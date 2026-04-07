Танер Али: АПС не се е превърнала в партията на Пеевски
  Тема: Избори

Танер Али: АПС не се е превърнала в партията на Пеевски

7 Април, 2026 21:31 1 132 10

  • танер али-
  • апс-
  • дпс-
  • избори-
  • парламент

Избирателите вече са се ориентирали политически и „знаят, че там, където е Ахмед Доган, там е и ДПС“

Танер Али: АПС не се е превърнала в партията на Пеевски - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Партията не се е превърнала в партията на Пеевски“. Това заяви в предаването „Лице в лице“ по бТВ Танер Али, съпредседател на АПС, в отговор на въпрос как ДПС, свързвана с Ахмед Доган, се асоциира с Делян Пеевски.

По думите му „партията със своята кауза и идеология си остана, само че без едната буква, като Алианс за права и свободи или АПС“, като подчерта, че формацията е „последовател на 35-годишната ни история“, а не на „някакви си букви, които бяха откраднати буквално от нас“.

Али изрази увереност, че въпреки социологическите прогнози, партията ще влезе в парламента, като подчерта, че „Алиансът за права и свободи ще бъде в следващия парламент“, защото по техни данни „знаем как да изследваме нашия избирател“. Според него в исторически план „никога социолозите не са познали нашите резултати. Ама никога“.

Той отбеляза, че избирателите вече са се ориентирали политически и „знаят, че там, където е Ахмед Доган, там е и ДПС“, като според него това днес означава АПС. Али допълни, че Доган е активен в страната и „ще го видите скоро“, тъй като „той е навсякъде“, включително в Благоевград, Пловдив и Хасково, където провежда срещи с избиратели.

По повод инцидента с насочен газов пистолет срещу Доган по време на партийна конференция и фактът, че Али заедно с още хора се е хвърлил върху него, той заяви, че реакцията е била „чисто рефлексна“, тъй като присъстващите не са знаели дали оръжието е истинско. По думите му делегатите са действали, за да „защитят почетния ни лидер“, като подчерта, че „лидер не се става просто ей така“. В този контекст той коментира, че „ако говорим за Делян Пеевски, той може да е председател, но никога няма да бъде лидер“.

Относно политическата ориентация на формацията, Али посочи, че „сме се самоопределили като либерална партия и ще кандидатстваме в либералното европейско семейство“.

Коментирайки участието на АПС в управлението, довело до избирането на правителството на Росен Желязков, той обясни, че подкрепата е била обвързана с условия. „Имахме две условия – да се спази санитарният кордон и да има положителен доклад за еврозоната“, като добави, че при установяване на влияние „разбрахме, че по този начин не може да продължи, и се оттеглихме“.

На въпрос за стремежа към власт, Али заяви, че „няма нищо лошо“ в това, тъй като е „нормално, когато подкрепяш едно правителство, да участваш в него“.

По отношение на бъдещи коалиции той подчерта, че партията е отворена за разговори „за европейско и евро-атлантическо развитие на страната“, но очерта и линии, като посочи, че разговори не биха се водили с Делян Пеевски.

В заключение Али заяви, че при работещи институции „порциите ще ги разпределя държавата“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    4 0 Отговор
    Батко Пееф благодаря че направи другото дпс

    21:35 07.04.2026

  • 2 Преход

    7 1 Отговор
    AПC,ДПC...все същото.Доказанu kpaдцu!!!

    21:38 07.04.2026

  • 3 Статист

    5 1 Отговор
    Пеевски първо изяде Доган, после ДПС и накрая ще изяде и електората дето ще гласува за него. Честито
    на всички дето ще гласуват за Пеевски за по 50€ тия 50 € ще ви ги избие през г.....хилядократно за вас бензин на 20 € за литър .

    22:01 07.04.2026

  • 4 Хейййй

    5 3 Отговор
    В листите на АПС няма нито един ДЕРЕБЕЙ.
    Председателя на ДПС НН е свръх ДЕРЕБЕЙ бащата на ДЕРЕБЕИТЕ.


    Тава е разликата между СПС и ДПС НН.

    22:02 07.04.2026

  • 5 Все айдуци

    5 0 Отговор
    от крадлив по крадлив!

    22:07 07.04.2026

  • 6 сноу

    4 0 Отговор
    И тахер ,махер,джохер и и алиту и салиту са все 5 колона...

    22:29 07.04.2026

  • 7 Само с фасул не става

    1 0 Отговор
    Върхушката на ДПС явно е пропуснала момента, когато недоволството на електоратът им е стигнал точката на пречупване. Човек дори да обожава една храна, в един момент му втръсва, а в този случай подправката, която разваля целият вкус е доста люта.

    22:55 07.04.2026

  • 8 Боби

    0 1 Отговор
    Между Доган. Пеевски и Борисов няма разлика.
    Всички са корумпирани!

    23:05 07.04.2026

  • 9 Горски

    2 0 Отговор
    Най-първо АПС влязоха в престъпната коалиция за кабинета Джулязко Хаяшито? Точно заради АПС-то успяха да се случат всичките планувани герберо-пепедебейско-пеевски мизерии през последните година и половина. Що така се разделиха Байрям Байрям и Айрян Айрян и Султан Султан и Пилаф Пилаф? Само в сънищата си ще влезеете в новия парламент. Тия толкова години крадоха, защо не направят някоя фабрика да създадат работни места ами правят партия. Или е по лесно партийка,Държавна субсидийка и бейовете живот си живеят. И до кога ще се създават нови партии , колко са вече? Права и свободи в България има за кучетата,а не за хората.

    23:55 07.04.2026

  • 10 ЧОЧО

    0 0 Отговор
    Трябваше да го питат как с парите на Снтоновска община, купи апартамент в Брюксел на родителите си. Сега като смениха една буква от партията си станаха най честните.

    09:15 08.04.2026

