Мартин Димитров: За 7 години с десни политики можем да достигнем 90% от средните доходи в ЕС
  Тема: Избори

29 Март, 2026 13:19 1 628 110

  • мартин димитров-
  • избори-
  • реформи-
  • парламент

ДБ и ПП сме мобилизирани за постигане на максимално високи резултати

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

“За 7 години при десни политики можем да достигнем 90% от средните доходи в Европейския съюз, каквито вече имат Словения, Чехия и Литва.
Тази амбициозна цел може да бъде постигната с модернизация, дигитализация и справяне с раздутите разходи, наследени от кабинета “Желязков””. Това заяви икономистът Мартин Димитров, кандидат за народен представител от ПП-ДБ в 24 МИР-София с номер 104, в предаването “Денят започва с Георги Любенов” по БНТ.

Димитров е категоричен, че непазарните подходи не само не работят, а създават повече проблеми, въпреки че в началото може да звучат интересно. И даде за пример Унгария, която има най-високата инфлация в ЕС.

А идеите на русофилски формации да отменим санкциите срещу Русия и да внасяме руски петрол опроверга с положението в Сърбия, където цените на горивата са по-високи от тези при нас, въпреки че Белград не е налагал никакви санкции на Москва.

Кандидатът за народен представител от ПП-ДБ смята, че при сегашната световна криза с горивата България е в неблагоприятно положение заради управлението на ГЕРБ и ДПС-Ново начало. “ГЕРБ се отказаха да са дясна
партия, тръгнаха да вдигат осигуровки и данъци, изпуснаха дефицита.

Имаме изпуснати разходи и международна криза едновременно, което ни поставя в по-нестабилна ситуация от обичайната. И съответно възможностите за компенсиращи мерки са по-слаби”, каза Димитров. Той предупреди, че трябва спешно да овладеем разходите, за да не се стига до вдигане на данъците.

“Не слушайте приказките, гледайте действията. Като внесохме над 20 предложения в парламента за десни мерки, те не бяха приети. Например болниците да правят търгове за харченето на пари от НЗОК, а пациентът да получава есемес, за да контролирате какво се случва, като ходи на лекар. Те не бяха приети, без аргументи”, каза Димитров.

“Можело значи да се предприемат действия срещу купуване на гласове”, каза Мартин Димитров по повод изключителната, по думите му, активност на вътрешния министър Еми Дечев. И попита защо предишните кабинети не са проявили такава активност. Но добави, че “Да, България” и коалиция ПП-ДБ ще имат също ключова роля с опазването честността на вота с пряко наблюдение в рисковите секции чрез застъпниците и наблюдателите и
дейността на доброволците от инициативата “Ти броиш”.

“ДБ и ПП сме мобилизирани за постигане на максимално високи резултати.
Нашата важна задача е да работим особено сред онези няколкостотин хиляди граждани, които са казали, че ще гласуват, но не още не са решили за кого”. Според него преференциите са добър начин за привличане на
допълнителни гласове и напомни, че той самият винаги прави преференциална кампания.

На въпрос за следизборно взаимодействие на ПП-ДБ с формацията на Румен Радев “Прогресивна България”, Димитров отговори: “Никой не знае какви са “Прогресивна България”, те са черна кутия, никой не е виждал истинското
съдържание на ПБ, и те не го знаят.” Според него отношението към ПБ ще зависи от това дали тя категорично подкрепя ключовите за ПП-ДБ позиции - че България трябва да бъде в сърцето на ЕС, като условие за нашето икономическо развитие и сигурност, и че трябва да се предприемат категорични действия срещу олигархичния корупционен модел. “Това са двете неща, на които до момента от Радев и ПБ нямат категоричен отговор”, каза Мартин Димитров.

