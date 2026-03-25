Жена загина след удар от пътнически влак край Стара Загора

25 Март, 2026 11:54 884 16

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

По първоначална информация, на 25 март 2026 г. в 08:29 часа на телефон 112 в ОДЧ – Стара Загора е получен сигнал от 53-годишен машинист на пътнически влак, че е блъснал човек на жп линията между гарите Змейово и Стара Загора.

На място е изпратен полицейски екип на Първо РУ, който е установил, че жената е загинала на място. Към момента нейната самоличност не е установена.

Двамата машинисти на влака са тествани за употреба на алкохол, като резултатите са отрицателни. Във влака е имало 9 пътници, които вече са напуснали влака.

На място се извършва оглед от дежурна оперативна група. Работата по случая продължава.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

  • 1 Дотежал

    7 0 Отговор
    ѝ е живота....

    Коментиран от #7

    11:59 25.03.2026

  • 2 53-годишен машинист мике мари

    12 0 Отговор
    годините на машиниста ли са важни
    или на жертвата

    интересно напоследък и жени взеха да се самоубиват
    вместо да са щастливи че живеят при тикви и в клуб на богатите

    Коментиран от #8

    12:00 25.03.2026

  • 3 интересно

    12 2 Отговор
    защо тестват машинистите за употреба на алкохол а не жертвата? Я тествайте и полицаите.

    Коментиран от #9

    12:06 25.03.2026

  • 4 Психолог

    9 2 Отговор
    Откакто сме в клуба на богатите има двоен ръст на самоубийствата! Хората не могат да понесат несметните богатства!

    Коментиран от #16

    12:11 25.03.2026

  • 5 Един

    1 0 Отговор
    "Двамата машинисти на влака са тествани за употреба на алкохол..." Защо ли влака не е спрял , като е имало жена на прелеза ? Кои са тъпите - полицаите или "законо-творците"?

    Коментиран от #13

    12:22 25.03.2026

  • 6 оня с коня

    2 2 Отговор
    моля проверете машиниста дали не е дорогиран!

    само дрогирани карат тия влакове, нормален човек не би карал разпадащ се влак

    12:22 25.03.2026

  • 7 след приемането на еврото

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дотежал":

    видяла е какво нещо е еврото й .....

    12:23 25.03.2026

  • 8 мъко мисирска

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "53-годишен машинист мике мари":

    ти ся на мисирката ли правиш забележка? те тук са със 3 клас недозавършен щото

    12:24 25.03.2026

  • 9 пияни и дрогирани машинисти само

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "интересно":

    че ако машиниста е пиян ще му вземет шофьорската книжка, може да е криволичил по линийте и затова да е смачкал жертвата

    12:24 25.03.2026

  • 10 Олееееее

    1 1 Отговор
    Във влака е имало 9 пътници, които вече са напуснали влака...

    12:30 25.03.2026

  • 11 Е тва пък, кво беше... :

    2 1 Отговор
    ,,Във влака е имало 9 пътници, които вече са напуснали влака."

    12:30 25.03.2026

  • 12 машинисти във влака е нямало

    0 1 Отговор
    Единият пътник го е управлявал

    Коментиран от #14

    12:31 25.03.2026

  • 13 А ти спирал ли си влак...

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Един":

    ...,да видиш как се спират стотици тонове ускорено желязо...?!

    12:32 25.03.2026

  • 14 Къде го пише?!

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "машинисти във влака е нямало":

    Или си фантазираш?!

    12:33 25.03.2026

  • 15 Това което виждаме на снимката

    0 0 Отговор
    Е АБСУРДНО ! Загледайте се

    12:33 25.03.2026

  • 16 Абе така е!

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Психолог":

    Богатите също плачат!

    12:35 25.03.2026

