Журналист: Продължителна война в Близкия изток ще донесе за България инфлация от 4%

Журналист: Продължителна война в Близкия изток ще донесе за България инфлация от 4%

6 Април, 2026 11:56 796 18

За България Бързаков каза, че инфлацията е малко по-висока

Журналист: Продължителна война в Близкия изток ще донесе за България инфлация от 4% - 1
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Ако конфликтът в Близкия изток продължи, очаква ни инфлационен удар. Все още не сме го усетили така, както ще се случи до края на април. Това каза в студиото на „Твоят ден” журналистът на NOVA Йордан Бързаков.

Той проследи инфлацията в еврозоната от началото на годината – през януари е 1,7%, през февруари е 1,9%, а през март по предварителни данни е 2,5%.

Той посочи, че дори войната да спре днес, инфлацията ще продължи да расте. Причината – унищожени съоръжения за производство на природен газ и петрол.

За България Бързаков каза, че инфлацията е малко по-висока. И допълни, че Министерството на финансите прогнозира, че продължителна война ще донесе 1% отгоре върху съществуващата вече средна инфлация в еврозоната.

Журналистът обясни, че основната депозитна лихва на Европейската централна банка е 2%. Той смята, че към края на април може да се очаква ръст от 25 процентни пункта.

Бързаков каза, че се намираме в най-сериозния в историята шок по отношение на предлагането на петрол и петролни деривати.

Журналистът говори още за прогнозната инфлация за 2026 г. за еврозоната. Прогнозата преди конфликта е била 1,9%, а сега е 2,6%. Той обаче е на мнение, че по-скоро се върви към 3% средна инфлация в еврозоната и около 4% за България.

Бързаков беше категоричен, че "държавата трябва да спре да раздава "хеликоптерни" пари на различни браншове, за да ги спасява". И подчерта, че точно такава политика е довела до висока инфлация и това ще е причината тя да се задържи. Също така изрази мнение, че мярката от 20 евро за гориво е добра, но е рано за нея.


  • 1 Типично

    15 0 Отговор
    По м.и.с.и.р.с.к.и

    11:59 06.04.2026

  • 2 инфлация от 4% или 15%

    20 0 Отговор
    поредния бърборко стъкмист като предишните дето казаха че инфлацията е 2.7% та ни приеха в клуба на богатите

    11:59 06.04.2026

  • 3 хехе

    18 0 Отговор
    поредната наведена миsирка ръси лъжи.

    12:02 06.04.2026

  • 4 Нищо не е 4%

    17 1 Отговор
    Сравнение с това което открадна последната сглобка на ГЕРБ в НС.

    12:04 06.04.2026

  • 5 Пич

    15 0 Отговор
    Какво жалко падение ?! На ТОВА не му плащат за журналистика, а за стъкмистика !!! Нашите още по жалки "украински" политици...

    12:04 06.04.2026

  • 6 007 лиценз ту кил

    13 0 Отговор
    4% е съвсем поносимо. На ден.

    12:07 06.04.2026

  • 7 ха ха

    8 0 Отговор
    е нали от някъде трябва да се вземат тия 50 милиарда дето сащ похарчиха в иран за да ги бомбят , и със сигурност няма да ги вземат от тръмп , натаняху , урсула и подобни , общия пазар плаща

    12:08 06.04.2026

  • 8 Вашето мнение

    13 0 Отговор
    Мисира го гледах веднъж, докато се караше на Путин и го учеше как да прави икономика от телевизора. Тоя е икономист, колкото аз локомотив

    12:13 06.04.2026

  • 9 4% или 40%

    11 0 Отговор
    Само стакмистика, дране му е майката и кои устиска! После ще запълнят територията с мургави и ще им викат европейци, дано остане и някои българи!

    12:19 06.04.2026

  • 10 Боко

    10 0 Отговор
    Ще падне ли на 4% от сегашните 15-20 %😳, че не разбрах😂

    12:19 06.04.2026

  • 11 Нова нюз цънцар

    8 0 Отговор
    Това нещо нова нюз цънцарите там, като този и един друг водят облечени като сервитьори и се раздават за 1 исрайна 2 евроgeйщината.

    12:40 06.04.2026

  • 12 Лкйх ГД

    6 0 Отговор
    4 процента до обяд

    13:30 06.04.2026

  • 13 Пилотът Гошу

    4 0 Отговор
    4%... Разбирай двойни цени, че те от короната до днес ги водят също 1-2%...

    13:50 06.04.2026

  • 14 Лъжиец

    0 0 Отговор
    Този лъжие.Ще бъде 0.1%

    14:23 06.04.2026

  • 15 Юрошита донесе СТО ПРОЦЕНТА

    1 0 Отговор
    чудовищна инфлация, чудовищно повишение цени от 2020, а те ми бръщолевят за 4%.
    Ето ви реалността от 2020 увеличение заплати бюджетен сектор 105%. Само 2025 юли на една услуга ми вдигнаха цената с 40%. Дезедорант 2025 4.50 преди юрошита , сега е 9 лв. Масло 4.75 2025 сега е над 9 лева.
    То бива, бива, но в инфлацията влизат ли повишение ток 12% 2025, повишение вода 2025 15%. Искано повишение сградна 30%. От 79 стотинки литър и половина мин. вода, в момента 1.15 ст.

    15:13 06.04.2026

  • 16 цените на техническия преглед

    1 0 Отговор
    и на курс за шофьори са реалните числа

    15:28 06.04.2026

  • 17 Брей

    1 0 Отговор
    Журналята много умни - разбират от всичко! Така е, защото интелектът им е естествен !

    20:22 06.04.2026

  • 18 С Твоята Заплата !

    1 0 Отговор
    Може Би !

    Ела да видиш !

    Какво Става !

    С Една Инвалидна Пенсия !

    23:04 06.04.2026