По думите му, Борисов и Пеевски са символ на това, как не трябва да управлява България. А за това това коя формация може да участва в конституционното мнозинство за съдебната власт, ще се решава след изборите. Целта на ПП-ДБ е да спечели всеки глас, който може да я доближи до постигането на големите ѝ цели. Мартин Димитров призова гражданите да гласуват за ПП-ДБ с номер 7 в бюлетината с думите: “Ние сме истинския гарант, че България ще се развива по проевропейски път, ще бъдат взети категорични мерки срещу корупцията и България ще става все по-добро място за живеене чрез бързо икономическо развитие”.


София / България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ивелин Михайлов

    93 8 Отговор
    Егати десните политики асан василев тегли 8 милиарда лева заем ги раздава за пенсии...

    Коментиран от #78, #86

    13:20 29.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сисо

    94 1 Отговор
    Затварянето на 4те ядрени реактори в АЕЦ Козлодуй е едно от най-лошите решения в новата история на България.

    Коментиран от #37, #40

    13:22 29.03.2026

  • 4 хехе

    105 2 Отговор
    от такива като тоя станахме клошарите в клуба на богатите.

    13:22 29.03.2026

  • 5 стиг

    76 3 Отговор
    Само тояТепкалник не се е появявал!

    Коментиран от #76

    13:23 29.03.2026

  • 6 махай се бе

    67 2 Отговор
    МахТин Алелуяята - Никой не може да ви даде онова, което аз ще ви обещая, хаха.

    13:25 29.03.2026

  • 7 Да, да

    71 1 Отговор
    От такива папуняци сме вече в клуба на богатите.

    13:25 29.03.2026

  • 8 малтин димитлоф аутиста

    76 1 Отговор
    все още нямам един работен ден а съм осигурен мазно до гроб

    13:25 29.03.2026

  • 9 бат мартинчо

    53 1 Отговор
    За 7 години с бръмбар ски политики можем да достигнем 90% от средните калинки и бръмбари на хранилка в ЕС

    13:25 29.03.2026

  • 10 604

    40 2 Отговор
    точен коментар!!! само че не ние ще ги стигнем, а те ще ни стигнат нанадоло!!!

    13:26 29.03.2026

  • 11 развеселен

    53 2 Отговор
    Я , оУигофренДчето МаЛтинчо пак се ... изходил ?! Изходил се , като по "голяма" нужда ! Голямо слводри$кане , голямо "чудо" ! Чудесен повод да се посмеем от сърце .

    13:27 29.03.2026

  • 12 Ахааа разбирам сега

    62 2 Отговор
    Вие за 15г. ни дръпнахте назад, а сега за 7г. напред... с десни политики... Смешник!

    13:29 29.03.2026

  • 13 неудобен въпрос

    41 3 Отговор
    С десни политики за постигане на леви цели е стар Кокорчов лозунг от учредяването на ПП.
    Димитров отговори на неудобния въпрос: “Никой не знае какви са “Прогресивна България”, т.е. Това е новата сглобка, но ни е страх да го обявим сега.

    13:29 29.03.2026

  • 14 Уха

    35 1 Отговор
    Ами то вашата политика е са крудете със Шишо

    13:31 29.03.2026

  • 15 Джамбаза

    37 2 Отговор
    Мартин Димитров: За 7 години с десни политики можем да достигнем...
    А като се повдигнете на пръсти достигате ли нещо меко?

    13:31 29.03.2026

  • 16 Да питам

    55 1 Отговор
    Ти за 7 (седем !) мандата в парламента,какво направи за повишаване доходите на хората ???

    13:33 29.03.2026

  • 17 С икономисти като този

    52 2 Отговор
    до никъде няма да стигнем! Помните ли как истерично твърдеше, че АЕЦ Белене не ни трябва, че е ненужна, че руснаците щели да ни заробят... От девет кладенеца вода докарваха, този и негови колеги "десни" икономисти, да ни доказват как ще се минем ако я направим и как ще плащаме ток на непоносими цени и още куп подобни врели некипели, докато проектът беше провален... Е, сега сме мноооого добре в клуба на богатите, с над 20% от населението отчаяни от беднотия граждани...

