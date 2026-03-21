Стоян Михалев: НАТО остава ключовата защита за България в конлифкта Иран - Израел

Стоян Михалев: НАТО остава ключовата защита за България в конлифкта Иран - Израел

21 Март, 2026 19:34 797 34

  • стоян михалев-
  • нато-
  • иран-
  • израел

Според Михалев действията на Иран спрямо съседните държави имат за цел да окажат косвен натиск върху САЩ

Стоян Михалев: НАТО остава ключовата защита за България в конлифкта Иран - Израел - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Това не е война на Европа и Европа не е била тази, която е влязла в конфликта. Когато Европа е притискана да вземе решение и да даде подкрепа, без това да е било първоначално съгласувано със съюзниците ѝ, това би било изключителен нонсенс”. Това коментира шестият в листата на ПП-ДБ в 24 МИР в София Стоян Михалев относно войната в Близкия изток.

Той направи паралел с войната в Украйна, като подчерта, че там европейската позиция е била ясно аргументирана от необходимостта от защита срещу агресия.

„Ако вземем за пример войната в Украйна – там ставаше въпрос за отбранително решение и беше ясно защо Европа оказва подкрепа. Но тук няма как по същия начин Европа да реагира на един офанзивен акт”, каза още той.

По отношение на информацията за ракетни атаки към Турция, Михалев каза следното:

„Все още не е сигурно дали това е целенасочен акт. Чувам оценки на експерти, че по-скоро не става дума за директни атаки срещу държава членка на НАТО”.

Той подчерта значението на членството в Алианса като ключов фактор за сигурността на България.

„Това показва колко правилен е бил изборът на България да бъде част от НАТО – това е истинската защита. Виждаме, че страни извън Алианса са под много по-ясен прицел”, каза още депутатът.

Според Михалев действията на Иран спрямо съседните държави имат за цел да окажат косвен натиск върху САЩ.

„Атаките срещу съседни арабски държави показват, че Иран се опитва да ги принуди да окажат натиск върху Америка да спре действията си”, каза още Михалев.


  • 1 Пенчо

    35 1 Отговор
    И този ни чул ни видял!

    Коментиран от #4, #7

    19:42 21.03.2026

  • 2 СТОЯНЧО ЕВРОПЕЙСКИ

    32 1 Отговор
    ИМАШ КУШКУЛ В ТИКВАТА БРАТ ДОКТОР ГАЛЪБОВА ТЕ УЧАКВА.

    19:42 21.03.2026

  • 3 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    2 16 Отговор
    Сигурно ли е че младите българки комунистки толкова много искат да ме сготвят и изядат цял и гол изпечен мръвка по мръвка затворен и упоен в топлата фурна и само при затова че съм тук или на публични места когато се покажа им текат лигите при появата ми че веднага започват да ми слагат червени минуси за смърт понеже ги дразня много външно защото съм от онези различните джендъри от Обамовите

    19:43 21.03.2026

  • 4 Да ТОЗ Е ЗАВЪРШЕТ

    31 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пенчо":

    ...Д И О Т.

    19:44 21.03.2026

  • 5 ?????

    24 0 Отговор
    "НАТО остава ключовата защита за България в конлифкта Иран - Израел" - ъхъ. Виждаме как американските бази защитиха Кувейт, Оман, ОАЕ, Саудитска Арабия.
    Май за тях беше по-добре да ги няма тия бази на тяхна територия.
    И една снимка демонстрираща радиуса на иранските ракети - центърът е в южната част на Иран за да достигне о. Диего Гарсия, но ако ги преместят на север на около още 1 400 км става много интересно/

    19:48 21.03.2026

  • 6 ПАЗИ БОЖЕ

    29 0 Отговор
    СЛЯПО ДА ПРОГЛЕДА ВЪШЛИВ ДА ТЕ ПОЩИ И ЦИГАНИН ДА ТЕ ХРАНИ

    19:49 21.03.2026

  • 7 Оффффф

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пенчо":

    Росен Миленов идва с гръм и трясък с бюлетина номер 10. Простата Тиква Борисов и аверчето му Пеевски се каня да бягат в чужбина, за да се спасят от затвора.

    19:50 21.03.2026

  • 8 Име

    11 1 Отговор
    Айде, и тоя пее в хора на комунистите. Верно ли ПП/ДБ били фалшива опозиция и НРБ никога не се били разпаднали и демократизмът бил измислен, за да заблуди запада, че комунистическия блок има проблеми, а всъщност той влиза така в Европа.

    19:52 21.03.2026

  • 9 гею психопат

    19 0 Отговор
    ти трябваше да си на петрохан

    19:53 21.03.2026

  • 10 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    22 1 Отговор
    Накрая ни нахранени, ни опазени.

    19:55 21.03.2026

  • 11 оня с питон.я

    24 0 Отговор
    Тоя чалгар какво разбира от военно дело? Да ходи да прави дует с азис.

    19:56 21.03.2026

  • 12 ЕДИН ПЬОДАЛ

    22 0 Отговор
    Пак се изказва неподготвен.

    19:57 21.03.2026

  • 13 Феникс

    23 1 Отговор
    Нали щатите са част от нато и заради тях се увеличи риска бе пиле недоносено!

    19:58 21.03.2026

  • 14 Пиночет

    5 17 Отговор
    Идва краят на Путин и аятоласите!

    20:00 21.03.2026

  • 15 НАМЕРЕТЕ ПОНЕ

    14 0 Отговор
    НЯКОЙ СВЯСТЕН !!!

    20:02 21.03.2026

  • 16 България е

    2 15 Отговор
    пълноправен член на НАТО, ЕС, ШЕНГЕН И ЕЗ.

    Мечтата на поколения българи е изпълнена!
    Европа в нашия дом!

    20:03 21.03.2026

  • 17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 1 Отговор
    НАТО НЯМА ПВО РАКЕТИ
    .....
    КАК ЩЕ НИ ЗАЩИТИ ?:) ТОВА ГО КАЗА ШЕФА НА РАЙХМЕТАЛ - НЕ СЪМ АЗ :)

    20:05 21.03.2026

  • 18 пешо

    10 0 Отговор
    гелосан пе.....

    20:07 21.03.2026

  • 19 Бай онзи

    9 0 Отговор
    Ох,тоя ,,капацитет,, като го видя и ми напомня едновремешните комсомолски секретари ,вдигащи винаги ръка в клас,,АЗ,АЗ,АЗ.!

    20:09 21.03.2026

  • 20 Фейк - либераст

    11 0 Отговор
    А бе тази вечер само гейковерти дават акъл! Що ли тъй?

    20:11 21.03.2026

  • 21 Да,бе

    8 0 Отговор
    Като гледам как защитиха арабелите,ако се откажем от защитата им имаме някакъв шанс..Нулев,но една идея по-добър...

    20:15 21.03.2026

  • 22 селяк

    3 0 Отговор
    е то ние кат немоа са вардим ша разчитаме друг да на варди :Д ма вервайте , че НАТО го е еня за България :Д

    20:18 21.03.2026

  • 23 гошо

    6 0 Отговор
    Българската Шер одъртяла,надебеляла и дрънка глупости.

    20:19 21.03.2026

  • 24 тоя еврод...ж..дърлясник

    6 0 Отговор
    Що не защитава Иран ????? Нали и той нападнат....ай.....

    20:20 21.03.2026

  • 25 Чупката

    8 0 Отговор
    Като тоя амбриаж е пълно на Запад. Страх го е да хване пушка да защити Родината си, предпочита да го пазят САЩ.

    20:23 21.03.2026

  • 26 А колко

    4 0 Отговор
    Колко дивизии има Папата попитал Сталин

    20:26 21.03.2026

  • 27 ХИ ХИ ХИ

    1 0 Отговор
    ЛУД.ОТ УМРЯЛ ПИСМО. АКО Е ЗА ГРАБЕЖ,ДА.

    20:27 21.03.2026

  • 28 Тоя е мазохист

    2 0 Отговор
    Да беше си останал в музикантските среди ,а той взе ,че се навря в политиката хората да го х......кат.....

    20:27 21.03.2026

  • 29 az СВО Победа 80

    3 0 Отговор
    Евроатлантиците се чудят какви лупинги да правят, за да обяснят защо в единия случай подкрепят "жертвата", а в другия случай отказват....

    Да им имам "принципите" и "ценностите"! 🤣🤣🤣

    20:31 21.03.2026

  • 30 А бе,

    3 0 Отговор
    Какво давате поле за изява, на такова дсб- отрепки. Така или иначе повече от 1к охлюва, не гласуват, за тях

    20:32 21.03.2026

  • 31 Ние с гайдите

    1 0 Отговор
    Ненормалния !

    20:33 21.03.2026

  • 32 Ама

    1 0 Отговор
    Откъде ги намирате тези "специалисти" дето не са виждали казарма и на снимка, да коментират актуален военен конфликт?!? Ако всичките им "експерти" са такива, по-добре да са далеч от парламента

    20:36 21.03.2026

  • 33 Мда

    1 0 Отговор
    Стоенчо, твоята партия в комбина с Шиши и Боко харизаха всичкото българско свестно оръжие и амуниции на Украйна - по отпаднала необходимост, та затова сега се налага някой друг да ни пази. Май си забравил, или само се правиш на хахав

    20:40 21.03.2026

  • 34 хасан двата у..

    0 0 Отговор
    ТОЗИ СЪМ ГО РАБОТИЛ ,НО Е СЛАБ В СПИРКИТЕ ,ДАВИ СЕ - ТРУДНО ГЪЛТА

    20:42 21.03.2026

