Градушка падна край Поморие и причини пет катастрофи

Силен валеж от градушка се изсипа малко преди обед навръх Разпети петък в района на Поморие, като предизвика затруднения по пътната мрежа.
В социалните мрежи шофьори публикуваха видеоклипове, на които се вижда интензивният градоносен валеж, придружен от силен дъжд и намалена видимост. Според очевидци обстановката се е влошила рязко за минути, което е изненадало водачите на пътя.
В резултат на усложнената пътна обстановка пет автомобила са катастрофирали в района, единият се е обърнал по таван на пътя Ахелой - Поморие, в района на Каменар. Няма данни за пострадали, съобщиха дежурните в ОД на МВР - Бургас.
Един от водачите е посетил самостоятелно спешен кабинет, за да бъде прегледан. Щетите са само материални, а причините са несъобразена скорост по време на ледения дъжд. Водачите са призовани да шофират с повишено внимание заради възможни хлъзгави участъци по пътя. Температурите в региона са ниски - около 8 градуса.
1 Последния Софиянец
13:06 10.04.2026
2 Жителите на бейрут
13:13 10.04.2026
3 Евросалфетка
13:15 10.04.2026
4 ЗНАМЕНОВАНИЕ.
13:20 10.04.2026
5 ТИГО
13:36 10.04.2026
6 Добавка
Коментиран от #7
13:49 10.04.2026
7 ТИГО
До коментар #6 от "Добавка":Лежи ти на Господ !! До сега нищо не е спрял ,пожари,войни,наводнения ,болести ! Па ти чекай !
14:04 10.04.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.