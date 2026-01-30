ПП-ДБ: България е единствената в Европа с нотариална заверка при прехвърляне на автомобили

България е единствената в Европа, която има нотариалната заверка при прехвърляне на МПС в размер на стотици милиони годишно. Това е измислена административна тежест. Това каза пред журналисти в парламента Йордан Иванов от ПП-ДБ.
Вчера нотариусите разпространиха едно съобщение, с което излъгаха всички български граждани, че ако отпадне нотариалната заверка при прехвърляне на МПС, това ще доведе до кражби, посочи той.
Иванов посочи, че ще бъдат още по-настоятелни за тези поправки и между първо и второ четене ще предложим това прехвърляне да се случва и електронно.
Ако до вчера имах колебания по една ключова реформа - трябва ли да отпаднат привилегиите за нотариусите, трябва ли да отпаднат квотите за нотариусите, когато има 15 000 адвокати в България, а само 1000 нотариуса. Колебаехме се дали трябва това да се случи, но вече съм убеден, че тази реформа е наложителна и започваме да изготвяме такъв законопроект, който да либерализира сектора и нотариусите да се състезават конкурентно, както го правят адвокатите, обясни Иванов.
По думите на Божидар Божанов към момента нотариусите вършат част от работата, която държавата би трябвало сама да си върши като събиране на местни данъци. Когато този процес бъде дигитализиран, когато регистърът на МВР бъде надграден и всичко това може да се случва електронно и гражданите могат да правят прехвърляне на автомобили изцяло по електронен път, тогава държавата сама ще може да върши тези работи и този процес ще бъде изцяло облекчен и освободен от допълнителни такси и най-накрая България ще се нареди до останалите европейски държави, където това се случва без излишна бюрокрация.
Божидар Божанов коментира и изключването му от листите на ПП-ДБ за предстоящите избори. "Нашата коалиция има огромен дълг към протеста и към избирателите. Ние трябва да им представим максимално силна програма, максимално силни листи, които да отговорят на очакванията, които те ни поставиха през декември. Затова коалицията трябва да работи правилно, да работи добре, но това не може да стане с ултиматуми".
Най-благата далавера...
Когато имаме работещо правосъдие и правораздавателни органи тогава ДА!
До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":Напълно те подкрепям.
До коментар #9 от "ТАКАВА":Баце, земи един мерцедес и за мене, на заплата ти го плащам веднага. 50 евро за префрълянето ти превеждам от аванса сеги още.
До коментар #8 от "ООрана държава":номера трябва да се премахне ТОВА е гаранция че ако ти се спука блока и си направиш ремонта не е нужно да се редиш пред кат за нов талон като за нова кола Па ти кога ще монтираш на опел двигател на порше.. Нали всичко трябва да е оригинално и талона да отговаря на двигателя по кубатура ,но номерата са друго нещо НЕ ми пробутвай теорията за нормалността на франкенщайн или колко са велики ладите на ПАРИЖ ДАКАР с двигател на нисан
При застрахователи, нотариуси и тем подобни брокери и т.н., отговорност никаква.
Работят само с две счетоводни графи - даде ни и взехме му ! 😀
До коментар #8 от "ООрана държава":У твойта дачиа нема къ да се монтира ни 3 ни 1,8. Двигатела ти е 1,0. Консуматив.
18 нотариусите
До коментар #4 от "Увдукатин":станаха прекалено много и много от тях вече са протежета на измамници които лежат на гърба на народа ВСЕКИ знае с какво се занимават нотариусите ,АПАРТАМЕНТИ, ДОГОВОРИ ПЪЛНОМОЩНИ НОТАРИАЛНИ ЗАВЕРКИ колите да излизат от схемата А измамници нотариуси да се отстраняват и пенсионерите да не предават бюрата по наследство на деца и роднини,...В БЪЛГАРИЯ ТАЗИ ДЕЙНОСТ СЕ НАСЛЕДЯВА което е престъпление
До коментар #14 от "глупости":Кога ти откраднат колата, заради двигателя ще запееш друга песен.
Нотариалната знаверка на практика си е администратора услуга струваща 50-100 лева, за която при имотни сделки плащаш няколко хиляди лева. Когато плащаш хиляди левове за нещо струващо 100 лева на практика това си е кражба. Но понеже е узаконена със закон, крадците не ги наказван. Че на всичкото отгоре, плащат спрямо дохода си много по-малко оситуровки от мен.
За да обещаят да я отменят предизборно, а после пак да пропуснат?
24 Оракула от Делфи
Това е обидно за продажба на автомобил да ходиш
до нотариус!
Първо, е огромен разход за гражданите, защото нотариуси има стотици,
но не в малките градове!
Второ, че ни карат насилственно чрез закона да изхранваме Нотариусите
и адвокати ,като "бебета с беберони"!!!
Трето ,че не отговаря на Европейските практики, това е "адвокатски данък"
който е срам за Държавата ни и политиците!