    Коментиран от #42

    13:34 29.03.2026

  • 18 Киро

    50 1 Отговор
    Мартине,скрий се! И докато мърдаш не се показвай повече! Само омерзение от тебе!

    13:38 29.03.2026

  • 19 ироней

    20 1 Отговор
    Щом десните мартиновци за 7 години са достигнали средните европейски доходи при прехода към пазарна икономика, а в последвалите 29 години те са постигнали и най-високите европейски доходи, значи чудесата се случват от лотарията за избираните от нас избранници.

    13:41 29.03.2026

  • 20 НЯКОЙ СИ

    44 1 Отговор
    Момче , ти не си наред с акъла !!!!!!

    13:41 29.03.2026

  • 21 ШЕФА

    46 1 Отговор
    Вижте това лице,това е един цирей без нито един ден трудов стаж,който от 20г. е депутат,а не е засадил едно дръвче в България.

    13:41 29.03.2026

  • 22 А Бе Калъф !

    22 3 Отговор
    А Бе Калъф !
    Явно Нищо !

    Не Разбираш ф!

    От !

    Икономика !

    Също Кото Коменистите от 44 Година !

    13:42 29.03.2026

  • 23 Будител

    32 1 Отговор
    Майко мила....тоя наистина се надява на баламите...казва с 99% балъци , за още 7 години 15 пъти избори и ще си осигури 1100 години живот в рая

    13:42 29.03.2026

  • 24 малко истински факти

    27 4 Отговор
    Видяхме ви псевдодесните крадливи политики - да ни продавате руски газ за американски но на тройна цена , но вие сте такива, какъвто е и вашия гуро радев-крадев представителен аватар на най-крадливата олигархия в държавата.

    13:43 29.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ха ха

    16 2 Отговор
    средните доходи са 2 000 000 за него и кинта за бачкатора , та средно и двамата са милионери , 30 години бандитски политики и лъжи на тонове от назначени поклонници на сатанистите , скрийте се в бункерите за да свиквате с почвата

    13:47 29.03.2026

  • 27 Сандо

    26 1 Отговор
    Как пък не им омръзна едно и също да повтарят,десните да ни управляват и нищо друго да не се получава,освен постоянното ни и неотклонно потъване в пропастта?А пък аз мисля,че имаме въпиюща нужда от един нов Девети септември,че да се сложи малко ред в държавата и в развитието и.

    13:49 29.03.2026

  • 28 Майора

    14 3 Отговор
    Ало Мартинчо , много грешиш мойто момче! Не Желязков , а вашия кабинет с “финансовия гений” Кокорчо тегли големи заеми за увеличение на пенсии и заплати , за 9 дни похарчи 9 млд лв , изтегли и не върна 5,5 млд от ФЕС , 1,5 млд от “Хемус” , подари на Путин и Русия 7 млд долара от дерогацията, остави дефицит 18 млд , лв , н получи нищо по ПВУ! А колкото до Дечев , повтаря грешките на Рашков и няма дастане да провежда избори със свое МВР и свои началник служби!

    13:54 29.03.2026

  • 29 Тити на Кака

    28 2 Отговор
    Човек, който за своите 48 инфантилни години не е постигнал нищо друго, освен клатене на въздух, се заканва как може да удвои доходите на българите само за седем години.
    Такова твърдение можем да чуем само от личност, на която й липсват първите седем години , всеки нормално възпитан човек би се срамувал да говори така от позицията на кръгла нула в бизнеса, политиката и морала!

    13:58 29.03.2026

  • 30 Тоти

    22 1 Отговор
    Ох, дошица бедна, прокажена и крадлива!

    14:00 29.03.2026

  • 31 Хасковски каунь

    18 2 Отговор
    Маймуна-лъжец .

