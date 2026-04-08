Инспекторатът към ВКП се самосезира по публикации в онлайн медии за действия на прокурор при спор до паркинг

Инспекторатът към ВКП се самосезира по публикации в онлайн медии за действия на прокурор при спор до паркинг

8 Април, 2026 14:07 3 375 47

Проверката следва да установи налице ли са дисциплинарни нарушения, извършени от магистрат

Мария Атанасова

Във връзка с публикации и разпространен в социалните мрежи и онлайн медии видеоклип за възникнал спор до паркинг на ул. „Цар Самуил“ и ул. „Алабин“ с участието на прокурор от Военно-окръжна прокуратура-София, отдел 10 „Инспекторат“ към Върховната касационна прокуратура се самосезира и изиска становище от Комисията по професионална етика към Военно-апелативна прокуратура за допуснато нарушение на Кодекса за етично поведение на българските прокурори и следователи.

Проверката следва да установи налице ли са дисциплинарни нарушения, извършени от магистрат. Въз основа на резултатите ще бъде преценено има ли основание за търсене на дисциплинарна отговорност и предприемане на последващи действия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зевс

    105 2 Отговор
    Какво има да проверяват, то се видя нивото на прокурорката, директно уволнение.

    Коментиран от #43

    14:08 08.04.2026

  • 2 Гост

    65 2 Отговор
    Какво е правила Русинова на Пепи Еврото за евро.

    Коментиран от #22, #30, #45

    14:10 08.04.2026

  • 3 таксиджия 🚖

    90 1 Отговор
    До края на деня да бъде уволнена! Да не блокираме триъгълника на властта отново утре вечер! Искате ли масов протест 20 000 в центъра!? Точно преди изборите?

    Коментиран от #46

    14:12 08.04.2026

  • 4 Тони Монтана

    78 0 Отговор
    Ако не си тръгне моментално сама от прокуратурата, дисциплинарно уволнение за уронване престижа на прокурорската професия.

    Коментиран от #23

    14:15 08.04.2026

  • 5 Даниел

    75 0 Отговор
    Поведението на тази женичка показва колко много е загрижена За общественото благо в позицията си на прокурор!!

    14:17 08.04.2026

  • 6 сараф

    69 0 Отговор
    Много добре и когато някой осъди държавата в Страсбург да плащат съдиите и прокурорите

    14:18 08.04.2026

  • 7 Тервел

    65 0 Отговор
    То стана така че тази професия в България се асоциира с мутренско поведение и над закона .

    14:21 08.04.2026

  • 8 Поредно доказателство

    61 0 Отговор
    ,че най -големите боклуци са най - отгоре в територията .100% мирно няма да си стръгнат.

    14:22 08.04.2026

  • 9 Страната на npaceтата 🐷🐷

    46 0 Отговор
    Имаме преврат в прокуратурата и пълно неспазване на закона. Ако това не ви ядоса достатъчно, за да излезете на площада - не знам кое би могло. И ако някой си мисли, че това в момента не го касае - повярвайте ми, някой ден ще го усети лично върху себе си. Да продължим започнатото със сваляне на Правителството на 🐷🐷🐷

    СТИГА МИШКУВАНЕ в Прокуратурата !!!
    Днес, пред Съдебна палата.

    14:23 08.04.2026

  • 10 Здрасти

    59 0 Отговор
    Какъв спор, селянката кара в насрещното до Алабин, това на село може и да става, ама в София - не!

    Коментиран от #32

    14:23 08.04.2026

  • 11 Хааха

    34 5 Отговор
    Хайде стига театро. Нищо няма да и направят

    14:26 08.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Боко

    25 0 Отговор
    Щеше да е по яко заглавието:

    Инспекторатът към ВКП се СамоОбеси👌

    14:30 08.04.2026

  • 14 Чочо

    39 2 Отговор
    В този случай, при явни доказателства..... директно уволнение !
    По бързата процедура......

    14:30 08.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Минчо е

    14 0 Отговор

    До коментар #12 от "Сделано в СССР":

    парализиран от страх, че ако трябва да се произнесе на прима Виста по въпроса населението ще даде фира. От смях

    14:33 08.04.2026

  • 17 да знаете

    19 1 Отговор
    Няма нарушение за наказание. Вервайте ми. Две запетайки са пропуснати и изтекла давността.

    14:39 08.04.2026

  • 18 Проблема се решава лесно

    30 0 Отговор
    Проблема се решава с дребна промяна в НПК. За извършено престъпление наказанието на ДЪРЖАВЕН служител с УТРОЯВА заради уронване престижа на държавната институция. Това би било достатъчна спирачка между ушите на 95% от сега нарушаващите законите. Останалите ще си го излежат.

    Коментиран от #24

    14:42 08.04.2026

  • 19 666®

    31 1 Отговор
    Няма ли първо да я питат откъде пари за този автомобил?

    14:42 08.04.2026

  • 20 НаРъБа

    15 0 Отговор
    Ало00 какви са тия лелки и чичковци несменяеми БЮРЕКрати които се мислят за нещо повече АЛОооооооОооо такава държава няма оправяне само с избори

    14:45 08.04.2026

  • 21 Тити на Кака

    27 0 Отговор
    Основният въпрос в този казус е: ако един действащ прокурор си позволява толкова дръзко противозаконно поведение на публично място - как ли се държи той при изпълнение на служебните си задължения?
    Чакаме отговор от контролните органи!
    Отговор до часове, казусът е напълно прозрачен и документиран на място!
    Такива казуси се решават за няколко минути.

    14:46 08.04.2026

  • 22 Гост

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Правила му е както прави вятъра...

    14:46 08.04.2026

  • 23 Пепа

    11 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тони Монтана":

    Хахсха, че има ли някой , който да уважава тази професия в България, отпреди та до сегасе сетете ссмо кои бяха прокурори-главни и всякакви , фо днес!!!

    Коментиран от #26

    14:48 08.04.2026

  • 24 Тити на Кака

    20 1 Отговор

    До коментар #18 от "Проблема се решава лесно":

    Не се прави на юрист, човече:
    1. Простъпката на лелята с Мерца не е престъпление, което се наказва по НК, а нарушение на ЗДП, подлежащо на административно наказание.
    2. Големият проблем в случая е свързан не толкова с конкретното нарушение / всеки може да сбърка по невнимание или неопитност на пътя/, а с противозаконното поведение на прокурора след извършването му! За такова провинение такъв магистрат подлежи на моментално изхвърляне от системата, той е доказано недостоен да отстоява законността, след като сам не я спазва и погазва!

    14:54 08.04.2026

  • 25 Димитър Георгиев

    12 0 Отговор
    Добре,така трябва да се самосезира и да наказва. Но за паркинг се сезират веднага, за Сарафов и Русинова при много данни за престъпления и нарушения не! Мълчание братче! Мафия в тоги е прокуратурата! Слуги на Пеевски и Борисов! Зад тях пък библютекарския, масонската ложа Слънце на Георги Гергов и тем подобни комунисти,ръка за ръка с КГБ!

    14:55 08.04.2026

  • 26 Тити на Кака

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "Пепа":

    Само пълни глупаци могат да си позволят неуважение към гръбнака на всяка една разумно построена държавност - съдебната система. Каквито и да са отделните простъпки на конкретни магистрати, уважението и грижата към системата е дълг на всеки гражданин!
    Свободна си да се запишеш в клуб "Г", ако мислиш обратното.

    14:57 08.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ай ай ай

    14 0 Отговор
    Държавен служутел- с пари от наследство ли си купи Мерцедеса?Или колата е служебна и ние пращаме подръжката и това да не спазва правилника за движение?

    15:01 08.04.2026

  • 29 Нашите магистрати

    8 1 Отговор
    Най-обичат дълго и обстоятелствено да проверяват очевидни неща! И да заключат накрая, че нищо не им е ясно - единствено на тях!

    15:11 08.04.2026

  • 30 И какво от това

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    То масово си ги правят такива,навсякъде из институциите.

    15:14 08.04.2026

  • 31 Не е само това

    12 0 Отговор
    Тя се казва Деница Илиева и е водач на листа от БСП. И между другото това, че е разкрита въобще не отменя нейната закана да "съсипе живота" на въпросния човек. Дано го пазят висшите сили, защото се разбра, че няма какво друго да пази гражданите в България.

    Коментиран от #33

    15:17 08.04.2026

  • 32 Дори самият случай е описан нагло

    11 0 Отговор

    До коментар #10 от "Здрасти":

    Не става дума за никакъв спор, а за грубо нарушение на закона. Представете си всеки да кара, както си реши, защото бърза. Не, че не се случва ежедневно в града/държавата на мутрите, де. Преди време и аз имах подобен сблъсък. Отказът ми да направя път на мутрата беше категоричен. Той беше в нарушение. Зад мен се събра огромна опашка, стана напрегнато и мутрата отстъпи. Но, това са единични "проблясъци" в иначе победилото навсякъде безобразие.

