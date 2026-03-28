ВАС спря достъпа на МВР до тол камерите

Върховният административен съд (ВАС) обяви за нищожни текстовете, които позволяват на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) да предоставя данни на Министерството на вътрешните работи (МВР) за цели извън контрола върху пътните такси. Магистратите постановиха, че пътната агенция има законово право да споделя информация с полицията единствено относно плащането на винетки и тол такси, предаде БГНЕС.
Съдът се произнесе по жалба срещу член 8 и Приложение № 2 от Инструкция № РД-02-21-1 от 2020 година. Според решението на магистратите, тези разпоредби са издадени от некомпетентни органи. Към момента на приемането на документа, действащият закон е регламентирал обмен на данни между двете институции строго и само за целите на тол контрола, но не и за проследяване на други нарушения.
С оспорените разпоредби на практика е бил осигурен достъп на МВР до данните за всички преминали превозни средства, което излиза извън законовата делегация. ВАС подчертава, че тази информация може да доведе до лесно идентифициране на собствениците и водачите на автомобилите. Това превръща процеса в неправомерно обработване на лични данни.
Освен липсата на материална компетентност, върховните съдии установяват и съществени нарушения при самото приемане на инструкцията. Сред констатираните пропуски са недостатъчен анализ за съответствие с европейското право, липса на задължителната оценка на въздействието върху защитата на личните данни, както и непълно провеждане на обществените консултации.
Решението създава възможност за гражданите да търсят правата си и да изискват изтриване на неправомерно обработените им лични данни. Съдебният акт не е окончателен.
1 хаха
20:30 28.03.2026
2 идеята е да лъжат
3 Гражданин
20:33 28.03.2026
4 Шести
20:41 28.03.2026
5 Гост
До коментар #2 от "идеята е да лъжат":Не могат да те глобят по данни от тол камерите! Няма закон по който да го направят! Всичко е прах в очите, безсилни са! А, и некомпетентни!
Коментиран от #15, #21
20:46 28.03.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Поздравления за магистратите
8 Тома
Коментиран от #59
20:51 28.03.2026
9 А СЯ ПРАСЕТА
20:53 28.03.2026
10 мвр
Коментиран от #26
20:55 28.03.2026
11 Време е да търкат наровете калинките.
20:57 28.03.2026
12 боико борисоф
20:58 28.03.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Ха-ха
Коментиран от #20
21:02 28.03.2026
15 бедна
До коментар #5 от "Гост":ти фантазия какво друго могат, г- н въздухарски....
21:03 28.03.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Хипотетично
21:04 28.03.2026
18 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
ще ги снимат да карат с превишена скорост, без колани, говорещи по телефоните и т.н.
Коментиран от #43
21:04 28.03.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 ЛОШО е
До коментар #5 от "Гост":ТРЕПЕТЕ се като кучета....с 200
21:11 28.03.2026
22 Дзак
21:14 28.03.2026
23 Гост
21:21 28.03.2026
24 Българин
Правова държава, спор няма!
21:40 28.03.2026
25 КАТ аванта
Коментиран от #55
21:45 28.03.2026
26 Ама
До коментар #10 от "мвр":Все пак, обърнахте ли внимание на едната незначителна подробност, че решението на съда не е "окончателно", утре ще го въведат поголовното демократично следене и глобяване "окончателно"...
21:48 28.03.2026
27 Дедо
21:59 28.03.2026
28 РЕАЛИСТ
Коментиран от #32
22:04 28.03.2026
29 истина ти казвам
22:09 28.03.2026
30 Бай ОНЯ
22:24 28.03.2026
31 Бичето
Коментиран от #39, #40
22:27 28.03.2026
32 Ивайло Табаков
До коментар #28 от "РЕАЛИСТ":Аз затова съм залепил с хартиено тиксо всички камери и редовно ровя по сетингсите да забранявам ползването на микрофон
Коментиран от #48
22:29 28.03.2026
33 Много
22:39 28.03.2026
34 Много
22:54 28.03.2026
35 604
23:05 28.03.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Кукичка
23:10 28.03.2026
38 симха
23:42 28.03.2026
39 Софийски селянин,
До коментар #31 от "Бичето":Ами с този нелеп коментар някой ден ще дадеш фира и с краката напред...
