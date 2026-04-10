Карлос Контрера: ДБ се договарят непрекъснато с ГЕРБ в Столична община! Какъв модел ще сменя точно Иво Мирчев

10 Април, 2026 09:06 463 7

Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Общинският съветник Карлос Контрера изнесе данни как всъщност ДБ се договарят с ГЕРБ в Столична община.

Ето какво пише в своя публикация Контрера:

Иво Мирчев от „Да, България“ непрекъснато тръби: „Ние сме тези, които могат да сложат край на модела „Борисов – Пеевски“. В същото време в Столична община хората на Иво Мирчев от „Да, България“ се договарят с ГЕРБ и с подкрепата на ГЕРБ си пробутаха схема с екзотични автобуси. Историята си струва да бъде разказана, защото по делата ще ги познаете.

Според Карлос Контрера на думи ДБ, Иво Мирчев, „Да, България“ се борят с ГЕРБ и „модела Борисов“, а в същото време с гласовете на ГЕРБ в СОС си пробутват схемите.

В капиталовата програма на Столична община са включени за покупка 42 употребявани двадесетметрови дизелови (забележете) автобуса на цена 159 000 евро бройката. Автобусите са на десет години и трябва да дойдат от Виена. Т.е. мачът е реден, без процедура, без състезателно начало - заложени са едни конкретни параметри, за да се гарантира, че точно тези автобуси ще бъдат доставени и платени. Как му се вика на това? Предложението идва от заместник-кмета по транспорта - Виктор Чаушев (ДБ). Значи ДБ пищяха на умряло срещу 18-метрови автобуси на същите километри, но за 90 000 евро бройката. Било скъпо. А 159 000 евро бройката вече не е скъпо. Разликата - въпросните 42 автобуса са договорени пряко от ДБ без обществена поръчка. Техните автобуси са добри и демократични, другите по открита процедура са лоши и корупционни.

Как се случи врътката - ДБ се договориха с ГЕРБ да подкрепят това предложение и то мина в залата на общинския съвет на 12.03.2026 г. Даже под измененията стои подписа на Бойко Димитров – „Да, България“, заедно с подписите на ГЕРБ и „Спаси София“. Борят здраво „модела ГЕРБ“.

Карлос Контрера риторично задава въпроса „Как ще сменя Иво Мирчев „модела Борисов“ точно? Като се договаря с хората на Борисов в Столична община ли?“

Знаете ли как гласуваха ПП-ДБ и „Спаси София“, когато предложих тази схема с 42 дизелови автобуса да отпадне? Против гласуваха заедно с ГЕРБ. Предложих да се сложи ограничение на пробега - до 500 000 кв. за всеки автобус, за да се гарантира поне, че няма да бъдат най-старите. Тогава изгря звездата на другия корифей от „Да, България“ - Симеон Ставрев, който направи обратно предложение без една дума мотиви. Когато се гласува, знаете ли как гласуваха ПП-ДБ и „Спаси София“? Против гласуваха, против това да се сложи ограничение „до 500 000 км.“ Човек се пита защо? Ами защото автобусите, които се канят да ни дотътрят за 159 000 евро бройката са на 600-700 000 км. Така София ще трябва да плати общо 6 700 000 евро за употребявани дизелови автобуси на над 500 000 км. За сведение -чисто нов газов 12-метров автобус струва около 250 000 евро бройката. А ние ще вземаме 10-годишни дизелови за 159 000 евро броя. Тези автобуси са 20-метрови, с четири оси, за тях няма подемници в гаражите и не е ясно по кои линии евентуално ще могат да се движат. Не, не е далавера, ама хич. Направо си е дарение.

Всички следи в тази операция водят към ДБ. Предложението е на заместник-кмета Чаушев (ДБ), промяната в решението е с подписа на Бойко Димитров (ДБ). Е, пребориха ли мафията и корупцията добрите сили?

Та, когато Иво Мирчев, „Да, България“, ДБ Ви говорят как ще борят „модела Борисов/ГЕРБ/Фандъкова“, да знаете, че борят това, като се договарят с него, пише още Контрера.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Целта на промяната е

    5 1 Отговор
    Смяна на бенефициентите, паричните потоци и други банкови сметки.

    09:13 10.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Регламетирано сметище

    3 2 Отговор
    Спокойно, контра! На изборите за 53 НС Асен Василев ще се яви сам, без ДБ! Те отдавна са в схемите и друго не ги интересува! А вие подкрепете Терзиев, вместо да грачите ,,грозно, зловещо" срещу законно избран кмет!

    09:21 10.04.2026

  • 4 Асан циганина

    0 2 Отговор
    Много желязо има в тези автобуси, затова струват скъпо.

    09:25 10.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Делаверата е обща

    2 0 Отговор
    За всички в общината.

    09:35 10.04.2026

  • 7 Трактор

    0 0 Отговор
    Тея, които са от партиите с най-малък процент, пищят най-много.
    Както в парламента, така и в СОС.
    Факт!
    ИТН - и те. Айде, пътекитееее…!

    09:39 10.04.2026

