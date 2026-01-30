Вземете 50% отстъпка за хостинг от

ПП-ДБ: България е единствената в Европа с нотариална заверка при прехвърляне на автомобили

30 Януари, 2026 10:50

По думите на Божидар Божанов към момента нотариусите вършат част от работата, която държавата би трябвало сама да си върши като събиране на местни данъци

Мария Атанасова

България е единствената в Европа, която има нотариалната заверка при прехвърляне на МПС в размер на стотици милиони годишно. Това е измислена административна тежест. Това каза пред журналисти в парламента Йордан Иванов от ПП-ДБ.

Вчера нотариусите разпространиха едно съобщение, с което излъгаха всички български граждани, че ако отпадне нотариалната заверка при прехвърляне на МПС, това ще доведе до кражби, посочи той.

Иванов посочи, че ще бъдат още по-настоятелни за тези поправки и между първо и второ четене ще предложим това прехвърляне да се случва и електронно.

Ако до вчера имах колебания по една ключова реформа - трябва ли да отпаднат привилегиите за нотариусите, трябва ли да отпаднат квотите за нотариусите, когато има 15 000 адвокати в България, а само 1000 нотариуса. Колебаехме се дали трябва това да се случи, но вече съм убеден, че тази реформа е наложителна и започваме да изготвяме такъв законопроект, който да либерализира сектора и нотариусите да се състезават конкурентно, както го правят адвокатите, обясни Иванов.

По думите на Божидар Божанов към момента нотариусите вършат част от работата, която държавата би трябвало сама да си върши като събиране на местни данъци. Когато този процес бъде дигитализиран, когато регистърът на МВР бъде надграден и всичко това може да се случва електронно и гражданите могат да правят прехвърляне на автомобили изцяло по електронен път, тогава държавата сама ще може да върши тези работи и този процес ще бъде изцяло облекчен и освободен от допълнителни такси и най-накрая България ще се нареди до останалите европейски държави, където това се случва без излишна бюрокрация.

Божидар Божанов коментира и изключването му от листите на ПП-ДБ за предстоящите избори. "Нашата коалиция има огромен дълг към протеста и към избирателите. Ние трябва да им представим максимално силна програма, максимално силни листи, които да отговорят на очакванията, които те ни поставиха през декември. Затова коалицията трябва да работи правилно, да работи добре, но това не може да стане с ултиматуми".


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кирил

    48 2 Отговор
    Това си е чисто задължение на КАТ - защо да плащам частна продажва данък и скъпо прехвърляне?

    Коментиран от #41

    10:52 30.01.2026

  • 2 Ивелин Михайлов

    49 4 Отговор
    А що не кажете, че тая глупост я измисли вашият баща иван костов 😉

    10:52 30.01.2026

  • 3 Нотариус

    45 0 Отговор
    Втори хотел купувам за тая година, нека бизнеса продължи и занапред

    Коментиран от #65

    10:53 30.01.2026

  • 4 Увдукатин

    39 3 Отговор
    Нотариусите с мухи ли да преживяват ?
    Най-благата далавера...

    Коментиран от #18

    10:53 30.01.2026

  • 5 Факт

    12 25 Отговор
    Една допълнителна гаранция за клиентите!

    10:53 30.01.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    22 17 Отговор
    Аз лично нямам нищо против! В БАНДИТСКА ДЪРЖАВА, ТОВА ДАВА СИГУРНОСТ НА КУПУВАЧА!
    Когато имаме работещо правосъдие и правораздавателни органи тогава ДА!

    Коментиран от #10, #46

    10:54 30.01.2026

  • 7 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    22 1 Отговор
    ПО НЕЩО ДА СМЕ ЕДИНСТВЕНИТЕ.

