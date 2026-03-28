Новини
България »
София »
Доц. Иван Стойнев: Съдът на ЕС само тълкува, а не решава казуса "Гюров" по същество

28 Март, 2026 18:40 1 707 34

  • доц. иван стойнев-
  • съдът на ес-
  • андрей гюров-
  • съд

Генералният адвокат е част от Съда на Европейския съюз

Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Съдът на ЕС не решава делото по същество. Той не разглежда и не се произнася дали правилно или не Управителният съвет на БНБ е отстранил господин Гюров. Той тълкува разпоредбата на член 14.2 от Устава на Европейската централна банка с оглед на конкретната ситуация, възникнала в България - и по-специално дали хипотезите, пред които е изправен Върховният административен съд, попадат в обхвата на съществено нарушение, което да доведе до несъвместимост". Това заяви преподавателят в Юридически факултет на СУ „Св. Климент Охридски'' доц. Иван Стойнев в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS. По думите му след решението на Съда на ЕС предстои по казуса с Андрей Гюров да се произнесе и Върховният административен съд.

Припомняме, че преди дни беше оповестено становището на генералния адвокат на Съда на Европейския съюз по казуса, свързан с отстраняването на Гюров като подуправител на Българската народна банка. В документа беше посочено, че Законът за Българската народна банка не противоречи на Правото на ЕС по отношение на изискванията към членовете на националните банки, както и във връзка с основанията за тяхното освобождаване.

"Генералният адвокат е част от Съда на Европейския съюз. Неговата задача не е да подпомага една от страните. Той трябва да предостави на съда допълнително правно мнение, независимо от страните по спора, с оглед постановяването на окончателното решение. Функциите на неговите заключения са единствено консултативни. Тоест това е съдебен акт, който няма сила на присъдено нещо и няма правораздавателна стойност от гледна точка на решаването на правен спор или даването на задължително тълкуване", обясни експертът какъв е статутът на така наречения генерален адвокат към Съда на Европейския съюз.

Доцент Стойнев подчерта, че това дали съдът ще последва заключенията на генералния адвокат е нещо, което не може да бъде предсказано. "Няма никаква зависимост дали съдът ще ги следва или не", обясни той. И допълни, че не съществува нормативно определен срок, в който магистратите да постановят окончателното решение: "Стандартно процесът на вземане на решение след заключението на генералния адвокат е между три и шест месеца".

На въпрос, ако Андрей Гюров оттегли жалбата, с която оспорва отстраняването си като подуправител на БНБ, това ще прекрати ли производството пред Върховния административен съд доцентът обясни: "Доколкото съм запознат с делото на национално ниво, на базата на медийни публикации, всъщност жалбата е подадена от БНБ срещу решението на Административен съд София-град. Тук въпросът е: дали ако БНБ оттегли своята жалба, какви ще са последиците от този акт? Доколкото разбирам от публичната информация, вече има опити БНБ да предприеме подобно действие. В такъв случай делото се прекратява пред националната юрисдикция и Съдът на Европейския съюз няма да се произнесе с окончателно съдебно решение, тъй като отпада необходимостта да даде разяснение на националния съд как да реши делото". И допълни, че при подобна хипотеза въпросът с несъвместимостта на практика остава без решение.

Според Стойнев няма хипотеза, при която - дори ВАС да се произнесе, че е налице несъвместимост, да се оспорят актове, взети от Министерския съвет и лично от министър-председателя. "Имали сме подобни ситуации и при предходни служебни правителства. Практиката е ясна - доколкото действията към момента на извършването им са законосъобразни, няма основания за нищожност. Още повече, че тук е спорен въпросът дали отстраняването представлява само спиране на правомощията или изобщо прекратяване на правомощията му като подуправител на БНБ. Това е въпрос, който се решава на национално ниво", категоричен е доцентът.