23:46 28.03.2026
40 Бягай да си премериш температурата
До коментар #31 от "Бичето":И си забърши малко носът от пудрата захар.
23:51 28.03.2026
41 Хи Хи
00:17 29.03.2026
42 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЧЕ ПЕТРОХАНСКАТА КАРАВАНА Е УПРАВЛЯВАНА КЪМ
ОКОЛЧИЦА ОТ БОЙКО ОТ СИК :)
Коментиран от #49
00:56 29.03.2026
43 Aлфа Bълкът
До коментар #18 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Не може някакъв Ушев с акъл на мисирка да има има достъп до личните ти данни толкова лесно. И не става въпрос само за тол камерите, а въобще.
01:08 29.03.2026
44 СЛОНА
04:38 29.03.2026
45 Кеефф
06:52 29.03.2026
46 факт
06:57 29.03.2026
47 Накратко
07:04 29.03.2026
48 Дзк
До коментар #32 от "Ивайло Табаков":Слагам непрозрачна полиетиленово лента, която да покрива двете камери на телефона. Изрезка от куриерски плик. Държи я калъфката. Залепено тиксо блокира операционната система на телефона. Видях калъф за телефон с капачета за камерите, която е сигурно скъпа. Значи е добро безплатно решение на въпрос, който засяга и други хора.
07:51 29.03.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Шопар на наркотрафиканта Орлю Алексиев
09:38 29.03.2026
51 Aдво Катков
12:05 29.03.2026
52 така де
12:30 29.03.2026
53 Поръчково решение
Коментиран от #56
14:20 29.03.2026
54 Всъщност
14:54 29.03.2026
55 Ма баш
До коментар #25 от "КАТ аванта":Ами незаконни са, явно. То си беше ясно от самото им въвеждане, ама нали трябваше да се произнесе някой съд. Сега остава въпросът дали в новото НС ще влязат пак някакви кухоглави депутатчета, че да натискат пак за този тотален контрол и да направят конкретни поправки в закона.
16:36 29.03.2026
56 Тоя па
До коментар #53 от "Поръчково решение":Снемането с камери е вид СРС. За да прилага СРС, на съответния орган от МВР, МО, ДАНС и някои други служби им трябва разрешение от съдия. Такъв е законът. А в случая с камерите на АПИ дадоха директен достъп на МВР да следят населението кой къде отива, с кого пътува, кога отива и кога се връща и т.н. Няма как съд като издалият постановлението да постанови друго нещо. Иначе ще ги обвинят, че не познават закона. Когато някое НС приеме поправки в закона, че МВР може да ползва камерите на АПИ за да засича превишена скорост и да глобява в тази връзка, тогава нещата ще си дойдат на място. Или пък просто мрежата с камери на АПИ да се предаде като собственост на МВР. В закона има текст, който казва с какви устройства МВР може да установява нарушения и да наказва в тази връзка. Само че тук има една врътка - за да бъдат приемани като доказателство, съответните устройства трябва да преминават през проверка и да се издава документ за техническата им годност да служат като средство за контрол. А това става в сертифицирани лаборатории, срещу съответното заплащане. Не малко актове на КАТ са падали в съда, защото някоя камера с радар не са били проверени в срок. Представете си какво разглобяване, сваляне, носене в лаборатории и връщане на пътя ще падне с камерите на АПИ. Съответно колко пари ще се наливат в лабораториите.
Коментиран от #57
16:52 29.03.2026
57 Азззззззз
До коментар #56 от "Тоя па":Така е, само че в конституцията ясничко е написано, че никой няма право да те снима без твое съгласие. Та... първо ще трябва да променят конституцията.
17:33 29.03.2026
58 Хирург
18:45 29.03.2026
59 веселин
До коментар #8 от "Тома":Градовете ги превърнаха в платени паркинги като започнаха от центъра и достигнаха до крайните квартали . За най малкото те глобяват единствено на което са способни и се смаят за най умни и няма нищо общо с Безопасността на движението .. Наскоро ходих в Турция -Истанбул - Авджълар има население около 450 Хиляди и си оставих колата и то в центъра и попитах където бях на гости плаща ли се тъй като не видях нищо ? - не видях никъде да се плаща за паркинг? - Той ме погледна и каза : на улиците е безплатно само при частните паркинги се заплаща .
19:03 29.03.2026