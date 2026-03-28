Александър Николов: За 3 месеца петролът може да поевтинее до 80 долара за барел
Александър Николов: За 3 месеца петролът може да поевтинее до 80 долара за барел

28 Март, 2026 20:01 1 587 20

Намаляването на акциза и отлагането на тол таксите могат частично да потиснат повишаването на цените на храните

Александър Николов: За 3 месеца петролът може да поевтинее до 80 долара за барел - 1
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Цените на горивата зависят от международния конфликт и глобалните пазари. Най-оптимистичен е сценарият цените да се върнат на около 80 долара за барел в рамките на 3 месеца, след установяване на стабилна рамка за разбирателство между воюващите държави. Това каза бившият енергиен министър Александър Николов в студиото на „Офанзива с Любо Огнянов“.

Николов предупреждава, че изходът на конфликта ще предопредели дали дългосрочно ще се увеличат разходите за транспорт и дали ще се усложнят веригите за доставки.

Той разкритикува забавянето на действията на служебния кабинет: „Най-големият проблем е, че се загуби много време, като се убеждаваше обществото, че всичко е наред. Бавенето създава проблеми в управлението на енергийния сектор“, коментира още той.

Николов обясни, че намаляването на акциза и отлагането на тол таксите могат частично да потиснат повишаването на цените на храните, но ефектът е ограничен заради голямото количество международен транспорт, което използва българската мрежа, и което не се компенсира ефективно в бюджета. „Печелят директните конкуренти от други държави, а българските компании остават с ограничена полза“, смята експертът.

Той коментира част от пакета от компенсации за общо 100 милиона евро, обявен от правителството. Според него, въпросът дали мерките са добре балансирани не е еднозначен. „Добра ли е тази мярка? Много черно-бял въпрос. Но за мен не е навременна“, обясни Николов.

Той подчерта, че основен проблем е източникът на средствата. „Ако се прави паралел с 2022 година, тогава системата генерираше средства сама, без да натоварва държавния бюджет и без нужда от увеличаване на дълг. Сега това не е факт“, смята Николов. Според него правилното прилагане на подобни мерки е възможно, само ако базовите ресурси са подсигурени, конкурентността е запазена и мощностите работят на пълен капацитет, което към момента липсва.

Николов коментира и възможността средствата да дойдат от повишените приходи на държавните дружества. Той отбеляза, че спирането на износа от българските рафинерии води до драстично намаляване на техните приходи, особено при пазар с високо търсене и високи цени, включително от съседни държави. „Това е неизползван буфер, който вместо да се реализира приходи, води до бъдеща задлъжнялост“, отбеляза експертът.

Въпросът дали ограничаването на износа защитава българските потребители, според Николов, има своето обяснение. Цените на горивата в България са по-ниски от тези в съседните страни и Германия. Основните причини са наличието на собствен производствен капацитет и ниските нива на акцизи и ДДС в сравнение с останалите държави от ЕС. „Защитата на вътрешния пазар може да е ефективна, когато става въпрос за вътрешна консумация, а не за износ. Крайно време е тези, които говорят за позитивни мерки за икономиката, да разберат разликата между вътрешна консумация и износ, защото не е особено сложно“, призова Николов.

Бившият енергиен министър коментира и друга част от мерките, обявени от Трайчо Трайков за подпомагане на енергийната индустрия. Според новия механизъм, тези компании могат да получат помощ до 50% при цени над 63 евро за мегаватчас, докато за останалите ценовата граница е 122 евро. Николов определя тази стъпка като „прекалено щедра“, но набляга на няколко ключови проблема: „Не е ясно дали системата разполага с необходимите средства за подпомагане. Не е посочено кои индустрии и на какви условия ще се подпомагат, нито има критерии за енергийна ефективност“. И подчертава, че целта трябва да е избягване на „раздаване на пари на калпак“.

Според Александър Николов светът е в процес на сериозно геоикономическо пренареждане, което ще има най-тежки последици за Европа. Основният риск пред европейската икономика за него е комбинацията от високи енергийни цени и спад в индустриалната активност. Според Николов най-вероятният сценарий не е просто рецесия, а стагфлация - съчетание от слаб растеж и висока инфлация.

Особено уязвими са „двигателите“ на европейската икономика – големите индустриални държави. В същото време той посочи, че Централна и Източна Европа може да играе стабилизираща роля, благодарение на по-гъвкави търговски връзки и по-добра адаптивност към новите условия.

Николов акцентира, че фокусът върху петрола е недостатъчен - също толкова важно е какво се случва с природния газ.

Николов акцентира на връзката между енергетиката и земеделието. Той обясни, че природният газ е основна суровина за производството на азотни торове, а нарушенията в доставките и високите цени водят до рязко поскъпване на торовете.

