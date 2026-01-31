Новини
България »
Диана Русинова: Това ли заслужават софиянци? Новият асфалт по бул. "Владимир Вазов" е гавра с данъкоплатците
  Тема: Войната на пътя

Диана Русинова: Това ли заслужават софиянци? Новият асфалт по бул. "Владимир Вазов" е гавра с данъкоплатците

31 Януари, 2026 16:49 1 364 22

  • диана русинова-
  • ремонт-
  • асфалт-
  • бул. владимир вазов

Хоризонталната пътна маркировка, положена през декември, допълнително подчертава проблемите – тя вече показва признаци на износване и липса на адекватна адхезия към настилката

Диана Русинова: Това ли заслужават софиянци? Новият асфалт по бул. "Владимир Вазов" е гавра с данъкоплатците - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Състоянието на асфалтовата настилка на бул. “Владимир Вазов” буди сериозни притеснения още на този ранен етап от експлоатацията. Видимо се наблюдава голям брой надлъжни и напречни фуги, които не са изпълнени равномерно и създават предпоставки за нееднородност на повърхността.

За това пише Дияна Русинова във "Фейсбук".

Това е ясен индикатор за етапно полагане без достатъчно контрол върху връзката между отделните асфалтови ивици. Подобна практика води до ускорено проникване на вода, последващо разрушаване на настилката и бърза загуба на експлоатационни характеристики, особено при зимни условия и интензивен трафик.

Хоризонталната пътна маркировка, положена през декември, допълнително подчертава проблемите – тя вече показва признаци на износване и липса на адекватна адхезия към настилката.

Това поставя под съмнение както качеството на използваните материали, така и избора на технологичен момент за нейното нанасяне, при неблагоприятни температурни и влажност.

Това ли заслужават софиянци след месеци неудобство заради строежа на метрото?


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 фандъкова била лоша

    20 14 Отговор
    Тия са по страшни.
    и сме затънали в боклук

    Коментиран от #3, #22

    16:55 31.01.2026

  • 2 хидрострой шиши

    25 3 Отговор
    важното е да откраднем парата а после ще ремонтираме за още.......

    16:56 31.01.2026

  • 3 бою циганина

    21 6 Отговор

    До коментар #1 от "фандъкова била лоша":

    ма как ще е лоша, що гардероби ми напълни и на що други мутри подари безброй милиони

    16:57 31.01.2026

  • 4 Сила

    17 2 Отговор
    Къде беше ага Дидо Мехмедали по времето на " Ремонт на ремонта , на ремонта , на ремонта ...." Къде бяхте агалар тогаз ....??!

    Коментиран от #6

    16:58 31.01.2026

  • 5 Експерт

    20 0 Отговор
    Никой не работи качествено в България, защото няма отговорност! Началото е във властта!

    Коментиран от #13

    16:59 31.01.2026

  • 6 Боруна Лом

    9 3 Отговор

    До коментар #4 от "Сила":

    И ТАЗИ С ТОЗИ ГЛАВЕСТИЯТ ЩЕ ПРАВЯТ ПАРТИЯ!

    17:00 31.01.2026

  • 7 Софиянци са добре

    14 0 Отговор
    Трябва да дойдете в Перник и да видите т.н. "вътрешна магистрала" свързаща центъра с квартал Изток. След полагане на водопровод и повече от година ремонти пътя прилича на танков полигон. Отначало хората мислеха че е положена някаква временна настилка, но се оказа че това е окончателният ремонт. Жалко че валяка е бил с квадратни колела. Сега е трудно и за джипове.

    17:02 31.01.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    17 1 Отговор
    Докато не си построим гилотина няма да се оправи държавата! Да знаете просто!

    17:02 31.01.2026

  • 9 Коя

    18 1 Отговор
    е фирмата изпълнител , вероятно без свои работници , а само с под , под , под......изпълнители на името на някакви нещастници ! Кога е сключен договора за обекта изобщо ?

