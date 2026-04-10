Градушка падна край Поморие и причини пет катастрофи
  Тема: Войната на пътя

Градушка падна край Поморие и причини пет катастрофи

10 Април, 2026 12:54 1 364 8

Щетите са само материални

Градушка падна край Поморие и причини пет катастрофи - 1
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Силен валеж от градушка се изсипа малко преди обед навръх Разпети петък в района на Поморие, като предизвика затруднения по пътната мрежа.

В социалните мрежи шофьори публикуваха видеоклипове, на които се вижда интензивният градоносен валеж, придружен от силен дъжд и намалена видимост. Според очевидци обстановката се е влошила рязко за минути, което е изненадало водачите на пътя.

В резултат на усложнената пътна обстановка пет автомобила са катастрофирали в района, единият се е обърнал по таван на пътя Ахелой - Поморие, в района на Каменар. Няма данни за пострадали, съобщиха дежурните в ОД на МВР - Бургас.

Един от водачите е посетил самостоятелно спешен кабинет, за да бъде прегледан. Щетите са само материални, а причините са несъобразена скорост по време на ледения дъжд. Водачите са призовани да шофират с повишено внимание заради възможни хлъзгави участъци по пътя. Температурите в региона са ниски - около 8 градуса.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 1 Отговор
    А Бойко на снимка по дедовски гащи. Той е виновен

    13:06 10.04.2026

  • 2 Жителите на бейрут

    8 1 Отговор
    Са ПОТРЕСЕНИ..

    13:13 10.04.2026

  • 3 Евросалфетка

    7 2 Отговор
    Това пък ако не е хибридна атака на Москва и лично на Путин ?

    13:15 10.04.2026

  • 4 ЗНАМЕНОВАНИЕ.

    8 0 Отговор
    ГОСПОДНО. НО КМЕТА КОЙТО УПРАВЛЯВА ТАМ ОТ ГЕПА ОТ МНОГО ГОДИНИ Е БИЛ ПОД ЧАДЪР НЕ Е ПОСТРАДАЛ.

    13:20 10.04.2026

  • 5 ТИГО

    3 0 Отговор
    Абе Българи шубе ви е от война ,ама се избивате по пътищата и дискотеките !! Шушумиги .

    13:36 10.04.2026

  • 6 Добавка

    4 0 Отговор
    Господ изпраща предупреждение , ако не ви пука , ще ви изпрати по - сериозно изпитание !

    Коментиран от #7

    13:49 10.04.2026

  • 7 ТИГО

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Добавка":

    Лежи ти на Господ !! До сега нищо не е спрял ,пожари,войни,наводнения ,болести ! Па ти чекай !

    14:04 10.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

