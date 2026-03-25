Започва проверка за държавното финансиране на Иво Аръков

25 Март, 2026 16:12 1 002 12

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Разпоредил съм проверка по темата с Иво Аръков и очаквам нейния резултат", каза служебният министър на културата Найден Тодоров относно отпуснатите средства от Национален фонд „Култура“ (НФК) за музикални проекти на актьора.

Различни проекти на Аръков са одобрени за финансиране на обща стойност близо 400 хил. евро. В момента артистът е на европейско турне, където представя музикалния си албум. Турне, за което също изпълнителят има сключен договор с фонда.

„Националният фонд „Култура“ се явява начинът българската държава да прокарва своята културна политика. Когато липсва такава - знаем, че към настоящия момент няма дори стратегия за развитие на културата в България, се оказва, че публични средства се раздават за неща, за които държавата няма влияние какво се случва“, посочи Тодоров.

По думите му, за да могат да бъдат предотвратени всякакви спекули за какво се дават държавни средства и за да е ясно какво се случва, ведомството е започнало да работи за създаването на стратегически план за развитието на културата:

„Националният фонд "Култура" като продуцент на българска култура задава темите, по които да се твори, и съответно темите, по които държавата ще финансира културата“, добави служебният министър.

В тази връзка Тодоров даде пример с честването на годишнината от Априлското въстание. Ако съществуваше държавна културна политика, миналата година НФК щеше да обяви сесия за написване на произведения - литературни, музикални, картини, пиеси, прочие всичко на тема "Априлско въстание. Такава политика към настоящия момент няма и в резултат хората кандидатстват с техни собствени идеи, НФК оценява без да има посока, в която държавата казва, че иска политиката да се развива", коментира още министърът на културата.

Според Найден Тодоров държавата трябва да стимулира чрез Национален фонд "Култура" коя да бъде посоката за развитието на българското общество и култура. Вярвам, че с приемането, дай Боже да го доживеем, на стратегията за развитието на българската култура, такива случаи повече няма да има, допълни той във връзка с казуса с Иво Аръков.

Относно ситуацията в Народния театър „Иван Вазов" и проблема между директора и един от актьорите, служебният министър на културата коментира, че Народният театър има финансови проблеми, но той е един от десетките, които имат такива затруднения. Финансовата ситуация не само на Народния театър, а почти на всички държавни културни институти в сферата на сценичните изкуства е изключително тежка, което всъщност доведе до това, че ние търсим вариант за смяна на системата на финансиране, посочи той.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    17 0 Отговор
    Егати каръка ...развали му се рахатлъка !!!

    16:15 25.03.2026

  • 2 Maнчо

    17 0 Отговор
    400000 €!!!?
    За кого???? Кой е чувал за този треторазряден тиктокаджия? И с мого са поделили парите за изнемогващия народ???
    Затова ви ненавижда народа!

    16:23 25.03.2026

  • 3 ясно виждащ

    16 0 Отговор
    Всичко е ясно .Един министър , един мезонет и нататък знаете

    16:23 25.03.2026

  • 4 Това ще да е велик албум

    18 0 Отговор
    за 400 хил.евро. Европейско турне е малко, трябва да е световно!!! Но тази война оряза екзотичните пътувания.

    16:24 25.03.2026

  • 5 Трол

    9 1 Отговор
    Тия държавни цербери не оставят хората да си харчат на спокойствие парите.

    16:24 25.03.2026

  • 6 Сталин

    8 1 Отговор
    Абе за кво им е на цървулите култура ,нали има чалга

    16:27 25.03.2026

  • 7 Хмм

    8 0 Отговор
    на Народния тетър никакви пари докато е този директор еничарин

    16:32 25.03.2026

  • 8 Мнение

    10 1 Отговор
    Проверката ще установи, че на тоя петроханец са му дадени по-малко пари, затова ще му дадат още няколко милиона евро

    16:38 25.03.2026

  • 9 Горски

    12 0 Отговор
    Аръков май набързо си е сглобил едно пътуване до Париж, как пък само 10 човека събрал. Дали ако не се беше раздухала медийно тая сделка изобщо щеше и да иде, а нямаше да духне с кеша. Прокуратурата е редно да се задейства и да провери дали на пожар не си е взел билети и хотел онзи ден. А къде е моралния и много честен Слави?! Той да мъцне нещо де, крадци долни и продажни? Въпросът не е дали си спомняме, а защо допускаме безродници и наглеци да се разпореждат със съдбата ни?! Защо съд и прокуратура не се занимават с престъпници, посегнали на парите ни? Този палячо е пял във Франция пред 5 човека, две бездомни кучета и нялко плъха които са се разбягали още първите секунди. И за това нещо стотици хиляди. Позор, а за кувьози събиране на капачки. Кой ще ги върне и как се дават такива пари на човек, който не е певец, да ходи да пее насред Париж. Това не смърди ли на фе калии отвсякъде?
    .

    16:40 25.03.2026

  • 10 Много правилно

    7 0 Отговор
    Пълна проверка е нужна на цялата дейност на Мариян Бачев. Втори скандал с негово участие е това, което излезе за Аръков. Моля някой по-компетентен да ми припомни какъв певец е Ивчо, че чак турне в Европа прави?!?!? Турне със средства, които изобщо не са малко, разрешени от Бачев! Алооо, ИТН, спите ли? По принцип не може да ви се затворят устите, обаче сега нещо не ви чувам. Кажете за вашия министър, иначе много знаете да плюете по всички, а сега нито звук. Защо мерите с двоен аршин?

    16:50 25.03.2026

  • 11 Гласът

    2 0 Отговор
    .... вчера големият певец...Иво 🎤Аръков...изнесе концерт в .. Париж..пред ..3-ма !!?!...души... Какво има да се разследва...арест...КРАДЦИ

    16:55 25.03.2026

  • 12 Няма такъв резил

    2 0 Отговор
    Можеше и по зле да е.... Бачев да одобри 400 000 за нов албум на Слави.

    16:56 25.03.2026

