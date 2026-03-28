Новини
България »
София »
Бизнесът: 100 млн. евро държавна помощ за всички сектори е крайно недостатъчна

28 Март, 2026 20:22 1 110 34

  • бизнес-
  • криза-
  • войната в иран-
  • скъпотия-
  • горива-
  • цени-
  • бензин-
  • дизел

Условията на ББР са по-рестриктивни дори от тези на някои търговски банки

Снимка: бТВ
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Не е ясно конкретно каква помощ ще получи бизнесът от обявената държавна помощ в размер на 100 млн. евро заради скока в цените на горивата. Около тази теза се обединиха браншови организации в „Тази събота и неделя“.

„Казва се: „Ще бъдат осигурени средства за извънградските превози“, но не е ясно какъв ще бъде размерът на тези средства. Не стана ясно дали тези средства ще бъдат предоставени на всички автобусни линии в страната, защото в момента се субсидират само част от тях. Ще бъдат ли субсидирани всички населени места, всички транспортни връзки? Не става ясно какво ще правим с ученическите превози“, каза председателят на Конфедерацията на автобусните превозвачи Магдалена Милтенова.

Тя обясни, че са се срещнали с представители на кабинета, но по време на разговорите не е съобщена конкретика. Тя беше категорична, че 100 млн. евро за всички сектори са крайно недостатъчни.

Председателят на Асоциацията на млекопреработвателите Димитър Зоров коментира, че е получил десетки обаждания, че се създава впечатление в обществото, че подпомаганите земеделци и животновъди ще получат държавна помощ, за да могат хората в магазините да купуват евтини храни.

„Този акциз, за който беше съобщено, че е допълнителна мярка, не е допълнителна. Тези 100 млн. браншът получава повече от 17 г. като преотстъпен данък. И това работи в повечето европейски страни. Демек – нищо ново. Никъде няма компенсации за торове. Ние правим нещо и сме си заровили главата като щраус в пясъка. В съседна Гърция дават веднага 15% помощ заради цената на торовете, защото те поскъпнаха с 40%“, каза Зоров.

По думите му при срещата с премиера не е имало представител от неговия бранш. Там обаче са присъствали представители на туристическия сектор, които са представили различни решения. Изпълнителният директор на Националния борд по туризъм Полина Карастоянова коментира, че след COVID кризата туристическият бранш се намира почти в постоянна криза.

„Противодействията на липсата на ликвидност не са кредити, защото средният, малкият и микробизнесът не могат да поемат повече кредити и изплащане на повече задължения. Условията на ББР са по-рестриктивни дори от тези на някои търговски банки. Ако трябва да подпомогнем ресторантьорския и хотелиерския бранш, е необходимо: диференцирана ставка по ДДС за туристическия бизнес. България е единствената страна в еврозоната, която не прилага тази диференцирана ставка. Тя не е инструмент за по-ниски цени, а инструмент бизнесът да оцелее“, посочи още тя.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    26 0 Отговор
    Те и 100 милиарда няма да им стигат нали ‼️

    20:24 28.03.2026

  • 2 Боко Престъпникът

    19 2 Отговор
    Важното е да има за сектор "Чекмедже".

    20:24 28.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 хаха

    24 0 Отговор
    Никаква "помощ" за тези балканско-ориенталски цигойнъри.

    И 100 млрд да им бяха дали, пак същото щяха да дрънкат. А къде е онова кухоглаво г0мн0 Алиш3беков а? И той да врещи малко по макакски...

    20:25 28.03.2026

  • 5 Само лаладжий

    17 0 Отговор
    Нема кой да бачка!

    20:27 28.03.2026

  • 6 Овчар

    13 1 Отговор
    Трябват ли ви още пари за унищожаване на овцевъдството в България, че ушким овцете биле болни?
    Същото както ви трябваха повече парички, за унищожаване на хората - овцете, че ужким биле болни от ковид!

    20:28 28.03.2026

  • 7 Пич

    25 0 Отговор
    Какво нахалство !!! Бедният човек ще издържа богатият бизнес !!! Защото кретените политици нямат собствени пари за да издържат каквото и да е!!! Това са народните пари, от вашите данъци!!! Но за вас няма, за бизнеса има !!! Защото отново ще крадат!!! Бизнеса ще разписва, че е получил три лева помощи, ще вземе един, а два ще пълнят джобовете на политическите ни айдуци !!! Затова не спира тази помощ, която уж беше само за ковид времето. Услади им се и тази кражба!!!

    20:28 28.03.2026

  • 8 С помощ

    12 0 Отговор
    И без помощ българската и европейската и световната икономика отива по дяволите на 101% съвет НЕ дръжте пари в банки ако имате такива

    20:29 28.03.2026

  • 9 бизнесът

    19 0 Отговор
    заслужава затвор а не пари

    20:31 28.03.2026

  • 10 Комунистически ценности

    16 2 Отговор
    ГЛОБАЛНАТА ИКОНОМИКА ДЕМИСТИФИЦИРАНА

    БЪЛГАРСКА КОРПОРАЦИЯ: Имате 2 крави. Правиш си Българско Кисело мляко и Сирене. Идват Руснаци, правят социализъм и ви ги вкават в колхоза. Чакаш на опашка за Мляко. Отиваш в къщи и си правиш сам Кисело Мляко и Сирене. Идва капитализъм и комунистите стават собственици на колхозите и от кравите, овцете и козите не остава нищо!

    Коментиран от #13, #20

    20:33 28.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 тиквите:и ние сме хора чекмеджета празни

    6 4 Отговор
    20:39 28.03.2026

  • 13 Вярно е

    9 0 Отговор

    До коментар #10 от "Комунистически ценности":

    Това е картинката в България.За съжаление не се вижда светлина в тунела

    20:39 28.03.2026

  • 14 мръсни гадини

    20 0 Отговор
    А помощ за хората които работят и плащят данъци на тази държава?
    За тях ще има ли помощ мръсници?
    Или те боклуци и са длъжни да ви вадят заплятите и бонусите?

    20:41 28.03.2026

  • 15 Ъхъ!!!

    17 0 Отговор
    Сигурен съм, че ако "българския бизнес" си продаде Бентлитата, Майбасите и вилите в Дубай, Гърция, Испания ще събере мно-о-ого повече от тия 100 милиона! Милиарди ще бъдат. И ми е интересно защо украинския бизнес, който не получава готови пари нито от държавата, нито от ЕС продължава да си работи във военна обстановка и не пищи за пари!?

    20:42 28.03.2026

  • 16 Факти

    13 0 Отговор
    Няма нужда от помощи за бизнеса. То ако се субсидира с пари от данъкоплатеца, не е бизнес а държавна институция. Кат фалира бизнеса да дават пари на безработните.

    20:43 28.03.2026

  • 17 ха ха

    9 0 Отговор
    пак са на яслата

    20:43 28.03.2026

  • 18 Жан Бойко

    12 0 Отговор
    Да какво са 100 милиона , направо 100 милиарда да раздават ... викайте бачкатори от Азия и само ще щрака съсъ пръсти - днес 100 милиона , утре 200 .
    Като стр тръгнали да компенсирате милионерите защо не компенсирате и хората за високите цени на доматите , за скъпото агнешко , за безумните цени на парното ...

    20:43 28.03.2026

  • 19 Гюров

    4 2 Отговор
    Да не забравите че ми е обещано да ръководя ББР след изборите :)!

    20:45 28.03.2026

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 4 Отговор

    До коментар #10 от "Комунистически ценности":

    Трудно е да повярваш, но
    при льошия комунизъм караха млякото преди да отвори магазина и го оставяха пред вратата❗
    Ние оставяхме 22 СТОТИНКИ и си взимахме бурканче кисело мляко‼️
    Днес колко струва млякото и дали някой би оставил пари, ако знае че никой не го гледа ❓

    20:47 28.03.2026

  • 21 Магазинерка

    1 0 Отговор
    Съвременен Бизнес:
    Пещо стои на опашка да плати в магазина
    но Магазинерката изведнъж става и вика:
    Цените са много високи!
    Той каза Стой! Искам да платя!
    Тя каза Хвани ме, ако можеш!
    Той извика:
    Ще взривя всички мостове
    по пътя ти!
    А тя:
    Кой е успял да изтръгне
    лъчите на слънцето?
    Toй изкрещя:
    Ще запратя стрели
    от най-безсрамните си сънища подире ти!
    Тя се усмихна:
    Нима може праведният да сплаши с безсрамие грешница?
    Той се задъха:
    Не бягай... само косата ти може да стопли
    вледенения дъх на мечтите ми!
    Тя се изсмя:
    А не умират ли мечтите, щом ги докоснем на живо?
    Той промълви:
    Ще те отровя с безразличие!
    А тя извика:
    Тогава ще ме възкресиш до себе си,пречистена,
    като платиш в магазина!
    И тя легна на касата гoла!