    14:02 29.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 СИН КОТЛЕН

    16 1 Отговор
    АМА ЩО НЕ СЕ СКРИЕШ ....В ПО ДЪЛБОКОТО, А............?

    14:05 29.03.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Никой!!!

    19 1 Отговор
    Не ви верва, еднодневка, както и на царчока не вервах за 800-те дни. Виж едни краткосрочни прогнози за напредъка на БГ до следващата година + 2,7% ПЧИ!!! Кво ше направиш с тези пари бе?! Кого лъжеш еднодневка!!! Тези паре едва ше стигнат за крадене между вас бе, 240 кърлежа!!!

    14:06 29.03.2026

  • 37 При Бай Тошо имаше "светло тъмно"

    1 12 Отговор

    До коментар #3 от "Сисо":

    Без ток ли остана?

    14:06 29.03.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Още седем ли?!...

    15 1 Отговор
    ...до сега от "десни политики" стигнахме само до кривата круша

    14:07 29.03.2026

  • 40 Старец

    2 17 Отговор

    До коментар #3 от "Сисо":

    Да, трябваше тия реактори да работят докато съвсем се изхабят и се взривят като Чернобил. Даже старите кобили ги пенсионират.

    Коментиран от #43, #94

    14:08 29.03.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Отговори ми на въпроса

    5 1 Отговор

    До коментар #17 от "С икономисти като този":

    Защо бедните са бедни?

    Коментиран от #49, #83

    14:10 29.03.2026

  • 43 БАЩАТА НА БАТ РАМБО

    15 2 Отговор

    До коментар #40 от "Старец":

    АЛООУ..НЕ ДОЧУЛ РЕАКТОРИТЕ ИМАТ РЕСУРС...ДО 2038г...НОО...ТИ..НЕЕЕЕ

    Коментиран от #50, #56

    14:11 29.03.2026

  • 44 Милен

    10 4 Отговор

    До коментар #41 от "ганев":

    35 години ни управляват същите онези Лиловци, Лукановци и други отговорни другари от БКП. А те като се пенсионират, децата им и внуците им заемат позициите им. Няма леви, няма десни политики, няма ГЕРБ, няма СДС, има една единствена партия в България и тя е БКП.

    14:12 29.03.2026

  • 45 Тома

    10 0 Отговор
    Ти луд ли си бе батко.Кой ще остави мучачос да забогатее.

    14:13 29.03.2026

  • 46 Моряка

    20 1 Отговор
    7 години богатите по богати,бедните - по гладни,след това - вечно блаженство(комунизъм).Ех Мартине,Мартине,цял живот дрънкаш по телевизията,а по всичко сме последни.Ах,да,извинявай,по смъртност сме на първо място.Кога ли ще ни писне и ще ви изритаме.Ще боли.Даже много ще те боли.

    14:13 29.03.2026

  • 47 Ото фон Бломберг

    23 1 Отговор
    Мартине, погледни се колко си смешен ..повече от петндйсе годин седиш в парламента ..нищо не си направил мишок..не се вижда нищо ...скрий се и си лапайте под кушетката и бъди все така безполезен

    14:16 29.03.2026

  • 48 Без чорбаджии

    15 1 Отговор
    37 години стигат, времето не е ваше...

    14:16 29.03.2026

  • 49 Ще ти отговоря

    15 0 Отговор

    До коментар #42 от "Отговори ми на въпроса":

    В цял свят има бедни и богати,но индекса Джини е най висок в България в Европа. Даже Сърбия има по равномерно разпределено богатство. Ти не виждаш ли в каква медицинска,инфраструктурна и административна к0чина живеем?

    14:20 29.03.2026

  • 50 ПИША С ГОЛЕМИ БУКВИ ЩОТО СЪМ ТЪП АЛОООУ

    4 16 Отговор

    До коментар #43 от "БАЩАТА НА БАТ РАМБО":

    Доклад от 16 юни 1991 година на специална мисия на Международната организация за атомна енергия определя, че от гледна точка на безопасността АЕЦ „Козлодуй“ е в „тежко състояние“, особено четирите първи блока ВВЕР-440.

