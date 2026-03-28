ВАС спря достъпа на МВР до тол камерите
28 Март, 2026 20:28 11 171 59

Съдебният акт не е окончателен

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Върховният административен съд (ВАС) обяви за нищожни текстовете, които позволяват на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) да предоставя данни на Министерството на вътрешните работи (МВР) за цели извън контрола върху пътните такси. Магистратите постановиха, че пътната агенция има законово право да споделя информация с полицията единствено относно плащането на винетки и тол такси, предаде БГНЕС.

Съдът се произнесе по жалба срещу член 8 и Приложение № 2 от Инструкция № РД-02-21-1 от 2020 година. Според решението на магистратите, тези разпоредби са издадени от некомпетентни органи. Към момента на приемането на документа, действащият закон е регламентирал обмен на данни между двете институции строго и само за целите на тол контрола, но не и за проследяване на други нарушения.

С оспорените разпоредби на практика е бил осигурен достъп на МВР до данните за всички преминали превозни средства, което излиза извън законовата делегация. ВАС подчертава, че тази информация може да доведе до лесно идентифициране на собствениците и водачите на автомобилите. Това превръща процеса в неправомерно обработване на лични данни.

Освен липсата на материална компетентност, върховните съдии установяват и съществени нарушения при самото приемане на инструкцията. Сред констатираните пропуски са недостатъчен анализ за съответствие с европейското право, липса на задължителната оценка на въздействието върху защитата на личните данни, както и непълно провеждане на обществените консултации.

Решението създава възможност за гражданите да търсят правата си и да изискват изтриване на неправомерно обработените им лични данни. Съдебният акт не е окончателен.


  • 1 хаха

    146 14 Отговор
    Браво! Ушев да го д.уфа под вода!

    20:30 28.03.2026

  • 2 идеята е да лъжат

    86 5 Отговор
    шофьорите с тази лъжа и да ги глобят че вече не превишават

    Коментиран от #5

    20:30 28.03.2026

  • 3 Гражданин

    86 18 Отговор
    За това бандитите ще си развяват койрука,защото съда иска подкупи от тях.

    20:33 28.03.2026

  • 4 Шести

    149 3 Отговор
    Всичко е Биг Брадър само,че на тези камери не се виждат само обикновените хора,а и безсмъртните ни политици, и бизнесмени с лъскавите джипове и лимузини на къде пътуват и с каква превишена скорост и с кого

    20:41 28.03.2026

  • 5 Гост

    97 8 Отговор

    До коментар #2 от "идеята е да лъжат":

    Не могат да те глобят по данни от тол камерите! Няма закон по който да го направят! Всичко е прах в очите, безсилни са! А, и некомпетентни!

    Коментиран от #15, #21

    20:46 28.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Поздравления за магистратите

    83 9 Отговор
    Рекета с камери в тази държава минава всякакви граници. Хвърлят се милиони за да богатеят обикновени хора и да се рекетира населението!

    Коментиран от #13

    20:51 28.03.2026

  • 8 Тома

    104 2 Отговор
    Най печелившия бизнес на държавата са глобите.

    Коментиран от #59

    20:51 28.03.2026

  • 9 А СЯ ПРАСЕТА

    71 20 Отговор
    ГЛОБЕНИТЕ ДА ВИ ПОТЪРСЯТ СМЕТКА НА 19.04.2026г. СГЛОБКА ЧАО ЛЕТЕЦА СЕ ЗАДАВА.

    20:53 28.03.2026

  • 10 мвр

    38 3 Отговор
    е опг и апи са опг с камери по пътища съвсем не само с тол такси, а решението на вас е кьорфишек също, щом не е окончателно....

    Коментиран от #26

    20:55 28.03.2026

  • 11 Време е да търкат наровете калинките.

    67 5 Отговор
    Сега трябва да се потърси отговорност на тези некомпетентни органи които са издали тези разпоредби!

