрите които получихме на редакционната си поща,е изпълнявала и длъжности далеч само от секретарството. Фотосите и видеата не са за публично показване. Ето защо Трифонов изпрати пинчера си Тошко Йорданов завоалирано да предупреди Румен Радев да бъде кротък и послушен с думите " Действията на Радев говорят за липса на морал". Явно намека е за морала на Десислава Генчева и е вън от съмнение че Радев също притежава видеата и снимките от "секретарстването" на Десислава при Слави.

    Коментиран от #21, #24

    20:40 26.01.2026

  • 5 Гост

    3 2 Отговор
    Че кой я следва, че ти ще я следваш? За чии ти е?

    20:42 26.01.2026

  • 6 А в милицията

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "Действай":

    Само Демерджиев или Бойко Рашков може да озапти двамата ортаци по купуване на гласове, Тиквоча Борисов и ПееФ.

    20:42 26.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Последния Софиянец

    3 7 Отговор
    С Йотова Бойко и Шиши ще видят Ком боб яде ли.Скоро Бойко и Шиши ще се молят на колене пред Радев да се върне.хи хи хи

    Коментиран от #15

    20:50 26.01.2026

  • 9 Клета България!

    7 2 Отговор
    До какво доживяхме!

    20:53 26.01.2026

  • 10 Карикатурата на Доню

    2 3 Отговор
    оправи и таз пенсийката браво на него.

    20:54 26.01.2026

  • 11 Майко мила!

    9 4 Отговор
    Тая дето падна на колене пред руският поп от КГБ да му целува ръце, след което раздаде стотици бг паспорти на руските шпиони, ни стана президент и щяла да спазва Конституцията!
    Боже прибери си вересиите!

    20:55 26.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Горски

    2 3 Отговор
    Назарян и Гюров гласуваха за Ограничаване избора на Президента при посочване на Служебен премиер! Сега се отказват от това, което са гласували служебно премиерство. Бах тия консултации - 2 месеца подпичкосване и баране на макарите.. некдърници. Борисов трябва да стане "шеф" на сметната палата, а Пеевски шеф на зоологическата градина.

    21:00 26.01.2026

  • 15 Доктора

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Аз ти казах: гориш масло, и си за Карлуково. Ела и ще те приемем. Той съдружника ти ще плаща лечението. После ще се върнеш и ще работиш. Няма да си мързелив софиянец.

    21:02 26.01.2026

  • 16 Промяна

    2 4 Отговор
    Вижте сега Президенство Парламент Медии НИЕ сме навсякъде най сетне след 5 години най сетне червените милионери са тук ВЛАСТ

    Коментиран от #18

    21:02 26.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Дърта бабо

    5 1 Отговор

    До коментар #16 от "Промяна":

    Пяна ти излиза от голямата и мръсна уста. Най големият комунист крадец е Бойо Циганина. Демокрацията го направи крадец намбър one.

    21:06 26.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Даниел Немитов

    4 0 Отговор
    Президентството стана на кокошкарник. Ей го на, започна кудкудякането - куд-куд-кудя-я-як. Пък ха сега да видим какво яйце ще снесе?!

    21:09 26.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Йотова

    6 0 Отговор
    Стриктно ще следвам чуждите руски служби през КопринкОв

    21:12 26.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Мдаа

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Потресаващо":

    Потресаващо е какви конспирации измислят платените от мафията.

    Коментиран от #26, #27

    21:20 26.01.2026

  • 25 Промяна

    1 3 Отговор

    До коментар #23 от "Виж сега лелче":

    Като ме обиждаш да не би да ти се вдига самочувствието Как така хвърляте обиди ЩО за човеци сте А колкото до Борисов Държавник е най успешният на прехода Защо не спреш до тук

    Коментиран от #31

    21:20 26.01.2026

  • 26 Промяна

    2 2 Отговор

    До коментар #24 от "Мдаа":

    А от 5 години насам какви потресаващи разрушителни саботажи има тук в държавата ни само и само едни червени ескадрони да се доберат до парламента Това е потресаващото

    21:22 26.01.2026

  • 27 Потресаващо

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Мдаа":

    Снимките и видеата измислица и компромати ли са? Под друга статия имаше и тук прикачени снимки та я пак измислица ли е?

    Коментиран от #28

    21:26 26.01.2026

  • 28 Мдаа

    0 2 Отговор

    До коментар #27 от "Потресаващо":

    "Под друга статия имаше и тук прикачени снимки"

    Преведи какво си написал, че нещо не съм на ти с ромския словоред.

    Коментиран от #29, #30

    21:30 26.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Чети бавноразвиващ

    1 2 Отговор

    До коментар #28 от "Мдаа":

    Десислава Радева, съпругата на президента на републиката Румен Радев, е била секретарка на Слави Трифонов по времето на шоуто "Хъшове", пише столичен всекидневник. По това време Деси е вече омъжена за Георги Свиленски и има син от него.

    Красавицата, тогава Свиленска, изпълнявала стриктно задълженията си и нещо повече , а често дори успявала с Дългия да се черпят усамотени с шоколадови бонбони.

    "Именно по това време шефът въведе "кафе с райбер и само шоколадът го правеше по-добър и стръвен. Деси е свидетел на почти всичките легенди в офиса. Дори има виц по този повод - питал я посетител при Слави кога той ще е в добро настроение, за да говорят, а тя казала: "Не знам, тук съм от няколко месеца и все е така", смее се човек от екипа на шоуто.

    Коментиран от #35

    21:34 26.01.2026

  • 31 Да де, ама

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "Промяна":

    Лоша работа, щом на крадци като Бочко Борисов и казват държавници. Взема около 20 процента на изборите, а останалите 80 процента не гласуват за него и са против кржбите и далаверите му.

    Коментиран от #32

    21:35 26.01.2026

  • 32 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #31 от "Да де, ама":

    Вижда се ясно кой кой е къде е позициониран Борисов е най успешният държавник на прехода И така ще си остане в историята Колкото и шарлатанията месиите червените да се опитват да го съборят В Европа знаят Борисов А отсега нататък в Еврозоната да имаме повече богатства и който иска да се доказва пътят е открит

    Коментиран от #36

    21:40 26.01.2026

  • 33 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    1 0 Отговор
    ФОРЕСТ ГЪМП
    СЕДЕШЕ НА ПЕЙКАТА С КУТИЯ ШОК.БОНБОНИ
    ПРЕД ДОНДУКОВ ДВЕ И СИ
    ВЗИМАШЕ ПО ЕДИН БОНБОН И МИСЛЕШЕ
    КАНДИТАТИТЕ ЗА СЛЖ.КАБИНЕТ
    СА КАТО ТЕЗИ БОНБОНИ В КУТИЯТА
    НЕЗНАЕШ КОЙ ДА СИ ИЗБЕРЕШ....

    21:42 26.01.2026

  • 34 йотова

    2 1 Отговор
    спри да лъжеш стриктно ще крадеш!

    21:46 26.01.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Да те светна по въпроса:

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "Промяна":

    Заради кражбите и далаверите на Тиквата Борисов, България е опашкарката на Европа.

    22:01 26.01.2026

  • 37 Иван

    1 1 Отговор
    Така ще спази Конституцията, та изборите ще са по Коледа

    22:02 26.01.2026