    10:55 30.01.2026

  • 8 ООрана държава

    20 7 Отговор
    Това с наториуса трябва да се премахне, кат без проблем могат да правят тази проверка, но номера на двигател трябва да си остане в талона, това е гаранция че не плащаш за 3 литров двигател а получаваш 1.8

    Коментиран от #14, #17

    10:56 30.01.2026

  • 9 ТАКАВА

    18 6 Отговор
    Е ЦЕННОСТНАТА система на българите ,които сменяха лада за апартамент в софия И това го наложиха руснаците където на село дори нямаше право да имаш кон в частния двор а най много магаре..Какво не ви е ясно че трябва да си смените чипа ли,,,Па сменето го и протестирайте за това СЕГА МЕРЦЕДЕС СЕ КУПУВА ОТ ДНЕС ЗА УТРЕ С ЕДНА ЗАПЛАТА ОТ 1000 ЕВРО И ако изтичаш до ГЕРМАНИЯ със самолета за 50 евро и колата е на твое име ЗАЩО ТИ Е НОТАРИУС

    Коментиран от #13

    11:00 30.01.2026

  • 10 007 лиценз ту кил

    3 5 Отговор

    До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":

    Напълно те подкрепям.

    11:01 30.01.2026

  • 11 Първа

    16 1 Отговор
    по корупция , а з неща , които се уреждат навсякъде от най - обикновени чиновници , при българите от нотариус . Дефакто от писарките там . Нотариусите само от стотици хиляди нагоре и далаверите .

    11:01 30.01.2026

  • 12 така е

    4 3 Отговор
    90 те имаше всякаква хитрост . накъдето погледнеш неразбория и безхаберие . заради това президенските проекти янев и кико се провалят . ще видим неговия . едва ли ще изкара 1 процент . първанов така правеше разни облекчения за народа . закри гусевето . та малцинствата да станат светски хора . в юса колата е средство за тежест в квартала . бмв, мерцедес .

    11:04 30.01.2026

  • 13 Абе

    9 1 Отговор

    До коментар #9 от "ТАКАВА":

    Баце, земи един мерцедес и за мене, на заплата ти го плащам веднага. 50 евро за префрълянето ти превеждам от аванса сеги още.

    Коментиран от #25

    11:05 30.01.2026

  • 14 глупости

    15 0 Отговор

    До коментар #8 от "ООрана държава":

    номера трябва да се премахне ТОВА е гаранция че ако ти се спука блока и си направиш ремонта не е нужно да се редиш пред кат за нов талон като за нова кола Па ти кога ще монтираш на опел двигател на порше.. Нали всичко трябва да е оригинално и талона да отговаря на двигателя по кубатура ,но номерата са друго нещо НЕ ми пробутвай теорията за нормалността на франкенщайн или колко са велики ладите на ПАРИЖ ДАКАР с двигател на нисан

    Коментиран от #19

    11:07 30.01.2026

  • 15 Маркуча

    22 1 Отговор
    То и нотариална заверка не помага. Пълно е с крадени беемвета и мерцедруси. Втора употреба.

    11:11 30.01.2026

  • 16 Куче касичка

    23 1 Отговор
    Касички за пари ! Събират хонорари и ако се окаже после крадена колата и я издирват, те невинни !?
    При застрахователи, нотариуси и тем подобни брокери и т.н., отговорност никаква.
    Работят само с две счетоводни графи - даде ни и взехме му ! 😀

    Коментиран от #33

    11:11 30.01.2026

  • 17 Абе

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "ООрана държава":

    У твойта дачиа нема къ да се монтира ни 3 ни 1,8. Двигатела ти е 1,0. Консуматив.

    11:13 30.01.2026

  • 18 нотариусите

    12 2 Отговор

    До коментар #4 от "Увдукатин":

    станаха прекалено много и много от тях вече са протежета на измамници които лежат на гърба на народа ВСЕКИ знае с какво се занимават нотариусите ,АПАРТАМЕНТИ, ДОГОВОРИ ПЪЛНОМОЩНИ НОТАРИАЛНИ ЗАВЕРКИ колите да излизат от схемата А измамници нотариуси да се отстраняват и пенсионерите да не предават бюрата по наследство на деца и роднини,...В БЪЛГАРИЯ ТАЗИ ДЕЙНОСТ СЕ НАСЛЕДЯВА което е престъпление

    11:13 30.01.2026

  • 19 Миризлив пор

    2 9 Отговор

    До коментар #14 от "глупости":

    Кога ти откраднат колата, заради двигателя ще запееш друга песен.