    20:57 28.03.2026

  • 12 боико борисоф

    47 5 Отговор
    всички глоби трябва да се обжалват наи малко ще допринесе за късното им събиране и объркване в плановете им за

    20:58 28.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ха-ха

    74 9 Отговор
    МВР с тези електронни фишове стават за смях.Може ли в един и същи ден,един и същи час на АМ Хемус да получавам два фиша през 5 минути.Това ли измислиха милиционерите с по пет бона заплати.

    Коментиран от #20

    21:02 28.03.2026

  • 15 бедна

    22 1 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    ти фантазия какво друго могат, г- н въздухарски....

    21:03 28.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Хипотетично

    28 0 Отговор
    С инструкция закон не се променя или допълва. Инструкциите са за прилагането на закона.

    21:04 28.03.2026

  • 18 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    46 10 Отговор
    Магистратите май много се притесняват, че тези камери
    ще ги снимат да карат с превишена скорост, без колани, говорещи по телефоните и т.н.

    Коментиран от #43

    21:04 28.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ЛОШО е

    15 22 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    ТРЕПЕТЕ се като кучета....с 200

    21:11 28.03.2026

  • 22 Дзак

    14 2 Отговор
    Кандидат мутрата остава ли с достъп!

    21:14 28.03.2026

  • 23 Гост

    37 6 Отговор
    Фарс, в България няма правосъдие, няма магистрати, има само инсталирани Калинки, които са редко неграмотни, съдебната власт има нужда от разпускане, защото е ненужна, само вреди, отколокото да е "съдебна власт"!😊

    21:21 28.03.2026

  • 24 Българин

    21 6 Отговор
    Значи таки получава пълна информация от камерите, а МВР няма право.
    Правова държава, спор няма!

    21:40 28.03.2026

  • 25 КАТ аванта

    43 5 Отговор
    И ко прайм с глобите за средна скорост от толкамерки, ммм?

    Коментиран от #55

    21:45 28.03.2026

  • 26 Ама

    25 1 Отговор

    До коментар #10 от "мвр":

    Все пак, обърнахте ли внимание на едната незначителна подробност, че решението на съда не е "окончателно", утре ще го въведат поголовното демократично следене и глобяване "окончателно"...

    21:48 28.03.2026

  • 27 Дедо

    68 2 Отговор
    Толкова десетки хиляди камери , толкова спец служби , толкова много полицаи над 60 хиляди и въпреки всичко не могат да намерят къде е прокурорския син Васил .

    21:59 28.03.2026

  • 28 РЕАЛИСТ

    32 2 Отговор
    Имаше изследване в Лондон, колко пъти на ден си сниман с камери. Бройката беше ужасяваща. Живеем в Биг Брадър. Да не говорим , че собственият ти телефон те снима цял ден с камерата и ако представляваш интерес , ти знаят и майчиното мляко.

    Коментиран от #32

    22:04 28.03.2026

  • 29 истина ти казвам

    12 4 Отговор
    Всички казуси,членове,параграфи приемам само забранете на жените да седат за волана!🥶🥶🥶

    22:09 28.03.2026

  • 30 Бай ОНЯ

    37 13 Отговор
    Сами си избрахте жендърския ЕС дето се разпада и неадекватното ЛевРо. Сега трябва да се примирите че ще бъдете отглеждани като добитък и ще знаят и контролират всяко ваше действие. И до WC няма да можете да ходите нез разрешение на УрZула и Кая змията.

    22:24 28.03.2026

  • 31 Бичето

    12 29 Отговор
    Най-накрая! Това само ще повиши безопасността на пътя. Писна ми да гледам след Пазарджик към Пловдив пътя като слънце, да натиснеш до ламарините, а всички карат като бабички 120-130. Шубето е голем страх, от мен да знаете

    Коментиран от #39, #40

    22:27 28.03.2026

  • 32 Ивайло Табаков

    13 1 Отговор

    До коментар #28 от "РЕАЛИСТ":

    Аз затова съм залепил с хартиено тиксо всички камери и редовно ровя по сетингсите да забранявам ползването на микрофон

    Коментиран от #48

    22:29 28.03.2026

  • 33 Много

    9 2 Отговор
    вероятно решението на съда да бъде потвърдено и от втората инстанция. Мотивите на съдебния състав правят смисъл.

    22:39 28.03.2026

  • 34 Много

    7 0 Отговор
    Лошо.

    22:54 28.03.2026

  • 35 604

    8 1 Отговор
    що не чакаха още 6 години и тогава....олелей

    23:05 28.03.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Кукичка

    9 1 Отговор
    Много лошо. Ка шъ изпълним плана за премиите?

    23:10 28.03.2026

  • 38 симха

    10 5 Отговор
    Малоумни решения.Джигитите да почерпят.

    23:42 28.03.2026

  • 39 Софийски селянин,

    9 0 Отговор

    До коментар #31 от "Бичето":

    Ами с този нелеп коментар някой ден ще дадеш фира и с краката напред...

    23:46 28.03.2026

  • 40 Бягай да си премериш температурата

    8 0 Отговор

    До коментар #31 от "Бичето":

    И си забърши малко носът от пудрата захар.

    23:51 28.03.2026

  • 41 Хи Хи

    9 2 Отговор
    Поименно напишете имената на кухите кратуни ,създали този Правен Алабализъм !!!

    00:17 29.03.2026

  • 42 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 7 Отговор
    НА ТОЛ КАМЕРИТЕ СЕ ВИЖДА
    ЧЕ ПЕТРОХАНСКАТА КАРАВАНА Е УПРАВЛЯВАНА КЪМ
    ОКОЛЧИЦА ОТ БОЙКО ОТ СИК :)

    Коментиран от #49

    00:56 29.03.2026

  • 43 Aлфа Bълкът

    21 5 Отговор

    До коментар #18 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Не може някакъв Ушев с акъл на мисирка да има има достъп до личните ти данни толкова лесно. И не става въпрос само за тол камерите, а въобще.

    01:08 29.03.2026

  • 44 СЛОНА

    7 1 Отговор
    И СЯ ПАК НЕКОЙ ЧИЧКА ЩЕ МИНЕ ПОКРАЙ МЕН С ДВЕСТА ,НИЩО ,ЧЕ НЕ Е МАГИСТРАЛА....

    04:38 29.03.2026

  • 45 Кеефф

    7 2 Отговор
    Нали ако не бяха тол камерите никога нямаше да разберем за Петрохан!

    06:52 29.03.2026

  • 46 факт

    9 1 Отговор
    Правната некадърност на политиците става пословична

    06:57 29.03.2026

  • 47 Накратко

    6 0 Отговор
    Модерен социализЪм

    07:04 29.03.2026

  • 48 Дзк

    3 2 Отговор

    До коментар #32 от "Ивайло Табаков":

    Слагам непрозрачна полиетиленово лента, която да покрива двете камери на телефона. Изрезка от куриерски плик. Държи я калъфката. Залепено тиксо блокира операционната система на телефона. Видях калъф за телефон с капачета за камерите, която е сигурно скъпа. Значи е добро безплатно решение на въпрос, който засяга и други хора.

    07:51 29.03.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Шопар на наркотрафиканта Орлю Алексиев

    10 3 Отговор
    Никога да не забравяме, че незаконните глоби тип “Биг Брадър” ни ги натресе чалгаря Гроздан К. от Има Такова Начало!

    09:38 29.03.2026

  • 51 Aдво Катков

    3 0 Отговор
    ... "съдебният акт не е окончателен" .... докато не намерят решение за таксуване на ползваната информация :)

    12:05 29.03.2026

  • 52 така де

    3 1 Отговор
    бандитите и убийци от петрохан нема какво да ги ловите по наште камери,..Те са да измъкваме руснаци убийци и рускини купуващи гласове БЪЛГАРИТЕ ДА ДУАТ

    12:30 29.03.2026

  • 53 Поръчково решение

    2 1 Отговор
    Жалки сте.Нека да има контрол от МВР ,това ще дисциплинира шофьорите за скороста.Има случаи на джигити които си крият номерата на колите ,стават ежедневно катастрофи при несъобразена скорост,колите със специален режим също нарушават ,какво лични данни ,какви глупости?Наредено им да пречат на разследващи ,да си измислят причини.Откакто някои среди си присвоиха съда ей такива решения се пишат.АПИ не налага глоби,само пътна полиция.

