ЦИК намали драстично секциите зад граница

ЦИК взе решение на днешното си заседание за броя на секциите в чужбина, съобщи за bTV председателят на ЦИК Камелия Нейкова.

Общо 493 ще бъдат секциите зад граница, при 719 през 2024 година.

В Турция секциите са значително по-малко – били са 168, а сега ще бъдат 25.

В САЩ също има намаление – от 55 на 24 секции.

Заявленията за гласуване в чужбина на тези избори са двойно повече. Всеки може да попълни заявление и на място и да гласува.