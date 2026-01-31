Диана Русинова: Това ли заслужават софиянци? Новият асфалт по бул. "Владимир Вазов" е гавра с данъкоплатците

Състоянието на асфалтовата настилка на бул. “Владимир Вазов” буди сериозни притеснения още на този ранен етап от експлоатацията. Видимо се наблюдава голям брой надлъжни и напречни фуги, които не са изпълнени равномерно и създават предпоставки за нееднородност на повърхността.

За това пише Дияна Русинова във "Фейсбук".

Това е ясен индикатор за етапно полагане без достатъчно контрол върху връзката между отделните асфалтови ивици. Подобна практика води до ускорено проникване на вода, последващо разрушаване на настилката и бърза загуба на експлоатационни характеристики, особено при зимни условия и интензивен трафик.

Хоризонталната пътна маркировка, положена през декември, допълнително подчертава проблемите – тя вече показва признаци на износване и липса на адекватна адхезия към настилката.

Това поставя под съмнение както качеството на използваните материали, така и избора на технологичен момент за нейното нанасяне, при неблагоприятни температурни и влажност.

Това ли заслужават софиянци след месеци неудобство заради строежа на метрото?