    Коментиран от #56

    14:20 29.03.2026

  • 54 Всъщност

    3 0 Отговор
    Административния съд на Прокопиев ли беше ?На Подмяната.Именно затова италианците се отказаха от т.н. Съдебна реформа на Мелони.Премиерката им е умна жена и правилно поиска референдум за да не излезе от нея .Тяхната "съдебна реформа "се оказа едно към едно с нашата .Писана от един човек,не е Христо Иванов ,защото и той не беше писал нашата ,а пак спусната отвън.В италианската същото ,разделяне на ВСС на две колегии прокурорска и съдебна с техни дисциплинарни органи и вътрешни избори на магистрати.Само че италианците се усетиха и аргументите бяха че разделянето подкопава независимостта на съдебната система и създава условия за противопоставяне на двете гилдии от външни среди най вече политически.Същото както става при нас чрез поръчкови НПО - та на задкулисието .Италианците спечелиха ,а магистратите изпяха " А бела ,чао" след референдума и отвориха шампанско " !А тук ще се гънем заради задкулистни интереси,както това съдебно решение.

    14:54 29.03.2026

  • 55 Ма баш

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "КАТ аванта":

    Ами незаконни са, явно. То си беше ясно от самото им въвеждане, ама нали трябваше да се произнесе някой съд. Сега остава въпросът дали в новото НС ще влязат пак някакви кухоглави депутатчета, че да натискат пак за този тотален контрол и да направят конкретни поправки в закона.

    16:36 29.03.2026

  • 56 Тоя па

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Поръчково решение":

    Снемането с камери е вид СРС. За да прилага СРС, на съответния орган от МВР, МО, ДАНС и някои други служби им трябва разрешение от съдия. Такъв е законът. А в случая с камерите на АПИ дадоха директен достъп на МВР да следят населението кой къде отива, с кого пътува, кога отива и кога се връща и т.н. Няма как съд като издалият постановлението да постанови друго нещо. Иначе ще ги обвинят, че не познават закона. Когато някое НС приеме поправки в закона, че МВР може да ползва камерите на АПИ за да засича превишена скорост и да глобява в тази връзка, тогава нещата ще си дойдат на място. Или пък просто мрежата с камери на АПИ да се предаде като собственост на МВР. В закона има текст, който казва с какви устройства МВР може да установява нарушения и да наказва в тази връзка. Само че тук има една врътка - за да бъдат приемани като доказателство, съответните устройства трябва да преминават през проверка и да се издава документ за техническата им годност да служат като средство за контрол. А това става в сертифицирани лаборатории, срещу съответното заплащане. Не малко актове на КАТ са падали в съда, защото някоя камера с радар не са били проверени в срок. Представете си какво разглобяване, сваляне, носене в лаборатории и връщане на пътя ще падне с камерите на АПИ. Съответно колко пари ще се наливат в лабораториите.

    Коментиран от #57

    16:52 29.03.2026

  • 57 Азззззззз

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Тоя па":

    Така е, само че в конституцията ясничко е написано, че никой няма право да те снима без твое съгласие. Та... първо ще трябва да променят конституцията.

    17:33 29.03.2026

  • 58 Хирург

    0 0 Отговор
    Аз само не разбирам триногите, като какви ги възприемат и доколко е законно това репортерско снимане след абсурдно поставени знаци.

    18:45 29.03.2026

  • 59 веселин

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Тома":

    Градовете ги превърнаха в платени паркинги като започнаха от центъра и достигнаха до крайните квартали . За най малкото те глобяват единствено на което са способни и се смаят за най умни и няма нищо общо с Безопасността на движението .. Наскоро ходих в Турция -Истанбул - Авджълар има население около 450 Хиляди и си оставих колата и то в центъра и попитах където бях на гости плаща ли се тъй като не видях нищо ? - не видях никъде да се плаща за паркинг? - Той ме погледна и каза : на улиците е безплатно само при частните паркинги се заплаща .

    19:03 29.03.2026

