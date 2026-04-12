Кметът на Панагюрище: Честването на Априлското въстание не е празник, а поклонение

На 20 април отбелязваме 150-ата годишнина от Априлското въстание, което Възкресява българската мечта за свобода. Националната кауза, безкористните битки, гордостта, признанието, че дори и неуспехите и предателствата бележат събитията и годините до днес.

„Панагюрище е било правилното място, където тези млади, смели, умни хора са провъзгласили свободата и своята 10-дневна република. Панагюрище не се окичва с ореола и венеца на 10-дневна столица. То става сълзата, която е в очите на народа ни – която не пада, но свети. Трябва да освети именно този най-страшен български спомен“, каза в „120 минути“ кметът на Панагюрище Желязко Гагов.

Тогава населението на Панагюрище е над 15 000 души. В селището е имало изключително развити търговия и занаяти.

„Взето е решение да може църквите там да не са вкопани. Пример за това е църквата „Свети Георги“. Завършена е през 1860 г. и е построена с даренията на различни семейства“, разказа Гагов.

„За съжаление, на политическия терен историята на България не се разбира като храм, в който трябва да пристъпваме тихо и да изразим своето преклонение. Самото честване не е празник, а поклонение. Основният смисъл на това поклонение е, че след като преклоним глава, ние трябва да я изправим високо“, каза Желязко Гагов.

„Политиците използват популизма като „мегафон в черква“. Историята ни е храм и ние трябва да се учим от примерите“, каза още той.