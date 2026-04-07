Танер Али: АПС не се е превърнала в партията на Пеевски

„Партията не се е превърнала в партията на Пеевски“. Това заяви в предаването „Лице в лице“ по бТВ Танер Али, съпредседател на АПС, в отговор на въпрос как ДПС, свързвана с Ахмед Доган, се асоциира с Делян Пеевски.

По думите му „партията със своята кауза и идеология си остана, само че без едната буква, като Алианс за права и свободи или АПС“, като подчерта, че формацията е „последовател на 35-годишната ни история“, а не на „някакви си букви, които бяха откраднати буквално от нас“.

Али изрази увереност, че въпреки социологическите прогнози, партията ще влезе в парламента, като подчерта, че „Алиансът за права и свободи ще бъде в следващия парламент“, защото по техни данни „знаем как да изследваме нашия избирател“. Според него в исторически план „никога социолозите не са познали нашите резултати. Ама никога“.

Той отбеляза, че избирателите вече са се ориентирали политически и „знаят, че там, където е Ахмед Доган, там е и ДПС“, като според него това днес означава АПС. Али допълни, че Доган е активен в страната и „ще го видите скоро“, тъй като „той е навсякъде“, включително в Благоевград, Пловдив и Хасково, където провежда срещи с избиратели.

По повод инцидента с насочен газов пистолет срещу Доган по време на партийна конференция и фактът, че Али заедно с още хора се е хвърлил върху него, той заяви, че реакцията е била „чисто рефлексна“, тъй като присъстващите не са знаели дали оръжието е истинско. По думите му делегатите са действали, за да „защитят почетния ни лидер“, като подчерта, че „лидер не се става просто ей така“. В този контекст той коментира, че „ако говорим за Делян Пеевски, той може да е председател, но никога няма да бъде лидер“.

Относно политическата ориентация на формацията, Али посочи, че „сме се самоопределили като либерална партия и ще кандидатстваме в либералното европейско семейство“.

Коментирайки участието на АПС в управлението, довело до избирането на правителството на Росен Желязков, той обясни, че подкрепата е била обвързана с условия. „Имахме две условия – да се спази санитарният кордон и да има положителен доклад за еврозоната“, като добави, че при установяване на влияние „разбрахме, че по този начин не може да продължи, и се оттеглихме“.

На въпрос за стремежа към власт, Али заяви, че „няма нищо лошо“ в това, тъй като е „нормално, когато подкрепяш едно правителство, да участваш в него“.

По отношение на бъдещи коалиции той подчерта, че партията е отворена за разговори „за европейско и евро-атлантическо развитие на страната“, но очерта и линии, като посочи, че разговори не биха се водили с Делян Пеевски.

В заключение Али заяви, че при работещи институции „порциите ще ги разпределя държавата“.