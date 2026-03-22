Двама загинаха при тежка катастрофа край Враца

22 Март, 2026 18:00 1 596 25

Пътният инцидент е станал в следобедните часове в близост до разклона за врачанското село Краводер

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама души са загинали в тежка катастрофа на международния път Е79 край Враца. Пътният инцидент е станал в следобедните часове в близост до разклона за врачанското село Краводер, когато джип е изпреварвал друг лек автомобил. Внезапно шофьорът е загубил контрол над превозното средство, навлязъл е в насрещното движение и се е блъснал в тежкотоварен камион.

На място е загинал 50-годишният шофьор от джипа, а спътничката му, която е около 30-годишна е издъхнала малко по-късно в болницата.

По неофициална информация лекият автомобил се е движил с висока скорост по мократа пътна настилка. Движението в района е ограничено.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    6 5 Отговор
    Това е на 10км от Монтана. Враца е на 50км от там.

    Коментиран от #6

    18:02 22.03.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    12 5 Отговор
    "Баровецът" е пукнал, младата любовница може да прескочи трапа. Ако оздравее, мъжът и ще я бие яко.

    Коментиран от #20

    18:04 22.03.2026

  • 3 Тръгнали са били

    11 2 Отговор
    За околчица с кемпер.

    18:06 22.03.2026

  • 4 Гост

    18 1 Отговор
    На Краводер има един мост дето Бойко поне 5 пъти уж му прави ремонт да краде пари и от дупките се вижда отдолу реката.

    Коментиран от #7

    18:06 22.03.2026

  • 5 Мбого е зловещо това

    12 1 Отговор
    врачанското село Краводер

    Коментиран от #17

    18:07 22.03.2026

  • 6 Гост

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Кви 50 км бе то от Монтана до Враца са 40 км 😆

    Коментиран от #11

    18:08 22.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Боруна Лом

    14 0 Отговор
    ТАМ Е 60 КИЛОМЕТРА ОГРАНИЧЕНИЕТО С МНОГО КЪРПЕЖИ! А ТОЗИ ДЖИГИТ ДРУГ ПЪТ НЯМА ДА ПРАВИ ТАКА!

    Коментиран от #14

    18:12 22.03.2026

  • 9 Гост

    15 2 Отговор
    Тировете и Жипките са царете на пътя, а водачите им - безсмъртни! За тях ЗДП и ППЗДП не важат! Жалко за близките!

    18:13 22.03.2026

  • 10 Една добра

    5 4 Отговор
    новина днес. Водач на джип е загинал...

    Коментиран от #13

    18:14 22.03.2026

  • 11 Данко Харсъзина

    8 4 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    40км ако ходиш пеш през гората. По пътя са 50. Този път и моста го ремотираха 100 пъти. Вече има 1м. дебел асфалт. Моста ще рухне от тежестта на асфалта.

    18:15 22.03.2026

  • 12 Оня с рикията

    7 0 Отговор
    Камиона добре ли е? Дано се оправи бързо...

    18:16 22.03.2026

  • 13 Данко Харсъзина

    6 6 Отговор

    До коментар #10 от "Една добра":

    Това на снимката не е джип, а кекав паркетник. Ако беше джип, михлюзинът щеше да оцелее.

    18:16 22.03.2026

  • 14 Данко Харсъзина

    12 1 Отговор

    До коментар #8 от "Боруна Лом":

    Няма кърпежи. Изцяло го преасфалтираха няколко пъти. Последния път беше това лято. Другия месец ще го асфалтират пак. Защото фирмата трябва да получава пари.

    18:19 22.03.2026

  • 15 Данко Харсъзина

    9 2 Отговор
    В този участък се трепеха още по време на соца. Ако сложат паметници, ще стане цяло гробище. Има барем 100 човека дали фира.

    Коментиран от #21, #25

    18:22 22.03.2026

  • 16 Данко Харсъзина

    7 3 Отговор
    Не съм прочел добре. И любовницата е заминала. Поне няма да я бие мъжът и. Отървала се е, така да се каже.

    18:27 22.03.2026

  • 17 Сила

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Мбого е зловещо това":

    БИЧЕТО ..."ИДЕМ ОТ СЕЛО ...." Краводер !!!

    18:31 22.03.2026

  • 18 Извод

    9 0 Отговор
    Не трябва да изпреварвате при мокра настилка.

    18:37 22.03.2026

  • 19 Бащата на някаква Саяна

    9 5 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    Коментиран от #22

    18:45 22.03.2026

  • 20 Ти прочете ли,

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    Че и жената е починала????????

    19:08 22.03.2026

  • 21 Даньоооу

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Данко Харсъзина":

    а пъ ти да си 101-вият, дай боже по скоро

    19:12 22.03.2026

  • 22 Вече е

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Бащата на някаква Саяна":

    ...брадясал даже...

    19:15 22.03.2026

  • 23 А50

    4 0 Отговор
    Един джигит по-малко. Джбре че е срещнал камион. Най-големи мизерии по пътя съм видял от враченски номера. Нахални, арогантни, опасни и ненормални

    19:19 22.03.2026

  • 24 Жерминал

    3 0 Отговор
    Е,нали засичане на средна скорост,камери,знаци,полицаи в храстите?Нищо не спира диваците на пътя да се изтребват.

    19:23 22.03.2026

  • 25 синода

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Данко Харсъзина":

    Ами поповете нали трябва да заработват.И те семейства издържат.Сега като минаха на евро,са вдигнали и те цените двойни.За Бог да прости.

    19:36 22.03.2026

