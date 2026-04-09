Започва голямото пътуване за Великден. В последния работен ден от седмицата се очаква засилен трафик по изходите на големите градове.
Над 190 000 автомобила се очаква да напуснат София преди празника. Най-натоварено ще бъде движението по магистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“.
Днес от 15,00 до 20,00 часа ще бъде ограничено движението на тежкотоварни автомобили по магистралите в посока изход от София. В петък същото ограничение ще важи от 9,00 до 14,00 часа. Най-натоварено се очаква да бъде в понеделник, когато също ще се ограничава движението на камиони по магистралите.
Над 700 полицейски екипа ще следят за безопасността по пътищата в следващите дни. В трафика по магистралите ще се включат и цивилни патрули.
В събота и неделя полицейските екипи ще извършват засилени проверки за употреба на алкохол и наркотици от шофьорите. Засилено полицейско присъствие ще има около жп гари, автогари, както и около църкви и манастири.