    Коментиран от #106

    14:20 29.03.2026

  • 51 ДрайвингПлежър

    16 0 Отговор
    този или е идиот или е лъжец!!!
    даже еврооткачалниците не дават такива бомбастични прогнози - боли го глава яко

    14:22 29.03.2026

  • 52 Поп Станчо

    15 0 Отговор
    Ало да ти мясаме на БАЛЪЦИ . Тия сините нали бяхте на власт от 1989 година до сега . Вече сме достигнали дъното.

    14:23 29.03.2026

  • 53 Рилскш

    14 0 Отговор
    Дори и 90 %, а и повече да постигнем като доходи спрямо средните в ЕС, това няма никакво значение защото в България социалното разслоение е чудовищно!Ние сме с най-високият коифициент на Джини в ЕС, който измерва социалното разслоение в обществото!Това че шайка олигарси възполдвали се от криминалната привитизация, от милионери ще станат милиардери, какво го "топли"обикновеният българин, който продължава да бъде част от най бедната прослойка в ЕС!Кажи шебек нииден, как ще се внесе справедливост и равномерност в социалното битие на българите, и как ще се потърси възмездие от заграбилите общонародно имущество, вследствие на което станаха свръх богати?

    14:25 29.03.2026

  • 54 Знаем ги вашите политики

    14 0 Отговор
    Те пратиха в гроба страшно много хора а с останалите живи буквално се гаврят например в здравеопазването но и в образованието и вътрешните работи и правосъдието а също банките и медиите .

    14:25 29.03.2026

  • 55 Доходите не винаги са от значение

    16 1 Отговор
    Системата на здравеопазването в последните 27години буквално убива хората. Те буквално се гаврят с хората като с роби.

    14:27 29.03.2026

  • 56 БАБАТА НА РАМБО

    3 10 Отговор

    До коментар #43 от "БАЩАТА НА БАТ РАМБО":

    Този тип реактори имат живот 40 години. Вече щяха да са спрени всички. Модерните реактори имат 60+ години.
    Не знам, откъде я имисли тая 2038-ма година? Сигурно си я изтръгна отзад.

    Коментиран от #105

    14:28 29.03.2026

  • 57 Магазините особено хранителните

    4 2 Отговор
    Също тормозят и убиват хора с практиките които са създадени особено напоследък.

    Коментиран от #60

    14:30 29.03.2026

  • 58 баба Пена

    8 0 Отговор
    На баба Малтинчо! Какъв икономист ми стана!

    14:33 29.03.2026

  • 59 глупусти

    6 0 Отговор
    От 2020 ни управлявате. Докарахте ли ни до 70%?

    14:35 29.03.2026

  • 60 верно ли

    0 1 Отговор

    До коментар #57 от "Магазините особено хранителните":

    защо влизаш в тях?

    14:35 29.03.2026

  • 61 идиоти вън

    13 0 Отговор
    Е те тоя като го видя и чуя, се възбужда всичко младежко у мене и се сещам за цялата му рода, тоя и дружките му които ни закопаха за сто години напред щял да ни оправи за седем години!!! Ай …върви там от дето си се появил на белия свят!!!

    Коментиран от #70

    14:37 29.03.2026

  • 62 Знайко

    13 0 Отговор
    Г-н Димитров с десни данъчни политики ще постигнете 80% от народа да са мизерници.
    Проблема на България е, че няма истински социалистически партии, БСП са менте социалисти рубладжии.

    В България няма нито социалистически партии, нито парти защитаващи малкия бизнес. В България има само корупционерски партии, рубладжийски, доларджийски, корпоративни партии.

    Вие ПП-ДБ сте част от статуквото. Вие заедно с БСП сте патерици на корупционерите, корпорациите и банките.