Според Стойнев е важно да се отбележи, че правото на ЕС не забранява автоматично участието на подуправител в дружество, стига да няма конфликт на интереси. Ключовият въпрос по думите му е дали такъв конфликт е налице и дали е била дадена възможност той да бъде отстранен. "Един от проблемите в случая е, че е действано автоматично - установяването на определен факт е довело директно до извод за несъвместимост, без да се даде възможност за реакция", подчерта той.

И изрази мнение, че от гледна точка на българското право "качеството подуправител на БНБ възниква с акта на Народното събрание, с който лицето е избрано". "И се прекратява от същия орган. Следователно, към момента на назначаването си Андрей Гюров формално е бил подуправител, макар и в неплатен отпуск", заяви той.

И беше категоричен, че становището на генералния адвокат на Съда на Европейския съюз не дава юридическо основание на президента да назначи нов премиер. "Това е консултативно заключение без обвързваща сила. То не поражда правни последици. Политически решения могат да бъдат взети, но съществува риск, ако съдът постанови различно решение впоследствие. Това становище е част от процеса и дава насоки, но не обвързва институциите", изтъкна той.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Като не ни изнася е тълкователно,

    33 8 Отговор
    когато ни е угодно е задължително. Скапани лицемерни боклуци.

    18:41 28.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    27 28 Отговор
    Незаконен премиер и правителство водят до незаконни избори.

    18:42 28.03.2026

  • 3 ЕС е никой

    10 21 Отговор
    ЕС не може да се меси във вътрешната политика на страната, така казваха по времето на масовите протести срещу Боко Тиквата и Гешев.

    Коментиран от #10

    18:42 28.03.2026

  • 4 оня с питон.я

    24 17 Отговор
    За фашистите от ппдб законите са тоалетна хартия. Затова не трябва да помирисват власт.

    18:42 28.03.2026

  • 5 Митко Галата

    21 11 Отговор
    Не законен е Сарафов и Магнитски.

    Коментиран от #22

    18:43 28.03.2026

  • 6 Данко Харсъзина

    17 19 Отговор
    Гюро е менте Премиер на менте дърава. Нема такава държава.

    18:47 28.03.2026

  • 7 Пепеец

    15 6 Отговор
    Законът е за другите! За нас привилегийки!
    Най-добри сме и ще вземем 240 депутати!

    18:54 28.03.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    10 5 Отговор
    Айде оправдания сега

    18:54 28.03.2026

  • 9 Дориана

    17 20 Отговор
    Това е точно така , Борисов, Пеевски и Слави Трифонов се изложиха тотално с неистовите си атаки срещу Служебното правителство още от първия ден. То не бяха доноси от типа на клюки, нападки срещу неудобните министри, които ги застрашават да разкрият корупционните им сделки , то не беше агресия чак до истерия, че властта и фалшифицирането на изборите им се изплъзва.

    Коментиран от #15, #17, #19, #34

    18:55 28.03.2026

  • 10 4567

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "ЕС е никой":

    Къде го му това?

    18:56 28.03.2026

  • 11 Дапитам

    15 9 Отговор
    Кой освободи Гюров от поста подуправител на БНБ?Изобщо беше ли такъв,и колко време?

    18:58 28.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Президентката Йотова,

    13 13 Отговор
    която падна на коляно и целуна ръка на чужд духовен водач на вражеска държава и не е полагала клетва като президент, назначи премиер, който е уволнен от поста си в , БНБ, само защото е угодно на ментора й Радев, който е назначен с благословията на същата вражеска държава!

    Коментиран от #21

    19:14 28.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 коментар

    9 6 Отговор
    Колко са умни ж ъ л т о п а ве т ни те ка лин ки

    19:21 28.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Тома

    9 5 Отговор
    Щом съда на ЕС разрешава депутати със закона магнитски за пране на пари да са в парламента на България значи всичко е точно.

    Коментиран от #24

    19:27 28.03.2026

  • 19 Ъпсурд

    5 3 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    Пак ли ръсиш измислени долнопробни глупотевини , или така ти наредиха пак от Пипа и Прибира ???

    19:29 28.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Да сме точни

    9 3 Отговор

    До коментар #14 от "Президентката Йотова,":

    Имаш предивид - Румен Боташ Крадев?

    19:38 28.03.2026

  • 22 Дент

    5 3 Отговор

    До коментар #5 от "Митко Галата":

    Да де незакони са,но и Гюров,Киро като министър прз 20та год(двойно гражданство),но за едни незаконността е законност,кво толкова,другите са мафия!

    19:41 28.03.2026

  • 23 Мдаа

    5 6 Отговор
    Щом Боко, Шиши и Дългуча цвилят от сутрин до вечер, значи всичко е наред.

    19:41 28.03.2026

  • 24 Дент

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Тома":

    Глупости!

    19:43 28.03.2026

  • 25 батвесо

    4 2 Отговор
    Като ви казвах да сложим Мария Филипова за премиер, че изглежда най-добре от всичките, никой не ме подкрепи...

    20:06 28.03.2026

  • 26 ПП ли?

    4 2 Отговор
    ШАРЛАТАНИ!

    20:07 28.03.2026

  • 27 Доц. Стойнев

    7 3 Отговор
    Доц. Стойнев беше кандидата на ППДБ за омбудсман. Това мисля е достатъчно, за да разберем защо доцента е на мнение, че решението е тълкувателно и Гюров е перфектен за служебен премиер.

    Коментиран от #28

    20:29 28.03.2026

  • 28 Тролеи,

    3 2 Отговор

    До коментар #27 от "Доц. Стойнев":

    Що не коментирате въпроси, по които сте компетентни?

    20:33 28.03.2026

  • 29 така, така

    6 2 Отговор
    И какво излезе, Гюров е правилно отстранен, което автоматично го прави нелегитимен като премиер (не заема длъжност от домовата книга).
    Смях!
    Сега чакаме гаврата с правото, която да измие срама с назначаването му. Един вид, и вълкът сит и агнето цяло.
    Да, ама не. Целия този цирк ни го забъркаха Герб, ПП ДБ и феномена. Ако нямаше домова книга, нямаше да го има и този резил. Но тогава, как тия да контролират служебните кабинети?!
    Сега позора ще го отнесе ПП ДБ, че Гюров е тяхно чадо. Тия от ПП ДБ не престанаха да мислят, че за тях нито един закон в България не се отнася. Тоя Гюров дори оставката от банката я подаде със закъснение, та му замитаха просто.тията. Обаче с тоя казус, съвсем ще го потулват.
    Визираха Съда на Европейския съюз, за да се оправдават с него, но сега ще им се наложи да се разсеят, че се е произнесъл, иначе съвсем нагло ще стане газенето на закона.

    20:41 28.03.2026

  • 30 Тъпотата няма граници

    7 3 Отговор
    Малоумието продължава. Оставките на Йотова и Гюров предстоят.

    21:01 28.03.2026

  • 31 Те не се съобразяват с нищо

    3 1 Отговор
    Въпросът за легитимността на Гюров е не само правен, но и морален. Редно беше Йотова да не назначава Гюров за премиев, докато се решава неговият случай. Но явно, тази категория е чужда и на двамата. Изриза, "кучето си лае, но керванът си върви".

    01:43 29.03.2026

  • 32 Законът за ППДБврата в полето

    3 1 Отговор
    Зощо винаги се налага, хора на ППДБ и техните юристи, заедно с тяхното МВР, да се промушват през иглени уши, за да замазват закононарушения? Да припомня как бе назначен Кирил Петков и фалшифицираните от Лена Бориславова подписи. Разследваният от евпопейския съд Никола Минчев и др.

    Коментиран от #33

    01:48 29.03.2026

  • 33 Дент

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Законът за ППДБврата в полето":

    Точно написано,това е цялата истина,нека сега да твърдим КОЙ Е МАФИЯ,КОРУПЦИЯ В ОБЩИНИТЕ,ЛЪЖИТЕ ЗА СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР

    10:51 29.03.2026

  • 34 нормално

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    Сменяй успокоителните , че не знаеш вече на коя череша се клатиш .

    11:07 29.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове