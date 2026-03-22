Двама загинаха при тежка катастрофа край Враца

Двама души са загинали в тежка катастрофа на международния път Е79 край Враца. Пътният инцидент е станал в следобедните часове в близост до разклона за врачанското село Краводер, когато джип е изпреварвал друг лек автомобил. Внезапно шофьорът е загубил контрол над превозното средство, навлязъл е в насрещното движение и се е блъснал в тежкотоварен камион.

На място е загинал 50-годишният шофьор от джипа, а спътничката му, която е около 30-годишна е издъхнала малко по-късно в болницата.

По неофициална информация лекият автомобил се е движил с висока скорост по мократа пътна настилка. Движението в района е ограничено.