Четвърто, огромно време за нещо, което отнема минути по мейла или Вайбър !!!
Аз не бих гласувал за тази партия ако продължава да цеди гражданина
за сметка на Нотариуса!
До коментар #13 от "Абе":гледай сега говорим за мерцедес А 150 А 160 което също си е мерцедес, ти не можеш ли да си отвориш МОБИЛЕ ДЕ и да видиш колко коли има до 800 евро и като всземеш самолета за 50 евро до германия ти остава да се върнеш с колата и да идеш пред кат без нотариус. Ти на практика насила ме правиш търговски пътник или купувач на стари автомобили без да се ангажираш че ще купиш колата па то такива коли за 2000 евро се продават на горубляне колкото искаш ИЛИ ти не желаеш да платиш на хората времето от седмица което ще им струва хотела, разправия с продавачи и фирми , документи..БЕ ТИ ИМАШ ЛИ ЛИЧНА КАРТА И ШОФЕРСКА КНИЖКА ИЛИ САМО МЕЛЕШ ТУК или не знаеш как да се качиш на самолета
Хм... Не съм забелязал.
До коментар #16 от "Куче касичка":Сега са и притурка на НАП с въведените справки за задължения , а там излизат неща и преди 10 години ,но удобно НЕ свалени по давност. Когато ти спрат сделката можеш да платиш веднага при Нотариуса за да я довършиш / двойно и нагоре на дължимото и пропуснато да се събере на време от НАП / или да я спреш ,да ходиш до НАП в близък град ако си в малко населено място и да чакаш някой повдигнал паркетно дело да го спре и отбележи в техните системи . Така за едни 150 натрупани лв. губиш клиента или около месец да чакаш. При плащане обаче ,след около три дни получаваш на Електронна поща известие ,че "Изпълнително дело е спряно " . Пълна измама със ясното разбиране ,че НАП не си е свършил работата над 10 години , а трябва след 5 да са отбелязали и изчистили масива. Дори и постфактум ,след сделката и плащането да си потърсиш правата не вярвам да си получиш сумата за която въобще не си бил оведомен преди повече от 56 години . Това са дребни суми от липси на стотинки или левче при плащане на някогашни осигуровки или ДДС и така натрупани в годините и не уведомен за дребните суми докато някой не ги е сумирал и ти е образувал дело за което НЕ знаеш изобщо. Проверете си . А през тези години си продавал движими или недвижими вещи и това не е първото ти ходене при Нотариус. Нова деректива си е за обир на хората.
34 да бе
До коментар #19 от "Миризлив пор":като знам че сега мога да си лепна един чип даже и в резервната гума и къде ли не и да си проследя колата след отрицателно време ТИ къде живеш м...анго защото в испания полицията спира електрически велосипеди само защото карачите не са си платили рентата..ОТ гепена кола и стъкло не можеш да използваш защото всичко е маркирано И КОЙ СЕ ЗАНИМАВА ВЕЧЕ С ТАЯ ДЕЙНОСТ И СЛЕД КОЛКО ВРЕМЕ ЩЕ ГО ЛЕПНАТ
35 Ти гледай
До коментар #19 от "Миризлив пор":Не колата ,ами да не ти откраднат жената
36 Тити на Кака
До коментар #20 от "Хавзис":Всъщност, все повече хора се връщат в България.
Защото вече са разбрали, че където и да отидат по белия свят - подстригването им е осигурено, а и стандартът на живот в родината ни вече е приличен.
Да, в САЩ продажбите на автомобил не минават през нотариус, но това не променя факта, че всяка година хиляди сънародници идват в България, за да си оправят зъбите / например/.
Просто факти, нищо лично.
До коментар #23 от "37.51т":Тука си в тотална грешка - нотариусите си плащат до стотинка.
А кеш се плаща само на нотариусите, участващи в различни престъпления по незаконно придобиване на НИ или бизнеси. И такива има, но са малцинство, поради високата нотариална смъртност в сегмента.
До коментар #1 от "Кирил":За какъв КАТ говориш,архаична структура останала от Соца с куп бюрократични формалности..
Аз като си купувах преди седем години колата от Берлин процедурата ми отне само 10 минути на едно място.
Говоря за тяхното Цуласунгщеле което е цивилна структура.
А тук в България загубих половин ден висене по гишета и на канала за регистрацията..
43 и какво общо има
До коментар #36 от "Тити на Кака":прехвърлянето на автомобил с оправянето на зъбите? Или трупаме количество коментари?
До коментар #22 от "Тити на Кака":Защото са от простите гении. Като Благо про100то у Варна дето дигна такса смвт на 50% и Варна замяза на бунище. Ама на него никой не му търси сметката. Било политическа поръчка, поръчка на мафията..... Че как можеш да станеш кмет без одобрение на мафията бе мушмулак? Той и Тръмп е еманация на мафията и на политическата мафия.
