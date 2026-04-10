Областният управител върна за ново обсъждане решение на Общински съвет - Враца за безлихвен заем

Областният управител Стефан Красимиров върна решение на Общински съвет (ОбС) Враца от края на март, касаещо отпускане на безлихвен заем за „Индустриални зони – Враца“ ЕООД. Това съобщава областната администрация на официалния си сайт.

Заседанието на ОбС Враца е проведено на 31 март. Върнатото решение се отнася до отпускане на безлихвен заем на „Индустриални зони – Враца“ ЕООД в размер на 31 805,43 евро за покриване на разходи за възнаграждения, осигурителни и здравни вноски, както и разходи за счетоводно обслужване, с предвидено разсрочено възстановяване на сумата. Производството е инициирано след постъпил сигнал от общинския съветник Томас Петров, в който се съдържат данни за допуснати процедурни нарушения при провеждане на заседанието.

В хода на извършената проверка е установено, че предложението първоначално не е било прието при гласуване, тъй като не е събрало необходимото мнозинство. Впоследствие, на по-късен етап от заседанието, след обявена почивка, точката е била подложена на повторно гласуване и е приета, посочват от областна администрация. Според публикацията повторно гласуване е допустимо само при незабавно оспорване на резултата – в рамките на 2 минути след обявяването му. В конкретния случай това изискване не е било спазено, поради което е налице съществено нарушение на процедурата.

Областният управител е приел, че решението на Общинските съветници е незаконосъобразно, тъй като е прието при нарушаване на установения ред, което води до неговата правна опороченост. Заповедта за ново обсъждане е изпратена до председателя на Общински съвет – Враца, кмета на община Враца, както и до Районна и Окръжна прокуратура – Враца. Решението следва да бъде разгледано повторно при стриктно спазване на законовите изисквания, се посочва в публикацията в сайта на Областна администрация - Враца.