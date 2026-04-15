Двете деца от Ямбол отново са заедно - вече в приемно семейство в Ракитово

Тригодишното дете от Ямбол, което беше заснето да виси от тераса на осмия етаж, е настанено в приемно семейство в Ракитово. То ще живее заедно с по-малката си сестра.

От Дирекция „Социално подпомагане“ уточняват, че приемното семейство разполага с необходимия опит и условия за отглеждането на децата. До момента приемните родители са се грижили за шест деца, включително близнаци. Паралелно с настаняването се работи и с биологичните родители. Социалните служби изготвят план за действие, който включва мерки за повишаване на родителския капацитет, както и възможности за поддържане на контакт между родителите и децата.

Работата по случая ще продължи съвместно между дирекциите в Ямбол и Ракитово.

Искра Чукалова - Закрила на Детето - Ракитово: „Изключително спокойни са децата. Приемното семейство ги прие,както винаги с отворени обятия, без никакви проблеми, никакво напрежение.“

Венера Ибчева, социален работник: „Децата няма да се разделят, ще бъдат в едно приемно семейство, за да се запази и съхрани емоционалната връзка между тях.

- Казаха ли нещо ли нещо двете дечица при настаняването им в това семейство?

Венера Ибчева, социален работник: Не. Децата бяха спокойни. Всичко премина спокойно. Приемната майка ги обгради с любов и топлина.“