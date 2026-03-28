ЦИК намали драстично секциите зад граница

ЦИК взе решение на днешното си заседание за броя на секциите в чужбина, съобщи за bTV председателят на ЦИК Камелия Нейкова.
Общо 493 ще бъдат секциите зад граница, при 719 през 2024 година.
В Турция секциите са значително по-малко – били са 168, а сега ще бъдат 25.
В САЩ също има намаление – от 55 на 24 секции.
Заявленията за гласуване в чужбина на тези избори са двойно повече. Всеки може да попълни заявление и на място и да гласува.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Служебният кабинет на ППДБ
18:11 28.03.2026
2 Дориана
18:12 28.03.2026
3 да не гласуват много много за Радев
18:17 28.03.2026
4 тия зад границата там да си седят
не съм дльжен да овластявам никого
18:21 28.03.2026
5 Голям
18:21 28.03.2026
6 ДрБр
18:33 28.03.2026