    Коментиран от #34, #35

    11:15 30.01.2026

  • 20 Хавзис

    6 0 Отговор
    Отново разделят хората ,но щом сме и толкова разделени по финансов признак ще е така. Простичко е . Могат да определят някаква ориентировъчна стойност под или над цената на голям нов телевизор или кухненски обзавеждания . Мебелите когато си продаваш ,примерно от кухнята , на стойност по-голяма от масов автомобил при Нотариус ли ходиш ? Разделено общество видно от годините в които ни ограбват по всякакви начини , е лесно . Свободно право да решаваш за собствените си средства и вещи ,както и за здравето и живота си , бе целта на цялата гимнастика от преди вече 37 години . Е Няма и Няма . А крадци и хивеещи в друг охолен свят политици Никога няма да решат нещо във Наша полза. Само в тяхна . Нотариусите не са единствената професионална облагодетелствана със закон от политици олигархи клека . Така е със всичко свързано с живота ни и най-вече с частна собственост. А как ли са живяли хората без Задължителни Застраховки към частници , без ДДС и справедливи неща да заплащаш само това което си ползвал. Плащаш данък на жилище и автомобил и ни разчертаха строеното с това за да го плащаш като паркинг . А там деца играеха. Хора няма да останат тук видно.

    Коментиран от #36

    11:19 30.01.2026

  • 21 Някой

    13 1 Отговор
    Мен повече ме дразни, че нотариалната заверка винаги е на материален интерес. Това нотариуси ли са или са брокери?
    Нотариалната знаверка на практика си е администратора услуга струваща 50-100 лева, за която при имотни сделки плащаш няколко хиляди лева. Когато плащаш хиляди левове за нещо струващо 100 лева на практика това си е кражба. Но понеже е узаконена със закон, крадците не ги наказван. Че на всичкото отгоре, плащат спрямо дохода си много по-малко оситуровки от мен.

    Коментиран от #47

    11:19 30.01.2026

  • 22 Тити на Кака

    15 3 Отговор
    Смея ли да попитам защо гениите от жалещото се ППДС не отмениха нотариалната заверка докато те управляваха?
    За да обещаят да я отменят предизборно, а после пак да пропуснат?

    Коментиран от #38, #45

    11:22 30.01.2026

  • 23 37.51т

    8 2 Отговор
    Знае ли се колко данъци плащат нотариусите,,,,,щото при тях само кеш.....

    Коментиран от #40, #51

    11:22 30.01.2026

  • 24 Оракула от Делфи

    15 2 Отговор
    Ако не премахнат нотариялната заверка , изберателя ще ги накаже и то сериозно!
    Това е обидно за продажба на автомобил да ходиш
    до нотариус!
    Първо, е огромен разход за гражданите, защото нотариуси има стотици,
    но не в малките градове!
    Второ, че ни карат насилственно чрез закона да изхранваме Нотариусите
    и адвокати ,като "бебета с беберони"!!!
    Трето ,че не отговаря на Европейските практики, това е "адвокатски данък"
    който е срам за Държавата ни и политиците!
    Четвърто, огромно време за нещо, което отнема минути по мейла или Вайбър !!!
    Аз не бих гласувал за тази партия ако продължава да цеди гражданина
    за сметка на Нотариуса!

    Коментиран от #55

    11:22 30.01.2026

  • 25 така де

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "Абе":

    гледай сега говорим за мерцедес А 150 А 160 което също си е мерцедес, ти не можеш ли да си отвориш МОБИЛЕ ДЕ и да видиш колко коли има до 800 евро и като всземеш самолета за 50 евро до германия ти остава да се върнеш с колата и да идеш пред кат без нотариус. Ти на практика насила ме правиш търговски пътник или купувач на стари автомобили без да се ангажираш че ще купиш колата па то такива коли за 2000 евро се продават на горубляне колкото искаш ИЛИ ти не желаеш да платиш на хората времето от седмица което ще им струва хотела, разправия с продавачи и фирми , документи..БЕ ТИ ИМАШ ЛИ ЛИЧНА КАРТА И ШОФЕРСКА КНИЖКА ИЛИ САМО МЕЛЕШ ТУК или не знаеш как да се качиш на самолета

    Коментиран от #59

    11:26 30.01.2026

  • 26 Нотариус

    9 2 Отговор
    Ама не може така и ние сме ора на този свят ,затова и измислихме Застрахователна стойност ,от прехвърляне поне едни 1000-2000 лева да пребираме

    11:26 30.01.2026

  • 27 Гост

    6 2 Отговор
    Ин юръп няма толкова много измамници като тука.