    Коментиран от #15

    17:03 31.01.2026

  • 10 Сатана Z

    9 6 Отговор
    Добре е ,че редакцията на Факти е поместила снимка на асфалта, вместо на Дияна Русинова,в сравнение на които пътната настилка изглежда много по-добре от въпросната особа.

    17:03 31.01.2026

  • 11 бализа

    8 3 Отговор
    Ако,не е онзи с оскубаните вежди,ще е тази учителка от детската градина!
    Неуспелият депутат,слава на Бога ,спря да се изживява, като експерт

    17:03 31.01.2026

  • 12 гражданин

    11 1 Отговор
    Кажете има ли в държавта ни поне една пътна отсечка която е както трябва !!!Абсолютна безотговорност и накадърност ,а за кражбите може няколко тома може да се напишат !!

    17:04 31.01.2026

  • 13 Един шофьор

    16 1 Отговор

    До коментар #5 от "Експерт":

    Преди години нямаше винетка, нямаше ТОЛ такси имаше само пътен данък и пак се строяха и поддържаха пътища, а сега апаш до апаша и нямат насита!

    17:04 31.01.2026

  • 14 Схемата е

    18 1 Отговор
    20% за асфалт, 80% за кюлчета в шкафчета

    17:04 31.01.2026

  • 15 Сила

    14 2 Отговор

    До коментар #9 от "Коя":

    Е те това точно е "наследството " от Тиквата и Даскалицата от Самоков ....фирми на под , под ,под ,под изпълнители ....накрая се губи реалния изпълнител , който е прибрал лъвския пай !!! Гарантирано от ГЕРБ !!! Работа ,работа ,работа ....

    17:10 31.01.2026

  • 16 АЛОООУ

    10 0 Отговор
    Вижте само какви са работниците и ще ви стане ясно какво ще е качеството .... римлянин до индиец и обратно

    17:12 31.01.2026

  • 17 37.51т

    3 0 Отговор
    Това на снимката булевард ли е?

    17:16 31.01.2026

  • 18 Диана Питай терзиев защо

    4 2 Отговор
    Преди години преди асфалта слагаха битум да залепне.. а сега дори и НЕ МЕТЪТ. Кал, сол пясък глина и всякаква друга мизерия изпаднала на платното

    17:19 31.01.2026

  • 19 Антитролер

    5 2 Отговор
    Г-н Русинова,
    да се чуди човек, вие сега ли се появихте в София, или сте на щат в ГЕРБ отскоро... Този булевард е в перманентен ремонт в последните 12 години. За това време напълно отворен за движение е бил не повече от шест месеца. Това беше.една бездънна касичка за предишното управление на София. Та вие чак сега се сетихте услужливо да питате за асфалта!

    17:22 31.01.2026

  • 20 Бойко Харсъзина

    4 1 Отговор
    Гарантирано от ГЕРБ ЕООД.

    17:26 31.01.2026

  • 21 Татковина

    0 1 Отговор
    Радева България!

    17:32 31.01.2026

  • 22 Фандъкова ръката на ШАЙКАТА КРАДЛИВА ГЕР

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "фандъкова била лоша":

    ХИЧ НЕ Е ЛОША НАСТИЛКАТА. КОЛКО ЧЕКМЕДЖЕТА НАПЪЛНИХМЕ НА БОЙКО САМО АКО ЗНАЕТЕ. ОТ МЕН ЗАПОЧНА ИНИЦИАТИВАТА, РЕМОНТ НА РЕМОНТА, ДА НАПЪЛНИМ ЧЕКМЕДЖЕТО НА БАЩИЦАТА. БЕГАЙТЕ ПРЕД КЪЩАТА НА РАЗБОЙКО И СКАЙТЕ ОТЧЕТ. КАРБОВСКИ И ТОЙ СЕ ВКЛЮЧИ В ИЗПИРАНЕТО НА ТАРТОРА НА ШАЙКАТА ГРАБЛИВА ГЕРБ!

    17:33 31.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове