Кметът на Панагюрище: Честването на Априлското въстание не е празник, а поклонение

12 Април, 2026 18:11 776 8

  • желязко гагов-
  • кмет-
  • панагюрище

„Основният смисъл на това поклонение е, че след като преклоним глава, ние трябва да я изправим високо“, каза Желязко Гагов

Мария Атанасова

На 20 април отбелязваме 150-ата годишнина от Априлското въстание, което Възкресява българската мечта за свобода. Националната кауза, безкористните битки, гордостта, признанието, че дори и неуспехите и предателствата бележат събитията и годините до днес.

„Панагюрище е било правилното място, където тези млади, смели, умни хора са провъзгласили свободата и своята 10-дневна република. Панагюрище не се окичва с ореола и венеца на 10-дневна столица. То става сълзата, която е в очите на народа ни – която не пада, но свети. Трябва да освети именно този най-страшен български спомен“, каза в „120 минути“ кметът на Панагюрище Желязко Гагов.

Тогава населението на Панагюрище е над 15 000 души. В селището е имало изключително развити търговия и занаяти.

„Взето е решение да може църквите там да не са вкопани. Пример за това е църквата „Свети Георги“. Завършена е през 1860 г. и е построена с даренията на различни семейства“, разказа Гагов.

„За съжаление, на политическия терен историята на България не се разбира като храм, в който трябва да пристъпваме тихо и да изразим своето преклонение. Самото честване не е празник, а поклонение. Основният смисъл на това поклонение е, че след като преклоним глава, ние трябва да я изправим високо“, каза Желязко Гагов.

„Политиците използват популизма като „мегафон в черква“. Историята ни е храм и ние трябва да се учим от примерите“, каза още той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Кирил

    12 2 Отговор
    Истината, която е много неудобна и я крием е, че в т.н. въстание участват по малко от 0.1% от българите.
    Българите не са искали да имат нищо общо с това въстание

    18:14 12.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Бай Коста

    4 1 Отговор
    Без да е 100% исторически обективен, този кмет е доста по-премерен в изказванията си от други официални лица. За Априлското въстание са изприказвани и изписани тонове глупости, а единственото от истината, което бе допуснато до масовия читател и учениците, е художественото обобщение в главата "Пиянството на един народ" от "Под игото" на Вазов.

    18:38 12.04.2026

  • 4 Бенковски

    4 3 Отговор
    Кои не чества Априлското Въстание е предател.

    Коментиран от #7

    18:40 12.04.2026

  • 5 Дааа

    1 1 Отговор
    Гогич, чу ли?

    18:44 12.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Бенковски":

    честваме го , ядем пием и се веселим

    всеки ден го честваме бе

    18:53 12.04.2026

  • 8 ЗАЩО НЕ МАХА КМЕТА НА

    0 0 Отговор
    ПОИБРЕНЕ, ТОЯ ИЗМАМНИК ОТ ПОИБРЕНЕ САМО ДАЛАВЕРИ ВЪРТИ И ЛЪЖЕ ВСИЧКИ ЗА ВСИЧКО

    19:37 12.04.2026

