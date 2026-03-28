Бизнесът: 100 млн. евро държавна помощ за всички сектори е крайно недостатъчна

Не е ясно конкретно каква помощ ще получи бизнесът от обявената държавна помощ в размер на 100 млн. евро заради скока в цените на горивата. Около тази теза се обединиха браншови организации в „Тази събота и неделя“.
„Казва се: „Ще бъдат осигурени средства за извънградските превози“, но не е ясно какъв ще бъде размерът на тези средства. Не стана ясно дали тези средства ще бъдат предоставени на всички автобусни линии в страната, защото в момента се субсидират само част от тях. Ще бъдат ли субсидирани всички населени места, всички транспортни връзки? Не става ясно какво ще правим с ученическите превози“, каза председателят на Конфедерацията на автобусните превозвачи Магдалена Милтенова.
Тя обясни, че са се срещнали с представители на кабинета, но по време на разговорите не е съобщена конкретика. Тя беше категорична, че 100 млн. евро за всички сектори са крайно недостатъчни.
Председателят на Асоциацията на млекопреработвателите Димитър Зоров коментира, че е получил десетки обаждания, че се създава впечатление в обществото, че подпомаганите земеделци и животновъди ще получат държавна помощ, за да могат хората в магазините да купуват евтини храни.
„Този акциз, за който беше съобщено, че е допълнителна мярка, не е допълнителна. Тези 100 млн. браншът получава повече от 17 г. като преотстъпен данък. И това работи в повечето европейски страни. Демек – нищо ново. Никъде няма компенсации за торове. Ние правим нещо и сме си заровили главата като щраус в пясъка. В съседна Гърция дават веднага 15% помощ заради цената на торовете, защото те поскъпнаха с 40%“, каза Зоров.
По думите му при срещата с премиера не е имало представител от неговия бранш. Там обаче са присъствали представители на туристическия сектор, които са представили различни решения. Изпълнителният директор на Националния борд по туризъм Полина Карастоянова коментира, че след COVID кризата туристическият бранш се намира почти в постоянна криза.
„Противодействията на липсата на ликвидност не са кредити, защото средният, малкият и микробизнесът не могат да поемат повече кредити и изплащане на повече задължения. Условията на ББР са по-рестриктивни дори от тези на някои търговски банки. Ако трябва да подпомогнем ресторантьорския и хотелиерския бранш, е необходимо: диференцирана ставка по ДДС за туристическия бизнес. България е единствената страна в еврозоната, която не прилага тази диференцирана ставка. Тя не е инструмент за по-ниски цени, а инструмент бизнесът да оцелее“, посочи още тя.
