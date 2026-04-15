Двете деца от Ямбол отново са заедно - вече в приемно семейство в Ракитово

15 Април, 2026 05:09, обновена 15 Април, 2026 04:13 495 3

До момента приемните родители са се грижили за шест деца, включително близнаци

Снимка: БНТ
БНТ Българска национална телевизия

Тригодишното дете от Ямбол, което беше заснето да виси от тераса на осмия етаж, е настанено в приемно семейство в Ракитово. То ще живее заедно с по-малката си сестра.

От Дирекция „Социално подпомагане“ уточняват, че приемното семейство разполага с необходимия опит и условия за отглеждането на децата. До момента приемните родители са се грижили за шест деца, включително близнаци. Паралелно с настаняването се работи и с биологичните родители. Социалните служби изготвят план за действие, който включва мерки за повишаване на родителския капацитет, както и възможности за поддържане на контакт между родителите и децата.

Работата по случая ще продължи съвместно между дирекциите в Ямбол и Ракитово.

Искра Чукалова - Закрила на Детето - Ракитово: „Изключително спокойни са децата. Приемното семейство ги прие,както винаги с отворени обятия, без никакви проблеми, никакво напрежение.“

Венера Ибчева, социален работник: „Децата няма да се разделят, ще бъдат в едно приемно семейство, за да се запази и съхрани емоционалната връзка между тях.

- Казаха ли нещо ли нещо двете дечица при настаняването им в това семейство?

Венера Ибчева, социален работник: Не. Децата бяха спокойни. Всичко премина спокойно. Приемната майка ги обгради с любов и топлина.“


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    БАБА МИ ЗОИЦА РОДЕНА 1911, ОСТАВА СИРАЧЕ НА 10 ГОДИНИ И ТРЯБВА ДА СЕ ГРИЖИ ЗА ДВАМА БРАТЯ
    ХРИСТО И ЕНЬО НА 4 И 5 ГОДИНИ
    ..... С ПРА ДЯДО МИ АНГЕЛ Е ХОДЕЛ ДА ОРЕ И СЕЕ
    ......
    И СА ОЦЕЛЕЛИ И СА СЪЗДАЛИ СЕМЕЙСТВА И ТЕ
    ......
    ТИПИЧНА ИСТОРИЯ ЗА МИЛИОНИ БЪЛГАРИ ПО ВРЕМЕ НА КАПИТАЛИЗМА В БЪЛГАРИЯ

    04:37 15.04.2026

  • 2 Професия

    0 0 Отговор
    Приемно семейство.
    Понякога и само един родител на заплата и осигуровки.
    Не винаги, но в повечето случаи препитание за приемните и затова едно SOS селище би било по-добър вариант за децата.
    Изобщо при живи родители: едните си оставят децата, други ги гледат срещу заплащане.

    05:20 15.04.2026

  • 3 Един шофьор

    1 0 Отговор
    А не можеше ли някъде по близо до Ямбол, ами чак в Ракитово?

    05:26 15.04.2026

