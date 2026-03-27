Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Двама отиват на съд за пожара в дома за възрастни в Рояк, отнел живота на девет души

27 Март, 2026 14:46 893 0

  • варна-
  • рояк-
  • пожар-
  • дом за възрастни

Трагичният инцидент стана на 22 ноември 2021 г.

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Окръжната прокуратура във Варна предаде на съд двама мъже, обвинени за смъртта на девет души от Дома за възрастни хора в село Рояк, които загинаха в пожар през ноември 2021 година. Собственикът на строителната фирма, изпълнила проекта за реконструкция на дома, и управителят на фирмата, ангажирана със строителния надзор на обекта, ще бъдат съдени за немарливо изпълнение на строителните дейности и на строителния надзор.

Сградата, в която се помещавал домът за възрастни хора, първоначално имала друго предназначение – къща за гости. Собственикът ѝ решил да я преустрои и за целта започнал подготовка на изискуеми по закон документи и разрешителни. След изготвянето на инвестиционен проект, през 2019 г. е получено и разрешително за строеж.

През март същата година собственикът на сградата сключил договор с фирма за извършване на консултантски услуги и строителен надзор с единия от обвиняемите. Сключен бил и договор за строителство с фирмата на другия обвиняем. Въпреки регламентираните в договори и нормативни актове задължения, двамата мъже допуснали редица отклонения от предварително зададените в проекта. Собственикът на строителната фирма трябвало да достави и да вложи в реконструкцията на обекта пожароустойчиви материали, което не е направено. Електрическата инсталация и част от конструкцията също не отговаряли на заложеното в проекта.

Представителят на надзорната фирма трябвало да спре строителните дейности в случай на отклонения, което също не е направено. Обектът бил въведен в експлоатация на 1 август 2019 г. и започнал да работи като дом за възрастни хора.

Трагичният инцидент стана на 22 ноември 2021 г. Служители на Пожарната служба се отзовали незабавно на подадения сигнал. В рамките на 20 минути всички обитатели на дома за възрастни били изведени, а пожарът бил потушен за около 30 минути. Въпреки усилията на пожарникарите, служителите в дома и на доброволци от селото, притекли се на помощ, девет души от дома загинаха.

Според съдебномедицинските експертизи причината за смъртта им е натравяне с въглероден диоксид, посочват от прокуратурата. От пожаротехническите експертизи става ясно, че огънят е тръгнал след късо съединение и първоначално запалване на изолация на електрически кабели.

Предстои делото да бъде насрочено за разглеждане във Варненския окръжен съд. Ако бъдат признати за виновни, собственикът на строителната фирма и управителят на фирмата за строителен надзор могат да получат наказание лишаване от свобода от три до десет години.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове