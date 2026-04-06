Журналист: Продължителна война в Близкия изток ще донесе за България инфлация от 4%

Ако конфликтът в Близкия изток продължи, очаква ни инфлационен удар. Все още не сме го усетили така, както ще се случи до края на април. Това каза в студиото на „Твоят ден” журналистът на NOVA Йордан Бързаков.

Той проследи инфлацията в еврозоната от началото на годината – през януари е 1,7%, през февруари е 1,9%, а през март по предварителни данни е 2,5%.

Той посочи, че дори войната да спре днес, инфлацията ще продължи да расте. Причината – унищожени съоръжения за производство на природен газ и петрол.

За България Бързаков каза, че инфлацията е малко по-висока. И допълни, че Министерството на финансите прогнозира, че продължителна война ще донесе 1% отгоре върху съществуващата вече средна инфлация в еврозоната.

Журналистът обясни, че основната депозитна лихва на Европейската централна банка е 2%. Той смята, че към края на април може да се очаква ръст от 25 процентни пункта.

Бързаков каза, че се намираме в най-сериозния в историята шок по отношение на предлагането на петрол и петролни деривати.

Журналистът говори още за прогнозната инфлация за 2026 г. за еврозоната. Прогнозата преди конфликта е била 1,9%, а сега е 2,6%. Той обаче е на мнение, че по-скоро се върви към 3% средна инфлация в еврозоната и около 4% за България.

Бързаков беше категоричен, че "държавата трябва да спре да раздава "хеликоптерни" пари на различни браншове, за да ги спасява". И подчерта, че точно такава политика е довела до висока инфлация и това ще е причината тя да се задържи. Също така изрази мнение, че мярката от 20 евро за гориво е добра, но е рано за нея.