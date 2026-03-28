ЦИК намали драстично секциите зад граница
  Тема: Избори

ЦИК намали драстично секциите зад граница

28 Март, 2026 18:04 746 6

В Турция секциите са значително по-малко – били са 168, а сега ще бъдат 25

ЦИК намали драстично секциите зад граница - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ЦИК взе решение на днешното си заседание за броя на секциите в чужбина, съобщи за bTV председателят на ЦИК Камелия Нейкова.

Общо 493 ще бъдат секциите зад граница, при 719 през 2024 година.

В Турция секциите са значително по-малко – били са 168, а сега ще бъдат 25.

В САЩ също има намаление – от 55 на 24 секции.

Заявленията за гласуване в чужбина на тези избори са двойно повече. Всеки може да попълни заявление и на място и да гласува.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Служебният кабинет на ППДБ

    4 3 Отговор
    ги е страх от ДПС И Възраждане и за това намалят външните секции.

    18:11 28.03.2026

  • 2 Дориана

    6 4 Отговор
    Борисов, Пеевски техния съюзник слави Трифонов нищо не могат да направят. Този път ще има висока избирателна активност над 60- 70 % за техен ужас ще получат Наказателен вот. Хората вече нито са глупави, нито са прости, не са стадо , което да бъде лъгано, крадено и рекетирано.

    18:12 28.03.2026

  • 3 да не гласуват много много за Радев

    5 2 Отговор
    ЦИК намали драстично секциите зад граница

    18:17 28.03.2026

  • 4 тия зад границата там да си седят

    7 4 Отговор
    няма да гласувам, докат не ми платят
    не съм дльжен да овластявам никого

    18:21 28.03.2026

  • 5 Голям

    5 4 Отговор
    Колкото и да ги намаляват, пак ще гласувам... не мога да не гласувам и така трябва да разсъждава всеки българин, за да я има България и да просперираме.

    18:21 28.03.2026

  • 6 ДрБр

    1 1 Отговор
    Защо да гласувам като има идиоти гласували за Тиква?

    18:33 28.03.2026