    20:47 28.03.2026

  • 22 Четете и се учете

    5 1 Отговор
    Парада на срама

    С Маркс и Ленин партия ръце си кървави умива, и 70 години Родината затрива.
    Органите на терора родиха СДС-та, ДПС-та, НДСВ-та, ГЕРБ, все отбор ченгета.
    Комунисти и мутрета с пара народна банки правят, източват ги и пак отварят.
    В кочината болшевишка старите ги с глад затриват, а младите навън натирват.

    20:50 28.03.2026

  • 23 Тома

    8 0 Отговор
    За бизнеса 10% данък и помощи от държавата а за народа калъфка.

    Коментиран от #27

    20:58 28.03.2026

  • 24 Един ден

    5 0 Отговор
    Един ден Аугусто Пиночет говорил пред народа:
    - Тайната на добрия живот в страната е проста, - започва диктатирът.
    Тълпата погледнала към него с интерес.
    - Усилен труд....
    Няколко стотин души напуснали площада.
    - Спазване на закона....
    Отново стотици напуснали площада.
    - И без комунизъм! - завършил Аугусто, чакайки повече хора да напуснат този път. Но никой не си тръгва? - попитал Пиночет.
    - Току - що казах: "Никакъв комунизъм!". Нима няма ни един комунист сред събраните?
    Чува се глас от тълпата:
    - Всички комунисти си тръгнаха още след думите за работа и спазване на законите!

    20:58 28.03.2026

  • 25 Икономически инсулин

    2 3 Отговор
    Държавите трябва да осигурят на бизнеса и хората евтина енергия, т.е да развият достъпни зелени технологии, които да понижат инфлацията. Нека направим сравнение с един биологичен организъм - при него ролята на инфлацията се изпълнява от кръвната захар. Ако кръвната захар се повиши прекомерно, хранителните вещества не могат да се усвоят от клетките на организма и те гладуват. Ако инфлацията в икономическия организъм се повиши прекомерно, стоките и услугите стават недостъпни за потребителите. Билогичният организъм смъква нивото на кръвната захар чрез хормона инсулин. Сега държавите трябва да открият икономическия еквивалент на инсулина, който да смъкне инфлацията, предизвикана от енергийната криза, и това, според мен, са технологии за достъпна зелена енергия. Усилията на държавите в близките години следва да са насочени в тази посока.

    20:59 28.03.2026

  • 26 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 2 Отговор
    Този нелегитимен премиер нищо не може да решава

    21:00 28.03.2026

  • 27 Караджата

    1 2 Отговор

    До коментар #23 от "Тома":

    Тази мантра за 10% данък го разправяй на децата

    21:03 28.03.2026

  • 28 Да фалират

    5 1 Отговор
    като не могат да управляват бизнеса си в кризистния ситуации !

    Коментиран от #29

    21:07 28.03.2026

  • 29 Караджата

    0 5 Отговор

    До коментар #28 от "Да фалират":

    Няма да фалират а ще вдигнат цените и ще виеш от глад бе пр0ш.ляк

    Коментиран от #31, #33

    21:09 28.03.2026

  • 30 Нито стотинка

    4 1 Отговор
    за тези кожодери наричащи се"бизнес"!Тези пладнешки разбойници ни свалят по десет кожи от гърбовете,и с цялата си наглост искат пари и от държавата!

    21:29 28.03.2026

  • 31 Те цените

    5 0 Отговор

    До коментар #29 от "Караджата":

    така или иначе ги вдигат,за да не работят на загуба,но не е нормално да цоцат и от държавата! А колкото до фалитите,ами който не става да фалира,света няма да свърши от това!

    21:32 28.03.2026

  • 32 койдазнай

    7 0 Отговор
    Помощта трябва да нула. По точно нула евро. Цената на горивата се е вигнала с 20% и всеки да се оправя както може. А да се раздават пари на наши хора, само прави богатите по-богати, а бедните по-бедни.
    За тия помощи наро да е казал "Болен здрав носи "

    21:37 28.03.2026

  • 33 Е,те си ги вдигат цените постоянно

    4 0 Отговор

    До коментар #29 от "Караджата":

    Пък не сме загинали.

    21:40 28.03.2026

  • 34 това е начин за краденеот държавата

    3 0 Отговор
    по начинана подпомагане в бг , е куче влачи ,а диря няма.Така тези бюроклатите крадат с подставени лица в частния сектор държавата.Трябва отстъпките да са такива ,че да не се вадят пари , а да са от бъдещи постъпления в хазната!

    00:09 29.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове