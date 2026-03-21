Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Екологична бомба след влаковата катастрофа край Пясъчево

Екологична бомба след влаковата катастрофа край Пясъчево

21 Март, 2026 13:56

  • замърсяване-
  • почва-
  • влакова катастрофа-
  • пясъчево

На 15 август 2025 година около 5:20 часа сутринта влакова композиция с 34 вагона - цистерни с дизелово гориво дерайлира край селото. Осем от цистерните се запалиха, гориво се разля от двете страни на жп линията

Екологична бомба след влаковата катастрофа край Пясъчево - 1
Илюстративна снимка, БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Значителни превишения на нормите за съдържание на нефтопродукти в почвата са установени на мястото на влаковата катастрофа до симеоновградското село Пясъчево.

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково е изготвила и качила на страницата си проект на заповед за прилагане на оздравителни мерки за ликвидиране на екологичните щети.

На 15 август 2025 година около 5:20 часа сутринта влакова композиция с 34 вагона - цистерни с дизелово гориво дерайлира край селото. Осем от цистерните се запалиха, гориво се разля от двете страни на жп линията.

Взетите проби от почвата са показали превишения на максимално допустимата и на интервенционната концентрации на нафта на площ около три декара. Взети са проби и от други терени в близост до мястото на инцидента, но те не са показали отклонения от нормите.

В проекта за заповед се указва жп превозвачът, собственик на товара - ,,Булмаркет Рейл Карго“ ЕООД, да предприеме т. нар. "биоремедиация" - третиране на почвата с микроорганизми, които разграждат замърсителите, последвана от биостимулация, биоаугментация и интензификация, пише БТА.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 еко дефекти

    1 0 Отговор
    При поскъпналия дизел остава сервиране с черешката на тортата чрез "биоремедиация" с микроорганизъм в резервоара на колата.

    14:02 21.03.2026

  • 2 Хмм

    1 0 Отговор
    Да не се окаже че 30 от цистерните са били празни и сега да чакат застрахователя да им плати 34 пълни или просто да ги пишат фира и толкова

    14:04 21.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове