Доц. Иван Стойнев: Съдът на ЕС само тълкува, а не решава казуса "Гюров" по същество

"Съдът на ЕС не решава делото по същество. Той не разглежда и не се произнася дали правилно или не Управителният съвет на БНБ е отстранил господин Гюров. Той тълкува разпоредбата на член 14.2 от Устава на Европейската централна банка с оглед на конкретната ситуация, възникнала в България - и по-специално дали хипотезите, пред които е изправен Върховният административен съд, попадат в обхвата на съществено нарушение, което да доведе до несъвместимост". Това заяви преподавателят в Юридически факултет на СУ „Св. Климент Охридски'' доц. Иван Стойнев в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS. По думите му след решението на Съда на ЕС предстои по казуса с Андрей Гюров да се произнесе и Върховният административен съд.
Припомняме, че преди дни беше оповестено становището на генералния адвокат на Съда на Европейския съюз по казуса, свързан с отстраняването на Гюров като подуправител на Българската народна банка. В документа беше посочено, че Законът за Българската народна банка не противоречи на Правото на ЕС по отношение на изискванията към членовете на националните банки, както и във връзка с основанията за тяхното освобождаване.
"Генералният адвокат е част от Съда на Европейския съюз. Неговата задача не е да подпомага една от страните. Той трябва да предостави на съда допълнително правно мнение, независимо от страните по спора, с оглед постановяването на окончателното решение. Функциите на неговите заключения са единствено консултативни. Тоест това е съдебен акт, който няма сила на присъдено нещо и няма правораздавателна стойност от гледна точка на решаването на правен спор или даването на задължително тълкуване", обясни експертът какъв е статутът на така наречения генерален адвокат към Съда на Европейския съюз.
Доцент Стойнев подчерта, че това дали съдът ще последва заключенията на генералния адвокат е нещо, което не може да бъде предсказано. "Няма никаква зависимост дали съдът ще ги следва или не", обясни той. И допълни, че не съществува нормативно определен срок, в който магистратите да постановят окончателното решение: "Стандартно процесът на вземане на решение след заключението на генералния адвокат е между три и шест месеца".
На въпрос, ако Андрей Гюров оттегли жалбата, с която оспорва отстраняването си като подуправител на БНБ, това ще прекрати ли производството пред Върховния административен съд доцентът обясни: "Доколкото съм запознат с делото на национално ниво, на базата на медийни публикации, всъщност жалбата е подадена от БНБ срещу решението на Административен съд София-град. Тук въпросът е: дали ако БНБ оттегли своята жалба, какви ще са последиците от този акт? Доколкото разбирам от публичната информация, вече има опити БНБ да предприеме подобно действие. В такъв случай делото се прекратява пред националната юрисдикция и Съдът на Европейския съюз няма да се произнесе с окончателно съдебно решение, тъй като отпада необходимостта да даде разяснение на националния съд как да реши делото". И допълни, че при подобна хипотеза въпросът с несъвместимостта на практика остава без решение.
Според Стойнев няма хипотеза, при която - дори ВАС да се произнесе, че е налице несъвместимост, да се оспорят актове, взети от Министерския съвет и лично от министър-председателя. "Имали сме подобни ситуации и при предходни служебни правителства. Практиката е ясна - доколкото действията към момента на извършването им са законосъобразни, няма основания за нищожност. Още повече, че тук е спорен въпросът дали отстраняването представлява само спиране на правомощията или изобщо прекратяване на правомощията му като подуправител на БНБ. Това е въпрос, който се решава на национално ниво", категоричен е доцентът.
Според Стойнев е важно да се отбележи, че правото на ЕС не забранява автоматично участието на подуправител в дружество, стига да няма конфликт на интереси. Ключовият въпрос по думите му е дали такъв конфликт е налице и дали е била дадена възможност той да бъде отстранен. "Един от проблемите в случая е, че е действано автоматично - установяването на определен факт е довело директно до извод за несъвместимост, без да се даде възможност за реакция", подчерта той.
И изрази мнение, че от гледна точка на българското право "качеството подуправител на БНБ възниква с акта на Народното събрание, с който лицето е избрано". "И се прекратява от същия орган. Следователно, към момента на назначаването си Андрей Гюров формално е бил подуправител, макар и в неплатен отпуск", заяви той.
И беше категоричен, че становището на генералния адвокат на Съда на Европейския съюз не дава юридическо основание на президента да назначи нов премиер. "Това е консултативно заключение без обвързваща сила. То не поражда правни последици. Политически решения могат да бъдат взети, но съществува риск, ако съдът постанови различно решение впоследствие. Това становище е част от процеса и дава насоки, но не обвързва институциите", изтъкна той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Като не ни изнася е тълкователно,
18:41 28.03.2026
2 Последния Софиянец
18:42 28.03.2026
3 ЕС е никой
Коментиран от #10
18:42 28.03.2026
4 оня с питон.я
18:42 28.03.2026
5 Митко Галата
Коментиран от #22
18:43 28.03.2026
6 Данко Харсъзина
18:47 28.03.2026
7 Пепеец
Най-добри сме и ще вземем 240 депутати!
18:54 28.03.2026
8 ДрайвингПлежър
18:54 28.03.2026
9 Дориана
Коментиран от #15, #17, #19, #34
18:55 28.03.2026
10 4567
До коментар #3 от "ЕС е никой":Къде го му това?
18:56 28.03.2026
11 Дапитам
18:58 28.03.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Президентката Йотова,
Коментиран от #21
19:14 28.03.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 коментар
19:21 28.03.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Тома
Коментиран от #24
19:27 28.03.2026
19 Ъпсурд
До коментар #9 от "Дориана":Пак ли ръсиш измислени долнопробни глупотевини , или така ти наредиха пак от Пипа и Прибира ???
19:29 28.03.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Да сме точни
До коментар #14 от "Президентката Йотова,":Имаш предивид - Румен Боташ Крадев?
19:38 28.03.2026
22 Дент
До коментар #5 от "Митко Галата":Да де незакони са,но и Гюров,Киро като министър прз 20та год(двойно гражданство),но за едни незаконността е законност,кво толкова,другите са мафия!
19:41 28.03.2026
23 Мдаа
19:41 28.03.2026
24 Дент
До коментар #18 от "Тома":Глупости!
19:43 28.03.2026
25 батвесо
20:06 28.03.2026
26 ПП ли?
20:07 28.03.2026
27 Доц. Стойнев
Коментиран от #28
20:29 28.03.2026
28 Тролеи,
До коментар #27 от "Доц. Стойнев":Що не коментирате въпроси, по които сте компетентни?
20:33 28.03.2026
29 така, така
Смях!
Сега чакаме гаврата с правото, която да измие срама с назначаването му. Един вид, и вълкът сит и агнето цяло.
Да, ама не. Целия този цирк ни го забъркаха Герб, ПП ДБ и феномена. Ако нямаше домова книга, нямаше да го има и този резил. Но тогава, как тия да контролират служебните кабинети?!
Сега позора ще го отнесе ПП ДБ, че Гюров е тяхно чадо. Тия от ПП ДБ не престанаха да мислят, че за тях нито един закон в България не се отнася. Тоя Гюров дори оставката от банката я подаде със закъснение, та му замитаха просто.тията. Обаче с тоя казус, съвсем ще го потулват.
Визираха Съда на Европейския съюз, за да се оправдават с него, но сега ще им се наложи да се разсеят, че се е произнесъл, иначе съвсем нагло ще стане газенето на закона.
20:41 28.03.2026
30 Тъпотата няма граници
21:01 28.03.2026
31 Те не се съобразяват с нищо
01:43 29.03.2026
32 Законът за ППДБврата в полето
Коментиран от #33
01:48 29.03.2026
33 Дент
До коментар #32 от "Законът за ППДБврата в полето":Точно написано,това е цялата истина,нека сега да твърдим КОЙ Е МАФИЯ,КОРУПЦИЯ В ОБЩИНИТЕ,ЛЪЖИТЕ ЗА СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР
10:51 29.03.2026
34 нормално
До коментар #9 от "Дориана":Сменяй успокоителните , че не знаеш вече на коя череша се клатиш .
11:07 29.03.2026