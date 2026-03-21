Стоян Михалев: НАТО остава ключовата защита за България в конлифкта Иран - Израел

„Това не е война на Европа и Европа не е била тази, която е влязла в конфликта. Когато Европа е притискана да вземе решение и да даде подкрепа, без това да е било първоначално съгласувано със съюзниците ѝ, това би било изключителен нонсенс”. Това коментира шестият в листата на ПП-ДБ в 24 МИР в София Стоян Михалев относно войната в Близкия изток.

Той направи паралел с войната в Украйна, като подчерта, че там европейската позиция е била ясно аргументирана от необходимостта от защита срещу агресия.

„Ако вземем за пример войната в Украйна – там ставаше въпрос за отбранително решение и беше ясно защо Европа оказва подкрепа. Но тук няма как по същия начин Европа да реагира на един офанзивен акт”, каза още той.

По отношение на информацията за ракетни атаки към Турция, Михалев каза следното:

„Все още не е сигурно дали това е целенасочен акт. Чувам оценки на експерти, че по-скоро не става дума за директни атаки срещу държава членка на НАТО”.

Той подчерта значението на членството в Алианса като ключов фактор за сигурността на България.

„Това показва колко правилен е бил изборът на България да бъде част от НАТО – това е истинската защита. Виждаме, че страни извън Алианса са под много по-ясен прицел”, каза още депутатът.

Според Михалев действията на Иран спрямо съседните държави имат за цел да окажат косвен натиск върху САЩ.

„Атаките срещу съседни арабски държави показват, че Иран се опитва да ги принуди да окажат натиск върху Америка да спре действията си”, каза още Михалев.