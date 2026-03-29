Мартин Димитров: За 7 години с десни политики можем да достигнем 90% от средните доходи в ЕС

“За 7 години при десни политики можем да достигнем 90% от средните доходи в Европейския съюз, каквито вече имат Словения, Чехия и Литва.
Тази амбициозна цел може да бъде постигната с модернизация, дигитализация и справяне с раздутите разходи, наследени от кабинета “Желязков””. Това заяви икономистът Мартин Димитров, кандидат за народен представител от ПП-ДБ в 24 МИР-София с номер 104, в предаването “Денят започва с Георги Любенов” по БНТ.
Димитров е категоричен, че непазарните подходи не само не работят, а създават повече проблеми, въпреки че в началото може да звучат интересно. И даде за пример Унгария, която има най-високата инфлация в ЕС.
А идеите на русофилски формации да отменим санкциите срещу Русия и да внасяме руски петрол опроверга с положението в Сърбия, където цените на горивата са по-високи от тези при нас, въпреки че Белград не е налагал никакви санкции на Москва.
Кандидатът за народен представител от ПП-ДБ смята, че при сегашната световна криза с горивата България е в неблагоприятно положение заради управлението на ГЕРБ и ДПС-Ново начало. “ГЕРБ се отказаха да са дясна
партия, тръгнаха да вдигат осигуровки и данъци, изпуснаха дефицита.
Имаме изпуснати разходи и международна криза едновременно, което ни поставя в по-нестабилна ситуация от обичайната. И съответно възможностите за компенсиращи мерки са по-слаби”, каза Димитров. Той предупреди, че трябва спешно да овладеем разходите, за да не се стига до вдигане на данъците.
“Не слушайте приказките, гледайте действията. Като внесохме над 20 предложения в парламента за десни мерки, те не бяха приети. Например болниците да правят търгове за харченето на пари от НЗОК, а пациентът да получава есемес, за да контролирате какво се случва, като ходи на лекар. Те не бяха приети, без аргументи”, каза Димитров.
“Можело значи да се предприемат действия срещу купуване на гласове”, каза Мартин Димитров по повод изключителната, по думите му, активност на вътрешния министър Еми Дечев. И попита защо предишните кабинети не са проявили такава активност. Но добави, че “Да, България” и коалиция ПП-ДБ ще имат също ключова роля с опазването честността на вота с пряко наблюдение в рисковите секции чрез застъпниците и наблюдателите и
дейността на доброволците от инициативата “Ти броиш”.
“ДБ и ПП сме мобилизирани за постигане на максимално високи резултати.
Нашата важна задача е да работим особено сред онези няколкостотин хиляди граждани, които са казали, че ще гласуват, но не още не са решили за кого”. Според него преференциите са добър начин за привличане на
допълнителни гласове и напомни, че той самият винаги прави преференциална кампания.
На въпрос за следизборно взаимодействие на ПП-ДБ с формацията на Румен Радев “Прогресивна България”, Димитров отговори: “Никой не знае какви са “Прогресивна България”, те са черна кутия, никой не е виждал истинското
съдържание на ПБ, и те не го знаят.” Според него отношението към ПБ ще зависи от това дали тя категорично подкрепя ключовите за ПП-ДБ позиции - че България трябва да бъде в сърцето на ЕС, като условие за нашето икономическо развитие и сигурност, и че трябва да се предприемат категорични действия срещу олигархичния корупционен модел. “Това са двете неща, на които до момента от Радев и ПБ нямат категоричен отговор”, каза Мартин Димитров.
По думите му, Борисов и Пеевски са символ на това, как не трябва да управлява България. А за това това коя формация може да участва в конституционното мнозинство за съдебната власт, ще се решава след изборите. Целта на ПП-ДБ е да спечели всеки глас, който може да я доближи до постигането на големите ѝ цели. Мартин Димитров призова гражданите да гласуват за ПП-ДБ с номер 7 в бюлетината с думите: “Ние сме истинския гарант, че България ще се развива по проевропейски път, ще бъдат взети категорични мерки срещу корупцията и България ще става все по-добро място за живеене чрез бързо икономическо развитие”.
1 Ивелин Михайлов
13:20 29.03.2026
3 Сисо
13:22 29.03.2026
13 неудобен въпрос
Димитров отговори на неудобния въпрос: “Никой не знае какви са “Прогресивна България”, т.е. Това е новата сглобка, но ни е страх да го обявим сега.
15 Джамбаза
А като се повдигнете на пръсти достигате ли нещо меко?
13:31 29.03.2026
29 Тити на Кака
Такова твърдение можем да чуем само от личност, на която й липсват първите седем години , всеки нормално възпитан човек би се срамувал да говори така от позицията на кръгла нула в бизнеса, политиката и морала!
13:58 29.03.2026
37 При Бай Тошо имаше "светло тъмно"
До коментар #3 от "Сисо":Без ток ли остана?
14:06 29.03.2026
40 Старец
42 Отговори ми на въпроса
43 БАЩАТА НА БАТ РАМБО
До коментар #40 от "Старец":АЛООУ..НЕ ДОЧУЛ РЕАКТОРИТЕ ИМАТ РЕСУРС...ДО 2038г...НОО...ТИ..НЕЕЕЕ
Коментиран от #50, #56
44 Милен
До коментар #41 от "ганев":35 години ни управляват същите онези Лиловци, Лукановци и други отговорни другари от БКП. А те като се пенсионират, децата им и внуците им заемат позициите им. Няма леви, няма десни политики, няма ГЕРБ, няма СДС, има една единствена партия в България и тя е БКП.
49 Ще ти отговоря
До коментар #42 от "Отговори ми на въпроса":В цял свят има бедни и богати,но индекса Джини е най висок в България в Европа. Даже Сърбия има по равномерно разпределено богатство. Ти не виждаш ли в каква медицинска,инфраструктурна и административна к0чина живеем?
50 ПИША С ГОЛЕМИ БУКВИ ЩОТО СЪМ ТЪП АЛОООУ
До коментар #43 от "БАЩАТА НА БАТ РАМБО":Доклад от 16 юни 1991 година на специална мисия на Международната организация за атомна енергия определя, че от гледна точка на безопасността АЕЦ „Козлодуй“ е в „тежко състояние“, особено четирите първи блока ВВЕР-440.
51 ДрайвингПлежър
даже еврооткачалниците не дават такива бомбастични прогнози - боли го глава яко
56 БАБАТА НА РАМБО
До коментар #43 от "БАЩАТА НА БАТ РАМБО":Този тип реактори имат живот 40 години. Вече щяха да са спрени всички. Модерните реактори имат 60+ години.
Не знам, откъде я имисли тая 2038-ма година? Сигурно си я изтръгна отзад.
60 верно ли
До коментар #57 от "Магазините особено хранителните":защо влизаш в тях?
62 Знайко
Проблема на България е, че няма истински социалистически партии, БСП са менте социалисти рубладжии.
В България няма нито социалистически партии, нито парти защитаващи малкия бизнес. В България има само корупционерски партии, рубладжийски, доларджийски, корпоративни партии.
Вие ПП-ДБ сте част от статуквото. Вие заедно с БСП сте патерици на корупционерите, корпорациите и банките.
70 Някой
До коментар #61 от "идиоти вън":Този Мартин Димитров, ген. Атанас Атанасов и Радан Кънев станаха доживотни депутати като Тодор Живков. Това ли ви е демекрацията? Цял живот на държавна заплата.
Не ви ли е срам господин Мартин Димитров вече 26 години да сте на държавна заплата, да взимат заплата уж да оправите държавата, а държавата да се върти в кръг в калта вече 25 години.
14:45 29.03.2026
76 Зъл пес
До коментар #5 от "стиг":Тоя,и певеца Михалев(стоенча ли беше,не помня),са ми най-гнусните недоразумения в политиката.
78 Десни?
До коментар #1 от "Ивелин Михайлов":Е, може ли, леваци, пък с десни политики?
79 Единствено от всички глупости
81 Абе
82 тези теории се износиха вече не важат
Че клиента има право също вече не е верно.
Че обслужването в социализма било лошо а в демокрадцията било добро също вече не е вярно. Напротив в пъти по лошо е освен че е много по скъпо и по некачествено. Че държавата е лош собственик също вече не е верно защото вече се видя че по лоши от частниците няма никъде на света.
83 ежко
До коментар #42 от "Отговори ми на въпроса":Защото парите генерирани в обществото не се разпределят правилно!За индекса на Джини чувал ли си?А сега ти ми отговори, защо все още имаме плосък данък,а не пропорционален както е целия ЕС?
85 Няма как да го срещнеш
До коментар #81 от "Абе":Те си имат свои ведомствени магазини свои фризьори свои асансьори свои готвачи свои чистачи свои шофьори свои позьори те са като едно време ЦК на БКП и активните борци за права и свободи.
86 Асан Насилев
До коментар #1 от "Ивелин Михайлов":политиките са ни десни, ориентациите леви
88 Ежи
До коментар #83 от "ежко":понятията ти са неясни. Баш пропорционален данък има в България.
Другите системи са прогресивно и регресивно облагане.
90 Ми не е вярно те заявиха че са десни
До коментар #79 от "Единствено от всички глупости":И ще водят десни политики. Не става на въпрос да променят данъчната система , защото не смятат че плоския данък трябва да се смени. А това е съществено. Против плоския данък са само Възраждане и БСП и то и те не са съвсем сигурни.
94 А ПО ЛЕКО
До коментар #40 от "Старец":Ако си старец, залудо си живял ....поне да беше малко учил
95 Ми то няма вече комунисти
До коментар #89 от "Здрасти":Те отидоха в БСП в ГЕРБ и в СДС и в ДПС и в ППДБ. ...Което говориш да общи приказки.
96 Бъди по конкретен в политически план
До коментар #91 от "Хаген Дас":Иначе да , пазарите трябва да се освободят но докато има Украйна това не виждам как ще стане да не сме донор сори донор сме
104 ганев
До коментар #87 от "Цвете":ПОКЛОН..ТАКА Е
105 ганев
До коментар #56 от "БАБАТА НА РАМБО":ЗАЩОТО СИ...ТЕХНИЧЕСКИ НЕГРАМОТЕН...НЕ .ПРАВИШ..РАЗЛИКИ
106 ганев
До коментар #50 от "ПИША С ГОЛЕМИ БУКВИ ЩОТО СЪМ ТЪП АЛОООУ":АЛООУ...малкият...КОГАТО ПОРАСНЕШ...И СИ..ПЛАТИШ...ЛИЦЕНЗА...И ти..ЩЕ ПИШЕШ С ГЛАВНИ..БУКВИ
107 Ако Ще Е Таяка !
Ще Е По - Добре !
Да Се Пенсионирам !
109 ТОЯ ПРОВАЛИ
МРТИНЧО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПУБЛИЧНО УТ.....ПАН КАТО НАЦИОНАЛЕН ПРЕДАТЕЛ
