Новини
България »
Доц. Татяна Буруджиева: Фигурата на Гюров ще повлияе допълнително на активността

Доц. Татяна Буруджиева: Фигурата на Гюров ще повлияе допълнително на активността

12 Февруари, 2026 06:14, обновена 12 Февруари, 2026 05:25 1 595 5

  • татяна буруджиева-
  • андрей гюров-
  • политика

Номинацията му за премиер носи успокоение, смята политологът

Доц. Татяна Буруджиева: Фигурата на Гюров ще повлияе допълнително на активността - 1
Снимка: Фейсбук
Фокус Фокус

Въпреки че имаше достатъчно много казали "Да“, изборът беше изключително труден, защото само един човек от казалите "Да“ има все пак политически опит и знае за какво става дума донякъде, и това е г-н Гюров.

От друга страна, неговата реакция на излизане след срещата му с президента беше също много показателна, той излезе със самочувствието на бъдещия министър-председател. В този смисъл, можеше доста по-компресирано, така да се каже, да минат консултациите, след като явно е бил направен още тогава изборът, защото аз не бих искала още с първата му поява в качеството на поне очакван министър-председател г-н Гюров да ни е лъгал.

Това каза политологът доц. Татяна Буруджиева в предаването "България, Европа и светът на фокус" на радио "Фокус" относно избора на Андрей Гюров за премиер.

И допълни: "Виждате, че изборът на г-н Гюров, който аз силно се надявам да свърши добра работа като служебен министър-председател и най-важното да се по-успокоят малко страстите. Едната част от политическия спектър казва: ето това е единственият човек, който е много ясно, далеч и извън влиянието на онези, срещу които се протестираше на площадите, в същото време обаче, той е много близко до влиянието на други и освен това има юридически съмнения. Така че давам си сметка, че президентът Йотова много трудно можеше да направи избор, който да бъде безапелационен. Списъкът, в който е ограничен изборът на президента, прави това буквално невъзможно, но в настоящата ситуация явно президентът залага на наличието на компетентност в политическия процес независимо от всичките възможни обструкции и обвинения. Аз силно се надявам, че юридическата страна на казуса няма да постави под съмнение функционирането на г-н Гюров като министър-председател".

За това какво ще донесе номинацията на Андрей Гюров като министър-председател, тя казва:

"Едно успокоение донякъде за това, че желанието на протеста да се отдалечи, така да се каже, управленският процес от влиянието, което те подозират във всички области на г-н Пеевски, категорично ще донесе това. Т.е. някакво успокоение или повишаване на доверието в предстоящите избори. Защото това е основната задача на бъдещето служебно правителство. Но в същото време, пак казвам, много силно се задълбочават подозренията в друга част от обществото, че той ще действа партийно обвързано и на практика ще предложи един Министерски съвет, който ще е предварително управление на ПП-ДБ, преди изобщо да са се явили на избори и да се успели да вземат властта чрез избори".

И добави: "Този избор, това име това носи. Другите имена носиха други неща, които така или иначе според мен, в избора на президента нямаше възможност да се направи избор с минимум щета. Като казвам минимум щета, т.е. негатива към фигурата на министър-председателя да е затворена в по-малки обществени групи. В момента негативът и категоричното отхвърляне или приемане на това служебно правителство като възможност да се започне промяната, от другата страна, като възможност да се манипулира резултата на изборите, ще съществува. Т.е. тази номинация само задълбочава съществуващи битки вече, които са предизборни битки. И това е големият негатив около това име. Затова смятах, че по-скоро ще се отиде към един от заместниците на г-н Главчев, който ми се струваше достатъчно неутрална фигура и достатъчно бих казала така – административна фигура. Сега с г-н Гюров, едната група ще твърди, че служебното правителство ще се състои от професионалисти и експерти, а другата група ще твърди, че това е им е оръжието, за да се спечелят служебно едни избори".

Според нея това ще повлияе допълнително на активността.

"Лично аз смятам, че в тази ситуация фигурата на министър-председателя по-скоро влияе за покачване на активност, отколкото за намаляване на активност. Защото битката започва да изглежда, и от двете страни започва да изглежда силно нечестно, тя излиза извън политическия, официалния, легитимния терен, на който трябва да се правят предизборните кампании. Разбира се, г-н Гюров има възможност да представи един силен екип. Като казвам силен екип, наистина експертно силен екип, което ще намали остротата или силата въобще на аргументите на неговите критици. И аз силно се надяваме да имаме такова служебно правителство, което максимално да се занимава с гаранциите за честността на изборите".

 


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЧИЧО

    7 3 Отговор
    И какво ще направи за два месеца! Ще цъфнем, другите за години нищо не правят а Гюров за два месеца ще оправи батака. Освен ала- бала не очаквайте друго.

    06:18 12.02.2026

  • 2 Суха съчка

    7 4 Отговор
    И тая обърна палачинката.

    06:19 12.02.2026

  • 3 непротестиращ

    8 5 Отговор
    Как номинацията на Гюро за премиер носи успокоение на обществото, след случая Петрохан, свързан с министри на ППДБ! Гюро е от тях и естествено че ще има опити за замитане на следите! И цялата тази смрад се осъществява с активното участие на бащата на шарлатаните Радев и послушницата Йотова! Обществото е взривено или поне здравомислещите хора!

    06:39 12.02.2026

  • 4 Па съм я бе

    2 0 Отговор
    Глупости

    07:26 12.02.2026

  • 5 Иванов

    2 1 Отговор
    Госпожата обърнала курса, чака да види накъде ще задуха вятърът. Тогава може би ще ласкае други. Ще има нов господар и той ще е най- добрия и най- красивия.

    08:25 12.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове