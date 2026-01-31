Диана Русинова: Това ли заслужават софиянци? Новият асфалт по бул. "Владимир Вазов" е гавра с данъкоплатците

Състоянието на асфалтовата настилка на бул. “Владимир Вазов” буди сериозни притеснения още на този ранен етап от експлоатацията. Видимо се наблюдава голям брой надлъжни и напречни фуги, които не са изпълнени равномерно и създават предпоставки за нееднородност на повърхността.
За това пише Дияна Русинова във "Фейсбук".
Това е ясен индикатор за етапно полагане без достатъчно контрол върху връзката между отделните асфалтови ивици. Подобна практика води до ускорено проникване на вода, последващо разрушаване на настилката и бърза загуба на експлоатационни характеристики, особено при зимни условия и интензивен трафик.
Хоризонталната пътна маркировка, положена през декември, допълнително подчертава проблемите – тя вече показва признаци на износване и липса на адекватна адхезия към настилката.
Това поставя под съмнение както качеството на използваните материали, така и избора на технологичен момент за нейното нанасяне, при неблагоприятни температурни и влажност.
Това ли заслужават софиянци след месеци неудобство заради строежа на метрото?
1 фандъкова била лоша
и сме затънали в боклук
Коментиран от #3, #22
16:55 31.01.2026
2 хидрострой шиши
16:56 31.01.2026
3 бою циганина
До коментар #1 от "фандъкова била лоша":ма как ще е лоша, що гардероби ми напълни и на що други мутри подари безброй милиони
16:57 31.01.2026
4 Сила
Коментиран от #6
16:58 31.01.2026
5 Експерт
Коментиран от #13
16:59 31.01.2026
6 Боруна Лом
До коментар #4 от "Сила":И ТАЗИ С ТОЗИ ГЛАВЕСТИЯТ ЩЕ ПРАВЯТ ПАРТИЯ!
17:00 31.01.2026
7 Софиянци са добре
17:02 31.01.2026
8 ДрайвингПлежър
17:02 31.01.2026
9 Коя
Коментиран от #15
17:03 31.01.2026
10 Сатана Z
17:03 31.01.2026
11 бализа
Неуспелият депутат,слава на Бога ,спря да се изживява, като експерт
17:03 31.01.2026
12 гражданин
17:04 31.01.2026
13 Един шофьор
До коментар #5 от "Експерт":Преди години нямаше винетка, нямаше ТОЛ такси имаше само пътен данък и пак се строяха и поддържаха пътища, а сега апаш до апаша и нямат насита!
17:04 31.01.2026
14 Схемата е
17:04 31.01.2026
15 Сила
До коментар #9 от "Коя":Е те това точно е "наследството " от Тиквата и Даскалицата от Самоков ....фирми на под , под ,под ,под изпълнители ....накрая се губи реалния изпълнител , който е прибрал лъвския пай !!! Гарантирано от ГЕРБ !!! Работа ,работа ,работа ....
17:10 31.01.2026
16 АЛОООУ
17:12 31.01.2026
17 37.51т
17:16 31.01.2026
18 Диана Питай терзиев защо
17:19 31.01.2026
19 Антитролер
да се чуди човек, вие сега ли се появихте в София, или сте на щат в ГЕРБ отскоро... Този булевард е в перманентен ремонт в последните 12 години. За това време напълно отворен за движение е бил не повече от шест месеца. Това беше.една бездънна касичка за предишното управление на София. Та вие чак сега се сетихте услужливо да питате за асфалта!
17:22 31.01.2026
20 Бойко Харсъзина
17:26 31.01.2026
21 Татковина
17:32 31.01.2026
22 Фандъкова ръката на ШАЙКАТА КРАДЛИВА ГЕР
До коментар #1 от "фандъкова била лоша":ХИЧ НЕ Е ЛОША НАСТИЛКАТА. КОЛКО ЧЕКМЕДЖЕТА НАПЪЛНИХМЕ НА БОЙКО САМО АКО ЗНАЕТЕ. ОТ МЕН ЗАПОЧНА ИНИЦИАТИВАТА, РЕМОНТ НА РЕМОНТА, ДА НАПЪЛНИМ ЧЕКМЕДЖЕТО НА БАЩИЦАТА. БЕГАЙТЕ ПРЕД КЪЩАТА НА РАЗБОЙКО И СКАЙТЕ ОТЧЕТ. КАРБОВСКИ И ТОЙ СЕ ВКЛЮЧИ В ИЗПИРАНЕТО НА ТАРТОРА НА ШАЙКАТА ГРАБЛИВА ГЕРБ!
17:33 31.01.2026