    11:27 30.01.2026

  • 28 Курсант

    4 1 Отговор
    Много "джамбаз"много нещо!

    11:27 30.01.2026

  • 29 Нотариус

    6 1 Отговор
    А и народа обича да бъде стриган

    11:28 30.01.2026

  • 30 Сделано в СССР

    6 1 Отговор
    75% от нотариусите са кадри от милиционерското училище в Симеоново, т.е. отгледани бандити от ДС-КГБ с осигурена прехрана до живот.

    11:29 30.01.2026

  • 31 Ицо Багера

    7 0 Отговор
    България в Европа ли е ?

    Хм... Не съм забелязал.

    11:31 30.01.2026

  • 32 Тома

    6 0 Отговор
    Трябва да се гордеем когато сме единствени.Мафията в парламента такива закони прави че винаги да страда народа

    11:31 30.01.2026

  • 33 Стефанов

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Куче касичка":

    Сега са и притурка на НАП с въведените справки за задължения , а там излизат неща и преди 10 години ,но удобно НЕ свалени по давност. Когато ти спрат сделката можеш да платиш веднага при Нотариуса за да я довършиш / двойно и нагоре на дължимото и пропуснато да се събере на време от НАП / или да я спреш ,да ходиш до НАП в близък град ако си в малко населено място и да чакаш някой повдигнал паркетно дело да го спре и отбележи в техните системи . Така за едни 150 натрупани лв. губиш клиента или около месец да чакаш. При плащане обаче ,след около три дни получаваш на Електронна поща известие ,че "Изпълнително дело е спряно " . Пълна измама със ясното разбиране ,че НАП не си е свършил работата над 10 години , а трябва след 5 да са отбелязали и изчистили масива. Дори и постфактум ,след сделката и плащането да си потърсиш правата не вярвам да си получиш сумата за която въобще не си бил оведомен преди повече от 56 години . Това са дребни суми от липси на стотинки или левче при плащане на някогашни осигуровки или ДДС и така натрупани в годините и не уведомен за дребните суми докато някой не ги е сумирал и ти е образувал дело за което НЕ знаеш изобщо. Проверете си . А през тези години си продавал движими или недвижими вещи и това не е първото ти ходене при Нотариус. Нова деректива си е за обир на хората.

    11:32 30.01.2026

  • 34 да бе

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Миризлив пор":

    като знам че сега мога да си лепна един чип даже и в резервната гума и къде ли не и да си проследя колата след отрицателно време ТИ къде живеш м...анго защото в испания полицията спира електрически велосипеди само защото карачите не са си платили рентата..ОТ гепена кола и стъкло не можеш да използваш защото всичко е маркирано И КОЙ СЕ ЗАНИМАВА ВЕЧЕ С ТАЯ ДЕЙНОСТ И СЛЕД КОЛКО ВРЕМЕ ЩЕ ГО ЛЕПНАТ

    Коментиран от #48

    11:33 30.01.2026

  • 35 Ти гледай

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Миризлив пор":

    Не колата ,ами да не ти откраднат жената

    11:33 30.01.2026

  • 36 Тити на Кака

    3 5 Отговор

    До коментар #20 от "Хавзис":

    Всъщност, все повече хора се връщат в България.
    Защото вече са разбрали, че където и да отидат по белия свят - подстригването им е осигурено, а и стандартът на живот в родината ни вече е приличен.
    Да, в САЩ продажбите на автомобил не минават през нотариус, но това не променя факта, че всяка година хиляди сънародници идват в България, за да си оправят зъбите / например/.
    Просто факти, нищо лично.

    Коментиран от #43

    11:33 30.01.2026

  • 37 Безпристрастен

    5 1 Отговор
    Едно умно и вярно предложение.Дано и от другите парламентарни групи го подържат и гласуват.Жива печатница за пари,и то- сериозен разход от страна на купувача, или и на двете страни Според договорката.Чакаш,понякога час време,за да ти нащракат в компа формуляри,формални въпроси и давай парите.С този акт, изобщо няма никакви гаранции за бъдещият собственик.Има стотици случай,на хора ,със закупени аетомобили и нотариално заверен договор ,който в последствие се оказват крадени.Но няма нотариус,да му е потърсена отговорност.Защото такъв е закона за нотариусите.Само през КАТ,там извършват цялостна проверка ,там плащаш дължима такса,но да отива към бюджета,а не в бюджета на МВР.От покупко продажба на автомобили,станаха милионери.

    11:33 30.01.2026

  • 39 Квази

    8 0 Отговор
    Имаше един нотариус бивш съдия дето узакони продажба на имот на умряла.

    11:35 30.01.2026

  • 40 Тити на Кака

    4 2 Отговор

    До коментар #23 от "37.51т":

    Тука си в тотална грешка - нотариусите си плащат до стотинка.
    А кеш се плаща само на нотариусите, участващи в различни престъпления по незаконно придобиване на НИ или бизнеси. И такива има, но са малцинство, поради високата нотариална смъртност в сегмента.

    11:37 30.01.2026

  • 41 Софийски селянин,

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кирил":

    За какъв КАТ говориш,архаична структура останала от Соца с куп бюрократични формалности..
    Аз като си купувах преди седем години колата от Берлин процедурата ми отне само 10 минути на едно място.
    Говоря за тяхното Цуласунгщеле което е цивилна структура.
    А тук в България загубих половин ден висене по гишета и на канала за регистрацията..

    11:40 30.01.2026

  • 42 така е

    4 0 Отговор
    В Европа масово колите се прехвърлят електронно, или в пощата. Дори разводите се извършват по електронен път без съдилища и подобни.

    11:40 30.01.2026

  • 43 и какво общо има

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "Тити на Кака":

    прехвърлянето на автомобил с оправянето на зъбите? Или трупаме количество коментари?

    Коментиран от #50

    11:42 30.01.2026

  • 44 При сделки

    2 1 Отговор
    Нотариусите, защото знаят да пишат, а другите хора, не знаят ли! Писмено волеизявление, договор, закрепен с установъчни данни , на страните и такива на двама свидетели , са достатъчни ! Измислена длъжност, практикувана, Дори на практика Не от нотариуса, той постоянно е по екскурзии и почивки! Оскъпяване на сделката

    11:42 30.01.2026

  • 45 Коста

    5 0 Отговор

    До коментар #22 от "Тити на Кака":

    Защото са от простите гении. Като Благо про100то у Варна дето дигна такса смвт на 50% и Варна замяза на бунище. Ама на него никой не му търси сметката. Било политическа поръчка, поръчка на мафията..... Че как можеш да станеш кмет без одобрение на мафията бе мушмулак? Той и Тръмп е еманация на мафията и на политическата мафия.

    11:43 30.01.2026

  • 46 Реалностите

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":

    За съжаление сте прав! Наскоро даваха по ТВ поредното пострадало семейство купило кола от джамбази с фактура! Колата се оказва купена на лизинг, вкарана с фалшиви документи, продадена и обявена след това за открадната! Сещате се, че дори и КАТ случайно да си свършат работата в момента на продажба колата е "чиста"! После развитието, колата се изземва, клиентите с пръст в Г, джамбаза чист той "бил само посредник" на фирма, ама фирмата куха, не съшествува вече и т. н.
    Да при нотариус е скъпо, но поне после може евентуално да си търсите парите от някой, което все е нещо... Иначе ги подарявате на някой м.. ал!
    КАТ казаха "проверявайте си какво купувате", имало" начини". Да ама тук не САЩ няма CARFX или подобно, нямсте додтъп до системста на ЕС и т. н. и те затова и продават 300-400 хилядници за по на 130 хил, крадени и пр. !