    15:22 08.04.2026

  • 33 Зрител

    12 0 Отговор

    До коментар #31 от "Не е само това":

    Смятайте като депутатка с имунитет какви ще ги къдри..

    15:25 08.04.2026

  • 34 Чантцунг Лама

    4 2 Отговор
    • 34 Чантцунг Лама

    15:27 08.04.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Боби

    3 0 Отговор
    Тъй, интересен казус! Нещо като театър на публично място в стил "Асенчо и Мирчев".
    Г-н Боян, който твърди, че познава нормите демонстрира абсолютна неграмотност. Прокурорката демонстрира абсолютна неграмотност и непохватност. Чудесна основа за битка между човек и институция. Няма да коментирам съ-участието на други лица и институции. Истината е страшна и тя е, че ежеминутно произвеждаме войни.

    15:55 08.04.2026

  • 38 Жбръц

    0 0 Отговор
    От утре започват Светлите празници.След това,ще се съберат( минимум към края на месеца,ще поумуват,ще потълкуват една седмица, следва второ насрочено заседание,след другите празници - 1 Май и Гергьовден.Изслушване, някой от Съвета ще го хване пролетен грип,пак отлагане.Изпитана от години технология: Знаят ни манталитета.Забравяме всичко до седмица време.Накрая ще излязат със становище: Преценявайки субективно и обективни фактори и обстоятелства ,ВСС ще и наложи много тежка мярка: Официално забележка пред строя на колегията.Пито- платено! Тук някой колеги от форума,едва ли не,пишат за дисциплинарно уволение.Не са виновни,защото не знаят,какъв закон са си прокарали преди 25 години! Следовател, прокурор,съдия,нойто е назначен след конкурс, и е прослужил на съответната длъжност 3 години ,не може да бъде освободен.Освен в изрично посочени в закона случай! С прости думи: Тези длъжности са несменяеми,до живот/ пенсиониране,което при тях спокойно може д продължи до навършени 65 г.Защото са ценни кадри.Може да остане на същата длъжност като ранг,или да расте.Но не може да бъде уволнен.

    16:35 08.04.2026

  • 39 Безпристрастен

    3 0 Отговор
    Ако колегата- водач,беше повикал полиция,тази не само ще се измъкне,но наистина щеше да му стъжни живота! Пропускате един много важен факт; Тя е прокурор,но във Военна прокуратура.Точно те , единствено се занимават със разследване на во
    Служители към МО, ,полиция, военна полиция и пожарна безопасност.Кой началник на ниво - шеф на РПУ, в КАТ,СТолична дирекция,ще е накаже,или ще образува преписка? Още не се е родил такъв! Ще му стъжни и на него живота.И то ,по много брутален начин.Нищо няма да се случи! Минало- заминало,още другата седмица.

    Коментиран от #40

    16:46 08.04.2026

  • 40 Смърфиета

    3 0 Отговор

    До коментар #39 от "Безпристрастен":

    Ами, който се престраши да си изпълни задълженията спрямо нарушението й+ заплахата към човека,да му предложат поста на въпросната за награда.Ако функционира така държавата, всеки ще ди знае мястото и няма да се прави на велик.

    16:52 08.04.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 а какво да се самозериа за мафията в РБ

    0 0 Отговор
    а какво да се самосезира за Мафията в БГ?!?!

    17:00 08.04.2026

  • 43 То и Ема Копейката се видя, ама не става

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Зевс":

    Зевс
    922ОТГОВОР
    Какво има да проверяват, то се видя нивото на прокурорката, директно уволнение.
    -;-
    не стават така лесно работите.
    Прокурора Сарафов се събират:
    съвети, колегии и даже Конституционен съд!
    Усещаме ли се колко сме пропаднали?
    каква евро зона и къкъв Шенген!

    17:02 08.04.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Ема копейката е знаела валутните курсове

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Гост
    562ОТГОВОР
    Какво е правила Русинова на Пепи Еврото за евро.
    -;-
    Ами Ема копейката е знаела валутните курсове на Еврото!

    17:07 08.04.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Само 4/60 коментара са изтрити

    2 0 Отговор
    що така толкоз малко триене е приложено!

    17:11 08.04.2026