    14:37 29.03.2026

  • 63 Редно ли е докато преглеждат медиците да

    7 0 Отговор
    Разговарят с други лица техни познати които да влизат да излизат доктора да говори и по телефона ти си разсъблечен и така нататък. Почти същото правят шофьорите в градския транспорт. Вечно отпред има техни съселяни на сладък лаф мохабед и ти ако му кажеш нещо той ти се нахвърля и може дори да те свали или да те глоби навсякъде е така в Бг.

    14:38 29.03.2026

  • 64 аве ка вал

    4 0 Отговор
    от умрял писмо не чакай

    14:40 29.03.2026

  • 65 Ами даааа

    4 0 Отговор
    Вие дипотате подминахте евро дипотате двойно по доходи

    14:40 29.03.2026

  • 66 Няма такова чудо още в света

    9 0 Отговор
    измислено, с "десни политики" доходи на наемният труд да се вдигат. Много му е объркано в главата ня тоя Мартин Димитров...

    14:41 29.03.2026

  • 67 И какъв и къде е точно "икономист"

    10 0 Отговор
    икономистът Мартин Димитров ?

    14:43 29.03.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Още един изперкал на 200

    6 0 Отговор
    ( България трябва да бъде в сърцето на ЕС, като условие за нашето икономическо развитие и сигурност....) ....

    14:45 29.03.2026

  • 70 Някой

    12 0 Отговор

    До коментар #61 от "идиоти вън":

    Този Мартин Димитров, ген. Атанас Атанасов и Радан Кънев станаха доживотни депутати като Тодор Живков. Това ли ви е демекрацията? Цял живот на държавна заплата.

    Не ви ли е срам господин Мартин Димитров вече 26 години да сте на държавна заплата, да взимат заплата уж да оправите държавата, а държавата да се върти в кръг в калта вече 25 години.

    14:45 29.03.2026

  • 71 няколкостотин хиляди граждани

    10 0 Отговор
    Тръпнат в очакване точно за тоя пуяк Мартин Димитров да гласуват......олееее....

    14:47 29.03.2026

  • 72 Малтин Димитлов

    3 0 Отговор
    да го плави като вятъла.

    14:48 29.03.2026

  • 73 Мартин Пелтека

    10 0 Отговор
    Този фъфлещият е един от най-големите палячовци в политиката

    14:48 29.03.2026

  • 74 Нобелова награда ще получи моментално

    9 0 Отговор
    Тоя ако успее да обясни корелацията и как точно с "десни политики" средните доходи на наемният труд и на хората като цяло може да се повишат... Вероятно ако работят по 14 часа 6 дни седмично хората ? А? ....

    14:52 29.03.2026

  • 75 Факти

    5 0 Отговор
    За по малко от от 4 години с национално отговорни политики ( без продажни политики ) , можем да достигнем 100 % от средните доходи в ЕС !

    14:52 29.03.2026

  • 76 Зъл пес

    9 0 Отговор

    До коментар #5 от "стиг":

    Тоя,и певеца Михалев(стоенча ли беше,не помня),са ми най-гнусните недоразумения в политиката.

    14:54 29.03.2026

  • 77 Винаги се намират хора които

    3 1 Отговор
    Да слагат минуси на очевидните истини. Така е и в живота. Въпреки че са виновни те имат права защото така е в демокрадцията.

    15:00 29.03.2026

  • 78 Десни?

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ивелин Михайлов":

    Е, може ли, леваци, пък с десни политики?

    15:01 29.03.2026

  • 79 Единствено от всички глупости

    4 2 Отговор
    които е наадрънкал верно е само че " никой не знае какви са точно тея “Прогресивна България” на Радев .....

    Коментиран от #90

    15:02 29.03.2026

  • 80 ежко

    8 0 Отговор
    Сериозно ли?Например като спрете пенсиите ли?Но парите за НПО-тата няма да се бутат,нали?Заплатите в съдебната система няма да се пипат,нали?Щефа на БНБ ще продължава да лапа по 20 000 еврака ,нали!Видяхме ви "десните"!Що не се гръмнете!

    15:05 29.03.2026

  • 81 Абе

    3 0 Отговор
    Тулуп само да те срещна до летния театър ще стане направо театър

    Коментиран от #85

    15:06 29.03.2026

  • 82 тези теории се износиха вече не важат

    7 1 Отговор
    Че цената е на пазарен принцип и зависи от търсенето и предлагането вече не е верно .
    Че клиента има право също вече не е верно.
    Че обслужването в социализма било лошо а в демокрадцията било добро също вече не е вярно. Напротив в пъти по лошо е освен че е много по скъпо и по некачествено. Че държавата е лош собственик също вече не е верно защото вече се видя че по лоши от частниците няма никъде на света.

    15:07 29.03.2026

  • 83 ежко

    4 1 Отговор

    До коментар #42 от "Отговори ми на въпроса":

    Защото парите генерирани в обществото не се разпределят правилно!За индекса на Джини чувал ли си?А сега ти ми отговори, защо все още имаме плосък данък,а не пропорционален както е целия ЕС?

    Коментиран от #88

    15:08 29.03.2026

  • 84 Политиките

    1 0 Отговор
    ги задават неговите шефове в ЕС чрез т.нар. европейско законодателство. Тук в София само прилагат тези политики. За какво говори това недоразумение Мартин не е ясно.

    15:09 29.03.2026

  • 85 Няма как да го срещнеш

    7 0 Отговор

    До коментар #81 от "Абе":

    Те си имат свои ведомствени магазини свои фризьори свои асансьори свои готвачи свои чистачи свои шофьори свои позьори те са като едно време ЦК на БКП и активните борци за права и свободи.

    15:12 29.03.2026

  • 86 Асан Насилев

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ивелин Михайлов":

    политиките са ни десни, ориентациите леви

    15:13 29.03.2026

  • 87 Цвете

    7 4 Отговор
    ВСИЧКО ЗВУЧИ ДОБРЕ, НО 35 ГОДИНИ ЧАКАМЕ, А И ОЩЕ 7 СТАВАТ 42 ГОДИНИ ПРЕХОД. ЩО НАРОД УМРЯ В ЧАКАНЕ.

    Коментиран от #104

    15:14 29.03.2026

  • 88 Ежи

    1 2 Отговор

    До коментар #83 от "ежко":

    понятията ти са неясни. Баш пропорционален данък има в България.
    Другите системи са прогресивно и регресивно облагане.

    15:15 29.03.2026

  • 89 Здрасти

    4 2 Отговор
    За всеки комунист ще има въже!

    Коментиран от #95

    15:16 29.03.2026

  • 90 Ми не е вярно те заявиха че са десни

    2 0 Отговор

    До коментар #79 от "Единствено от всички глупости":

    И ще водят десни политики. Не става на въпрос да променят данъчната система , защото не смятат че плоския данък трябва да се смени. А това е съществено. Против плоския данък са само Възраждане и БСП и то и те не са съвсем сигурни.

    15:17 29.03.2026

  • 91 Хаген Дас

    2 1 Отговор
    Десните политики управляват вече 16 поредна година и последиците са налице! Трябват ни политики които ще отворят пазарите, подобрят отношенията и се ограничат от политиката на ЕНП! Иначе ставаме донор на Украйна!

    Коментиран от #96

    15:17 29.03.2026

  • 92 Тоя пък

    3 1 Отговор
    щял да прави "политики". Да се смее ли човек, да плаче ли. Какви политики, като законите ги задават централно от ЕС....

    15:17 29.03.2026

  • 93 Това е

    1 0 Отговор
    нивото... Среден ешелон меринджей в поделение/клон на ЕС....

