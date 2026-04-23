Делото „Сияна“ продължава в съда в Плевен

23 Април, 2026 08:22

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В Окръжния съд в Плевен ще гледа делото „Сияна“. Очаква се съдебният състав да изслуша заключението по назначената комплексна автотехническа и съдебно-медицинска експертиза.

В края на февруари Окръжният съд остави в ареста обвиняемия Георги Александров, който причини тежката катастрофа на 31 март 2025 година, на пътя Бяла-Ботевград в района на Телиш.

12-годишното дете почина при катастрофата. Според делото Александров е управлявал МПС-товарна композиция от влекач и прикачено полуремарке, със скорост от около 83 км/ч, при разрешена 70 км/ч за този пътен участък.

Условията били дъжд, мокър асфалт, зона на завой, неравна пътна настилка, поради които настъпила загуба на напречната устойчивост на товарния автомобил и прикаченото полуремарке навлязло в насрещната пътна лента, където продължило движението си.

В същия момент, в тази насрещна пътна лента, се движел лекият автомобил, в който пътници били 12-годишната Сияна (на задната лява седалка) и нейната баба (на задна дясна седалка), а шофирал пострадалият - дядото на момичето.

Шофьорът на автомобила предприел аварийно спиране, за да не се удари в ремаркето, но въпреки това, настъпил удар, който бил челен за лекия автомобил. В резултат на удара, била причинена смъртта на Сияна и телесни повреди на шофьора на автомобила - нейният дядо.

Подсъдимият е с множество нарушения по ЗДвП, като е наказван няколко пъти за престъпления по транспорта, с лишаване от право да управлява МПС. В момента, същият е с мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Предвидено е изслушване на заключението по назначената комплексна автотехническа и съдебно-медицинска експертиза.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 в кратце

    10 9 Отговор
    Дано делото за Сияна да приключи и виновникът за смъртта й да бъде осъден на затвор!

    Коментиран от #2

    08:25 23.04.2026

  • 2 Баща ѝ и другите гербаджии

    23 4 Отговор

    До коментар #1 от "в кратце":

    ли са подсъдимите?

    08:27 23.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 РЕАЛИСТ

    20 1 Отговор
    Нещо взеха да се променят нещата. Първоначална информация беше, че момичето е било без колан на предна седалка с крака на таблото, сега отиде отзад отляво. Кой лъже?

    Коментиран от #15

    08:53 23.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Aлфа Вълкът

    13 3 Отговор
    1г реално този човек си стои в затвора, без да е пил, без да е употребявал опиати или по-тежки наркотици. Ако беше турчин, сега щеше да е в Бурса и да си живурка.
    13км/ч за камион с полуремарке не са малко превишение, но извън населено място кой не кара с 10-20км/ч отгоре?

    09:06 23.04.2026

  • 14 Виновните са бившите управляващи .

    5 6 Отговор
    " Подсъдимият е с множество нарушения по ЗДвП, като е наказван няколко пъти за престъпления по транспорта, с лишаване от право да управлява МПС " Защо евроатлантическата върхушка в София умишлено пуска закони , при които такива престъпници да са на свобода , и да продължават да са зад волана ❓

    Коментиран от #29

    09:08 23.04.2026

  • 15 Aлфа Вълкът

    21 1 Отговор

    До коментар #8 от "РЕАЛИСТ":

    12 снимки от разследването са изчезнали, какво се чудиш, това дело от пътен инцидент се превърна в бутафория и пиар кампания на оня шишко.

    Коментиран от #26

    09:10 23.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Читател

    2 7 Отговор
    Със солидна адвокатска защита се оказа шофьора на тира, който уби малката Сияна – 65-годишният Георги Александров. Според запознати с ценоразписите на маститите адвокати Явор Нотев и Милен Пенев, сумата, похарчена за защита на джигита, приближава 100 000 лева, при това само на първа инстанция. Парите за адвокатския хонорар се плащат от шефа на транспортната фирма „Виттвер България” Борислав Стоименов, който е собственик на камиона. Александров е известен в бизнес средите с колоритното си прозвище Боре Циганката, пише „Уикенд“.

    Коментиран от #32

    09:14 23.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Читател

    2 5 Отговор
    Изненадващо, на поредното заседание по делото в сряда, се появи бившият зам.-председател на парламента адвокат Явор Нотев. Нотев пое защитата на благоевградския тираджия, заедно с друг скъп юрист – Милен Пенев. (Информиран.)!

    Коментиран от #23

    09:16 23.04.2026

  • 23 Само питам

    2 13 Отговор

    До коментар #22 от "Читател":

    Това остави , ами кой плаща на троловете , които се появяват ни в клин , ни в ръкав , и плюят нещастния баща ?

    Коментиран от #24, #30

    09:20 23.04.2026

  • 24 1488

    18 1 Отговор

    До коментар #23 от "Само питам":

    бащата не е нещастен, а е нещастник

    Коментиран от #34

    09:23 23.04.2026

  • 25 Пуснете

    9 1 Отговор
    човека , а вкарайте дядото в затвора ! Абсолютно измамници !

    09:25 23.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 РЕАЛИСТ

    3 0 Отговор
    Как може да премахвате известна фраза, бе? Щото и вие сте виновни, нали. Журналистите търсите сензация и вземате страна по делото.
    when the journalists intervene, the law dies“ т.е
    Когато журналистите се намесят , правото умира.

    09:37 23.04.2026

  • 28 инцидент и трагедия

    4 0 Отговор
    при висока скорост травматизма е висок . като се кара в трафика няма как да си с ниска скорост . тирове ще те блъснат или коли . лошия път не помага . местан не го осъдиха . от своге също . но има време . много пътни убийци има на свобода . оня от гдбоп дето сгази дете на пешеходна си е свободен . на филип убиеца също вече ще го пускат . телето сгази студентка на пешеходна пътека . и нищо . условна . най много се трепят в прованса .

    Коментиран от #33

    09:58 23.04.2026

  • 29 Луд Скайуокър

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Виновните са бившите управляващи .":

    Нарушенията по ЗДвП не са престъпления които се наказват по НПК и точно по тази причина се наричат нарушения с не престъпления и за това неназован човека престъпник ! Да нарушил е правилника но има и други фактори които са довели до катастрофата които ти удобно пропусксш да приемеш ! Не бъди съдник защото нито си съдия нито си компетентен , нито експерт за да раздаваш оценки и присъди!
    А за смъртта на детето изказвам моите искрени съболезнования към семейството му.

    10:12 23.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 със син буркан

    5 1 Отговор
    Коя е Карал със син буркан с превишена скорост, защо детето е било на предната седалка с крака на таблото без колан, всички доказателства се трият от алчния татко на сиана защото дават куп пари за да има партия

    10:26 23.04.2026

  • 32 Про стачка

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Читател":

    Оффффф Уикенд , ти сериозно ли ?
    Уикенд“ е български седмичен вестник, често определян като флагман на „жълтата преса“. Комисията за защита от дискриминация (КЗД) установи дискриминация в статия на вестник "Уикенд" под формата на "тормоз" и "подбуждане към дискриминация". На издателя Мартин Радославов е наложена максималната глоба от 2000 лв., а за две от журналистките, работили в изданието, е изпратен сигнал до прокуратурата за евентуално извършено лъжесвидетелстване.
    Утре ни пусни какво си прочел в Шок !

    10:32 23.04.2026

  • 33 Евро Пейка

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "инцидент и трагедия":

    Пропусна и тези от НСО които фазата безразборно и убиват безнаказано хора по пътищата на България! Забрахте ли вече случая а Аксаково ?

    10:49 23.04.2026

  • 34 кой

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "1488":

    родител е щастлив загуби ли детето си, този определено не е. Гербаджия, синя лампа, предна седалка, без упойващи в-ва и пр., това са все несъстоятелни аргументи пред съда, ако камионът с превишена скорост е навлязъл в насрещната лента и е убил човек. Има някакъв паритет за влияние в предсъдебното състезание, важно е съда какво ще реши, но правилно е оставил в ареста виновния.....

    11:05 23.04.2026

