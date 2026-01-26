Президентът: Стриктно ще следвам Конституцията

„Стриктно ще следвам Конституцията, така както винаги е правила президентската институция.“ Това заяви президентът на България Илияна Йотова пред журналисти в първия си коментар, след като зае длъжността.
„Поканила съм утре председателя на Народното събрание, госпожа Назариян. Стриктно ще следвам Конституцията, така както винаги е правила президентската институция. И не само защото формално така са подредени длъжностите, с които трябва да се срещна, но приемете това като жест и израз на голямото ми уважение към Народното събрание като институция в парламентарна република“, заяви президентът.
„Какво очаквам от тях? Очаквам един задълбочен разговор. И независимо че всеки може да споделя позициите си пред медиите, искам да чуя и от тях аргументите, с които отказват. Още повече че една част от тях всъщност са гласували за тези поправки в Конституцията и бих искала да знам защо преразглеждат това, което самите те са подкрепили и предложили. Така или иначе се надявам на един много отговорен разговор, защото целта на служебния кабинет е преди всичко провеждането на нормални и честни избори по правилата, за да можем поне отчасти да върнем доверието на хората в изборния процес“, подчерта още тя.
„Това ще преценя, защото искам първо да видя какъв ще бъде графикът тази седмица, а след това знаете, че трябва да има и консултации с парламентарните групи. От разговорите за евентуалните номинации ще зависи и какъв ще бъде диалогът с парламентарните групи. В никакъв случай няма да допусна целият този процес, независимо дали съм съгласна с тези поправки и как ги оценявам, да бъде формален“, поясни Йотова.