    15:20 29.03.2026

  • 94 А ПО ЛЕКО

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Старец":

    Ако си старец, залудо си живял ....поне да беше малко учил

    15:22 29.03.2026

  • 95 Ми то няма вече комунисти

    3 3 Отговор

    До коментар #89 от "Здрасти":

    Те отидоха в БСП в ГЕРБ и в СДС и в ДПС и в ППДБ. ...Което говориш да общи приказки.

    15:26 29.03.2026

  • 96 Бъди по конкретен в политически план

    4 0 Отговор

    До коментар #91 от "Хаген Дас":

    Иначе да , пазарите трябва да се освободят но докато има Украйна това не виждам как ще стане да не сме донор сори донор сме

    15:30 29.03.2026

  • 97 Роко

    4 0 Отговор
    С тези ,само въшния дълг ще достигнем на европейските дъжави

    15:32 29.03.2026

  • 98 Във факти няма форум защото

    4 0 Отговор
    Почти никой не чете а повечето са тролеи които пишат по опорки и не четат мнения. Така много умни и качествени коментари остават незабелязани дори което е жалко.

    Коментиран от #108

    15:36 29.03.2026

  • 99 Изчистете устата на този

    5 2 Отговор
    Пяна имаш

    15:41 29.03.2026

  • 100 1234

    7 0 Отговор
    Харесвам коментарите, а Мартинчо дали си ги чете с удоволствие.

    15:45 29.03.2026

  • 101 Марчо

    5 0 Отговор
    Вервайте ми . За 7 години и 800 дни всичките ще ви оправя .

    16:02 29.03.2026

  • 102 бай благои

    5 0 Отговор
    абе мартинчо какви десни политики саънуваш та при вас е бъкано с синове дъщери и внуци на дс комунистическата номенклатура и бивши партизани с това не се прави дясня политика

    16:19 29.03.2026

  • 103 Оня

    3 0 Отговор
    На тоя плзмодий му тая гарес от 20 години. Откакто внесе и подкрепи член 417 от ГПК. Лично потърпевш съм. Мечтая си да даде Господ да се разминем привечер в някоя градинка ....

    16:29 29.03.2026

  • 104 ганев

    1 0 Отговор

    До коментар #87 от "Цвете":

    ПОКЛОН..ТАКА Е

    17:06 29.03.2026

  • 105 ганев

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "БАБАТА НА РАМБО":

    ЗАЩОТО СИ...ТЕХНИЧЕСКИ НЕГРАМОТЕН...НЕ .ПРАВИШ..РАЗЛИКИ

    17:09 29.03.2026

  • 106 ганев

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "ПИША С ГОЛЕМИ БУКВИ ЩОТО СЪМ ТЪП АЛОООУ":

    АЛООУ...малкият...КОГАТО ПОРАСНЕШ...И СИ..ПЛАТИШ...ЛИЦЕНЗА...И ти..ЩЕ ПИШЕШ С ГЛАВНИ..БУКВИ

    17:12 29.03.2026

  • 107 Ако Ще Е Таяка !

    1 0 Отговор
    Ако Ще Е Таяка !

    Ще Е По - Добре !

    Да Се Пенсионирам !

    17:41 29.03.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 ТОЯ ПРОВАЛИ

    3 0 Отговор
    АЕЦ БЕЛЕНЕ И ЮЖЕН ПОТОК
    МРТИНЧО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПУБЛИЧНО УТ.....ПАН КАТО НАЦИОНАЛЕН ПРЕДАТЕЛ

    17:56 29.03.2026

  • 110 Казанлъшкия

    1 0 Отговор
    И на вас ви сърбахме попарата , моше такова. Индиецът Костов и сие (от която щ ти беше част и още си ) унищожихте и нарязахте на скрап над 3000 задлъжнели , но работещи, предприятия, за които вместо да търсите инвеститори ,вие през приватизацията съсипахте и станахме град - държава, защото всичко друго отиде по дяволите.

    18:56 29.03.2026

