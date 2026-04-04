Новини
България »
Пътници пострадаха при влаков инцидент край Трявна

4 Април, 2026 10:24, обновена 4 Април, 2026 09:41 1 513 13

  • трявна-
  • влак-
  • инцидент-
  • трябвна-
  • царева ливада

Композиция дерайлира между града и Царева ливада

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

При инцидент с влак на БДЖ има пострадали пътници, след като композиция е дерайлирала тази сутрин в участъка между гарите Царева ливада и Трявна.

Сигнал за инцидента е получен около 08:05 ч., когато влак на „БДЖ – Пътнически превози“ е ударил паднала скална маса на железопътната линия, вследствие на усложнени метеорологични условия в района.

В резултат на сблъсъка са дерайлирали локомотивът и първият вагон на влака.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    21 1 Отговор
    Железния път иска поддръжка, особено в планинските участъци. Парите са УСВОЕНИ поддръжка НЯМА!

    Коментиран от #7

    09:52 04.04.2026

  • 2 мда

    9 2 Отговор
    Едва ли скалната маса е паднала точно когато минава влака. Скороста трабва да е такава че машиниста да може да спре влака до мястото което вижда.

    09:57 04.04.2026

  • 3 Иван 1

    13 0 Отговор
    След като уволниха кантонерите които се грижеха за пътя денонощно сега пътя се преглежда през деня и реакцията е бавна.

    10:09 04.04.2026

  • 4 Прокопи

    8 6 Отговор
    Закривайте това БДЖ веднага.Ще избиете хората бре!😡

    10:11 04.04.2026

  • 5 Обективен

    9 1 Отговор
    Представям си как като залетят влаковете с 200 , няма да може да се преброят жертвите

    10:30 04.04.2026

  • 6 БоюЦиганина

    8 2 Отговор
    Вече пета година не съм премиер и изцяло ми счупихте държавате, бе нефелници!

    10:38 04.04.2026

  • 7 Всяка

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Инфраструктуеа си изисква поддружката. Но в теритирията едни пари се взомат и нищо не се прави или колкото да се симулира дейност. Затова и всичко тъне в разриха или е на път да се разруши. По лошото е, че никой дори не търси сметка за парите, няма контрол, няма наказания...тотална анархия по всички нива. Държава има само за събиране на глоби предимно от шофьорите че е най лесно, всичко останало е ... просто една територия... ООД. Всъщност не с ограничена ми с липса каквато и да е отговорност

    10:55 04.04.2026

  • 8 Василеску

    3 3 Отговор
    Абе добре че железниците са ни в разруха, та да не стават големи катастрофи, пък който иска да се клати 5 часа от София до Сливен примерно

    11:09 04.04.2026

  • 9 ПРОГРЕСИВЕН РАБОТНИК

    9 2 Отговор
    ВЪРНЕТЕ ТРАНСПОРТНИ ВОЙСКИ
    И ТРАНСПОРТНА МИЛИЦИЯ И ВСИЧКО ЩЕ Е
    О КЕЙ....👍А И РЕСТОРАНТ ВАГОНИТЕ🍻...

    11:45 04.04.2026

  • 10 айне

    0 0 Отговор
    клайне терористен, в зонен без телефонен обхватен, службен шлафен унд ......

    19:26 04.04.2026

  • 11 кои политически сили се нуждаят

    0 0 Отговор
    от некВ "черен лебед" - за да дойдат на власт, забравихте ли палежа на райхстаха, и възхода на нацизма, ай да се събуди секторъ сигурностъ, малко, ако може........ фашагите дебнат, да плашат, за да дойдоат на власт, визирам едни, дето не са стъпвали в бакалия да пазаруват през живота си... мамини глезени

    19:46 04.04.2026

  • 12 оня с коня

    0 0 Отговор
    това което ТОДОР ЖИВКОВ ви е оставил вие сега не можете да го боядисате!

    06:00 05.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове