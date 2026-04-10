Новини
България »
Стара Загора »
Сняг изненада шофьорите на прохода Шипка ВИДЕО
Сняг изненада шофьорите на прохода Шипка ВИДЕО

10 Април, 2026 12:04, обновена 10 Април, 2026 12:14 1 639 9

  • шипка-
  • проход-
  • сняг-
  • зимни гуми-
  • стара загора-
  • българия-
  • пътна полиция

От Пътна полиция призовават шофьорите да бъдат изключително внимателни

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов

Обилен снеговалеж на Разпети петък изненада шофьорите, които преминават през прохода Шипка.

На места снежната покривка достига 6-7 сантиметра, измери бТВ.

От Пътна полиция призовават шофьорите да бъдат изключително внимателни. Пътното платно се поддържа постоянно от снегопочистваща техника, като снегорини минават редовно и опесъчават прохода.

Температурата в района на прохода е около 0 градуса.

Движението през старопланинския проход не е спряно, но се осъществява при зимни условия, като водачите трябва да са със зимни гуми.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 4 Дзак

    0 0 Отговор
    Бързо ще се стопи!

    12:56 10.04.2026

  • 5 Дачко Яворов

    0 4 Отговор

    До коментар #3 от "демократ":

    Оцеляването в Аспаруховата клoaка е изпитание за душата, тялото и ума! Който се е спасил от тази мизерия, е постигнал нещо в живота си !

    13:33 10.04.2026

  • 7 Субар

    1 0 Отговор
    За това карам със всесезонни гуми.
    Не ги препоръчвам за автомобили със задвижване на едната ос.

    13:34 10.04.2026

  Боби Сандов

    2 0 Отговор
    На Петрохан няма и снежинка.
    13:41 10.04.2026

  • 9 Иванич

    1 0 Отговор
    От Пътното що не опесъчат, или ако стане инцидент, пак шофьорите ще са виновни?

    13:53 10.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове