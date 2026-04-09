Започва голямото пътуване за Великден

9 Април, 2026 07:48 1 157 22

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Започва голямото пътуване за Великден. В последния работен ден от седмицата се очаква засилен трафик по изходите на големите градове.

Над 190 000 автомобила се очаква да напуснат София преди празника. Най-натоварено ще бъде движението по магистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“.

Днес от 15,00 до 20,00 часа ще бъде ограничено движението на тежкотоварни автомобили по магистралите в посока изход от София. В петък същото ограничение ще важи от 9,00 до 14,00 часа. Най-натоварено се очаква да бъде в понеделник, когато също ще се ограничава движението на камиони по магистралите.

Над 700 полицейски екипа ще следят за безопасността по пътищата в следващите дни. В трафика по магистралите ще се включат и цивилни патрули.

В събота и неделя полицейските екипи ще извършват засилени проверки за употреба на алкохол и наркотици от шофьорите. Засилено полицейско присъствие ще има около жп гари, автогари, както и около църкви и манастири.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 надарена кака

    8 4 Отговор
    Днес ще ползваме градския транспорт,ще пътуваме с трамвай.Ще ходим до училището с дъщерите ми. Колата е в гаража.

    07:58 09.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пич

    23 2 Отговор
    Отново виждаме фалшивата същност на българина!!! Вместо да се концентрира върху духовното, и да се замисли дали живее като добър човек, лицемерно ще изтича до черквата да запали свещичка и да я обиколи!!! После решил, че това е предостатъчно, ще хукне по ядене, пиене, СПА, и изневери!!! Щото вече е чист като сълза, и може да натрупа съзнателно някой грях, пък догодина ще му мисли - пак ще обиколи черквата !!!

    Коментиран от #9

    08:10 09.04.2026

  • 4 Да видим

    9 2 Отговор
    колко ще си отидат от този свят докато пътуват към родните си места...

    08:16 09.04.2026

  • 5 Красимир Петров

    16 4 Отговор
    Селтаците ще се изнесат от София за 4 дни.

    Коментиран от #17

    08:18 09.04.2026

  • 6 Къде отиват, нали

    14 1 Отговор
    Са бедни
    Имат коли
    Чакат добавки
    Отиват на село за агне който още има изоставени работливи старци
    Богатите тръгват по скъпи хотели
    Живее народът
    Горките стражари, за тях няма почивка

    Коментиран от #13

    08:22 09.04.2026

  • 7 Мокой

    16 1 Отговор
    Голямо пътуване, голямо ядене, голямо пиене..., а къде е духът?

    Коментиран от #20

    08:23 09.04.2026

  • 8 Тома

    4 1 Отговор
    Българина бил на първо място по смъртност.За това яж,пии и си носи новите дрехи

    08:30 09.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ГОЛЕМ СМЕХ

    7 1 Отговор
    Цените на горивата растат, задръстванията по пътищата....също.

    08:43 09.04.2026

  • 12 Дошел от добричко село с 2 пръста чело

    9 3 Отговор
    "Софиянци" се прибираме по родните села. И да знаете, че тате вече не е комунист!

    08:52 09.04.2026

  • 13 Немой така бе

    7 2 Отговор

    До коментар #6 от "Къде отиват, нали":

    нали сме в клуба на богатите, както каза Б2 Буда Банкяно Балканска, трайте и одете да се чукате.... с яйца. и не забравяйте, която търси яйца яко, след 9 месеца има коледни подаръци

    08:52 09.04.2026

  • 14 Кирил

    7 0 Отговор
    ,, бедните и нещастни,, българи задръстват магистралата за Гърция

    08:53 09.04.2026

  • 15 И сега

    6 0 Отговор
    Преди табелата за всяко село-тринога! И патрулка с двама дремещи катаджии в храстите.

    08:58 09.04.2026

  • 16 провинциалист

    3 0 Отговор
    Странно как само в такива статии никой не се радва, че в днешно време човек е свободен да пътува където си иска.

    09:05 09.04.2026

  • 17 Селянин

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Красимир Петров":

    А кореняците селтаци от София, ще си останат в голямото село.

    09:17 09.04.2026

  • 18 Васил

    6 1 Отговор
    Довиждане селяни и не се връщайте.

    09:21 09.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 И ГОЛЯМО

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Мокой":

    СР@н€ ще падне. ВиК експерти казват, че най-вероятно ще експлодират тръбите
    и над 6 000 000мил. ще хванат кафяв тен и призовават да не се ходи във 🚾 а да се ползва багажника на МПС-то.

    10:08 09.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 и не трийте ало

    1 0 Отговор
    Не се връщате, от мяякането ви ме болят ушите.

    10:14 09.04.2026

