Областният управител върна за ново обсъждане решение на Общински съвет - Враца за безлихвен заем

10 Април, 2026 20:51

Областният управител е приел, че решението на Общинските съветници е незаконосъобразно

Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Областният управител Стефан Красимиров върна решение на Общински съвет (ОбС) Враца от края на март, касаещо отпускане на безлихвен заем за „Индустриални зони – Враца“ ЕООД. Това съобщава областната администрация на официалния си сайт.

Заседанието на ОбС Враца е проведено на 31 март. Върнатото решение се отнася до отпускане на безлихвен заем на „Индустриални зони – Враца“ ЕООД в размер на 31 805,43 евро за покриване на разходи за възнаграждения, осигурителни и здравни вноски, както и разходи за счетоводно обслужване, с предвидено разсрочено възстановяване на сумата. Производството е инициирано след постъпил сигнал от общинския съветник Томас Петров, в който се съдържат данни за допуснати процедурни нарушения при провеждане на заседанието.

В хода на извършената проверка е установено, че предложението първоначално не е било прието при гласуване, тъй като не е събрало необходимото мнозинство. Впоследствие, на по-късен етап от заседанието, след обявена почивка, точката е била подложена на повторно гласуване и е приета, посочват от областна администрация. Според публикацията повторно гласуване е допустимо само при незабавно оспорване на резултата – в рамките на 2 минути след обявяването му. В конкретния случай това изискване не е било спазено, поради което е налице съществено нарушение на процедурата.

Областният управител е приел, че решението на Общинските съветници е незаконосъобразно, тъй като е прието при нарушаване на установения ред, което води до неговата правна опороченост. Заповедта за ново обсъждане е изпратена до председателя на Общински съвет – Враца, кмета на община Враца, както и до Районна и Окръжна прокуратура – Враца. Решението следва да бъде разгледано повторно при стриктно спазване на законовите изисквания, се посочва в публикацията в сайта на Областна администрация - Враца.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Врачанския

    1 0 Отговор
    Първия боклук пукна. Останаха още двама, тяхната мама, тяхната мама. Софиянеца е тук, още пърха. Ама оня гейзер циониста, никакъв го няма. Къде е? Неговата мама, ах неговата мама.

    Коментиран от #2

    21:04 10.04.2026

  • 2 Петър

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Врачанския":

    Враца освен корумпирани гербери и слабо ПП ДБ друго няма, а по селата ДПС.

    21:45 10.04.2026

  • 3 Пустиня(к)

    0 0 Отговор
    Горе-доле 10 пъти по-малко отколко "Мизоти" на вратарчето Иванков зе за асфалта, дет се белеше кат кора от портокал с ръка. 300 хилки, бате, за тоя некадърник крадлив!!!

    22:08 10.04.2026