    Коментиран от #56

    11:48 30.01.2026

  • 47 Ноубади

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Някой":

    А Еко таксите плащани колко пъти ? За подписа на Нотариуса е необходимо и плащане към община ако автомобила отива в друг окръг около 150 -400 лв . При първоначален внос - платено стотици лв. На всяка следваща сделка за друг град - отново . При унищожаване - отново . И така ,щом е частно МПС получавате дране като за световно . Политиците казаха - Ходи пеш. Номер на автомобила не плащаш и ако искаш само талона се сменя . Но навсякъде другаде при закупен регистрационен номер можеш и да си го запазиш въпреки продаден автомобил . Тук първият който го е заплатил всъщност е платил наем на КАТ да го ползва- Не е негов. До кога ? И въобще частното МПС изобщо не е частно и собственост ,докато могат да ти го отнемат или свалят от регистрация примерно за липса на лепенка върху пожарогасител. Виждате ли с какви абсурдни и мракобесни методи си служат любимите ни Законотворци политици които сами си избираме.

    11:49 30.01.2026

  • 48 Миризлив пор

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "да бе":

    При много от съвременните автомобили двигателя е скъп консуматив и за това се крадат и разглобяват, постоянно разкриват някоя нелегална морга. А стъклата не се маркират от 15 години.

    11:50 30.01.2026

  • 49 Никой

    1 0 Отговор
    Във финландия е без нотариус.

    11:53 30.01.2026

  • 50 Тити на Кака

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "и какво общо има":

    Общото е подстригването.
    Не могат да го разберат само хората, на които са подстригали не само финансите, а и мозъците.
    Споко, в групата си.

    11:54 30.01.2026

  • 51 Петевски

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "37.51т":

    Едва ли някой от тях може документално да докаже имоти и парични средства във фамилиите им. Тези само да бяха , а то митници ,полиция ,съдебна система и най-вече адвокатите разпределители на средства , много от лекарите , доценти до професори във висшето образование, застрахователи и т.н . Яко дране законно и около законното.

    11:56 30.01.2026

  • 52 Печат

    1 0 Отговор
    Прехвърлянето на кола с нотариус е архаизъм от соца. Тогава колите бяха по скъпи от недвижим имот. Сега просто ти удържат още пари за една купчина желязо. Има тенджери по скъпи от таралясниците. Нотариусите кражби не предотвратяват, даже с пълномощни сумата коли се карат които са нередовни. Това са охрснителни производства има служба по вписванията и дигитални регистри. Собствени е този който е вписан негова е застраховката нещата може да са публичнии до там. Ще отпадне сумата администрация и часове рсботн+

    11:57 30.01.2026

  • 53 Глупости

    3 0 Отговор
    На крадливите нотариуси. В Германия който притежава големия талон и 2 ключа, е законен собственик дори без договор. Договора се пише между 2 лица на обикновена хартия. Няма кражби. С нотариусите има повече кражби

    Коментиран от #58

    11:59 30.01.2026

  • 54 Дика

    2 1 Отговор
    А това, което предлагате при продажба на кола, същото ли е както в Европа. Там като не се ходи при нотариус, ходи ли се в Пътна полиция? Каква административна тежест премахвате? Предлагате вместо нотариус, процедурата да се прави от някакъв чиновник в КАТ. Дали това е отпадане на административна тежест или е лобистка поправка в нечия полза? А и в КАТ всичко безплатно ли ще е или вместо на нотариус ще плащаме на гишето в КАТ и на всичко отгоре ще висим на безумните опашки там? Май нещо ни гъбаркате, под предлог, че сте много загрижени за хората...

    11:59 30.01.2026

  • 55 Дакар

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Оракула от Делфи":

    Опитай дори и в голям град да направиш продажбата когато хората са свободни и не са на работа в Неделя. Трудна работа при назначен един дежурен нотариус за градове като Пловдив и Варна . Трябва ти загуба на работен ден през седмицата или хайде да не е целият ден.

    Коментиран от #66

    12:01 30.01.2026

  • 56 Тити на Кака

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Реалностите":

    Истинското решение е вменяване на отговорност на предходен продавач по една подобна схема+реверсивни искове. Това ще сведе този род измами до минимум само за няколко месеца.
    Нотариалната заверка е просто удостоверяване на моментното състояние по една сделка. И нищо повече.