46 Реалностите
До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":За съжаление сте прав! Наскоро даваха по ТВ поредното пострадало семейство купило кола от джамбази с фактура! Колата се оказва купена на лизинг, вкарана с фалшиви документи, продадена и обявена след това за открадната! Сещате се, че дори и КАТ случайно да си свършат работата в момента на продажба колата е "чиста"! После развитието, колата се изземва, клиентите с пръст в Г, джамбаза чист той "бил само посредник" на фирма, ама фирмата куха, не съшествува вече и т. н.
Да при нотариус е скъпо, но поне после може евентуално да си търсите парите от някой, което все е нещо... Иначе ги подарявате на някой м.. ал!
КАТ казаха "проверявайте си какво купувате", имало" начини". Да ама тук не САЩ няма CARFX или подобно, нямсте додтъп до системста на ЕС и т. н. и те затова и продават 300-400 хилядници за по на 130 хил, крадени и пр. !
47 Ноубади
До коментар #21 от "Някой":А Еко таксите плащани колко пъти ? За подписа на Нотариуса е необходимо и плащане към община ако автомобила отива в друг окръг около 150 -400 лв . При първоначален внос - платено стотици лв. На всяка следваща сделка за друг град - отново . При унищожаване - отново . И така ,щом е частно МПС получавате дране като за световно . Политиците казаха - Ходи пеш. Номер на автомобила не плащаш и ако искаш само талона се сменя . Но навсякъде другаде при закупен регистрационен номер можеш и да си го запазиш въпреки продаден автомобил . Тук първият който го е заплатил всъщност е платил наем на КАТ да го ползва- Не е негов. До кога ? И въобще частното МПС изобщо не е частно и собственост ,докато могат да ти го отнемат или свалят от регистрация примерно за липса на лепенка върху пожарогасител. Виждате ли с какви абсурдни и мракобесни методи си служат любимите ни Законотворци политици които сами си избираме.
48 Миризлив пор
До коментар #34 от "да бе":При много от съвременните автомобили двигателя е скъп консуматив и за това се крадат и разглобяват, постоянно разкриват някоя нелегална морга. А стъклата не се маркират от 15 години.
До коментар #43 от "и какво общо има":Общото е подстригването.
Не могат да го разберат само хората, на които са подстригали не само финансите, а и мозъците.
Споко, в групата си.
До коментар #23 от "37.51т":Едва ли някой от тях може документално да докаже имоти и парични средства във фамилиите им. Тези само да бяха , а то митници ,полиция ,съдебна система и най-вече адвокатите разпределители на средства , много от лекарите , доценти до професори във висшето образование, застрахователи и т.н . Яко дране законно и около законното.
53 Глупости
До коментар #24 от "Оракула от Делфи":Опитай дори и в голям град да направиш продажбата когато хората са свободни и не са на работа в Неделя. Трудна работа при назначен един дежурен нотариус за градове като Пловдив и Варна . Трябва ти загуба на работен ден през седмицата или хайде да не е целият ден.
56 Тити на Кака
До коментар #46 от "Реалностите":Истинското решение е вменяване на отговорност на предходен продавач по една подобна схема+реверсивни искове. Това ще сведе този род измами до минимум само за няколко месеца.
Нотариалната заверка е просто удостоверяване на моментното състояние по една сделка. И нищо повече.
58 Тити на Кака
До коментар #53 от "Глупости":Няма кражби на автомобили в Германия?
Я пак!
59 Абе
До коментар #25 от "така де":Баце, язе имам и златен талон даже, ама малко ми е напрегнато, понеже цел месец треа бачкам за един мерцедес, ДГЕ, та викам да помогнеш, ма като не сакаш, че одим у събота на Горубляне си купим един мерцедес, ДГЕ. На нотариус нема одим, щом викаш.
65 оная с косата
До коментар #3 от "Нотариус":Купувай,купувай.Втори живот не се купува.Рокфелер шест сърца смени и пак умря.И ще ти напомня едно-живота е до тогава докато можеш да чукаш.След това е не живот,а само съществуване.Малко храна и в тоалетната.
До коментар #55 от "Дакар":Така е забравих да спомена и простотията с КАТ и смяна на номерата???
На кого му е нужно да има тези номера , нека си вървят с продажбата,
както е в ЕО!!!!
Там в (КАТ) , ако имаш "дарба на писател" , ако слушаш на въпросите на " гишето "
(гишето) е нещо като предаването "Стани милионер" , съдбата на всеки посетител
е въпрос с повишена трудност, за един ден може да се напише " ЕДИН РОМАН"!
Данъчните ме накараха да отида в КАТ и да обясня продажбата на две леки коли преди 30 години , кой ги е купил с какъв договор и къде са сега , за да се бракуват???
Това ми струваше 2 дни време за обяснение (писменни такива)
и 250 лева ( някаква глоба)????
