Мартин Димитров: За 7 години с десни политики можем да достигнем 90% от средните доходи в ЕС

“За 7 години при десни политики можем да достигнем 90% от средните доходи в Европейския съюз, каквито вече имат Словения, Чехия и Литва.

Тази амбициозна цел може да бъде постигната с модернизация, дигитализация и справяне с раздутите разходи, наследени от кабинета “Желязков””. Това заяви икономистът Мартин Димитров, кандидат за народен представител от ПП-ДБ в 24 МИР-София с номер 104, в предаването “Денят започва с Георги Любенов” по БНТ.



Димитров е категоричен, че непазарните подходи не само не работят, а създават повече проблеми, въпреки че в началото може да звучат интересно. И даде за пример Унгария, която има най-високата инфлация в ЕС.

А идеите на русофилски формации да отменим санкциите срещу Русия и да внасяме руски петрол опроверга с положението в Сърбия, където цените на горивата са по-високи от тези при нас, въпреки че Белград не е налагал никакви санкции на Москва.



Кандидатът за народен представител от ПП-ДБ смята, че при сегашната световна криза с горивата България е в неблагоприятно положение заради управлението на ГЕРБ и ДПС-Ново начало. “ГЕРБ се отказаха да са дясна

партия, тръгнаха да вдигат осигуровки и данъци, изпуснаха дефицита.

Имаме изпуснати разходи и международна криза едновременно, което ни поставя в по-нестабилна ситуация от обичайната. И съответно възможностите за компенсиращи мерки са по-слаби”, каза Димитров. Той предупреди, че трябва спешно да овладеем разходите, за да не се стига до вдигане на данъците.



“Не слушайте приказките, гледайте действията. Като внесохме над 20 предложения в парламента за десни мерки, те не бяха приети. Например болниците да правят търгове за харченето на пари от НЗОК, а пациентът да получава есемес, за да контролирате какво се случва, като ходи на лекар. Те не бяха приети, без аргументи”, каза Димитров.



“Можело значи да се предприемат действия срещу купуване на гласове”, каза Мартин Димитров по повод изключителната, по думите му, активност на вътрешния министър Еми Дечев. И попита защо предишните кабинети не са проявили такава активност. Но добави, че “Да, България” и коалиция ПП-ДБ ще имат също ключова роля с опазването честността на вота с пряко наблюдение в рисковите секции чрез застъпниците и наблюдателите и

дейността на доброволците от инициативата “Ти броиш”.



“ДБ и ПП сме мобилизирани за постигане на максимално високи резултати.

Нашата важна задача е да работим особено сред онези няколкостотин хиляди граждани, които са казали, че ще гласуват, но не още не са решили за кого”. Според него преференциите са добър начин за привличане на

допълнителни гласове и напомни, че той самият винаги прави преференциална кампания.



На въпрос за следизборно взаимодействие на ПП-ДБ с формацията на Румен Радев “Прогресивна България”, Димитров отговори: “Никой не знае какви са “Прогресивна България”, те са черна кутия, никой не е виждал истинското

съдържание на ПБ, и те не го знаят.” Според него отношението към ПБ ще зависи от това дали тя категорично подкрепя ключовите за ПП-ДБ позиции - че България трябва да бъде в сърцето на ЕС, като условие за нашето икономическо развитие и сигурност, и че трябва да се предприемат категорични действия срещу олигархичния корупционен модел. “Това са двете неща, на които до момента от Радев и ПБ нямат категоричен отговор”, каза Мартин Димитров.



По думите му, Борисов и Пеевски са символ на това, как не трябва да управлява България. А за това това коя формация може да участва в конституционното мнозинство за съдебната власт, ще се решава след изборите. Целта на ПП-ДБ е да спечели всеки глас, който може да я доближи до постигането на големите ѝ цели. Мартин Димитров призова гражданите да гласуват за ПП-ДБ с номер 7 в бюлетината с думите: “Ние сме истинския гарант, че България ще се развива по проевропейски път, ще бъдат взети категорични мерки срещу корупцията и България ще става все по-добро място за живеене чрез бързо икономическо развитие”.