По думите му ограниченията върху износа от страна на Русия допълнително засилват този ефект. В резултат на това земеделските производители ще бъдат принудени да намалят използваните количества торове.

Николов предупреждава, че това ще се усети осезаемо още в рамките на следващите няколко месеца, като храните в Европа и близките региони ще поскъпнат значително спрямо предходната година. Възможностите за компенсиране чрез алтернативни доставки на суровини и храни остават ограничени. Според Николов диверсификацията е трудна и изисква време, което липсва в настоящата ситуация.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ще ти поевтинее мозъка на тебе

    15 1 Отговор
    стига дрънка глупости в българия петрола се влияе само когато поскъпва и то на същия ден не чакат да дойдат доставките с новите цени…

    20:05 28.03.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    5 1 Отговор
    Стига с тези торове. Ядем отрова.

    20:06 28.03.2026

  • 3 Да,бе

    15 2 Отговор
    И 5 долара за барел да е цената по световните борси у нас цените не падат...Цените на всичко друго.

    Коментиран от #16

    20:07 28.03.2026

  • 4 А дано, ама надали

    4 2 Отговор
    Напълно е възможно действията на САЩ, Китай и РФ да са добре координирани. Израел, Турция и някои други страни се възползват от ситуацията, а ЕС и Украйна духат супата.

    20:08 28.03.2026

  • 5 Капитан Крийч

    6 0 Отговор
    Няма страшно. Ше ядете ушите на Бойко и Коки.

    20:10 28.03.2026

  • 6 Яшар

    6 1 Отговор
    Моите уважения ..но хич не ходи на хора който нямат почти никаква история и традиции в добива и ценообразуването на петрол и газ да правят анализи каквито и да е ...Атовете като Опек,Пекин ,Индия и Русия (най силният играч) може от едно здрависване или не ,да спекулират така цената че на нас ум да ни зайтде както и става

    20:10 28.03.2026

  • 7 Може да поевтинее

    11 1 Отговор
    И моята баба пенсионерка може да стане 18-годишна ама,........ Кога цъфнат налъмите.
    Нека да видим до 3 месеца кой кого и дали ще свърши конфликта а след това да бабуваме на боб

    20:11 28.03.2026

  • 8 Тоя

    5 1 Отговор
    и той се разумувал в сферата на "тука има , тука нема" !

    20:12 28.03.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 1 Отговор
    Петролът може да поевтинее , но бензинът и хляба у нас едва ли ❗

    20:22 28.03.2026

  • 10 Ами сега

    0 3 Отговор
    Сделкаджиите ни плашиха, че петролът ще досгигне космически цени, а кво стана сега, щял да поевтинее.

    20:41 28.03.2026

  • 11 Може и да поевтинее

    6 1 Отговор
    Но по-скоро ще поскъпне с $80, може и с повече.

    20:45 28.03.2026

  • 12 хах

    9 1 Отговор
    В Индия, Египет, Австралия, Филипини няма гориво на бензиностанциите. Не става въпрос за цена. НЯМА гориво. Тоя какво ни баламосва.

    Коментиран от #13

    20:52 28.03.2026

  • 13 таксиджия 🚖

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "хах":

    Точно така! Това е координирана атака на ОПЕК. Вярно сме в третата световна война.

    21:30 28.03.2026

  • 14 бгполитик

    2 0 Отговор
    ВДИГАМЕ ЦЕНИТЕ!!!

    21:53 28.03.2026

  • 15 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Акцизът,който лапа държавата формира до 60% от цената на горивата и после като удариш и ДДС 20% по бензиностанциите става весело за шофьорите,но не и за фирмите,които си връщат тия 20%.
    Направете бензина 1€ ,а дизела 3€ и ще има равнопоставеност ,че и по-малко сажди

    22:17 28.03.2026

  • 16 КЗББ и ДП

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Да,бе":

    Туй момче,му обяснете кой ще храни държавната ясла?

    23:24 28.03.2026

  • 17 Смешен...

    3 0 Отговор
    ...по-смешен -> подлога!

    00:01 29.03.2026

  • 18 Тома Неверни

    2 0 Отговор
    Александър Николов: За 3 месеца петролът може да поевтинее до 80 долара за барел.
    Може и да може, ама не вярвам.

    01:20 29.03.2026

  • 19 Крум

    1 0 Отговор
    Този идиот на коя планета живее!?Вероятно ще стигне 130-140 долара...80 долара само по спомен ...и такива са били министрите експерти...!?

    07:05 29.03.2026

  • 20 И тоя

    1 0 Отговор
    фъфли едно и също ама по незнайни причини стана медиен любимец

    12:31 29.03.2026

