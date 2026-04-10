Сняг изненада шофьорите на прохода Шипка ВИДЕО

Обилен снеговалеж на Разпети петък изненада шофьорите, които преминават през прохода Шипка.
На места снежната покривка достига 6-7 сантиметра, измери бТВ.
От Пътна полиция призовават шофьорите да бъдат изключително внимателни. Пътното платно се поддържа постоянно от снегопочистваща техника, като снегорини минават редовно и опесъчават прохода.
Температурата в района на прохода е около 0 градуса.
Движението през старопланинския проход не е спряно, но се осъществява при зимни условия, като водачите трябва да са със зимни гуми.
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
7 Субар
Не ги препоръчвам за автомобили със задвижване на едната ос.
13:34 10.04.2026
