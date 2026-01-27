Новини
Илиян Василев: Служебен премиер ще е или Гюров, или Главчев

27 Януари, 2026 15:22 929 19

Трябва да разгледаме мотивите на правителството да вземе решение за участие в Съвета за мир на Доналд Тръмп

Илиян Василев

Трябва да разгледаме мотивите на правителството да вземе решение за участие в Съвета за мир на Доналд Тръмп. Това каза пред БНР дипломатът Илиян Василев.

"Това са нови акценти, т.е. пренасочване на България към привилегировани отношения със САЩ за сметка на ЕС. Нещо, което е твърде значимо. НС има задължението да го разнищи, да покани и премиера, и външния министър, за да се разберат мотивите за такова важно стратегическо решение, което на всичко отгоре е и засекретено. Поканата от американска страна е публична. Секретността издава вътрешна мотивация. Защо изведнъж на нашите управляващи, на Борисов и Пеевски, защото те управляват, им е толкова необходимо да използват политическото покритие с Тръмп в момент, в който САЩ и Европа са в конфронтация?"

Пеевски има голяма нужда да излезе от "Магнитски", отбеляза Василев и посочи, че "тези платформи се използват за привилегирован достъп до президента Тръмп.

Има поредица от проекти, които са важни за продължаване на възпроизводството в дългосрочен аспект на съществуващия в момента модел.

"Тече сделката за активите на "Лукойл" – една структуроопределяща компания за рамките на България. Назначи се особен управител. Нищо от схемите, които бяха преди, не беше засегнато. Тръмп им трябва, защото на 28 февруари изтича поредният срок, за може това да се продължи.

Втората причина е свързана със Седми и Осми реактор на АЕЦ "Козлодуй". Поради конфронтацията с Тръмп ЕС извади един инструмент за защита срещу външна принуда. Хората в ЕК го разработват с конкретни параметри. Ако този инструмент се включи, това означава, че проектът с реакторите е приключил.

Третата причина е природният газ. Европейският съвет обяви, че на 30 септември 2027 година приключа с вноса на руски тръбен газ. Цялата геополитика на природния газ в България гравитира около руския газ и руските интереси. Реализираха "Турски поток" благодарение на това, че Тръмп си затвори очите. Сега пак им трябва, защото тези количества трябва да влязат в България. Те не могат да спрат. Единствената опция е през Турция като ребрандиран микс газ. Всичките радари на ЕК в момента са насочени към България. Затова им трябва Тръмп – чрез политически преговори на високо равнище с ЕК той да натисне така, че този газ, който влиза от Турция, да бъде неруски, а миксиран. Тази схема изисква политическо покровителство.

На тях не им трябва ратификация. Никой не влиза в този Съвет за мир, за да свърши някаква работа, а за да направи платформа за контакт с Тръмп".

Илияна Йотова иска да се придържа към устава с провеждането на консултациите за служебен премиер, коментира още Василев.

"То е ясно, че или ще бъде Гюров, или някой от класиците на ГЕРБ, които бяха и преди, например Главчев. Но тя трябва да извърви този път. По този начин помага и на Румен Радев, на който му трябва време, за да се организира, да направи партия. Неговото влизане на терен не е в минус на процесите, които ще се развиват. Той ще премахне всички патерици на модела. Това влизане на Радев систематизира нещата".

В момента най-основният фактор е доколко протестната енергия ще се превърне в повишена избирателна активност, обобщи Илиян Василев.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    3 2 Отговор
    Гюро Главчев или Главчо Гюров.

    Коментиран от #5

    15:23 27.01.2026

  • 2 свинска кавърма

    5 2 Отговор
    Гюров ще бъде!

    15:26 27.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    10 2 Отговор
    Главчев управлява като премиер а после сам се проверява като шеф на Сметната палата.Уникален конфликт на интереси.Ама на никой не му прави впечатление.

    15:26 27.01.2026

  • 4 в кратце

    6 2 Отговор
    Служебен премиер ще е дядо ти Мраз!

    15:27 27.01.2026

  • 5 Умници Юнаци

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Имаше ли Гюро глава или немаше?Не знам ама лани шапка си купува значи е имал.

    15:27 27.01.2026

  • 6 Бялджип

    9 1 Отговор
    Този щатен дърдорко тук винаги е добре дошъл. Може да изказва всякакви глупости, всякакви предположения, винаги му ги публикуват. После, като се окажат празни приказки, никой не му търси сметка.

    15:27 27.01.2026

  • 7 не случайно съвпадение на имената

    3 2 Отговор
    Илиян Василев е в ролята на сценарист за постановката, която Слави Василев ще възхвалява от сутрин до късна вечер пред захласнатата публика.

    15:32 27.01.2026

  • 8 Тома

    4 1 Отговор
    Ние искаме да е главчев заради фамилията му

    15:33 27.01.2026

  • 9 Мдаа

    5 1 Отговор
    Главчев е винаги на разположение, най-безпринципния и аморален тип живял някога по тия места.

    Коментиран от #14

    15:34 27.01.2026

  • 10 Майора

    3 1 Отговор
    Стига си защитавал интересите на Русия в България , не се сбъдна пъкленият ви план България да не приеме еврото и излезе от ЕС и НАТО! Затова и не говорете глупости че влизаме при Тръмп за да махнат Пеевски от Магнитски! Това са само думи на върл комунисти!

    15:48 27.01.2026

  • 11 Митко Пешев

    2 2 Отговор
    "дипломатът Илиян Василев" Къде е дипломат тая уръфлак? Некой знае ли? За последно го изгониха като пръсен пор

    15:48 27.01.2026

  • 13 Така е

    2 0 Отговор
    Важно е кой ще ръководи МВР ,и дали ще пожелае да спре купуването на гласове !

    16:02 27.01.2026

  • 14 При Главчев

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Мдаа":

    При Главчев се проведе най голямото купуване на гласове ,и фалшификации ! Не го забравяйте !

    16:04 27.01.2026

  • 15 Тоя хрантутник е

    1 0 Отговор
    като двете циганчета синоптици от вица, дето винаги познавали. Едното казвало утре ще вали, другото - утре няма да вали.

    16:04 27.01.2026

  • 16 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор
    Главчев.
    Гюров е "таралеж в га.щи".

    16:11 27.01.2026

  • 17 Вие сте бунаци

    0 0 Отговор
    Най-добре е премиер да е Гюро Главчев!

    16:13 27.01.2026

  • 18 Азът

    1 0 Отговор
    След като управителят на БНБ заявява , че банката не бива да се меси в политиката, то следва и становището на подуправителя Гюров да е същото, макар, че не е изключено той да се съгласи. По вероятно звучи дежурния Главчев да поеме поста, както сам той си го каза предния път "ами като няма кой друг".

    16:13 27.01.2026

  • 19 Гост

    1 0 Отговор
    Гюров е от ПП - така че не е безпристрастен....

    16:23 27.01.2026

