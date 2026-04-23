Делото „Сияна“ продължава в съда в Плевен

В Окръжния съд в Плевен ще гледа делото „Сияна“. Очаква се съдебният състав да изслуша заключението по назначената комплексна автотехническа и съдебно-медицинска експертиза.
В края на февруари Окръжният съд остави в ареста обвиняемия Георги Александров, който причини тежката катастрофа на 31 март 2025 година, на пътя Бяла-Ботевград в района на Телиш.
12-годишното дете почина при катастрофата. Според делото Александров е управлявал МПС-товарна композиция от влекач и прикачено полуремарке, със скорост от около 83 км/ч, при разрешена 70 км/ч за този пътен участък.
Условията били дъжд, мокър асфалт, зона на завой, неравна пътна настилка, поради които настъпила загуба на напречната устойчивост на товарния автомобил и прикаченото полуремарке навлязло в насрещната пътна лента, където продължило движението си.
В същия момент, в тази насрещна пътна лента, се движел лекият автомобил, в който пътници били 12-годишната Сияна (на задната лява седалка) и нейната баба (на задна дясна седалка), а шофирал пострадалият - дядото на момичето.
Шофьорът на автомобила предприел аварийно спиране, за да не се удари в ремаркето, но въпреки това, настъпил удар, който бил челен за лекия автомобил. В резултат на удара, била причинена смъртта на Сияна и телесни повреди на шофьора на автомобила - нейният дядо.
Подсъдимият е с множество нарушения по ЗДвП, като е наказван няколко пъти за престъпления по транспорта, с лишаване от право да управлява МПС. В момента, същият е с мярка за неотклонение „задържане под стража“.
Предвидено е изслушване на заключението по назначената комплексна автотехническа и съдебно-медицинска експертиза.
1 в кратце
Коментиран от #2
08:25 23.04.2026
2 Баща ѝ и другите гербаджии
До коментар #1 от "в кратце":ли са подсъдимите?
08:27 23.04.2026
8 РЕАЛИСТ
Коментиран от #15
08:53 23.04.2026
13 Aлфа Вълкът
13км/ч за камион с полуремарке не са малко превишение, но извън населено място кой не кара с 10-20км/ч отгоре?
09:06 23.04.2026
14 Виновните са бившите управляващи .
Коментиран от #29
09:08 23.04.2026
15 Aлфа Вълкът
До коментар #8 от "РЕАЛИСТ":12 снимки от разследването са изчезнали, какво се чудиш, това дело от пътен инцидент се превърна в бутафория и пиар кампания на оня шишко.
Коментиран от #26
09:10 23.04.2026
19 Читател
Коментиран от #32
09:14 23.04.2026
22 Читател
Коментиран от #23
09:16 23.04.2026
23 Само питам
До коментар #22 от "Читател":Това остави , ами кой плаща на троловете , които се появяват ни в клин , ни в ръкав , и плюят нещастния баща ?
Коментиран от #24, #30
09:20 23.04.2026
24 1488
До коментар #23 от "Само питам":бащата не е нещастен, а е нещастник
Коментиран от #34
09:23 23.04.2026
25 Пуснете
09:25 23.04.2026
27 РЕАЛИСТ
when the journalists intervene, the law dies“ т.е
Когато журналистите се намесят , правото умира.
09:37 23.04.2026
28 инцидент и трагедия
Коментиран от #33
09:58 23.04.2026
29 Луд Скайуокър
До коментар #14 от "Виновните са бившите управляващи .":Нарушенията по ЗДвП не са престъпления които се наказват по НПК и точно по тази причина се наричат нарушения с не престъпления и за това неназован човека престъпник ! Да нарушил е правилника но има и други фактори които са довели до катастрофата които ти удобно пропусксш да приемеш ! Не бъди съдник защото нито си съдия нито си компетентен , нито експерт за да раздаваш оценки и присъди!
А за смъртта на детето изказвам моите искрени съболезнования към семейството му.
10:12 23.04.2026
31 със син буркан
10:26 23.04.2026
32 Про стачка
До коментар #19 от "Читател":Оффффф Уикенд , ти сериозно ли ?
Уикенд“ е български седмичен вестник, често определян като флагман на „жълтата преса“. Комисията за защита от дискриминация (КЗД) установи дискриминация в статия на вестник "Уикенд" под формата на "тормоз" и "подбуждане към дискриминация". На издателя Мартин Радославов е наложена максималната глоба от 2000 лв., а за две от журналистките, работили в изданието, е изпратен сигнал до прокуратурата за евентуално извършено лъжесвидетелстване.
Утре ни пусни какво си прочел в Шок !
10:32 23.04.2026
33 Евро Пейка
До коментар #28 от "инцидент и трагедия":Пропусна и тези от НСО които фазата безразборно и убиват безнаказано хора по пътищата на България! Забрахте ли вече случая а Аксаково ?
10:49 23.04.2026
34 кой
До коментар #24 от "1488":родител е щастлив загуби ли детето си, този определено не е. Гербаджия, синя лампа, предна седалка, без упойващи в-ва и пр., това са все несъстоятелни аргументи пред съда, ако камионът с превишена скорост е навлязъл в насрещната лента и е убил човек. Има някакъв паритет за влияние в предсъдебното състезание, важно е съда какво ще реши, но правилно е оставил в ареста виновния.....
11:05 23.04.2026