    12:02 30.01.2026

  • 57 Но но ноториус

    2 0 Отговор
    Мен нотариуската ме прецака и платих два пъти данъка. Тя си ми открадна парите, без да плати, та трябваше да го внеса аз. Изгорях с няколко лева.

    12:03 30.01.2026

  • 58 Тити на Кака

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Глупости":

    Няма кражби на автомобили в Германия?
    Я пак!

    12:03 30.01.2026

  • 59 Абе

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "така де":

    Баце, язе имам и златен талон даже, ама малко ми е напрегнато, понеже цел месец треа бачкам за един мерцедес, ДГЕ, та викам да помогнеш, ма като не сакаш, че одим у събота на Горубляне си купим един мерцедес, ДГЕ. На нотариус нема одим, щом викаш.

    12:04 30.01.2026

  • 60 име

    2 0 Отговор
    ПроститеПарчета не свършиха нищо за България, но успяха да залъжат едноклетъчните жълтопаветници с еврозоната и шенген. Сега им замазват очите с някви такси за нотариус, докато си харчат милионите от УСАИД, получени за сключването на прескъпи договори с американците.

    12:11 30.01.2026

  • 61 Мануш

    2 0 Отговор
    Така е.Такова животно няма.Това е чиста икономическа репресия.Но не е само таксата.За да отидеш на нотариус и двамата -продавач и купувач губят работен ден поне,понякога и два.Това същи е пари.Да добавя,че никъде табелите не са държавни.Купуваш си номер и можеш да си караш с него цял живот.Продаваш колата,а не номера.при желание.Плащаш,вземаш талоните и в близката полиция.Това е реда в цял свят.Тук нотариусите забогатяха неприлично и това не трябва да продължава.

    12:11 30.01.2026

  • 62 ИВАН

    2 0 Отговор
    Храним само паразити, полицаи, съдии, нотариуси и всякакви други контролни органи, а контрол никакъв и полза никаква.

    12:11 30.01.2026

  • 63 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    Не нужни рекетьори!Това са нотариусите!Този рекет го няма ни на Север ни на Юг!Нито на Изток-нито на Запад!1000 рекетьори,които си плащат миза за да санат нотариуси.Това е безобразие.

    12:15 30.01.2026

  • 64 Всичко що

    0 0 Отговор
    вегетира мазно уж с "мисъл" за осигуряване на бюджета, следва да бъде немедлено утилизирано, а "родителите- комисионери" изтрити като средство За... У времената на IT и IA скоростно при това!!! Само що ли ППДБГЕРБДПСново/староКУПейки и т.н. се сещате преди извънредни/редовни. До датата им при тва?

    12:16 30.01.2026

  • 65 оная с косата

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Нотариус":

    Купувай,купувай.Втори живот не се купува.Рокфелер шест сърца смени и пак умря.И ще ти напомня едно-живота е до тогава докато можеш да чукаш.След това е не живот,а само съществуване.Малко храна и в тоалетната.

    12:18 30.01.2026

  • 66 Оракула от Делфи

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Дакар":

    Така е забравих да спомена и простотията с КАТ и смяна на номерата???
    На кого му е нужно да има тези номера , нека си вървят с продажбата,
    както е в ЕО!!!!
    Там в (КАТ) , ако имаш "дарба на писател" , ако слушаш на въпросите на " гишето "
    (гишето) е нещо като предаването "Стани милионер" , съдбата на всеки посетител
    е въпрос с повишена трудност, за един ден може да се напише " ЕДИН РОМАН"!
    Данъчните ме накараха да отида в КАТ и да обясня продажбата на две леки коли преди 30 години , кой ги е купил с какъв договор и къде са сега , за да се бракуват???
    Това ми струваше 2 дни време за обяснение (писменни такива)
    и 250 лева ( някаква глоба)????

    12:20 30.01.2026

  • 67 Държавно рушение

    0 0 Отговор
    В нотариата трябва да работи почтената част от населението.Корупция там е немислима.

    12:21 30.01.2026

